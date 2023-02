War der Unfall des Chemiezuges ein Insiderjob des Tiefen Staats, wie der Netflix-Film „White Noise“ von 2022 zeigt? (Videos)

Sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass die Mainstream-Medien nicht darüber berichtet haben, dass das Zugunglück in Ohio fast identisch mit Szenen aus dem Netflix-Film White Noise von 2022 war. Von Martin Vrijland

Dieser Film wurde im selben Ohio gedreht. In ihrer Berichterstattung konzentrierten sich die Medien vor allem auf den Zufall, dass einige Bewohner in dem Film mitgespielt hatten und dies nun im wirklichen Leben erlebten.

Es scheint fast so, als ob sie die Menschen auffordern, etwas dahinter zu suchen, ohne es direkt zu erwähnen.

Die Frage, die sich hier stellt, lautet also: Werden die Menschen bereits auf die Entlarvung des „Tiefen Staates“ als die Partei, die hinter Insider-Jobs und noch viel mehr Bösem steckt, vorbereitet?

Lassen Sie mich diese Frage klären, nachdem Sie sich den nachstehenden Clip angesehen haben, in dem Sie die starken Ähnlichkeiten zwischen der Praxis des Zugunfalls und dem Film sehen können.

Achten Sie besonders auf die Bilder bei Minute 8:40 im Video und bei 13:51, wo Sie Frauen in roter Klosterkleidung unter der amerikanischen Flagge mit Abraham Lincoln und den eingekreisten Worten „State Champs“ sehen.

Das erinnerte mich an die rote Kleidung der Sängerinnen bei der Superbowl-Eröffnung(Sheryl Lee Ralph) und in der Halbzeitpause(Rihana). (Türkisches Erdbeben, Vinylchlorid-Gasexplosion in den USA – verborgene Hand des Tiefen Staats beim Superbowl-Ritual?)

Die weißen Chemikalienanzüge (8:30 Minute) erinnerten mich an die weißen Maskenanzüge der Tänzer, die Rihanna während ihres Superbowl-Halbzeitauftritts umgaben.

Man könnte sich fragen, ob das Zugunglück in Ohio damit Teil des Phoenix-Rituals war, wie in diesem Artikel beschrieben.

Darüber hinaus sollte sich natürlich jeder fragen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zugunglück mit einem Unfall, der vor kurzem an der gleichen Stelle, an der der Film gedreht wurde, gefilmt wurde, nahezu identisch ist, rein von der Wahrscheinlichkeit her?

Und dann ist da noch die bemerkenswerte Tatsache, dass die Mainstream-Medien in den USA bereits kaum noch über das Erdbeben in der Türkei berichteten und dass Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation, in der er die ganze Wahrheit auf den Kopf stellte, dieses Erdbeben nicht einmal erwähnte, obwohl es weniger als 24 Stunden zuvor stattgefunden hatte.

Auch dies wurde von den Medien nicht als erwähnenswert angesehen, und das türkische Erdbeben schien kaum Beachtung zu finden.

Das Gleiche erleben wir jetzt bei diesem Zugunglück. CNN erwähnt lediglich, dass Menschen aus Ohio in dem Film mitgespielt haben und ihn nun im wirklichen Leben erleben, erwähnt aber nicht, wie giftig die Situation ist.

Könnte es sein, dass die Massen bald herausfinden müssen, dass „der Tiefe Staat“ hinter dem Zugangriff und dem Erdbeben steckt? Und müssen sie dann auch noch feststellen, dass bestimmte Teile der Medien diesen Deep state durch selektive Berichterstattung unterstützt haben?

Wird es sich bald herausstellen, dass alle Übel in der Welt mit diesem Tiefen Staat in Verbindung gebracht werden können?

Wo ist eigentlich Joe Biden? Haben Sie ihn schon während oder nach dem Super Bowl gesehen? Biden hat mit der Tradition gebrochen, vor dem SuperBowl ein Interview zu geben, und ist seitdem nicht mehr vor die Kamera getreten.

Wird die hier gemachte Vorhersage, dass Joe Biden vor oder während des SuperBowls verschwinden wird, doch noch wahr werden?

Und dann sind da noch die unidentifizierten Objekte am Himmel über den USA, die an das Drehbuch erinnern, das ich hier schon seit einiger Zeit vorhersage, nämlich das, in dem die kurz vor der Entlarvung des Deepstate stehende Regierung über das Projekt Blue Beam eine Invasion von Außerirdischen inszenieren wird.

Es wird alles Mögliche aus dem Nichts geschossen, aber das Hauptaugenmerk scheint darauf zu liegen, die Bevölkerung an den Gedanken einer möglichen Invasion durch Außerirdische zu gewöhnen.

Und dann gab es auch noch das Hacken von Computersystemen der US-Wasserversorgung. Tucker Carlson von Fox News fasst es noch einmal für Sie zusammen.

Alles deutet darauf hin, dass wir hier Zeugen eines Drehbuchs werden, in dem die Bevölkerung allmählich entdecken muss, dass es einen dunklen Tiefen Staat gibt und wie dieser dunkle Tiefen Staat mit den Mainstream-Medien verbunden ist.

Fox News könnte dabei die Rolle des Medienunternehmens spielen, das auf der Seite der „Guten“ steht. Damit könnten sie bald Donald Trump auf den Thron verhelfen, wenn die Demaskierung des Deepstate beginnt.

Dieser Tiefe Staat wird (so scheint das Drehbuch zu sein) in seinen letzten Zuckungen versuchen, seine Machtposition zu erhalten, indem er eine außerirdische Invasion vortäuscht.

Sollten wir uns deshalb schon an Nachrichten gewöhnen, die sich mit unidentifizierten Objekten am Himmel beschäftigen?

Es ist sinnvoll, sich das Drehbuch, das ich im untenstehenden Video zum 26. Januar 2023 zusammengefasst habe, noch einmal vor Augen zu führen, damit Sie die aktuellen Ereignisse in das sich entfaltende Gesamtdrehbuch einordnen können.

Die „Bösen“ werden entlarvt, damit die „Guten“ akzeptiert werden können. Wichtig dabei ist, dass Sie verstehen, was das Phoenix-Ritual des SuperBowl in Phoenix mit sich brachte und auch durchschauen, was genau dieses Phoenix-Phänomen ist.

Schließlich sagt dies alles darüber aus, wie sich das Drehbuch in der kommenden Zeit entfalten wird.

Es erfordert ein gewisses Grundwissen darüber, wie unsere Realität aufgebaut ist, aber wenn man es einmal gesehen hat, ist es unmöglich geworden, wieder blind dafür zu werden.

Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr rückgängig machen.

…

