Gestaltwandler, Klone und Doppelgänger – Verschwörungstheorie oder technologische Realität? (Videos)

Insbesondere die Idee der Gestaltwandlung ist in der Verschwörungswelt sehr beliebt, von reptilienförmigen, gestaltwandelnden Mitgliedern der britischen Königsfamilie bis hin zu den reptilienartigen Annunaki, die die Menschheit erschaffen haben und deren Enki Maria durch IVF befruchtet hat, um eine menschliche Erfahrung wie Jesus zu machen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Man hört auch viel von Doppelgängern oder Klonen von Staatsoberhäuptern, wobei die verrücktesten Fotoanalysen auftauchen, die angeblich zeigen, dass z. B. Joe Biden manchmal eine Silikonmaske trägt.

Dieselben Leute, die solche Ideen oft auslachen und als lächerliche Verschwörungstheorien abtun, hängen in der Regel selbst einem Glauben an, der die gleichen Elemente enthält wie das, was sie scherzhaft Verschwörungstheorien nennen.

Ich meine: Haben Sie schon einmal jemanden auf dem Wasser gehen sehen (außer auf Eis), haben Sie schon einmal irgendwo einen Engel gesehen (abgesehen von William Angel für einen Moment), oder haben Sie schon einmal jemanden von den Toten auferstehen und in den Himmel aufsteigen sehen?

Haben Sie gehört, wie eine Schlange zu einer Frau sprach, um sie zu überreden, eine Frucht zu essen, die ihr die Erkenntnis von Gut und Böse geben würde, und haben Sie jemals einen Heiligen Geist gesehen?

Diese Leute, oft sogar in der Politik, können also durchaus etwas bescheidener sein, wenn sie sich über andere lustig machen, weil sie Ideen haben, die vielleicht nicht so weit verbreitet sind, aber in Wirklichkeit nichts anderes sind als das, woran sie selbst glauben.

Für das, woran sie selbst glauben, gibt es keine wissenschaftlich unumstößlichen Beweise, außer einer Sammlung von Büchern, die auch von Kirchen und Königen herausgegeben werden. (Die X-Men-Menschheit: das Medbed, ewige Jugend, Körpertransformation auf Abruf und Gehirn-Apps)

Es gibt eine sehr wenig erforschte Religion, die mehr Aufmerksamkeit verdienen würde, wenn wir uns mit der Idee des Gestaltwandelns befassen. In der Tat sagt uns diese Religion viel mehr, als vielen bewusst sein wird. Werfen Sie einen Blick auf das Bild zu diesem Artikel.

Wen sehen Sie dort?

Das ist Ravana. Ravana ist ein Fürst aus der hinduistischen Mythologie. Laut den Ramayana-Schriften war Ravana halb Mensch. Die andere Hälfte soll nach einigen Interpretationen reptilienartig gewesen sein.

Als ich das Bild sah, fühlte ich mich jedoch sofort an die Filme Matrix oder X-Men erinnert. Stellen Sie das Bild von Ravana in die Perspektive der Szene mit dem Multiple Man (James Madrox) aus den X-Men-Filmen (und lesen Sie mehr unter dem Video).

Sogar in der Filmreihe Die Matrix sehen wir, wie sich Agent Smith schön vermehrt, aber er braucht dann einen „Wirt“, also normale Passanten, die er übernimmt. Solche Filme scheinen reine Fiktion zu sein, aber ich behaupte, dass sie die Realität mehr widerspiegeln, als man denkt.

Was wäre, wenn all diese antike Mythologie vor Wahrheit strotzt? Was ist, wenn Filme voller Wahrheit sind? War Ravana ein Gestaltenwandler und jemand, der sich selbst vervielfältigen konnte, wie in der obigen X-Men-Szene?

Und dann kommen wir zu der Frage: Ist das auch im Hier und Jetzt möglich? Gibt es Menschen, die sich verwandeln oder aufspalten können in mehr als eine Person? Das erinnert übrigens auch an diese Geschichte aus der Bibel, aber nicht die Spaltung einer Person, sondern Dinge wie Fisch und Brot. Das hat Jesus gemacht. Genauso wie er Wasser in Wein verwandelt hat.

Wie verrückt sind all diese Geschichten wirklich? Manche Menschen nehmen die Bibel wörtlich und glauben wirklich, dass Jesus über Wasser gehen konnte. Andere glauben an die Hindu-Geschichten und nehmen sie wörtlich. Warum also nicht einen ernsthaften Blick darauf werfen?

Das folgende Video stammt aus dem Jahr 2013. Darin hören und sehen Sie jemanden, der eine Spitzenposition bei Google Alphabet innehat. Er ist eigentlich eine Art ältere Version von Juval Noah Harari, sagt aber im Grunde die gleichen Dinge.

Der Mann ist verantwortlich für die wichtigsten Investitionen von Google Alphabet in den letzten 10 Jahren. Ray Kurzweil ist sein Name. Kurzweil sprach bereits 2013 darüber, worum es in diesem Artikel geht. Sehen und hören Sie selbst zu (und lesen Sie dann weiter).

Wie wäre es nun, wenn all dies bereits möglich ist und die mythologischen Geschichten vollständig erklärt werden können, wenn wir die von uns wahrgenommene Realität als das verstehen, was sie ist?

Dass all dies in einer virtuellen Realität möglich wird, werden Sie verstehen. Dafür haben wir inzwischen genug Hollywood-Filme gesehen. Die Matrix ist natürlich das schönste Beispiel, aber es gibt inzwischen auch die entsprechenden Netflix-Filme und -Serien, die das verdeutlichen.

Wenn Sie jedoch mein neuestes Buch(Die Simulationskuppel) lesen, wird nicht nur klar, warum die mythologischen Geschichten keine Erfindungen oder vielleicht Geschichten von Menschen sind, die zu viele Pilze konsumiert haben und zufällig schreiben können. Dann werden Sie entdecken, dass sie wahrscheinlich Beschreibungen dessen sind, was wirklich passiert ist, egal wie verrückt diese Geschichten auch klingen mögen.

In diesem Buch wird nämlich deutlich, dass die Geschichte zyklisch ist und dass die Materie der materialisierte Ausdruck des Codes ist. Außerdem entdeckt man dann, dass wir bereits in einer solchen Simulation leben. Eine Simulation in einem dreidimensionalen Plasmabildschirm: die Plasmakuppel oder Simulationskuppel.

Diese Erklärung erklärt nicht nur mythologische Geschichten, sondern auch, wie die Schwerkraft auf der ursprünglichen Erde funktionierte, so dass Gebäude viel höher sein oder sogar schweben konnten. Sie erklärt daher auch den Bau von heute unerklärlichen megalithischen historischen Strukturen. Sie erklärt auch die Mythen von der Gestaltveränderung und der Verwandlung von „Wasser in Wein“.

Die ganze Technologie, mit der wir jetzt tropfenweise gefüttert werden, soll uns glauben machen, dass wir uns in einer einzigartigen Zeit der Geschichte befinden. Transhumanisten wie Ray Kurzweil und Juval Noah Harari lassen uns glauben, dass dies der Punkt in der Evolution des Universums ist, an dem die Menschheit ausbricht; aus der Enge ihres Kopfes und Körpers ausbricht, indem sie sich mit der KI verbindet und es uns ermöglicht, in virtuellen Universen, virtuellen Gemeinschaften und virtuellen Körpern zu leben, die von der Realität nicht zu unterscheiden sind.

Aber diese ganze Technologie war schon immer da. Was wollen Sie damit sagen? Ja, diese ganze Technologie war schon vor dem biblischen Noah da. Nicht umsonst taucht in allen mythologischen Geschichten weltweit eine Flutgeschichte auf.

In meinem Buch argumentiere ich, warum gerade dies ein Beweis dafür ist, dass wir in einer Simulation leben, deren Bauplan aus der Zeit Noahs stammt. Derselbe Bauplan ist die Grundlage für jede Simulation.

Die Technologie, mit der wir heute gefüttert werden, um uns die Illusion von Fortschritt und Evolution vorzugaukeln, dient nur diesem Zweck. Sie dient auch dem Zweck, dass wir uns durch die Phantomwirkung dieser Simulation und die Identifikation mit unserem Körperavatar mit dieser falschen Realität identifizieren.

In naher Zukunft wird uns der nächste Schritt in der technologischen Entwicklung angeboten werden. Dank der Impfungen wird es möglich sein, unsere Avatare in dieser Simulation zu verändern. Natürlich werden die Reichen die ersten sein, denen dies angeboten wird, während der Pöbel hoffen kann, eines Tages auch diese Stufe zu erreichen.

Jeder weiß inzwischen, dass Macht auf Angst und Knappheit beruht. Man will also das wunderbare Bild der Zukunft malen, aber man muss die Menschen dazu bringen, sich danach zu sehnen, und dafür müssen sie ein wenig Anstrengung aufbringen. Außerdem möchte man sie von einem zentralen Punkt aus anbieten, genau wie das Internet, die sozialen Medien, Geld, Wasser, Lebensmittel und so weiter.

Die berühmtesten Worte von Juval Noah Harari sind natürlich: „Menschen sind jetzt hackbare Tiere“. In dem Video unten drückt er es etwas freundlicher aus, aber die Essenz bleibt dieselbe (und lesen Sie weiter unten).

Was brauchen Sie, um Menschen zu hacken? Im Grunde sind wir bereits Avatare in dieser Simulation. Dieser Avatar, so erkläre ich in diesem Artikel, ist völlig autonom, wird aber zusätzlich von Ihrem Bewusstsein gesteuert. Ihr Körper ist ein autonomer Bio-Roboter-Avatar in dieser Plasmakuppel-Simulation. Wäre Ihr Bewusstsein nicht in diesem Avatar, könnte Ihr Körper völlig autonom leben, wie ein Haustier oder ein Affe im Dschungel.

Ihr Bewusstsein ist jedoch der Beobachter in dieser Simulation, und Sie tun dies durch diesen autonomen Avatar. Ihr Bewusstsein kann also die Autonomie des Avatars korrigieren und außer Kraft setzen. Zumindest, wenn es Ihnen gelingt, das autonome Betriebssystem (das Ego, das in diesem Gehirn läuft) zu kontrollieren.

Wenn also das System aus der Cloud in der Lage ist, Ihren Avatar zu hacken, dann gibt es einen „zweiten Spieler“ dazu. Sie müssen sich dann nicht nur mit dem Ego-Kontrollsystem auseinandersetzen, das Ihren Avatar autonom macht, sondern auch mit den großen Technologieunternehmen innerhalb dieser Simulation, die Ihren Avatar hacken wollen und die Fernsteuerungsfunktion hinzufügen können (in der Lage sein, Ihren Körper und Ihr Gehirn zu übernehmen). Ihr Bewusstsein wird es auf diese Weise schwerer haben.

Und das ist bereits jetzt möglich. Glaubt ihr mir nicht? Sie werden es Harari selbst sagen hören. Es ist eine Tatsache! Und warum? Dank der Impfungen kann jeder, der Graphenoxid im Blut hat, direkt vom Netz aus gesteuert werden. Graphenoxid überwindet die Blut-Hirn-Schranke mit Leichtigkeit, so dass es jedes Neuron mit einem elektromagnetischen Impuls versorgen kann.

Ein kompliziertes Muster von Impulsen erzeugt ein elektromagnetisches Muster, das in Sehen, Hören, Sprechen, Tasten, Riechen und so weiter übersetzt werden kann. Und wenn Ihr Gehirn übernommen werden kann, können auch Ihre motorischen Fähigkeiten und die Wahrnehmung Ihrer Umgebung übernommen werden. In Ihrem Kopf kann buchstäblich eine neue Welt geschaffen werden.

Denken Sie nur einen Moment lang an die KI-Software, die es ermöglicht, Bilder in perfekter Auflösung zu erstellen, aber direkt in Ihrem Kopf. Schauen Sie sich zum Beispiel dieses Video von Unreal Engine 5 an und stellen Sie sich vor, dass der Supercomputer aus der Cloud Ihre Wahrnehmung überschreiben und zusätzliche Dinge einfügen kann (und lesen Sie weiter unten).

Was aber auch möglich wird, ist etwas viel Revolutionäreres. Und viele werden darauf hereinfallen. Medbeds werden bereits auf den Q Anon und Fifth Dimension Telegram Kanälen beworben.

Was möglich wird, ist, den Code des Körpers buchstäblich neu zu schreiben. Und dann wird das möglich, was Elon Musk so schön formulierte, als er nach den Möglichkeiten gefragt wurde. „Man kann Menschen in einen verdammten Schmetterling verwandeln, wenn man will“.

Das bedeutet, dass uns eine ganz besondere Welt bevorsteht! Den Menschen wird die Vorstellung von schneller Heilung, Verjüngung und Unsterblichkeit schmackhaft gemacht werden. Für die Wohlhabenden wird es wahrscheinlich sogar möglich sein, sich umzugestalten und mehrere Körper zu bilden.

Verstehen Sie jetzt, warum Elon Musk so viele Unternehmen auf einmal leiten kann? Und was ist das Lustige daran? Das Lustige daran ist, dass es eine solche Welt schon viele Male zuvor gegeben hat. Denken Sie nur an die Hindu-Mythologie über Ravana zurück.

Wir befinden uns in einer zyklischen Zeitschleife aufgrund der begrenzten Aufzeichnungen, die der Erbauer dieser Simulation zur Zeit Noahs sichern konnte. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von etwa 200 Jahren.

Wenn Sie Geschichte, Religion, Mythologie, technologische Entwicklungen, die Vergangenheit und das Hier und Jetzt verstehen wollen, lesen Sie mein neuestes Buch. Es hat auch mir die Augen geöffnet, als ich es zum ersten Mal entdeckte.

Es kam herein, ohne anzuklopfen! Bumm! Nicht nur, weil man plötzlich versteht, wie alles zusammenhängt, sondern auch, weil man weiß, wohin es geht und wie wir dem schließlich entkommen können. Ja, entkommen, denn es ist eine Sprengfalle. Auch das erkläre ich in dem Buch.

Bitte sehen Sie sich das Video unten an, bevor Sie fortfahren, und beginnen Sie dann mit dem Buch. Sie können das Buch direkt hier lesen. Sie müssen nicht erst Mitglied werden. Registrieren Sie sich einfach und Sie können es sofort auf Niederländisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch oder Portugiesisch lesen.

Wenn Sie das Buch gelesen haben, werden Sie genau verstehen, was Sie in dem Video unten sehen, und tatsächlich wird alles um Sie herum kristallklar werden.

Viel Spaß!

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 14.03.2023