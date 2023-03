China fordert Ende des Dritten Weltkriegs nach massivem Energiewaffen-Angriff auf das westliche Land (Videos)

Letzte Woche reagierte China auf ein massives Duell mit gerichteten Energiewaffen (DEW), indem es Friedensgespräche vorschlug, um die nicht deklarierten, aber laufenden Waffenlieferungen, ein hybrider Dritter Weltkrieg, zu beenden.

Der Aufruf kam, nachdem ein verheerender Tsunami und ein Erdbeben eine UN-Militärbasis in einem westlichen Land als offensichtliche Reaktion auf den jüngsten Erdbebenangriff auf die Türkei getroffen hatten. (Titelbild: Symbolbild)

Die Zerstörung einer westlichen Stadt unterliegt einer vollständigen Nachrichtensperre (Details und Beweise siehe unten), aber sie wurde mit ziemlicher Sicherheit von DEWs verursacht, die mit allem vergleichbar sind, was die Vereinigten Staaten einsetzen können. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, etc. auch eine PsyOp ist!

Die Chinesen versuchen, die Situation zu deeskalieren, indem sie sagen, Ost und West müssten sich jetzt zwischen gegenseitig zugesicherter Zerstörung oder zugesicherter Liebe entscheiden.

Erinnern wir uns an das, was gerade passiert ist:

Am 28. Januar haben westliche Botschaften ihre Bürger vor einem möglichen Terroranschlag gewarnt.

Vom 1. bis 2. Februar sind die Botschaften der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Dänemarks, der Niederlande, der Schweiz, Schwedens und Belgiens in Istanbul geschlossen.

Am 3. Februar läuft die mit HAARP-Systemen ausgestattete USS Nitze in den Hafen von Istanbul ein.

Am 3. Februar startet der türkische Innenminister Suleyman Soylu einen Angriff auf den amerikanischen Botschafter in seinem Land und sagt: „Nimm deine schmutzigen Hände von der Türkei. Ich bin sehr klar. Ich weiß sehr gut, wie Sie in der Türkei Streit stiften möchten. Wende dein grinsendes Gesicht von der Türkei ab.“

Vom 5. bis 6. Februar ereignet sich ein Erdbeben mit einem Epizentrum auf derselben tektonischen Verwerfung wie Istanbul.

Um zu verstehen, wie mächtig diese Waffen sind, wurde die Küstenlinie in den meisten Ländern des östlichen Mittelmeers um 7 Meter oder mehr verlängert und die Kanäle von Venedig versiegten. Die Unternehmensmedien versuchen, dies mit Geschichten über Dürre und Ebbe zu vertuschen, aber diese Geschichten sind nicht haltbar (verzeihen Sie das Wortspiel).

https://mashable.com/video/venice-canals-dry-climate-crisis-italy

Nun folgen dem Erdbeben in der Türkei ein verheerender Gegenangriff und Drohungen, die Schweiz und Israel zu vernichten. Angesichts der Aussicht auf eine totale Vernichtung hat die Familie Rothschild bereits zugestimmt, über Frieden zu verhandeln. (Steht die Ankündigung einer Weltregierung bevor?)

https://www.bbc.com/news/world-europe-64762219

Die von Rockefeller kontrollierte gefälschte Biden-Administration und das Hauptquartier der khasarischen Mafia in der Schweiz zielen jedoch immer noch darauf ab, bis 2025 ein totales nukleares Armageddon zu beginnen. Das bedeutet, dass sie die letzten Hindernisse für den Weltfrieden sind.(Das Ende des Spiels nähert sich, als die khasarische Mafia eine gefälschte Invasionskarte zieht (Videos))

https://kyivindependent.com/news-feed/abc-news-biden-dismisses-chinas-proposed-peace-plan

Diese Ereignisse wurden übrigens in den Propagandamedien der Konzerne als chinesischer Friedensvorschlag für die Ukraine dargestellt, der von den französischen und ukrainischen Präsidenten (Rothschild-Sklaven) Macron und Zelensky unterstützt und von Rockefellers falschem Präsidenten Joe Biden bekämpft wurde.

Allen denkenden Menschen sollte inzwischen klar sein, dass die sogenannte US-Regierung abgeschaltet und ersetzt werden muss, wenn wir Weltfrieden haben wollen. Wie die offizielle chinesische Nachrichtenagentur Xinhua betont:

Seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1776 haben die Vereinigten Staaten ständig nach gewaltsamer Expansion gesucht: Sie haben Indianer abgeschlachtet, sind in Kanada eingefallen, haben einen Krieg gegen Mexiko geführt, den Amerikanisch-Spanischen Krieg angezettelt und Hawaii annektiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten zu den von den Vereinigten Staaten entweder provozierten oder begonnenen Kriegen der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Golfkrieg, der Kosovokrieg, der Krieg in Afghanistan, der Irakkrieg, der Libyenkrieg und der Syrienkrieg, um seine militärische Hegemonie, um den Weg für expansionistische Ziele zu ebnen. In den letzten Jahren hat das durchschnittliche jährliche US-Militärbudget 700 Milliarden US-Dollar überschritten, was 40 Prozent des weltweiten Gesamtbudgets ausmacht, mehr als die 15 dahinterstehenden Länder zusammen. Die Vereinigten Staaten haben etwa 800 Militärstützpunkte im Ausland, mit 173.000 Soldaten, die in 159 Ländern stationiert sind.

Während des Koreakrieges, des Vietnamkrieges, des Golfkrieges, des Kosovokrieges, des Krieges in Afghanistan und des Irakkrieges setzten die Vereinigten Staaten massive Mengen chemischer und biologischer Waffen sowie Streubomben, Treibstoff-Luft-Bomben und Graphitbomben ein und Bomben mit abgereichertem Uran, die enorme Schäden an zivilen Einrichtungen, unzählige zivile Opfer und nachhaltige Umweltverschmutzung verursachen.

Die Vereinigten Staaten haben auch eine institutionelle Hegemonie im internationalen Wirtschafts- und Finanzsektor etabliert, indem sie die gewichteten Abstimmungssysteme, Regeln und Vereinbarungen internationaler Organisationen manipulierten … es kostet nur etwa 17 Cent, einen 100-Dollar-Schein zu produzieren, aber andere Länder mussten 100 Dollar an tatsächlichen Waren aufbringen, um einen zu erhalten.

Während der COVID-19-Pandemie haben die Vereinigten Staaten ihre globale Finanzhegemonie missbraucht und Billionen von Dollar in den Weltmarkt gepumpt, wobei andere Länder, insbesondere Schwellenländer, den Preis zahlen mussten.

Die US-Sanktionen gegen ausländische Unternehmen stiegen von 2000 bis 2021 um 933 Prozent.

Die Vereinigten Staaten müssen eine ernsthafte Selbsterforschung durchführen. Sie muss kritisch prüfen, was sie getan hat, ihre Arroganz und ihre Vorurteile loslassen und ihre hegemonialen, herrschsüchtigen und schikanierenden Praktiken aufgeben.

https://english.news.cn/20230220/1b9a2c2bcfb742ad872c58ddda549374/c.html

Die Chinesen brachten diese starke Anklage heraus, als die USA – am Rande des Bankrotts schwankend – China mit DEWs drohten, sagen asiatische Geheimgesellschaftsquellen.

Um zu zeigen, dass sie dieses Mal nicht nachgeben würden, scheinen die Chinesen mit dem massiven Tsunami und dem Erdbeben in Verbindung gebracht worden zu sein, die die Stadt Napier in Neuseeland völlig zerstört haben. Die Fotos unten sind Beweise für diesen Angriff, der uns von mit China verbundenen Quellen gesendet wurde.

Zeugen aus Hawke’s Bay in Neuseeland sagten, es gebe allein dort Hunderte Tote. „Niemand bekommt einen Zahnarzttermin, weil alle Zahnärzte damit beschäftigt sind, Leichen zu identifizieren. Dort gibt es auch eine geschlossene Militäreinrichtung mit Hunderten von Toten. Während der Covid-Sperre gab es Hunderte von Polizisten und Lebensmittelpaketen. Jetzt gibt es keine Polizei und keine Hilfe in einem echten Notfall … Das Adrenalin hat aufgehört, aber die Tränen beginnen“, sagt ein lokaler Zeuge.

Es scheint auch eine beispiellose Informationssperre zu diesem Angriff zu geben. Die meisten unserer westlichen Quellen hielten sich bedeckt, aber australische Geheimdienstquellen gaben zu, dass ein DEW verwendet wurde.

Eine neuseeländische Quelle sagt, der angegriffene Ort sei eine geheime UN-Basis gewesen, „woher alle Renta-Cops während der Konfrontation am letzten Tag der Parlamentsbesetzung kamen. Sie benutzten auch Antifa, um die Gewalt zu infiltrieren und auszulösen, und die Bullen hatten im Vorfeld mit Feuerwehrschläuchen trainiert.“

Der MI6 stellt fest, dass die Beweise „lückenhaft aussehen und die Daten nicht mit dem übereinstimmen, was meines Wissens hinter den Kulissen vor sich ging … die neuseeländische Premierministerin wurde wegen ihrer Rolle bei den drakonischen Maßnahmen der letzten Jahre entlassen, also gibt es verschiedene Möglichkeiten es zu sehen.“

Riccardo Bosi, ein ehemaliger Oberstleutnant der australischen Spezialeinheiten, erzählt uns, dass der Krieg tatsächlich gegen die khazarische Mafia (KM) geführt wird.

Wir wissen auch, dass die KM in Vorbereitung auf ihr geplantes nukleares Harmagedon ein ausgedehntes Netzwerk von Stützpunkten in der südlichen Hemisphäre aufgebaut hat. Mit anderen Worten, es hätte eine westliche White-Hat-Operation gegen eine KM-Basis in Neuseeland sein können und keine chinesische Operation.

Auf jeden Fall besteht kein Zweifel daran, dass die von Rockefeller-KM kontrollierte UN bekämpft und ihre Pläne gestoppt werden müssen. Die WHO fördert immer noch die Scheinpandemie als Vorwand für eine totalitäre Herrschaft.

Es gebe auch „Pläne, Lebensmittelvorräte zu blockieren und durch Insektenprodukte zu ersetzen. Fabriken wurden für Insekten gebaut, die sich von Fäkalien, Abfällen und schädlichen Schimmelpilzen ernähren. Sie werden zerkleinert oder lebend und ohne Kennzeichnung zu Lebensmitteln hinzugefügt … alles zum Zweck der Entvölkerung“, warnen polnische Geheimdienstquellen. David Rockefeller Jr. hat öffentlich erklärt, dass er Insektenfutter fördert und solche Lebensmittelfabriken auf den Philippinen baut.

Außerdem stellt sich heraus, dass das im Labor gezüchtete Fleisch von Bill Gates bei Menschen, die es essen, Krebs verursacht, wie eine beunruhigende neue Studie zeigt. „Das Problem ist, dass sich die Materialien, aus denen das Produkt hergestellt wird – ‚unsterbliche Zelllinien‘ – für immer vermehren, genau wie Krebs.

https://newspunch.com/study-bill-gates-lab-grown-meat-causes-cancer-in-humans/

Wir erfahren jetzt auch, dass Klaus Schwab ein Nachkomme von Karl Marx ist, der sagte: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“. Marx wiederum stammt von einer alten satanischen Blutlinie ab.

Der Satanismus ist nun vollständig aus der Dunkelheit aufgetaucht. Hier können Sie als Beispiel sehen, wie Satan beim Karneval im Brasilien des Satanisten Lula öffentlich vorgeführt wird.

Wie Erzbischof Carlo Vigano kürzlich feststellte:

Im Namen der globalistischen Religion ist es nicht erlaubt, die Psychopandemie herauszufordern, die Impfkampagne zu kritisieren, die Unbegründetheit des Klimaalarms zu leugnen, sich den Beweisen für die Nato-Provokation der Russischen Föderation in der Ukraine-Krise, Untersuchungen des Laptops von Hunter Biden zu widersetzen, oder der Wahlbetrug, der Präsident Trump daran hinderte, im Weißen Haus zu bleiben, oder die Weigerung, zuzusehen, wie Kinder mit LGBTQ-Obszönitäten korrumpiert werden … Satan verehrt ein blasphemisches Baphomet-Denkmal vor dem Arkansas State Capitol in Build Little Rock oder errichtet eine Dämonenstatue an der Fassade des Gerichtsgebäudes von New York City, um einen Richter des Obersten Gerichtshofs gegen Abtreibung zu feiern; während der satanische Tempel eine Klinik in New Mexico einweiht.

In der Zwischenzeit hat der Geheimdienst der Biden-Administration nichts Besseres zu tun, als traditionelle Katholiken so zu profilieren, als ob sie eine Bedrohung für die etablierte Ordnung darstellen würden

Vigano erklärt auch, dass John Podesta, ein Sohn von Laurence Rockefeller, „selbst die koordinierte Aktion leitete, die zum Rücktritt von Benedikt XVI. und zur Wahl von Bergoglio führte“.

Der ursprüngliche Papst Franziskus ist jedoch aus der Reihe getreten und wurde nun durch einen gummimaskierten Rockefeller-Lakai ersetzt.

Ein weiterer Lakai ist der weithin verachtete Justin Casttrudeau. Trudeau möchte, dass der Gesetzgeber einen Geheimhaltungseid ablegt, bevor er sich COVID-Impfstoffverträge mit den von Rockefeller kontrollierten Impfstoffherstellern AstraZeneca, Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer und Sanofi ansieht.

Trudeau ist ein krimineller pädophiler Verräter Kanadas, der von tödlichen Drogenspritzen profitiert und jeden einzelnen von uns durch digitale Identität versklaven will.

https://www.lifesitenews.com/news/trudeau-govt-wants-mps-to-take-eoath-of-secrecy-before-viewing-covid-vaccine-contracts/

Hier können Sie sehen, was die Kanadier über ihn denken.

Vielleicht, wenn sie schon dabei sind, könnten diese Kongressabgeordneten Trudeau auch nach all den vermissten Kindern in Kanada und ihrer Verbindung zur Herstellung von Adrenochrom fragen. Wenn Sie immer noch nicht an Adrenochrom glauben, sehen Sie sich dieses Patent von 1982 der Minnesota Mining and Manufacturing Corporation (3M) zur Herstellung von Adrenochrom an.

https://archive.is/5IpPh

In einem möglicherweise verwandten Fall entschied die US-Richterin Julie Sneed, dass der Scientology-Führer David Miscavige unter dem Vorwurf des Menschenhandels „aktiv seinen Aufenthaltsort verschleiert“.

https://thepostmillennial.com/scientology-leader-david-miscavige-faces-human-trafficking-charges?utm_campaign=64494

„Das wird die Büchse der Pandora öffnen“, sagt eine CIA-Quelle.

Nach dem Scheitern seines Impfstoff- und Pandemie-Geldwäscheprogramms in Ländern wie Kanada stiehlt der US-Konzern nun russisches Geld.

Eine NSA-Quelle sagt: „Die USA verwendeten beschlagnahmte russische Vermögenswerte in Höhe von 1,14 Billionen US-Dollar als Sicherheit, um 1000-fache Hebelwirkung zu erzielen, und liehen sich 1.300 Billionen US-Dollar von der Schweizerischen Federal Reserve Bank. Den Schweizern wurde vom Federal Reserve System befohlen, dieses Geld zu leihen, was wiederum von der Biden-Administration dazu angeordnet wurde … Sie beschlagnahmen Vermögenswerte und nehmen Kredite gegen diese Vermögenswerte auf, um die US Corporation … und ihre Kriege … am Laufen zu halten.“

„Westliche Länder stehen vor existenziellen Fragen … und stehen vor der dringenden Notwendigkeit, wesentliche Ressourcen wieder aufzufüllen, die durch die antirussische Linie verloren gegangen sind“, kommentierte der stellvertretende Außenminister Michail Bogdanow.

https://tass.com/politics/1581663

In den USA „verschütten dieselben Kriminellen Chemikalien, beschlagnahmen die kontaminierten Farmen, frieren die Vermögenswerte ein, deponieren sie in der Schweiz und nehmen Kredite auf, um das US-Imperium über Wasser zu halten“, sagte die NSA-Quelle.

Jetzt wissen wir, warum Umweltwissenschaftler bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg nach Ohio ums Leben kamen. Alle an Bord des Flugzeugs, einschließlich des Piloten, arbeiteten im Zentrum für Toxikologie und Umweltgesundheit und waren auf dem Weg zu einer tödlichen Explosion, die sich Anfang dieser Woche in einem Metallwerk in Bedford, Ohio, ereignete.

https://thepostmillennial.com/breaking-environmental-scientists-heading-to-ohio-killed-in-plane-crash

Offenbar wollte der US-Konzern nicht, dass die vorgetäuschte Kontamination und die damit verbundenen Vermögensbeschlagnahmen aufgedeckt werden.

Die Russen erwischten auch das US-Unternehmen, das erneut versuchte, eine massive radioaktive Verseuchung in der Ukraine zu inszenieren. Das russische Militär informierte die Weltgemeinschaft:

„Mehrere Container mit radioaktiven Stoffen wurden ohne Zollkontrolle über Europa in die Ukraine geliefert. Der Plan war, ein Kontaminationsereignis in der Nähe einer vom Kiewer Regime kontrollierten radioaktiven Anlage zu inszenieren und die russischen Streitkräfte dafür verantwortlich zu machen.“

Der US-Konzern wäscht auch weiterhin Geld in der Ukraine. Der polnische Geheimdienst berichtet, dass Militäreinheiten in der Ukraine „unbrauchbare Patronen und Munition erhalten. Mehr als die Hälfte davon sind mit Korrosion überzogen.“

Mit anderen Worten, sie kaufen veralteten Militärschrott zu hohen Preisen, um ukrainische Hilfsgelder für sich selbst zu waschen.

Sie töten auch viele ihrer Lakaien, anscheinend auch um ihr Geld zu konfiszieren. Das könnte der Grund sein, warum der Tod eines Clinton (Rockefeller)-Helfers mit Verbindungen zu Epstein als Selbstmord gewertet wurde, obwohl er an einen Baum gefesselt, in die Brust geschossen und am Tatort keine Waffe gefunden wurde.

https://nypost.com/2023/02/22/death-of-clinton-aide-tied-to-jeffrey-epstein-ruled-suicide/

Es sieht so aus, als ob das US-Militär endlich etwas dagegen unternimmt. Der Journalist Seymour Hersh – auf dessen Enthüllungen normalerweise militärische Säuberungen folgen – sagt nun, US-Präsident Joe Biden habe im Wesentlichen „die NATO in Europa in die Luft gesprengt“, indem er den Verbündeten sagte, er unterstütze die Ukraine mit ihrer „völlig korrupten Regierung“. Der Journalist sagte auch, Kiew verherrliche Stepan Bandera, „den großen Pro-Nazi, der im Zweiten Weltkrieg wie verrückt Juden ermordet hat“.

https://www.bignewsnetwork.com/news/273538260/betting-on-ukraine-victory-was-suicidal-seymour-hersh

Biden wagte es nicht, Kiew zu besuchen, ohne Russland zu warnen und ohne die russische Seite zu bitten, seine Sicherheit zu gewährleisten“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova. Sie fügte hinzu: „Der Besuch des US-Führers . .. glich einer gescheiterten Inszenierung in einem Provinztheater.“

https://tass.com/politics/1580551

Sie machte keine Witze, als Zelensky während einer Live-Sendung mit einem Bodydouble auftrat. Dies stellte die Realität seiner heroischen Besuche in den Kriegsgebieten von Bachmut und Cherson in Frage. Die zahlreichen Auftritte des ehemaligen Schauspielers und Komikers vor der grünen Leinwand lassen uns nicht zu viele Zweifel.

CIA-Quellen sagen uns, dass „CGI-Avatar Zelensky in Gefahr ist. Er wird bald verschwinden. Eine Titelgeschichte für seinen Abgang ist in Vorbereitung.“

Biden wird zweifellos bald darauf folgen. Biden wurde in Polen mit einem heißen Mikrofon erwischt, nachdem er sich zu 3 abgeschossenen UFOs geäußert hatte…

Biden: „Glauben Sie, einer dieser Leute hat diesen Unsinn geglaubt?“

Adjutant: „Auf jeden Fall“

Biden: „Sie kaufen alles … lasst uns hier verschwinden.“

Werfen wir also einen Blick auf das neueste Projekt, Bluebeam Visuals.

1. Vogel „Frozen in the Air“ in Vancouver, Kanada

https://www.vancouverisawesome.com/highlights/very-weird-motionless-bird-floating-in-air-captured-on-video-in-bc-6589792 ??utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=snd

2. Ein Delta-SSP-Schiff

3. UFOs über Palm Springs, Kalifornien, 31. Januar 2023

4. Zu einem SSP-Fahrzeug über Nevada, USA

5. Ein UFO über Japan

6 . Ein pyramidenförmiges UFO über Mexiko

Wie wäre es, wenn Laurence Spelman Rockefeller all dies testet? Vielleicht können wir herausfinden, was wirklich mit all den fehlenden Billionen Dollar aus dem US-Verteidigungshaushalt passiert ist. Wenn dieses Geld in den Kauf fliegender Untertassen geflossen ist, dann gehören sie den Steuerzahlern und müssen ihnen ausgehändigt werden.

