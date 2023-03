Das Pentagon gibt die Möglichkeit von außerirdischen Mutterschiffen im Sonnensystem bekannt!

Vor wenigen Tagen wurde eine wissenschaftliche Facharbeit veröffentlicht, in welcher die Möglichkeit der Anwesenheit von außerirdischen bzw. extrasolaren Mutterschiffen in unserem Sonnensystem bestätigt wird.

So könnte zum Beispiel das rätselhafte interstellare Objekt Oumuamua ein solches Schiff gewesen sein, das damit begonnen hat, die Planeten unseres Systems zu besuchen.

Der Leiter des neuen All-domain Anomaly Resolution Office des Pentagon, Sean Kirkpatrick, hat erklärt, dass künstliche interstellare Objekte eine Art von Mutterschiffen darstellen könnten, welche kleinere Objekte in Form von Sonden während ihres Vorbeiflugs an der Erde absetzen könnten, um hier Aufklärungsmissionen durchzuführen. Von Jason Mason

Kirkpatrick publizierte gemeinsam mit Professor Abraham Loeb von der Harvard Universität diesen neuen Forschungsbericht mit dem Titel „Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena“, in dem Rückschlüsse auf die Herkunft des UAP/UFO-Phänomen gezogen werden.

Das All-domain Anomaly Resolution Office zur Erforschung des Phänomens wurde im Juli 2022 gegründet und soll interessante Objekte studieren, die sich in der Nähe von militärischen Installationen zeigen.

Avi Loeb wurde durch seine Theorien über das interstellare Objekt Oumuamua bekannt, was so viel wie „Aufklärer“ bedeutet. Bringt man beide Thesen in Einklang, ergibt sich die Möglichkeit von außerirdischen Trägerschiffen mit Aufklärungssonden, welche die Erde besuchen und unsere militärischen Möglichkeiten studieren.

Viele dieser Mini-Sonden könnten von unserer Weltraumüberwachung möglicherweise nicht registriert werden, weil sie zu wenig Sonnenlicht reflektieren. Dieser aktuelle Report bestätigt die Annahme, dass in den letzten Monaten zunehmend mehr unerklärliche Objekte gesichtet worden sind und es zum Abschuss eines chinesischen Spionageballons gekommen ist.

Weil die meisten Objekte dennoch nicht mit herkömmlichen Dingen erklärt werden können, bestätigt diese Arbeit einen möglichen außerirdischen Hintergrund der beobachteten unbekannten Flugobjekte mit unerklärlichen Flugeigenschaften.

Der gegenwärtige öffentlichkeitswirksame Umgang mit diesem sensiblen Thema soll aktiv dem alten UFO-Stigma entgegenwirken, der in den letzten Jahrzehnten effektiv medienwirksam um diese Thematik herum erschaffen wurde.

Deshalb werden aktuell sowohl die wissenschaftliche Akzeptanz des Phänomens gefördert, als auch Informationen vom amerikanischen Verteidigungsministerium und den Geheimdiensten in der Presse veröffentlicht.

Dr. Sean Kirckpatrick schreibt, dass ein derartiges außerirdisches Raumschiff schon vor langer Zeit aus der Galaxie kommend die Erde besucht haben könnte. Die Leute sollten in Anbetracht dieser Vorschläge nicht alarmiert werden, weil es logisch erscheint, dass andere Zivilisationen lange vor uns das All erforscht haben und es immer noch tun.

Die irdischen Fortschritte in der Raumfahrt zeigen, dass derartige Projekte zum Erreichen anderer Planeten durchaus im Bereich des Möglichen liegen und weitere Fortschritte uns bald ebenfalls in die Lage versetzten werden, interstellare Schiffe mit Sonden zur Erforschung des tiefen Weltraums einzusetzen. Der Planet Erde ist keinesfalls einzigartig, und Milliarden von erdähnlichen Exoplaneten lassen sich alleine in der Milchstraße finden.

Das militärische Interesse an diesem Phänomen gilt in erster Linie der Suche nach nichtmenschlicher fortschrittlicher Technologie in Form außerirdischer Ausrüstung.

Es könnte sich vom derzeitigen Blickwinkel aus betrachtet, um autonome unbemannte Systeme handeln, die für lange Erkundungsflüge konzipiert wurden und welche Sonden zu den jeweiligen Zielplaneten senden. Es wäre aber auch möglich, dass die in der Erdatmosphäre von militärischen Systemen beobachteten UAPs von biologischen Wesen gesteuert werden, wenn sie eine Möglichkeit gefunden haben, die langen Weltraumreisen und die harten Bedingungen im All zu meistern und entsprechend effiziente Antriebssysteme besitzen, so wie es die Manöver von UAPs/UFOs demonstrieren.

Alternativ könnte es sich um von künstlicher Intelligenz gesteuerte Schiffe handeln, die den Einflüssen des Weltalls besser standhalten und sich selbst reparieren oder vervielfältigen könnten, wenn sie die notwendigen Rohstoffe auffinden. Ähnlich wie irdische Weltraumsonden vom Voyager-Typ könnten solche außerirdischen Sonden sogar Botschaften der Erbauer für uns enthalten.

Diese ungewöhnlichen Vorkommnisse wirken so, als ob das Narrativ einer Alien-Invasion heraufbeschworen werden soll, nachdem es zum Abschuss mehrerer nicht identifizierter Flugobjekte seitens des US-Militärs gekommen war. Mögliche Besuche von Außerirdischen können kategorisch nicht mehr ausgeschlossen werden.

Abgesehen von dem chinesischen Ballon wurde nichts über die Herkunft von mindestens drei anderen abgeschossenen Objekten bekannt gegeben. Eines dieser Objekte soll achteckig geformt gewesen sein und diente wahrscheinlich der Observation.

Zwei andere Flugobjekte über Kanada und Alaska sollen die Form von Zylindern besitzen, ob es sich bei diesen in 12 Kilometern Höhe operierenden Objekten ebenfalls um Ballons handelte, ist nicht bekannt. China meldete, dass auch US-Spionageballons über der Volksrepublik beobachtet worden sind, die Informationen sammeln.

Die Aufregung um diese ganzen Dinge sorgt dafür, dass UFOs einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, und ein Teil der UFO-Gemeinschaft ist von diesen Diskussionen über Spionageballons nicht begeistert.

Die lancierte Meldung über den Abschuss eines Ballons beschädigt die Bemühungen der Offenlegung der echten Geheimnisse, weil der Gesellschaft vorgemacht wird, dass alle Objekte am Himmel bereits durch herkömmliche Dinge zu erklären sind und die meisten UFOs nichts weiter als Ballons wären. Der UFO-Forscher John Greenwald von The Black Vault, der in den letzten Jahren eine Menge an aufsehenerregenden Dokumenten über die unbekannten Flugobjekte von amerikanischen Regierungsstellen erhalten konnte, ist skeptisch.

Die Gespräche über UFOs drehen sich nunmehr wieder in eine andere Richtung, und die Presse schreibt von Ballons und ausländischen Aufklärungsflugzeugen, dabei sollten wir nicht den Fakt übersehen, dass es wirklich ein mysteriöses Phänomen gibt. Möglicherweise wurde gar kein Ballon abgeschossen, sondern außerirdische Schiffe und die Regierungen sagen uns wieder nicht die ganze Wahrheit und veröffentlicht gefälschte Aufnahmen oder sagen, dass die abgeschossenen Objekte nicht geborgen werden können, weil man sie nicht finden kann.

Diese Tarngeschichten sind bereits seit dem Roswell-Vorfall bekannt, von dem ebenfalls lange Zeit behauptet wurde, es wäre ein Wetterballon abgestürzt.

Falls es sich um authentische interplanetare oder interstellare Aufklärungsflugzeuge gehandelt hat und man sie weiterhin abschießt, dann könnte das vielleicht einen Konflikt mit fremden Zivilisationen auslösen.

Das bedeutet, die Ankündigung, das UFO-Phänomen jetzt genauer zu studieren, betrifft nicht nur aktuelle Geschehnisse, sondern auch geheim gehaltene Informationen aus den letzten Jahrzehnten, die nunmehr enthüllt werden.

Experten bestätigen, dass die professionelle UFO-Forschung der letzten Dekaden ergeben hat, dass Ufologen oftmals erklärt haben, dass den Aussagen von Regierungen nicht vertraut werden kann, weil im Namen der nationalen Sicherheit bestimmte Dinge einfach nicht freigegeben werden und nach wie vor streng geheim sind.

Es gibt genügend Hinweise, dass verschiedene antike Kulturen in aller Welt Traditionen von Besuchen von fremden Wesen überliefert haben, die von den Sternen kamen, und zwar seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte. Stehen wir nun abermals davor, erneut mit nichtmenschlichen Intelligenzen in offenen Kontakt zu kommen?

Auf jeden Fall erleben wir bereits jetzt einen großen Wandel im Zeitgeist, und von Tag zu Tag werden mehr Informationen über potenzielle Kontakte zu höher entwickelten Wesen publik. Dabei haben Whistleblower, Geheimdienstmitarbeiter und Regierungsmitarbeiter im Laufe der Zeit schon längst über ihr Wissen und streng geheime Erkenntnisse gesprochen.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Neue Hinweise aus den USA sowie aus Russland zeigen nun, dass ein Teil der UFOs gar nicht außerirdisch ist, sondern aus dem Inneren unseres Planeten stammt.

Nicht nur Außerirdische haben seit Jahrtausenden riesige Stützpunkte in der Erdkruste und auf dem Grund der Ozeane errichtet, es gibt auch antike Hochzivilisationen, wie beispielsweise die Atlanter, die sich vor Katastrophen unter der Erdoberfläche und in großen Gebirgen in Sicherheit brachten und dort immer noch existieren.

Die Rätsel außerirdischer Technologien wurden zum wichtigsten Geheimnis der Welt und riefen eine Vollspektrum-Verschwörung auf allen Ebenen der Macht hervor. Regierungen wissen längst, dass Aliens real sind – auch Zeitreisen und Paralleluniversen –, doch sie können es der Weltbevölkerung nicht offiziell bekannt geben, weil eine Auflösung der sozialen Ordnung befürchtet wird.

In verborgenen unterirdischen Militärbasen werden antike Relikte außerirdischer Besucher aufbewahrt und erforscht. Machthaber wie die Illuminati haben allerdings entschieden, diese exotischen, neuen Technologien und ihr Wissen über unerklärliche Phänomene nicht mit dem Rest der Welt zu teilen.

…

