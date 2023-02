Steht die Ankündigung einer Weltregierung bevor?

Wir hören aus mehreren Quellen, dass sie (=nicht wir) planen, in naher Zukunft eine Weltregierung anzukündigen. Quellen in der Geheimdienstgemeinschaft und in Geheimgesellschaften sagen, dass die Menschheit zu diesem Zweck eine Initiationszeremonie durchläuft.

Die Pandemie- und Impfkampagne, der Krieg in der Ukraine, die UFOs und die Giftunfälle sind demnach alles nur Theater, um die Massen zur Unterwerfung unter eine Weltregierung zu zwingen.

Das klingt wie eine Ausrede, um Kriegsverbrechertribunale im Nürnberger Stil zu vermeiden, denn es besteht kein Zweifel, dass im Rahmen dieser „Einweihungszeremonie“ große Mengen von Menschen ermordet wurden. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, etc. auch eine PsyOp ist!

Es gibt auch viele Beweise dafür, dass die khasarische Mafia, die die meisten westlichen Regierungen unter ihre Kontrolle gebracht hat, tatsächlich versucht hat, 90 % der Weltbevölkerung zu töten. Sie wurden mehrfach dabei erwischt, wie sie versuchten, einen Atomkrieg anzuzetteln, Krankheiten zu verbreiten, eine Massenverhungerung zu verursachen usw.

Sie haben auch versucht, mit ihren digitalen IDs und einer zentral gesteuerten digitalen Währung eine zentrale Kontrolle über alles Geld, alle Lebensmittel usw. zu erzwingen, die dem Zeichen des Tieres entspricht.

Ein Zeichen dafür, dass dieser Prozess in vollem Gange ist, ist, dass ein kanadischer Bankangestellter neulich auf die Frage eines Kollegen, warum seine Bank ihn daran hindere, Geld nach Übersee zu schicken, sagte, er habe „ihr Prüfverfahren nicht bestanden“. Er benutzte auch den Ausdruck „UN-Dollar“, um sich auf das zu beziehen, was wir als „US Dollar“ kennen. (Das Ende des Spiels nähert sich, als die khasarische Mafia eine gefälschte Invasionskarte zieht (Videos))

In Ländern wie Brasilien wird der Impfstatus jetzt mit Sozialleistungen usw. verknüpft, obwohl sich die Impfstoffe inzwischen als giftig erwiesen haben. Hier ist der Grund dafür: Diese Patentanmeldung von Pfizer – die am 31. August 2021 genehmigt wurde – dient der Fernverfolgung aller geimpften Menschen weltweit.

Sie werden oder sind jetzt schon mit dem „Internet der Dinge“ durch eine Quantenverbindung von pulsierenden Mikrowellenfrequenzen von 2,4 GHz oder höher von Mobilfunkmasten und Satelliten direkt mit dem Graphenoxid verbunden, das sich im Fettgewebe aller Personen befindet, die die Todesspritze erhalten haben. Lies das noch einmal!

(Anm. d. Pravda TV Redaktion: Links eine Photoshop-Fälschung)

Es besteht also kein Zweifel daran, dass wir es mit einem satanischen Versuch zu tun haben, den Planeten zu übernehmen, indem wir gezwungen werden, dem Zeichen des Tieres zu gehorchen oder zu verhungern, und zwar mit einem finanziellen Kontrollsystem.

Sie versuchen nicht nur, uns zu versklaven, sondern sie versuchen auch noch, die meisten von uns zu töten. Wir erhalten Informationen über einen neuen großen Vorstoß zum Beginn eines echten Dritten Weltkriegs mit Panzerschlachten, die größer sind als alle im Zweiten Weltkrieg.

Russischen Nachrichtenberichten zufolge ist „das amerikanische Schiff Arc Integrity im Hafen von Gdynia [in Nordpolen] eingetroffen und hat bis zu 700 Einheiten verschiedener militärischer Ausrüstungen an Bord, darunter Abrams-Panzer und Bradley-Schützenpanzer, die von der legendären 1. amerikanischen Infanteriedivision eingesetzt werden, der ältesten amerikanischen Division, die als Big Red One bekannt ist… Dies ist der zwanzigste Transport dieser Art. Mit anderen Worten: Eine vollwertige US-Panzerarmee mit 140.000 Einheiten militärischer Ausrüstung ist bereits im Einsatz.

https://anna-news.info/uslovnaya_yadernaya_bezopasnost_v_evrope/

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche, an der Politiker und Experten aus fast 100 Ländern teilnahmen, wurde Russland von einem Redner nach dem anderen hysterisch angegriffen. Der maskierte Schauspieler, der die US-Vizepräsidentin Kamala Harris spielte, sagte zum Beispiel: „Die Vereinigten Staaten haben formell festgestellt, dass Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat.“

Als nächstes sagte der deutsche Verteidigungsminister Pistorius: „Die Ukraine muss den Krieg gewinnen.“ Dann meldete sich der britische Premierminister Rishi Sunak zu Wort: „Wir müssen der Ukraine helfen, ihre Städte vor russischen Bomben und iranischen Drohnen zu schützen“. Er schloss sich auch den USA an, die Russlands „abscheuliche Kriegsverbrechen“ anprangerten.

Wir haben Vögel in Rom und Kiew, und jetzt sind sie über Mexiko hergefallen. Was wollen sie uns damit sagen?

Wir erhalten auch Berichte des polnischen Geheimdienstes und anderer Quellen, dass eine Invasion durch eine 500.000 Mann starke russische Armee „aus fünf Richtungen kommt“.

Das Problem mit dieser Hysterie ist, dass sie nicht mit den Ereignissen vor Ort übereinstimmt. Wie der polnische Geheimdienst feststellt, „sind öffentlich alle auf der Seite der ukrainischen Regierung, aber hinter den Kulissen hat man sich bereits damit befasst.“

Die tatsächlichen Zahlen des Krieges in der Ukraine, die vom Mossad ermittelt und von Hürseda Haber [4] veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Kräfteverhältnis 8 zu 1 zugunsten Russlands ist. Es gibt 18.480 Tote auf russischer Seite, gegenüber 157.000 auf ukrainischer Seite.

Italienische P3-Freimaurerquellen fügen hinzu, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelinsky kürzlich auf ihren Befehl hin getötet wurde. Mossad-Quellen stimmen zu: „Der echte Zelinsky ist tot. Derjenige, der auf Fotos und Videos zu sehen ist, ist ein Avatar oder CGI. Das P3 ist korrekt.“

Da der Ukraine-Krieg im Grunde genommen vorbei ist, sieht die ganze übertriebene antirussische Hysterie wie eine Kampagne der Irreführung aus. Laut MI6-Quellen befindet sich die riesige US-Panzerarmee tatsächlich in Russland und schließt sich der russischen Armee für einen massiven Feldzug gegen das kommunistische China an. Mit anderen Worten: Der Plan von George Bush Sr., einen neuen Kalten Krieg zu beginnen und Russland als Verbündeten Chinas erscheinen zu lassen – nur um sich dann in letzter Minute gegen das Land zu wenden – wird aktiviert.

„Wir wollen die US-Hegemonie nicht durch die kommunistische Hegemonie Chinas ersetzen“, erklärt eine russische FSB-Quelle.

Allerdings scheint Russland immer noch beide Seiten zu spielen, wie Tass berichtet:

Moskau und Peking werden bald eine Reihe von Gesprächen auf hoher Ebene abhalten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow vor der Staatsduma: „Er sagte, die Amerikaner fangen jetzt wieder an, Spielchen zu spielen und versuchen, zu einer bipolaren Weltordnung zurückzukehren, diesmal mit China. „Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben wie wahnsinnig danach gestrebt, die Welt zu plündern und von der Menschheit Tribut zu fordern.“

https://tass.com/politics/1576891

Die wahre Geschichte ist, dass die Russen zusammen mit den westlichen und asiatischen Weißmännern eine multipolare Welt wollen und nicht die US-Hegemonie durch die kommunistische Hegemonie Chinas ersetzen wollen.

Der Einsatz einer Erdbebenwaffe gegen die Türkei sollte China warnen, dass der Westen über solche Waffen verfügt und sie gegen China einsetzen würde, wenn er dazu gezwungen wäre, so eine Quelle aus dem Pentagon.

Die CIA-Quellen fügen hinzu: „Sie können sich die volle Macht der russischen nichtnuklearen Waffen nicht einmal vorstellen. Eine einzige Pantsyr-Anlage ist in der Lage, ein Gebiet von 100 Fußballfeldern in eine tote Wüste zu verwandeln und den Feind ohne Panzer, Personal, Flugzeuge und UAVs zurückzulassen – mit einem Schlag! Die russische Vakuumbombe hat weltweit eine unvergleichliche Schlagkraft. Sie fegt absolut alles weg – in einem Radius von 300 Metern fällt alles in den Boden! Und Russland hat noch viel mehr. Es macht einfach keinen Sinn, alles auf einmal zu zeigen.“

Der gewaltige und bisher verborgene Schachzug gegen China kommt zu einem Zeitpunkt, da der US-Konzern am Rande des Bankrotts und des sozialen Zusammenbruchs steht.

Die US-Regierung hat am 31. Januar eine internationale Zahlungsfrist verpasst und ist seit dem 17. Februar von den Zahlungen abgeschnitten. Der Hafen von Los Angeles bestätigt einen „signifikanten Rückgang“ der Umschlagsmengen im Februar.

https://www.freightwaves.com/news/beleaguered-los-angeles-port-pins-hopes-on-2nd-half-rebound

Das bankrotte Biden-Regime hält sich derweil mit dem Verkauf strategischer Erdöl- und Waffenreserven über Wasser, während es Renten, Medicaid und alles, was es sonst noch in die Finger bekommt, stiehlt, und kürzt auch die Lebensmittelmarken usw. Diese „außerordentlichen Maßnahmen“ können das Regime nach Angaben des Congressional Budget Office bis etwa Juli aufrechterhalten.

https://www.zerohedge.com/personal-finance/biden-administration-allowing-states-spend-medicaid-money-food-housing

Auch in den USA ist ein gesellschaftlicher Zusammenbruch im Gange. Ein Freund, der kürzlich in Seattle war, berichtet, dass die Innenstadt verlassen ist, die Geschäfte geschlossen sind und nur eine Marihuana-Apotheke geöffnet hat. Diese Art von Szene wiederholt sich in den meisten US-Städten.

In Los Angeles ist die Kriminalität so schlimm, dass der Bürgermeister die Menschen davor warnt, Wasserflaschen im Auto zu lassen, weil die Leute die Scheiben einschlagen könnten, nur um sie mitzunehmen.

https://www.dailynews.com/2023/02/16/can-lapd-chief-michel-moore-finally-get-serious-about-crime-in-los-angeles/

Auch die gesamte so genannte Präsidentschaft von Joe Biden ist zu einer reinen Farce verkommen. Schauen Sie sich unten an, wie „Biden“ den Reportern sagt: „Lassen Sie mich in Ruhe, Mann“ und dann hinausgeht, ohne eine einzige Frage zu beantworten, nachdem er sich über „Luftobjekte“ über den USA und die Geschäftsbeziehungen seiner Familie zu China geäußert hat. Beachten Sie das gefälschte Weiße Haus.

Aus diesem Grund sehen viele in der alten Führung des Regimes den Krieg als Ausweg. Ein hochrangiger Pentagon-General sagte mir einmal: „Wir würden lieber den Dritten Weltkrieg beginnen, als arbeitslos zu werden.

China weiß jedoch sehr wohl von diesen Plänen und hat seine eigenen Überraschungen vorbereitet. Eine Quelle des kanadischen Geheimdienstes sagt, dass der kommunistische Verräter Justin Castrudeau heimlich eine riesige chinesische Armee in unterirdischen Stützpunkten in Kanada für einen Angriff auf die USA zusammengezogen hat. Aus Militärkreisen in Arizona verlautet außerdem, dass ein riesiger Zustrom von Chinesen im militärischen Alter in die USA eingedrungen ist. Diese Schlagzeile scheint dies zu bestätigen:

„Verhaftungen chinesischer Einwanderer, die illegal die Grenze zwischen den USA und Mexiko überqueren, steigen im Januar um 1.230 %.“

https://www.washingtonexaminer.com/policy/immigration/arrests-of-chinese-citizens-illegally-crossing-us-mexico-border-jumps-1-230-in-january

Dieses Kriegsgeschwätz könnte durchaus auf höchster Ebene stattfinden, da die Verhandlungen über eine Weltregierung kurz vor ihrem Abschluss stehen.

Darüber hinaus besteht kein Zweifel, dass vieles von dem, was wir sehen, reine Angstpornographie ist. Ich konnte zum Beispiel nicht durch direkte analoge Berichterstattung bestätigen, dass die Zugentgleisungen mit den sich in alle Richtungen ausbreitenden giftigen Wolken real sind. Wir wissen, dass es eine Zugentgleisung in East Palestine, Ohio, gab und dass es sich um eine absichtliche Falschmeldung handelte. Sie fand genau dort statt, wo eine Netflix-Show über eine solche Katastrophe gefilmt wurde. Zu den 10 größten Eigentümern des Eisenbahnverkehrsunternehmens Norfolk Southern Corp. gehören Rockefeller-Tochtergesellschaften wie:

Vanguard

JPMorgan

BlackRock

movie-about-train-derailment-had-extras-from-eastern-palestine.html

https://pepelivesmatter.substack.com/p/ohio-chemical-train-derailment-movie

Es scheint so zu sein, dass echte Zugentgleisungen stattfinden, auf die jedoch übertriebene Berichte über giftige Dämpfe usw. folgen. Das ist das gleiche Muster wie in Fukushima, wo auf eine echte Detonation und einen echten Tsunami extrem übertriebene Berichte über die Radioaktivität des gesamten Pazifiks“ folgten. Die Rockefellers haben eine lange Geschichte mit dieser Art von Operationen…

Auch die von den Rockefellers kontrollierte WHO (World Harm Organization) rät den Menschen, sich mit Medikamenten gegen Strahlung einzudecken. Das bedeutet, dass ein (echter oder vorgetäuschter) toxischer Atomunfall als nächstes auf ihrer Agenda steht. Die russische Regierung hat wiederholt vor genau einem solchen Plan gewarnt.

Der jüngste Abschuss mehrerer UFOs, der von den US-amerikanischen und kanadischen Behörden gemeldet wurde, ist ein weiteres Beispiel. Die Russen scheinen in die Sache eingeweiht zu sein, denn die offizielle Nachrichtenagentur Tass warnte: „Die amerikanische Welle der Panik und des Lärms, das Auftauchen von Kampfjets und das Abfeuern von Raketen bedeutet, dass jemand ein Ziel treffen wird, das nicht angegriffen werden sollte, was die Wahrscheinlichkeit tragischer Zwischenfälle erhöht.“

https://tass.com/pressreview/1575937

„In den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten, müssen Sie sich darauf einstellen, dass ein großes und vielfältiges Programm der Angst gegen Sie durchgeführt wird“, sagt eine polnische Geheimdienstquelle. „Allerdings wird nichts von dem, womit man Ihnen Angst einjagen wird, in physische Handlungen umgesetzt werden“, fügt die Quelle hinzu.

Die Bestätigung dieser Angstpornographie, die eine Weltregierung ins Leben rufen soll, kam von einem Gremium auf dem Weltregierungsgipfel 2023, das sagte, dass ein „gewisser Schock“ eintreten wird, um die „internationale Ordnung“ in eine Weltregierung zu überführen.

Wie der Junge, der Wolf rief, haben die Menschen jedoch aufgehört, der ständigen hysterischen Flut von Angstpornographie zu glauben, die von den Konzernmedien ausgeht. Selbst bei einer Frage, die darauf abzielt, die Menschen zu manipulieren, wie z. B. „Sind Sie der Meinung, dass nationale Nachrichtenorganisationen nicht die Absicht haben, in die Irre zu führen“, stimmten 50 % nicht zu. Nur 25 % stimmten zu, so die Studie. Hätte man gefragt: „Führen Nachrichtenorganisationen die Menschen absichtlich in die Irre?“, hätte man eher eine Zustimmung von 70 % erhalten.

https://knightfoundation.org/reports/american-views-2023-part-2/

Das Versagen der UFO-Kampagne, die Menschen (bisher) zu erschrecken, ist ein Beispiel dafür, dass die Menschen den Verlautbarungen der Regierung nicht mehr glauben. Die Regierung war nun gezwungen, einen Rückzieher zu machen und zu sagen, dass sie nur 14 $-Hobbyballons abgeschossen hat.

Der jüngste gescheiterte Versuch einer außerirdischen Invasion hat jedoch eine interessante Figur der Kabale ans Licht gebracht. Es stellte sich heraus, dass ein Großteil der UFO- und „Alien-Enthüllungen“ auf Laurence Spelman Rockefeller Jr. zurückgeht. Hier ist, was eine CIA-Quelle dazu zu sagen hatte:

„Laurence Rockefeller senior [der ursprüngliche Sponsor der UFO-/Außerirdischen-Enthüllungen] ist seit etwa 2004 nicht mehr im Bild. Sein Sohn hat übernommen. Sein inoffizieller Sohn – John Podesta – wurde in Gitmo festgenommen. Es gibt einen Klon/Doppelgänger, der in der Öffentlichkeit gesehen wird. Diese beiden arbeiten in einer größeren Gruppe, die das Project Blue Book betreibt. Sie sind an den jüngsten Sichtungen beteiligt. Sie sind die „Geldabwickler“. Es wird noch mehrere Sichtungen geben, während sie sich auf die große Alien-Invasion vorbereiten.

Werfen wir also einen Blick auf die jüngsten außerirdischen Sichtungen.

1. Texas, USA 02.03.2021 Außerirdische Drohnen

2. Zahlreiche Drohnen über China 14.02.2023

3. UFOs in Spanien 2.15.2021

4. Außerirdische kugelförmige Drohne über Jerusalem, Israel

5. Das Projekt Bluebeam projiziert in den Himmel über der Ukraine

Bedenken Sie aber, dass dies nicht das Ende der Welt ist, sondern das Ende des Rockefeller-Welttheaters. Wenn es endet, wird die Menschheit befreit sein.

Quellen: PublicDomain/eraoflight.com am 24.02.2023