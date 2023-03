Die Apokalypse entfaltet sich: Sogar ein Mitglied der Rockefeller-Familie wird in den Rocky Mountains zum Prepper!

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet:

Wie Sie wissen, ist Band 7 meiner Confessions: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject nicht nur ein detaillierter Essay, um den geheimen Plan der Neuen Weltordnung aufzudecken, die Welt in die Hände von Cyber ​​Satan bis 2030 zu legen, sondern auch ein praktisches Handbuch, um die sich entfaltende Apokalypse mit der bahnbrechenden Idee eines „Great Reject“ zu überleben.

Aus diesem Grund habe ich erklärt, wie:

„… einige von uns haben beschlossen, sich dem anzuschließen, was „The American Redoubt“ genannt wird, einer ziemlich einzigartigen politischen Migrationsbewegung, die erstmals 2011 von einem ehemaligen Geheimdienstoffizier der US-Armee, Überlebenskünstler und bekannten Blogger, James Wesley Rawles, vorgeschlagen wurde.

Idaho, Montana und Wyoming zusammen mit Teilen von Oregon und Washington als Zufluchtsort für konservative Christen in diesen beispiellosen Zeiten zu nutzen.

James Wesley Rawles wählte für „The American Redoubt“ ein bestimmtes Gebiet in Nordamerika aus, hauptsächlich aufgrund seiner geringen Bevölkerungsdichte und des Fehlens von Naturgefahren. ‚The American Redoubt‘ liegt im ländlichen Hochland von Montana, Idaho, Wyoming und im Osten von Washington und Oregon.“

Ich erklärte auch, wie „viele Amerikaner heutzutage“ sich „in blauen Staaten gefangen“ fühlen, die nicht ihre Werte oder ihre Ideen widerspiegeln, „hauptsächlich, weil freiheitsliebende Patrioten sich zunehmend Sorgen um ihre Zukunft machen, und sie scheinen eine klare Vorstellung zu haben von den gefährlichen Zeiten, die vor uns liegen, und wie wir die Städte sofort verlassen und so schnell wie möglich in kleinere ländliche Gemeinden umsiedeln sollten.“ (Mächtige und Milliardäre bunkern sich vor der „Apokalypse“ ein (Videos))

Gestern beschloss die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA), den Tag des Präsidenten zu feiern, indem sie vorschlug, dass sich die roten Staaten von den Vereinigten Staaten von Amerika abspalten.

„Wir brauchen eine nationale Scheidung“, erklärte Greene auf Twitter. „Wir müssen nach roten Staaten und blauen Staaten trennen und die Bundesregierung verkleinern. Jeder, mit dem ich spreche, sagt das. Von den kranken und ekelhaften Problemen der Woke-Kultur, die uns in den Hals gestopft wurden, bis hin zur verräterischen America Last-Politik der Demokraten, wir sind fertig.“

