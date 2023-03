Das neue Monster Energy-Getränk weist dämonische Symbole auf seinen Dosen auf: Luziferianer treiben 666 voran, um die Menschheit zu versklaven (Video)

Teile die Wahrheit!

Die in Kalifornien ansässige Monster Beverage Corporation (MBC), Hersteller des gleichnamigen Energy-Drinks, hat ein neues Getränk mit dämonischen Symbolen auf seinen Dosen herausgebracht .

Laut SGT Report veröffentlichte MBC letzten Monat seinen neuen harten Seltzer The Beast Unleashed mit sechs Prozent Alkohol. Das Produkt, das vier Varianten hat, wurde in 16-Unzen (oz) großen Dosen und 12 oz. schlanke Dosen abgefüllt. Die Dosendesigns für alle vier Varianten waren jedoch konsistent, mit nur geringfügigen Änderungen in der Farbgebung.

Am auffälligsten im Design der Dose war das Auge des „Biestes“, das das Symbol des Auges des Horus widerspiegelt, das von der Geheimgesellschaft der Illuminaten verwendet wird.

In der Mitte des Auges befand sich das Monster-Logo, das zunächst wie die Klauenspuren eines Tieres aussehen soll – angeblich das „Monster“ oder „Biest“, auf das im Produktnamen verwiesen wird.

„Das Monster-Logo … besteht eigentlich aus drei Instanzen der Zahl 6 auf Hebräisch“, sagte Geoffrey Grider, Chefredakteur von Now The End Begins .

Die einzelnen Kratzspuren scheinen dem hebräischen Buchstaben „vav“ ähnlich zu sein, der der Zahl sechs entspricht. So entsprechen die drei „Waw“-Buchstaben, die so angeordnet sind, dass sie wie Krallenspuren eines Tieres aussehen, 666 – der Zahl des Tieres, die im Buch der Offenbarung erwähnt wird.

Das 666-Klauen-Logo ist auch auf dem unteren Teil der Dose abgebildet, dazwischen das Wort „hart“ und der Alkoholgehalt des Getränks von sechs Prozent.

„Was bringt dir das? Es gibt Ihnen ein alkoholisches Getränk namens ‚The Beast Unleashed‘ mit dreimal 666 auf jeder Dose, wobei das allsehende Auge im Hintergrund Sie beim Trinken beobachtet.“ (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Grider wies darauf hin, dass die Veröffentlichung von Monsters neuem Getränk voller satanischer Symbole „nicht einmal ein kleines Aufsehen erregte … weil diese Welt sich darauf vorbereitet, [den] Antichristen zu empfangen“.

Der Nektar des Teufels: Energiegetränke im Zusammenhang mit Gesundheitsproblemen

Mit sechs Prozent Alkoholgehalt fällt MBCs neuer Seltzer The Beast Unleashed definitiv in die Kategorie „Teufelsnektar“. Seltzer Nation wies darauf hin, dass drei der Geschmacksrichtungen des Produkts die des Flaggschiff-Energy-Drinks des Unternehmens widerspiegeln werden.

Abgesehen von der dämonischen Symbolik, die seine Dosen schmückt, kann Monster Energy Drink wegen seines übermäßigen Zucker- und Koffeingehalts auch als „Teufelsnektar“ bezeichnet werden, der es den Trinkern ermöglicht, „das Biest zu entfesseln“.

Ein Artikel der australischen Initiative Rethink Sugary Drink (RSD) vom Oktober 2016 erläuterte diese Bedenken.

Craig Sinclair, der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Gesundheit des Cancer Council Australia, wies darauf hin, dass „einige große Energy-Drinks bis zu 21 Teelöffel Zucker und so viel Koffein wie zweieinhalb Tassen Espresso enthalten – was sie zu einer riskanten Getränkewahl für jedermann macht .“

Richtig, die RSDs Analyse verschiedener Energy-Drink-Marken zählt Monster zu den schlimmsten Übeltätern. Es stellte sich heraus, dass eine 500-Milliliter-Dose Monster 160 Milligramm Koffein enthielt. Außerdem enthält dieselbe Dose Monster 57 Gramm Zucker – das entspricht 14 Esslöffeln.

„Der hohe Koffein- und Zuckergehalt in Energydrinks lässt den Energie- und Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen – aber nach etwa einer Stunde lassen Koffein und Zucker in Ihrem Körper nach und Sie fühlen sich müde und lethargisch“, sagte Sinclair.

„Bei regelmäßigem Konsum kann der hohe Zuckergehalt in Energy-Drinks zu Gewichtszunahme und Fettleibigkeit führen – was das Risiko für Herz- und Nierenerkrankungen, Typ-2-Diabetes, Schlaganfall und einige Krebsarten erhöht.“

Sinclair wies darauf hin, dass Energy Drinks „stark als das ideale Getränk der Wahl für junge Australier vermarktet werden“.

Er erwähnte auch, dass die Unternehmen hinter diesen Energy-Drinks „in der Lage sind, Werbung gezielt einzusetzen … um Markenimages zu entwickeln, die für junge Menschen äußerst verlockend sind“.

Luziferianer treiben 666 voran, um die Menschheit zu versklaven

Der Gründer der Reawaken America Tour und Moderator von Brighteon.TV , Clay Clark, enthüllte, dass die luziferischen Globalisten und ihre Verbündeten die 666-Ikonographie vorantreiben , um die Menschheit zu versklaven.

Clark machte diese Enthüllung während der Folge seiner Sendung „Thrive Time Show“ vom 18. Mai 2022, in der er sein jüngstes Interview mit dem Gründer von InfoWars in „The Alex Jones Show“ ausstrahlte. Er wies auf zwei Gesetzentwürfe des Kongresses hin, die die sogenannte „Teufelszahl“ enthalten – House Resolution (HR) 6666 und HR 666. Beide Vorschläge wurden von demokratischen Gesetzgebern eingebracht.

Rep. Bobby Rush (D-IL) führte HR 6666 oder das COVID-19-Gesetz zum Testen, Erreichen und Kontaktieren aller (TRACE) bereits im Jahr 2020 ein. Das Gesetz erlaubt das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste (HHS) und die Zentren für die Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) im weiteren Sinne, um „Zuschüsse an berechtigte Einrichtungen zu vergeben, um [COVID-19] diagnostische Tests durchzuführen, die Kontakte infizierter Personen zu verfolgen und zu überwachen und die Quarantäne solcher Kontakte zu unterstützen“.

Clark enthüllte jedoch, dass HR 6666 eine viel finsterere Agenda verbirgt – die des medizinischen Kriegsrechts. „Dies ist eine tatsächliche Gesetzgebung, die tatsächlich vom US-Kongress verfasst wurde und der [HHS]-Sekretärin erlauben würde, Sie in ein Quarantänelager zu bringen . Das ist keine Theorie; das ist ein echtes Dokument. Jetzt haben sie es kodifiziert, und es wartet nur darauf, verabschiedet zu werden“, sagte er zu Jones.

Der Moderator der „Thrive Time Show“ fügte hinzu, dass das TRACE-Gesetz mit der Idee der CDC von „grünen Zonen“ oder Isolationseinrichtungen für COVID-infizierte Personen, ähnlich wie Konzentrationslager, übereinstimmt. „Die CDC empfiehlt, Sie für einen begrenzten Zeitraum – mindestens sechs Monate – von zu Hause wegzunehmen, um Sie daran zu hindern, das Virus zu verbreiten“, sagte Clark.

„Es ist ein Virus, der höchstens zwei Wochen lang ist, aber sie wollen, dass Sie Monate im Gefängnis bleiben. Erinnern Sie sich an Australien, [als] sie sagten: „Wenn Sie sich darüber beschweren, in einem Lager zu sein, behalten wir Sie länger fest, damit Sie aufhören, sich zu beschweren?“ Es geht um Kontrolle. Es ist der Deckmantel für die Umerziehungslager“, antwortete der InfoWars- Gründer.

Clark verwies auch auf HR 666 , auch bekannt als Anti-Rassismus im öffentlichen Gesundheitswesen von 2021. Der von der Abgeordneten Ayanna Pressley (D-MA) eingebrachte Gesetzentwurf zielte darauf ab, „Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Investitionen in das Verständnis und die Beseitigung von strukturellem Rassismus bereitzustellen und Polizeigewalt“. Clark verurteilte HR 666 als „Gesetzgebung, die es illegal machen würde, wenn Sie der kritischen Rassentheorie nicht zustimmen“.

Luziferianer sind „fleißige Teufel“, die meisten Christen „schlafen am Steuer“

Jones fragte dann, warum die globalistischen Luziferianer und ihre Verbündeten die 666-Ikonographie herausbringen und ob sie es taten, um „sie [den Leuten] in die Nase zu reiben“.

„Luziferianer wollen immer zeigen, was sie tun werden, bevor sie es tun“, antwortete Clark. Dann führte er zwei weitere Beispiele für die Verwendung der Teufelszahl an, diesmal aus dem privaten Sektor.

Das Logo der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN), die den Large Hadron Collider betreibt, verwendet drei Sechsen als Logo. CERN führte während der feierlichen Eröffnung seines Hauptquartiers in der Schweiz ein satanisches Ritual durch, das Jones als „Menschen, die in schwarzen Roben herumliefen und Scheinmenschenopfer darbrachten“ beschrieb.

Abgesehen von CERN erwähnte Clark auch, dass Microsoft und sein Gründer Bill Gates ein Patent für „ein Kryptowährungssystem besitzen, das in den menschlichen Körper eindringt“. Das Patent erhielt übrigens die Seriennummer WO/2020/060606 – ein weiterer Hinweis auf die Teufelszahl.

Der Gründer der Reawaken America Tour wies darauf hin, dass das Patent das Buch der Offenbarung erfüllt, in dem es heißt: „Außerdem bewirkt es, dass alle, ob klein oder groß, reich oder arm, frei oder versklavt, auf der rechten Hand oder auf der Stirn gekennzeichnet werden , sodass niemand kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Zeichen hat, das heißt den Namen des Tieres oder die Nummer seines Namens. Das erfordert Weisheit: Wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.“

„Die Luziferianer sind fleißige Teufel, die uns in Quarantänelager stecken wollen. [Sie] werfen fleißig die Nummer 666 raus und machen ihre Technologie. [Inzwischen] haben viele Christen – nicht Ihre Zuhörer, aber viele Christen – hinter dem Steuer geschlafen“, sagte Clark.

