Lebensmittelknappheit in Großbritannien – erste Supermärkte rationieren Frischprodukte

Hohe Kosten für Energie, Transport und Verpackung führen in Großbritannien zurzeit zu einer Verknappung von Obst und Gemüse. Die Kosten der Obst- und Gemüsebauern sind laut Guardian um etwa 23 Prozent gestiegen, die Erträge der Bauern aber nur 1 Prozent.

Laut Ali Capper, Leiter des britischen Handelsverbands für Äpfel und Birnen verliert die Mehrheit der Erzeuger Geld und investieren nicht mehrt in ihre Produktion (theguardian: 24.02.23). Nach Umfragen ist bereits ein Fünftel der Erwachsenen von der Lebensmittelknappheit betroffen.

Lebensmittelknappheit: Erste Supermarktketten in Großbritannien rationieren Gemüse

Die Supermarktketten Tesco, Aldi, Asda und Morrisons haben bereits begonnen, bestimmte Frischproduktlinien zu rationieren (theguardian: 22.02.23). Die größte britische Supermarktkette und der in deutschem Besitz befindliche Discounter haben angekündigt, dass sie den Kauf von Paprika, Gurken und Tomaten auf drei Packungen pro Person beschränken.

Die Engpässe sind nur teilweise auf das ungewöhnlich kalte Wetter in Europa und Nordafrika zurückzuführen. Viele britische Erzeuger haben aufgrund der steigenden Kosten für die Beheizung von Gewächshäusern die Anpflanzungen von Obst und Gemüse drastisch reduziert.

Knappheit von Gemüse aufgrund ungewöhnlich kaltem Wetter und drastisch gestiegener Energiekosten

Gemäß Brancheninsidern ist die Verfügbarkeit von Produkten bei einigen Feldfrüchten um 30 % bis 40 % zurückgegangen. Insbesondere die Paprikaernte in Spanien hat laut dem Catering-Lieferanten Reynolds einen Rückgang von 70 % verzeichnet. (Insekten in Lebensmitteln: Ekelhaft, vernünftig, riskant oder notwendig? Wie man die Beimischungen erkennt)

Ungewöhnlich kaltes Wetter hat auch die Ernte in Nordafrika beeinträchtigt, das oft als Alternative zu Spanien genutzt wird. Zudem wurden Schiffstransporte aus Marokko in letzter Zeit aufgrund von Stürmen behindert.

Das Problem der Produktknappheit wurde durch die Entscheidung vieler Einzelhändler, sich in diesem Jahr stärker auf Feldfrüchte aus Südspanien und Nordafrika zu verlassen, noch weiter verschärft.

Hintergrund dafür sind die gestiegenen Preise aufgrund der gestiegenen Energiekosten zur Beheizung der Gewächshäuser in Großbritannien selbst.

Brexit und lange Warteschlangen an der Grenze führen zu drastischen Erhöhungen der Transportkosten

Laut einigen Importeuren ist der Brexit ebenfalls ein Faktor, da sich die Kosten für den Transport aufgrund langer Warteschlangen an der Grenze, die durch eine umständliche Zollabfertigung mit viel Papierkram entstehen, ebenfalls drastisch erhöht haben.

Die Großhandelspreise für Obst und Gemüse sind in einigen Fällen auf das Dreifache des normalen Niveaus gestiegen, was die Inflation in den Geschäften verstärkt und zu leeren Regalen führt.

Britische Obstplantagen in Gefahr: Apfel- und Birnenknappheit droht

Äpfel und Birnen könnten in Großbritannien als nächstes knapp werden, denn britische Erzeuger haben aufgrund der gestiegenen Kosten nur ein Drittel der Anzahl an Bäume gepflanzt, die für die Erhaltung von Obstplantagen notwendig wären.

Einige Erzeuge planen vollständig aus der Branche auszusteigen, und andere haben ihre Obstplantagen praktisch stillgelegt oder roden sie sogar, da sich aktuell keine Gewinne mehr erwirtschaften können. „Das ist eine sehr ernste Situation“, sagte Capper.

„Die Zukunft des Apfel- und Birnenanbaus in Großbritannien ist ernsthaft gefährdet.“

Ein Fünftel der Erwachsenen in Großbritannien von Lebensmittelknappheit betroffen

Fast ein Fünftel (18 %) der Erwachsenen im Vereinigten Königreich gaben an, dass sie in den letzten Wochen einen Mangel an lebenswichtigen Lebensmitteln erlebt haben, so das Office for National Statistics.

Thérèse Coffey, Großbritanniens Umweltministerin, erwartet, dass die Knappheit bei einigen frischen Lebensmitteln bis zu einem Monat andauern werde, während die britischen Erzeuger von einer Knappheit bis in den Mai hinein ausgehen.

Coffey schlug in derselben Sitzung im Parlament vor, dass britische Haushalte britische Rüben „schätzen“ könnten, anstatt unsaisonale Ernten aus dem Ausland (theguardian: 23.02.23). Kurz darauf waren Rüben auf der Website von Tesco ausverkauft.

Quellen: PublicDomain/blackout-news.de am 02.03.2023