Was die Schumann-Resonanz mit dem Türkei-Beben und einem höheren Bewusstseinszustand zu tun hat

Das schwere Erdbeben in der Türkei, auffällige Schumann-Resonanzen und der sich immer weiter zuspitzende Krieg in der Ukraine zeigen, dass im Außen etwas nicht stimmt.

Sind diese Ereignisse nur ein Ablenkungsmanöver, um die Menschheit am Aufstieg in einen höheren Bewusstseinszustands zu hindern, was ein Ende des alten Systems zur Folge hätte?

Die beiden Wissenschaftler Dieter Broers und Klaus Peter Zeyen sind dieser wichtigen Frage in einem neuen Realitätsabgleich Spezial nachgegangen. Von Frank Schwede

Wer sich die Mühe macht, die Ereignisse der vergangenen Jahre, Monate und Wochen genauer unter die Lupe zu nehmen, wird erstaunt feststellen, dass soviel Unheil und Chaos nicht mehr normal ist.

Corona, gefolgt vom Krieg in der Ukraine, begleitet von Flüchtlingsströmen, Klimahysterie und einer Vielzahl von Naturkatastrophen, von denen wir nicht wissen, ob sie einen natürlichen Ursprung haben, oder menschengemacht sind.

Dass die Zahl schrecklicher Ereignisse in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat, ist nach Meinung vieler Beobachter kein Zufall mehr. Auch die Forscher Dieter Broers und Klaus-Peter Zeyen schließen sich dieser Meinung an und sind zu dem Schluss gekommen, dass es dafür nur eine Erklärung gibt, dass die Bevölkerung durch Manipulation und Angst vom Aufstieg in eine höhere Bewusstseinsebene abgehalten werden soll.

Ein höheres Massenbewusstsein hat nämlich zur Folge, dass zumindest ein Großteil der Menschheit die Matrix auf der alten Zeitlinie verlässt, was beim Erreichen der kritischen Masse bedeuten würde, dass das Spiel teilen und herrschen mit einem kompletten Zusammenbruch des alten Systems endet.

Mit anderen Worten: ist das, was wir gerade auf der Weltbühne erleben, nichts anderes als ein Krieg um die Köpfe durch eine geschickte Inszenierung von sogenannten Angstpornos wie Klima, Krieg, Corona, begleitet von einer latenten Gewalt in der Gesellschaft.

Hinzu kommt noch der Einsatz von Technologien wie Skalarwellen, 5G, HAARP und Chemtrails, die zu irreversiblen Schäden führen, deren Einsatz aber nicht auf Anhieb nachweisen lässt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Türkei. In den Netzmedien wird in diesem Zusammenhang gerade die Frage diskutiert, ob das Beben möglicherweise künstlich ausgelöst wurde – etwa durch den Einsatz von HAARP.

Zugegeben, die Frage ist nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Allerdings gab es unmittelbar vor dem Beben eine ganze Reihe an Auffälligkeiten, die Grund zu der Annahme geben, dass das Beben tatsächlich keinen natürlichen Ursprung hatte.

Auffällig grüne Blitze

Klaus Peter Zeyen berichtet in dem Video, dass Augenzeugen kurz vor dem Beben grüne Blitze am Himmel beobachtet haben. Die gab es laut Zeyen auch bei dem großen Beben in Fukushima im Jahr 2011 über dem Meer, was sogar durch Handyaufnahmen belegt ist.

Die Blitze sind der Beleg einer massiven elektrischen Entladung. Reicht das aber aus, um zu beweisen, dass hier mit HAARP nachgeholfen wurde?

In jedem Fall ist die angestaute Energie in der Atmosphäre so gigantisch gewesen, dass viele Menschen sie auch physisch und psychisch spüren konnten. Auch der US amerikanische Geophysiker Stefan Burns und Dieter Broers waren betroffen, die sich zum Zeitpunkt des Bebens im ägyptischen Assuan aufhielten.

Burns schreibt auf seinem YouTube-Kanal:

„Persönliche Anekdote: Ich war am 4. Februar in Luxor, Ägypten, und am 5. und 6. Februar in Assuan, Ägypten. In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar bekam ich eine leichte Infektion der oberen Atemwege, und in den Morgenstunden des 6. Februar, als das Erdbeben begann, fühlte ich mich am schlechtesten, ich hatte leichtes Fieber, Hitzewallungen, Magenschmerzen, konnte nicht schlafen und hatte ständig überaktive Gedanken. Beide Male war ich nur 1500 km vom Epizentrum des Bebens der Stärke M7,8 am Nil entfernt.“

Ein derartig signifikant hoher Anstieg der Energie ist auf natürlichem Weg kaum zu erreichen. Auch wenn Broers im dem Gespräch mit Zeyen nicht näher auf HAARP eingehen will, so schließt Klaus-Peter Zeyen den Einsatz dieser Technologie nicht per se aus.

Interessant ist eine Graphik der Schumann-Resonanz zwischen dem 2. und 6. Februar. Vom Weltraumbeobachtungszentrum im russischen Tomsk wurden in diesem Zeitfenster ungewöhnliche Energieströme beobachtet: Am 2. Februar für sechs Stunden und ein weiteres Mal für sechs Stunden unmittelbar zum Zeitpunkt des Bebens.

Auffällig an der Graphik ist nach Aussage von Dieter Broers ein seltsamer Bogen, der seiner Einschätzung nach in einem direkten Zusammenhang zum Beben stehen könnte.

Broers sagt:

„Der Halbkreis in der Grafik seltsam, weil er bisher unbekannt ist. Das ist der Beginn des Erdbebens. Wenige Tage vor dem Beben, am 2. Februar, hat es bereits eine Andeutung dieses Bogens auf der Schumann-Frequenz gegeben.“

Die Botschaft aus Assuan

Broers bekam am Tag des Bebens im Isis-Tempel eine Botschaft von der geistigen Welt übermittelt. Sie lautete:

„Verlasst euch nicht auf die Warnungen nach außen, das sind alles Nebenschauplätze, lasst euch nicht ablenken, es geht um etwas ganz anderes, um etwas Übergeordnetes.“

Der Physiker glaubt nicht, dass sein Besuch in Assuan ein Zufall war, weil er zuvor in einem Traum die Nachricht erhielt, zu dieser Zeit den Tempel aufzusuchen und weil zur selben Zeit auch der US Geologe Stefan Burns im Tempel anweisend war

Zeyen und Broers schlussfolgern aus der Botschaft, dass sämtliche Ereignisse im Außen einerseits dazu dienen, die Öffentlichkeit weiter in der Angst zu halten, andererseits um von dem gerade öffentlich werdenden Skandal des Pharmariesen Pfizer und dem damit verbundenen Corona-Verbrechen abzulenken und vielleicht auch von einem möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Polsprung. (Die Erdkerndrehung, der bevorstehende Polsprung und die Auswirkungen auf uns (Video))

In jedem Fall aber scheint es nach Meinung der Forscher schon eine ganze Weile darum zu gehen, die Menschheit mit allen Mitteln aus ihrer Mitte zu hohlen, um einen höheren Bewusstseinszustand zu verhindern.

Nach Worten von Broers und Zeyen wird dazu seit geraumer Zeit auch Skalarwellen-Technologie eingesetzt, die ein elektromagnetisches Signal in Form einer 20 Hz-Welle aussendet.

Dazu schreibt Stefan Burns:

Schumann-Resonanz-Daten vom 1. September 2021 bis 10. September 2021 zeigen eine anomale Erhöhung des elektromagnetischen 20-Hz-Signals in Nordeuropa und Zentralasien, das nicht durch einen natürlichen Prozess erklärt werden kann…

Als Geophysiker bin ich der Überzeugung, dass diese kontinuierliche, sehr schmale 20-Hz-EM-Welle mit hoher Amplitude (im Vergleich zur normalen Mode-3-Stärke) unnatürlich und stattdessen eine vom Menschen verursachte Übertragung ist.

Die menschlichen Gehirnwellen und elektromagnetische Spektrum der ultraniedrigen Frequenzen (ULF) teilen sich dasselbe Frequenzband, wobei sich die dominante Schumann-Resonanz-Moden bei 7,8, 14, 0, 6 und 32 Hz mit den Schlüsselfrequenzen der Gehirnwellen überschneiden, die während verschiedener Bewusstseinszustände beobachtet werden.“

Wichtig ist zu verstehen, dass das 20 Hz-Signal einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit hat, weil es den natürlichen Schlafrhythmus beeinflusst. Dazu Klaus-Peter Zeyen:

„Das 20 Hz-Signal sorgt dafür, dass wir nicht in den natürlichen Ruhezustand kommen, den wir aber nachts benötigen, um dass sich unser Körper regeneriert. Diese Ruhe dürfen die Menschen offensichtlich nicht erreichen.“

Broers weist ausdrücklich darauf hin, dass das 20 Hz-Signal nicht zum natürlichen Spektrum der Schumann-Frequenz gehört, was beweist, dass das Signal künstlich erzeugt wird.

Massive Störung durch 20 Hz-Welle

Schon eine ganze Weile klagen viele Menschen über eine ungewöhnliche Gereiztheit sowie über teils massive Schlafprobleme, was nach Worten von Broers eine verminderte Zirbeldrüsenfunktion zur Folge hat, die wohl beabsichtigt ist, weil eine intakte Funktion der Zirbeldrüse zum Erreichen eines höheren Bewusstseins eine wichtige Voraussetzung ist.

Dazu schreibt Burns:

„Die menschliche Wahrnehmung und die Gehirnwellenfrequenz folgen einem natürlichen zirkadianen Rhythmus, wobei die Frequenz tagsüber ansteigt und nachts abnimmt.

Eine kontinuierliche erhöhte elektromagnetische 20-Hz-Welle über eine große Region kann das menschliche Bewusstsein, die Stimmung und das Wohlbefinden nachteilig beeinflussen während der Nacht.

Dazu muss man wissen, dass 20 Hz-Wellen im entspannten Zustand, vor allem aber während der Schlafphase nicht auftauchen. Das beweisen unter anderem EEG-Aufnahmen. Vor allem in der Schlafphase während der Nachtstunden bekommen wir von der geistigen Welt wichtige Updates und Eingebungen. Das soll wohl mit dem Störsignal verhindert werden.

Allerdings betont Klaus-Peter Zeyen, dass es mittlerweile viele Menschen gibt, vor allem diejenigen, die in ihrem Bewusstsein bereits aufgestiegen sind, die von der 20 Hz-Welle nicht mehr beeinflusst werden.

Die Zielgruppe scheinen also die Menschen zu sein, die gerade dabei sind aufzuwachen. „Das sind Menschen, die man noch blockieren kann“, so Klaus Peter Zeyen.

Zur Erklärung des 20 Hz-Phänomens schreibt der ehemalige NSA-Mitarbeiter John St. Clair Akwei, dass es in den USA seit den 1940er Jahren ein drahtloses SIGINT-Netzwerk mit Skalarwellen gibt, das zur Überwachung des Gehirns eingesetzt wird. St. Clair:

„…Gedankenzentrum…20 Hz: Aufgezwungene unterbewusste Gedanken. Nur die NSA moduliert dieses Signalband zu evozierten Potenzial oder Skalarträgern. Etwa 100 Personen arbeiten rund um die Uhr für die NSA in Ft. Meade an diesem Remote Neural Monitoring (RNM).“

John St. Clair Akwei hat, nachdem er durch diese NSA-Technologie belästigt wurde, eine Klage gegen seinen früheren Arbeitgeber eingereicht. Allerdings ist bis heute nicht bekannt, was aus dieser Klage geworden ist.

St. Clair war bis Mitte der 1980er in in Ft Mead tätig. Knapp und präzise beschreibt St. Clair in seiner insgesamt achtseitigen Anklageschrift die Organisationsstruktur der NSA, die technische Ausstattung und die Zielsetzung seiner damaligen Einheit. Es ist also zu vermuten, dass die Technologie und das System inzwischen weiter ausgebaut wurden.

Das heißt, dass es die Technologie tatsächlich gibt, dass sie keine Verschwörungstheorie ist und dass sie nur zu einem ganz bestimmten Zweck entwickelt wurde – und zwar um einen stillen und vor allem hinterhältigen Krieg gegen die Menschheit zu führen, der nur schwer zu beweisen ist, in dem wir uns aber zweifellos seit Corona befinden.

In diesem Zusammenhang bringen Dieter Broers und Klaus-Peter Zeyen am Schluss ihrer Sendung eine weitere wichtige Kriegswaffe ins Spiel, die Blue Beam-Technologie, mit der es möglich ist, alle möglichen Holographien an den Himmel zu zaubern.

Broers betont, dass auch diese aufwendige und sehr kostspielige Technologie nicht umsonst entwickelt wurde, weil sich mit ihr neben UFO- und Alienhologrammen auch laute Geräusche erzeugen lassen.

Klaus-Peter Zeyen ermutigt, sich im Internet über das Projekt Blue Beam umfassend zu informieren, um auf einen möglicherweise kurz bevorstehenden Einsatz dieser Technologie vorbereitet zu sein.

Broers betont abschließend, dass es aktuell darum geht, die alte korrupte Zeitlinie, auf der wir uns noch immer befinden, aufzulösen. Um das Ziel erreichen zu können, ist aber eine bestimmte Zahl an Menschen notwendig, die über ein gleich hohes Bewusstsein verfügen.

Broers denkt, dass dieses Ziel schon eine ganze Weile von höherer Stelle verhindert werden soll. Das wäre zumindest eine logische Erklärung für den erheblichen Aufwand, der betrieben wird mit Krisen, Krieg und Corona.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 24.02.2023