Das Projekt Aquarius und die möglichen Zukünfte die unserer Menschheit bevorstehen

Der Orion-Würfel ist eine besondere Art von holografischer Aufzeichnung und Quantenbetrachtungseinheit, die sowohl unsere Geschichte dokumentiert als auch Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Ereignisse darstellt. Seine Ausgabe ist anfällig für Veränderungen, die ihm von seinen Benutzern unabsichtlich zugeführt werden.

Nur P-52K J-Rods, Orions und diejenigen, die von solchen J-Rods und Orions durch Entrainment geschult wurden, können das Gerät bedienen, ohne seine Leistung wesentlich zu verändern. Einige derjenigen, die Zugang zu spezifischen Details bezüglich zukünftiger Ereignisse im Orion-Würfel hatten, waren von den Auswirkungen völlig am Boden zerstört.

Die meisten dieser Fälle mit negativem Ausgang wurden dadurch verursacht, dass der Bediener weder ein P-52K J-Rod oder Orion war, noch eine Person, die durch Entertainment von diesen ausgebildet wurde. Die negativen Ergebnisse waren größtenteils das Ergebnis des Bedieners selbst, der die Ausgabedaten durch seine eigenen inneren Ängste, Hoffnungen für die Zukunft, Anhaftungen an sein Verständnis der Vergangenheit und starre Welt- und philosophische Ansichten färbte.

Der Output wird also von der Person beeinflusst, die das Gerät bedient. Geschulte Bediener haben entweder nur wenige negative Ergebnisse erzielt oder waren sogar in der Lage, die Ergebnisse absichtlich so zu färben, dass sie die Zuschauer manipulieren. Letzteres war während der Tau 9-6- Vertragsverhandlungen im Zeitraum 2003-2004 der Fall.

Die P-45K J-Rods wurden durch eine List mit dem Orion-Würfel erfolgreich davon abgebracht, die vertraglich genehmigten Entführungen von Menschen (Entführungen auf der Erde) durchzuführen. Dieses Gerät wurde Präsident Eisenhower auf der Edwards AFB während eines im Voraus vereinbarten Treffens mit den außerirdischen P52 Orions im Jahr 1954 übergeben, als ein offizieller Vertrag für spätere Diskussionen und formelle Unterzeichnungen ausgehandelt wurde.

Es wird gemunkelt, dass dieses historische Ereignis vollständig auf Filmrollen festgehalten wurde. Der Würfel misst 8 Zoll im Quadrat und projiziert ein holografisches Bild über eine Scheibe mit 10 Zoll Durchmesser, die konzentriertes Licht ausstrahlt. Der Würfel wurde an mehreren Orten aufbewahrt, unter anderem in Area S-4 (siehe unten) und in einem verschlossenen Tresorraum des Freimaurertempels des Schottischen Ritus in Washington DC.

Der Freimaurertempel des Schottischen Ritus in Washington DC

DIE DOKTRINE DES KONVERGENTIERTEN ZEITPARADOX

Zurück zum Projekt Aquarius und dem Versuch, die Katastrophe abzuwenden, die zur Spaltung der Menschheit führte – in der Groom Lake-Anlage gab es als Teil des Projekts Aquarius und anderer Projekte ein Gerät, das „The Looking Glass“ genannt wurde.

Der Spiegel ist dem Orion-Würfel ähnlich. Im Laufe der ersten Looking-Glass-Operationen in den 1970er Jahren fanden die Wissenschaftler schnell heraus, dass das Gerät multifunktional ist. Durch eine Variation von Leistungseinstellungen und Ausrichtungen konnte das Gerät Bilder erzeugen.

Es wurde bald festgestellt, dass diese Bilder von zukünftigen Ereignissen handelten, die auf der Erde stattfinden könnten.