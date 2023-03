Nächste Woche sollen seit langer Zeit unter Verschluss gehaltene Dokumente zu den Machenschaften von Jeffrey Epstein und seinen Mittätern veröffentlicht werden.

Gerichtsdokumente mit den Namen von Partnern, Opfern und Angestellten, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen, sollen demnächst veröffentlicht werden, wie RadarOnline.com erfahren hat.

NFL-Star Aaron Rodgers glaubt, dass UFO-Sichtungen von der Veröffentlichung der „Epstein-Kundenliste“ ablenken sollen

Der viermalige MVP der NFL, Aaron Rodgers, glaubt, dass die Nachrichten über UFOs als Ablenkung für die Öffentlichkeit dienen sollen, hat RadarOnline.com erfahren.

Der Quarterback der Green Bay Packers, der sich selbst als „Freidenker“ definiert, präsentierte seine Theorie, als er diese Woche in der Pat McAfee Show auftrat.

„Es ist ein interessantes Timing für alles“, sagte Rodgers. „Es gibt viele andere Dinge, die auf der Welt vor sich gehen.“

