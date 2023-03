Die Religion der Neuen Weltordnung: Am Gerichtsgebäude in New York wurde eine seltsame Skulptur aufgestellt

Eine zweieinhalb Meter hohe goldene weibliche Skulptur, ähnlich der Gorgo-Medusa mit Ziegenhörnern, die aus einer rosafarbenen Lotusblüte herausragen, wurde in einem New Yorker Gerichtsgebäude neben den Figuren der Gründerväter des Weltrechts aufgestellt.

Die Skulptur auf dem Dach der Appellate Division der First Judicial Department des Supreme Court of the State of New York heißt „Now“ und steht auf einer Stufe mit Manu, Ludwig IX. und Kaiser Justinian.

Die Skulptur ist insofern ungewöhnlich, als die Zöpfe der Frau zu Hörnern zusammengerollt dargestellt sind, die einige Kommentatoren „die Hörner von Baphomet“ genannt haben. Sie hat auch keine Füße.

Die Beine enden in dem, was der Autor der Skulptur „Wurzeln“ nannte, und ein außenstehender Betrachter könnte sie mit Schlangen verwechseln.

Dieselben Wurzel- oder Schlangenbüschel kommen an vier Stellen aus ihrem Körper und sollten anscheinend zwei Paar Hände symbolisieren, da die Statue keine gewöhnlichen Hände hat.

„Sie ist eine gewalttätige Frau und eine Form des Widerstands in einem Raum, der historisch von patriarchalischer Repräsentation dominiert wurde“, sagte die Statuenbildhauerin Shahzia Sikander, eine 53-jährige Pakistanerin, die zuvor in der Beratungskommission des New Yorker Bürgermeisters für urbane Kunst für Denkmäler und Beschilderungen tätig war.

Sie sagte, die Arbeit habe den Titel „Now“, weil sie „jetzt“ gebraucht werde, zu einer Zeit, als die reproduktiven Rechte der Frauen unter Beschuss standen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im Juni das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung niederschlug.

Die „Now“-Skulptur, weniger als 10 Fuß hoch, steht im Dialog mit einer weiteren 20-Fuß-Skulptur von Sikander namens „The Witness“ im nahe gelegenen Madison Square Park. Dabei unterscheiden sich die Figuren nur in einem Detail: Der „Witness“ wächst nicht aus einem Lotus heraus, sondern hat einen Ringrock. (Angelina Jolie: „Ich war bei den Illuminaten, ich werde dir alles erzählen“ – schockierendes Exposé (Videos))

Sikander sagte, die Skulptur trage einen Reifrock, der von der Buntglaskuppel des Gerichtsgebäudes inspiriert sei und die Notwendigkeit symbolisiere, „die legale Glasdecke zu durchbrechen“. Die Skulptur ist mit dem Wort „havah“ beschriftet, das ihrer Meinung nach „Luft“ oder „Atmosphäre“ auf Urdu und „Eva“ auf Arabisch und Hebräisch bedeutet.

Die Skulpturen befinden sich im Gerichtsgebäude und im Park als Teil der Ausstellung und werden im Juni nach Houston reisen.

Brooke Kamin Rapaport, Chefkuratorin des Madison Square Park Preserve, nannte die vom Preserve and Houston System Public Art in Auftrag gegebenen Werke „Anti-Denkmäler“.

300x250

Unsere neue Religion

Die neuen rosigen Werte, die in unserer aufstrebenden Welt aufgeblüht sind, sind für uns nicht mehr sehr überraschend – das bedeutet nicht, dass wir ihnen zustimmen, aber unsere Reaktion auf sie ist weniger akut geworden.

Leider blicken New-Age-Ideologen weit über ihre eigenen Grenzen hinaus – ihre neue Agenda wurde nicht nur für die Vereinigten Staaten und Europa geschaffen, sondern auch für den Rest der Welt.

Und wie so oft sind junge, unreife Gehirne, die Hollywoodfilme, amerikanische Popkultur und Computerspiele konsumieren, das Hauptziel für die Ideen von „Vielfalt, Gleichheit und Inklusivität“.

300x250 boxone

Wofür ist das? Es könnte die Art und Weise sein, wie die Eliten mit dem Bevölkerungswachstum zu kämpfen haben, weil eine gleichgeschlechtliche Familie per Definition keine Kinder haben kann. Auch die aktive Förderung der Sterbehilfe passt in dieses Konzept, das aus einigen hypothetischen Vorstellungen bereits Realität geworden ist.

Außerdem ging Kanada in dieser Angelegenheit am weitesten – sie drehten sogar einen Werbespot über das freiwillige Ausscheiden aus dem Leben, dessen Hauptfigur die 37-jährige Jennifer Hatch war.

Sie hatte das Pech, mit einer schweren genetischen Krankheit geboren zu werden, und sie hatte nicht das Geld, um sie zu behandeln – also schlugen die tapferen kanadischen Ärzte vor, dass sie Sterbehilfe statt medizinischer Versorgung beantragen sollte.

Dort passierte eine weitere ungeheuerliche Geschichte, nur dass diesmal kein kranker Mensch starb, sondern ein völlig gesunder älterer Mann namens Les Landry. Er verlor seinen Job, war mittellos und fand sich auf der Straße wieder – offenbar arbeiten kanadische Freiwilligenorganisationen so gut, dass Euthanasie für ihn der beste Ausweg war.

Gleichzeitig schwingen die Fenster von Overton immer weiter auf – so veröffentlichte die New York Times einen Artikel des Yale-Universitätsprofessors Yosuke Narita, in dem er einen massiven freiwilligen Ausstieg aus dem Leben älterer Menschen in Japan vorschlug .

Seiner Meinung nach ermöglicht eine solche Maßnahme eine „Verbesserung der Demographie und Wirtschaft“ des Landes, da die Regierung nun gezwungen ist, riesige Summen für Sozialleistungen auszugeben, anstatt Wirtschaftsprojekte zu finanzieren.

Tatsächlich schläfern wir alte und kranke Tiere ein, also warum können wir das nicht auch mit einem Menschen tun? Solche Dinge passen einfach nicht in den Kopf, aber wenn Sie eine Person auf die Ebene eines sozialen Tieres reduzieren, wird dies ganz normal erscheinen.

Dazu müssen Sie jedoch zuerst die traditionelle Religion zerstören, da sie einem Menschen eine Seele verleiht, die ihn von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Darüber hinaus enthält es die Konzepte von Gut und Böse, Sünde und Heiligkeit, Ethik und Moral – und dies hindert die Neue Weltordnung stark daran, ihre neuen „universellen Werte“ zu fördern.

Eine alte Religion zu zerstören ist nicht so einfach, also müssen die Menschen etwas dafür bieten – und das Symbol dieses neuen Glaubens wurde kürzlich auf dem Dach des Obersten Gerichtshofs in New York installiert. Das Erscheinen dieses gehörnten Dämons der Macht wurde wie folgt erklärt:

Die Skulptur mit dem Titel NOW ist Teil einer dringenden und notwendigen kulturellen Neubewertung der traditionellen Mittel der Machtrepräsentation in New Yorks öffentlichen Räumen, um die sozialen Sitten des 21. Jahrhunderts besser widerzuspiegeln.

A new statue atop a New York City courthouse. The artist says it’s part of an “urgent and necessary cultural reckoning underway as New York reconsiders traditional representations of power in public spaces and recasts civic structures to better reflect 21st-century social mores.” pic.twitter.com/4IFRj7hCsf — Andrew Beck (@AndrewBeckUSA) January 25, 2023

Hier zeigt sich die moderne Kultur in ihrer ganzen Pracht – ein goldenes Idol mit Tentakeln und Hörnern, die laut dem Autor der Skulptur „die Souveränität und Autonomie der weiblichen Figur“ symbolisieren. Künstler zu verstehen ist nicht immer einfach, aber das hinderte eine solche Figur nicht daran, den Statuen von Konfuzius, Moses, Solon und Lykurg ebenbürtig zu sein.

Auf diesem Sockel befand sich einst eine Skulptur von Mohammed, die 1955 auf Wunsch muslimischer Länder entfernt wurde. Und nun, anstelle eines der Propheten der Vergangenheit, gibt es ein goldenes gehörntes Idol der Gegenwart, was kein Zufall ist.

Die Fenster von Overton öffnen sich immer weiter, und es bleibt zu hoffen, dass die traditionelle Welt sie fest vernageln kann.

Einige von uns werden dieses Experiment aus sicherer Entfernung beobachten: Die Religion der Neuen Weltordnung.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 28.03.2023