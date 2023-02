Ex-US-Geheimdienstler: „Es ist vorbei! Ukraine hat den Krieg verloren“ – wird für die USA wie das Vietnam-Desaster enden

Der ehemalige US-Geheimdienstoffizier Scott Ritter ist davon überzeugt: Trotz aller Zusicherungen aus dem Westen habe die Ukraine den Kampf mit Russland bereits verloren.

„Es ist vorbei. Unabhängig von den Aussagen des Westens über Russland weiß jeder bereits, dass die Ukraine besiegt wurde.“

– so der US-Militäranalyst Scott Ritter, Ex-Geheimdienstoffizier des „Marine Corps“ und UN-Rüstungskontrollinspektor im Irak, gegenüber der Tageszeitung „Mysl Polska“.

Nicht genügend ukrainische Artillerie

„Kiew, das für Kampfeinsätze hauptsächlich auf Artillerie angewiesen ist, werde bis zum Sommer keine Vorräte mehr haben. Und auch die NATO verfüge nicht mehr über die Möglichkeit, jene zu ersetzen.

Außerdem würde auch Polen, das auf mehr Waffenlieferungen an die Ukraine drängt, langsam zu erkennen beginnen, dass es keinen Sieg des Westen geben wird.“

„Russland, auf das Polen mit dem Finger zeigt und spottet, wird bald an den Grenzen Polens stehen und durch ein Fernglas schauen“ schloss der Experte.

Australischer Professor: Ukraine-Krieg wird für USA enden wie Vietnam-Desaster

Die USA werden ihr Engagement genauso bereuen wie vor fünfzig Jahren, prophezeit der australische SkyNews-Kommentator und Dekan der „Curtin University“ in einer Analyse. Professor Joseph M. Syracuse zog Parallelen zum damals schmachvollen US-Rückzug aus Vietnam mit dem Krieg in der Ukraine.

Seine Analyse veröffentlichte Joseph M. Syracuse, Dekan der „Curtin University“ in Perth, für „SkyNews“, in welcher er die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die auf die USA skizzierte. (Ukraine-Krieg: „Der Zusammenbruch der alten Ordnung“)

Vietnam: Historisches militärisches Versagen der USA

Vor fünfzig Jahren zogen die USA nach der Pariser Friedenskonferenz alle ihre Truppen und Militärberater aus Vietnam ab – was seitdem als größtes amerikanisches Versagen im historischen Kollektivgedächtnis verblieben ist.

Zwischen 1961 und 1975 verschleuderten die USA in dem südostasiatischen Land 141 Milliarden Dollar, 58.241 US-Soldaten sind damals im Krieg gefallen, ganz zu schweigen von 241.000 Süd- und über einer Million Nord-Vietnamesen.

Professor Syracuse bezog sich auf eine Analyse des „Quincy Institute for Responsible Statecraft“, welcher den Rückzug aus dem Vietnamkrieg mit dem Ukraine-Konflikt in Beziehung setzt. Und auch, was „den Rückzug der USA aus Afghanistan betrifft“ zieht er Parallelen zum US-Engagement in der Ukraine und der „impliziten Verpflichtung zum Durchhalten“.(Die NATO bereitet Europa auf Kriegsbeitritt vor)

US-Stellvertreter-Krieg in der Ukraine

Somit aber wird „Washington (auch) seinen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine beenden und ihn dann dem amerikanischen Volk verkaufen.“

Weil laut Syracuse die USA den Vietnamkrieg nämlich nicht gewinnen können, werden sich bald nach Gründen suchen, warum eine High-Tech-Nation mit einer zehnmal so großen Bevölkerung den Krieg verloren hat.

Nordvietnam-Bauernsoldaten gegen High-Tech-USA

Denn schon damals in Vietnam ist es den USA nicht gelungen, einem kleineren und unterentwickelten Land ihren Willen aufzuzwingen. Ihm zufolge hätte Washington wegen der Verachtung für den Tod der widerstandsfähigen nordvietnamesischen Vietcong-Bauernsoldaten (Walter Lippmann), die Lage völlig falsch eingeschätzt: nämlich von der „nationalen Abberation“ (der Historiker Louis J. HaIIe).

Und die USA hätten Effizienz- Effizienz-Mindeststandards einhalten müssen, bevor so große Ressourcen für die Unterstützung Südvietnams aufgewendet wurden (Analyst Chester L. Cooper).

Der damalige Außenminister Henry Kissinger drückte es so aus:

„Wir traten zu leichtfertig ein, und kamen zu spät heraus“ aus dem Krieg.

Seine Lektion daraus war:

„Lassen Sie uns sehr vorsichtig sein, wenn wir Verpflichtungen eingehen, aber halten wir uns strikt an die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind.“

Laut Professor Syracuse…

…„wird der Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem nicht zu gewinnenden Ukraine-Konflikt auf die gleiche Weise erfolgen“.

Bidens Kiew-Besuch: Fake-Inszenierung mit Luftabewehr-Sirenen

Joe Bidens Besuch in Kiew am Montag war nicht nur eine schlecht inszenierte Show, sondern wurde auch in den USA durchaus kritisch gesehen: Einerseits wegen des sich auswachsenden Skandals um die geheimen Biden-Dokumente in seinem Privathaus.

Dann wird auch Bidens Sohn Hunter der Korruption in der Ukraine verdächtigt. Sein Sohn wird in den USA zunehmend als Bidens dunkle Seite bezeichnet. Überdies ereignete sich vor knapp drei Wochen ein schwerer Chemieunfall, als im Bundesstaat Ohio ein Güterzug in Flammen aufging.

Damit aber noch nicht genug: Kolportiert wird nämlich, das Weiße Haus hätte Putin um eine Garantie gebettelt, Kiew während seiner Reise nicht anzugreifen.

Einer der groteskesten Momente des gesamten Besuchs war eine Fake-Inszenierung: Indem das Geräusch von Flugabwehrraketen in Kiew während Bidens Auftritt simuliert wurde. In Wirklichkeit hat es aber keinem Luftangriff zu dieser Zeit gegeben.

Bezweckt wurden also Fake-Bilder: Biden als todesmutigen Helden darzustellen, während die Kiewer vor Angst in die Schutzräume flohen.

👴🇺🇦🇺🇸Biden and Zelensky calmly walk around Kiev during the alarm,Holywood style. pic.twitter.com/OzRdum6iXW — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 20, 2023

Biden stolpert erneut auf dem Gangway

Und zwar beim Gang in die Präsidentenmaschine vor dem Abflug vom Flughafen Warschau.

…ééééés megint 😀 😀 😀 Biden ismét elesett… pic.twitter.com/cGvVtVB4AD — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 22, 2023

Italien ist für Lieferung von Langstreckenraketen an Ukraine

Wie die Zeitung Corriere della Sera berichtet, genehmigte Italien die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine.

Das italienische Verteidigungsministerium teilte dazu mit, dass die Waffenbestände zwar abnehmen, aber noch Spielraum besteht, um Kiews Ersuchen zu erfüllen.

Meloni als „Enttäuschung“ der europäischen Rechten?

Das siebte militärische Hilfspaket für die Ukraine, an dem die italienischen Behörden derzeit arbeiten, könnte Langstreckenraketen und Drohnen enthalten, wie eine italienische Regierungsquelle der Zeitung Corriere della Sera erklärte.

Welche Art von Ausrüstung Rom nach Kiew liefern wird, werde „nach einer Verhandlungsrunde mit westlichen Partnern“ klar sein, so die Zeitung.

Bislang wurden von den NATO-Ländern bestimmte Waffentypen eben deshalb nicht geliefert, um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern. Einer Quelle im parlamentarischen Sicherheitsausschuss Copasir zufolge ist diese Bedingung allerdings „nie ausdrücklich festgelegt worden“, würde jedoch bestehen.

Dem Gesprächspartner des italienischen Verteidigungsministeriums zufolge gibt es, obwohl die Bestände in den Arsenalen abnehmen und die Reserve für die Landesverteidigung nicht angetastet werden könne, „immer noch die Möglichkeit, die Anfragen der Ukraine nach Waffen zu erfüllen“.

Mit einer scheinbar „aktiven Eskalationsunterstützung“ des Ukraine-Konfliktes dürfte sich Giorgia Meloni, ebenso wie mit ihrer „EU konformen“ Aussage, die Rede Putins an die Nation wäre „reine Propaganda“, unter den „europäischen Rechten“ wohl erneut keine Freunde gemacht haben.

Flugabwehr-Raketen „gemeinsam mit Frankreich“

Am 15. Februar hatte der italienische Außenminister Antonio Tajani mitgeteilt, dass die Behörden kein neues Hilfspaket für die Ukraine vorbereiten würden, sondern vielmehr mit Frankreich zusammenarbeiten würden, um das Flugabwehrraketensystem SAMP‑T so schnell wie möglich nach Kiew zu bringen.

Er hatte auch betont, dass Rom Kiew im Konflikt mit Moskau voll und ganz unterstütze, was aber nicht bedeute, dass Italien Waffen für einen Angriff auf Russland schicken werde. Zwei Tage später bekräftigte der Minister, dass die Waffen, die nach Kiew geliefert werden, ausschließlich der Verteidigung dienen würden und Rom keine „militärischen Instrumente für Angriffe außerhalb des ukrainischen Territoriums“ schicken werde.

Die Frage die sich dabei allerdings „hausverständig“ aufdrängt, sind die Waffen erst geliefert, welche „Kontroll-Instanz“ sollte dann deren Einsatzort überprüfen können?

Verdoppelung der Waffenlieferungen durch GB gefordert

Letzte Woche hatte der britische Premierminister Rishi Sunak am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Verdoppelung der Militärhilfe für die Ukraine gefordert und erklärt, Kiew benötige mehr Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Luftabwehr, um zu gewinnen.

Er hatte zudem behauptet, das Vereinigte Königreich werde das erste Land sein, das der Ukraine Langstreckenwaffen zur Verfügung stelle. Sunak sprach bereits Anfang Februar, vor dem ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskij in London, nach Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine, von der Bereitschaft, solche Waffen liefern zu wollen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow erklärte dazu, es gebe noch keine grundsätzliche Entscheidung über die Lieferung westlicher Langstreckenraketen, wie z. B. der US-Raketen ATACMS, an Kiew.

USA hatten eine solche Lieferung zuvor ausgeschlossen, während die russischen Behörden davor warnen, dass eine Lieferung solcher Waffen an die Ukraine eine „rote Linie“ für Moskau darstellen würde.

…

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 23.02.2023