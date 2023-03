Evangelische Kirche räumt Berliner Seniorenheim für Flüchtlinge: Das deutsche Volk „am Ende seines Lebenszyklusses”

Dieser Beitrag von Daniel Mattisek erschien zuerst auf AUF1.INFO

Die Vertreibung deutscher Mieter zugunsten von Migranten setzt sich mit kaltschnäuziger Herzlosigkeit und unerbittlicher Härte fort. Nun müssen auch in Berlin-Wedding Einheimische für – in diesem Fall ukrainische Flüchtlinge – weichen.

Betroffen sind 110 Bewohner eines Seniorenwohnheims, das ausgerechnet von der evangelischen Diakonie betrieben wird.

Bereits letzte Woche wurde 40 Bewohnern von Wohnungen einer städtischen Wohnbaugesellschaft im baden-württembergischen Lörrach eiskalt mitgeteilt , dass sie ukrainischen Flüchtlingen zu weichen hätten.

Zuvor wurden auch andernorts Mieter aus demselben Grund gekündigt, und diese teilweise, wie in Stuttgart, regelrecht aus ihren Wohnungen gemobbt. Nun trifft es ein Altenpflegeheim im Berliner Bezirk Wedding .

Dort wurde 110 Senioren brutal gekündigt, um, wie es im zugehörigen Schreiben heißt, die „Plätze für mehrfach traumatisierte Schutzbedürftige“ ab Ende 2022/2023 zu „erweitern“.

Was den Skandal perfekt macht, ist in diesem Fall, dass das Heim auch noch von der Diakonie und damit von der Evangelischen Kirche (EKD) betrieben wird, die damit einmal mehr ihre abgrundtiefe Verlogenheit wie auch ihre Profitgier unter Beweis stellt. (Enteignungen: EU-Sanierungsvorschriften für Hausbesitzer)

Lukrative Schlepper- und Flüchtlings-Industrie

Denn tatsächlich geht es hier nur ums Geld: Die Unterbringung von Migranten ist durch die riesigen staatlichen Zuschüsse längst wesentlich lukrativer als die von pflegebedürftigen Senioren.

Wohl nicht zuletzt deshalb beteiligt sich die EKD seit Jahren sogar mit einem aus Kirchensteuern finanzierten Schiff an der illegalen „Seenotrettung“ . Damit fördert sie de facto den Menschenhandel und das Schlepperunwesen, sorgt zugleich aber auch für finanziell rentablen Nachschub für die von ihr wesentlich mitbetriebene deutsche Sozialindustrie.

Der von der Senioren-Ausquartierung betroffene Berliner Gebäudekomplex umfasst neben dem Pflegeheim auch noch eine ambulante Pflegestation und ein Seniorenwohnheim.

All dies gehört jedoch bald der Vergangenheit an. Die alten Menschen müssen sehen, wo sie ab 2024 unterkommen. Der Mietvertrag des Berliner Pflegeheims hätte eigentlich bis 2031 laufen sollen, früher war sogar von einer Option auf Verlängerung die Rede gewesen.

Statt „Eigenbedarf” plötzlich Flüchtlings-Unterbringung

Doch bereits 2021 meldete die Diakonie „Eigenbedarf“ an, und einigte sich auf eine „Gebäudenutzung“ bis Ende 2024. In der von einem Pfarrer verfassten Stellungnahme ist nun jedoch von diesem Eigenbedarf gar nicht mehr die Rede – sondern lediglich von einer „Schließung“ des Pflegeheims.

Auch die „jahrzehntelange Erfahrung“ in der Geflüchteten-Arbeit wird betont. Eine offizielle Kündigung vermied man hinterhältigerweise, weil diese zur Unterbringung von Migranten rechtlich schwer durchsetzbar gewesen wäre.

Letztlich musste das Heim nachgeben. Lediglich eine Nutzung um ein weiteres Jahr konnte herausgeschlagen werden. Allerdings musste knapp die Hälfte der Bewohner das Heim bereits Ende letzten Jahres verlassen.

„Pflegebedürftige Senioren vor die Tür setzen, die ihr ganzes Leben lang immer brav Kirchensteuer gezahlt und Kollekten gegeben haben, ist keine schöne Angelegenheit“, erklärte einer der Angehörigen.

Skrupellos und unchristlich

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Die EKD hat nicht die geringsten Skrupel, 110 pflegebedürftige Senioren vor die Tür zu setzen, weil sie mit der Unterbringung von Migranten mehr Geld verdienen kann.

Sogar für die Maßstäbe der ehemals „großen Kirchen“ in Deutschland, die sich schon während der Corona-Hysterie damit überboten, den staatlichen Beschränkungen nach- oder sogar zuvorzukommen, stellt die hemmungslose aktive Beteiligung an der Flüchtlings-Geldmaschine einen neuen moralischen Tiefpunkt dar – und eine erneute Pervertierung des christlichen Barmherzigkeits-Gebots.

Lörrach schmeißt 40 einheimische Mieter für Flüchtlinge aus ihren Wohnungen: Aus „Wir haben Platz“ wird „Wir schaffen Platz“

Von wegen „niemandem wird etwas weggenommen„: Die Einschläge einer verbrecherischen, rechts- und verfassungswidrigen und teilweise aus Vorsatz, teilweise aus politischem Toalversagen geborenen Asylpolitik für die Normalbevölkerung kommen immer näher.

Nachdem es ähnliche Fälle in Berlin, Stuttgart und Hamburg gab, kommt es nun auch in der Provinz immer häufiger zur mehr oder minder „robusten“ Ausquartierung von Einheimischen aus ihren angestammten Wohnräumen, um Platz für „Geflüchtete“ zu schaffen.

Auch in Lörrach müssen nun mehrere Dutzend Mieter bitter erfahren, was es mit dem Gutmenschen-Mantra „Wir haben Platz“ auf sich hat: Gemeint ist hier nämlich offenbar der Platz der Deutschen, denen er zuvor weggenommen wird.

Dankenswerte Offenheit

Die Stadt im Süden Baden-Württembergs sieht sich angeblich nun „gezwungen”, rund 40 Mieter eines Wohnkomplexes „aus ihren Wohnungen zu schmeißen, um dort Platz für Geflüchtete zu schaffen”, so schreibt in erstaunlicher Offenheit heute sogar „Focus„. Der Plan: Die Wohnanlage die von einer städtischen Tochtergesellschaft betrieben wird, soll direkt von der Stadt angemietet und in „Wohnraum für Flüchtlinge” umgewandelt werden – natürlich alles auf Steuerzahlerkosten, versteht sich.

Anders als in zahllosen anderen Fällen deutschlandweit hat man sich dabei in Lörrach dankenswerterweise so idiotisch angestellt, aus diesem perfiden Vorhaben, das mustergültig die schleichende Verdrängung der Einheimischen durch die millionenfach importierte künftige Austauschbevölkerung zeigt, überhaupt keinen Hehl zu machen, sondern die Betroffenen sogar in einem Rundschreiben über die Absichten ganz schonungslos zu informieren:

Selbst dem Landesvorsitzenden des Deutschen Mieterbundes in Baden-Württemberg, Rolf Gaßmann, platzte da der Kragen. Gegenüber „Bild“ zieht er die Rechtmäßigkeit der Kündigungen in Zweifel und empört sich über das Schreiben: „Die Unterbringung von Flüchtlingen ist laut Mietrecht kein Kündigungsgrund. Ein dummdreistes Schreiben von der Wohnbaugesellschaft, das leider nur die Stimmung gegen Flüchtlinge anheizt.“

Und die Stadt selbst? Denkt auf ihrer Homepage ebenfalls nicht daran, die Situation zu verschleiern, sondern beharrt ganz unverdrossen auf ihrem Plan. Zynisch schreibt Oberbürgermeister Jörg Lutz: „Wir danken der Wohnbau Lörrach für die Kooperation und die Möglichkeit den Wohnkomplex in der Wölblinstraße für die Unterbringung zu nutzen.”

Die Wohnungen würden der Stadt „sehr helfen, die ankommenden Menschen in der Stadt mit Wohnraum zu versorgen und somit unserer städtischen Aufgabe nachzukommen.”

Das deutsche Volk „am Ende seines Lebenszyklusses”

Und weiter heißt es: „Wir werden weitere Projekte umsetzen, um alle zu erwartenden Menschen versorgen zu können. Wir brauchen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um unserer kommunalen Aufgabe der Anschlussunterbringung der Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten nachkommen zu können.“

Kein Wort über die eigentliche städtische Aufgabe, zuerst für die eigenen Bürger und Einwohner da zu sein.

Und über den geräuschlos gedachten Entmietungsprozess heißt es auf der städtischen Webseite: „Die aktuell dort wohnenden Mieterinnen und Mieter, etwa 40 Personen, wurden seitens der Wohnbau Lörrach in den vergangenen Tagen vorab informiert.

Bei dem Objekt handelt es sich um Wohnungen aus den 1950er-Jahren, die am Ende ihres Lebenszyklusses stehen und deren Abbruch und Ersatzneubau für die nächsten Jahre vorgesehen war. Den Mieterinnen und Mietern werden zeitnah modernere und bezahlbare Wohnraumangebote entsprechend der persönlichen Situation unterbreitet.”

Es liest sich fast so, als ob mit dem, was hier bezogen auf die Gebäudesubstanz festgestellt wird, eigentlich deren biodeutsche Bewohner gemeint – die ebenfalls „am Ende ihres Lebenszyklusses stehen”, weshalb sie auch gleich „abgebrochen” werden können.

Der „Ersatz“ aus aller Herren Länder steht in diesem Fall ja schon bereit… Was auch für Lörrach nur den Schluss zulässt: Man will und man braucht anscheinend keine Deutschen mehr in Deutschland. Jetzt sogar ganz offiziell.

Die Faeser mal wieder: Flüchtlinge für Wohnungsmarkt kein Problem

Das hier ist an Dreistigkeit wohl nicht zu übertreffen, in einer Situation, in denen Mieter gekündigt wird, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen:

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat Befürchtungen zurückgewiesen, wonach die gut eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Probleme auf dem deutschen Wohnungsmarkt verschärfen könnten.

Es seien immer noch „nahezu 70 Prozent der Geflüchteten privat untergebracht“, sagte Faeser den Sendern RTL und ntv. Außerdem habe es das Wohnraum-Problem auch schon vor der Flüchtlingskrise gegeben, und auf die Preissteigerung in den Ballungsgebieten wirke sich die Unterbringung der Geflüchteten „überhaupt nicht aus“.

Allerdings mache sich negativ bemerkbar, so Faeser, dass die Kommunen nach der Flüchtlingskrise 2015/16 viele Einrichtungen für Geflüchtete aus Kostengründen wieder abbauen mussten. Faeser: „Diese Unterkünfte fehlen jetzt. Das ist ein Problem.“

Trotzdem schafften es „die meisten Kommunen ohne Turnhallenbelegung“.

Woher weiß Frau Faeser das? Schon mal außerhalb des Regierungsviertels unterwegs gewesen. Der Wohnungsmarkt bricht dank links-grüner Katastrophen-Politik zusammen, es könnte sogar bald zu Tumulten und Gewalt beim Kampf um die Wohnungen kommen. Und Frau Faeser tut so, als ob alles in Butter ist. Schlimm.

Und hier ein weiterer Beleg, wie Politikerinnen die Wohnungsnot beurteilen:

…

Quellen: PublicDomain/wochenblick.at am 02.03.2023