Russland meldet mehrere zerstörte Drohnen nach Angriff – unter anderem in Region Moskau

Russische Behörden haben heute die Zerstörung mehrerer Kampfdrohnen über dem eigenen Staatsgebiet gemeldet – darunter eine in der Region der Hauptstadt Moskau.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau und regionaler Gouverneure waren die Drohnen Teil eines ukrainischen Angriffs auf „Einrichtungen ziviler Infrastruktur“ in vier südrussischen Regionen an der Grenze zur Ukraine sowie „wahrscheinlich“ auf zivile Infrastruktur im rund 100 Kilometer südöstlich von Moskau gelegenen Ort Gubastowo.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden Ortschaften und Infrastruktur in Russland und insbesondere an die Ukraine angrenzenden russischen Grenzregionen wiederholt von Angriffen, insbesondere mit Drohnen, getroffen.

Dabei starben mehrere Menschen. Moskau beschuldigte die ukrainische Armee. Eine unabhängige Bestätigung für diese Angaben gibt es nicht.

Es gebe „keinerlei Opfer oder Schäden auf dem Boden“, sagte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, zu dem jüngsten Vorfall nahe der Hauptstadt. Die Behörden machten keine Angaben dazu, gegen welche Infrastruktureinrichtungen sich die Angriffe gerichtet haben sollen.

Der russische Energiekonzern Gasprom betreibt in Gubastowo nahe dem Absturzort eine Einrichtung. Gasprom erklärte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, der „Drohnenabsturz“ habe zu keinem „Notfall“ geführt. (Die Niederlage der Ukraine gegen Russland wird deutlicher)

Gebiet Moskau: Gouverneur bestätigt Drohnenabsturz

Eine Drohne ist am Dienstag im Gebiet Moskau unweit einer Gaskompressorstation des Unternehmens Gazprom abgestürzt. Woher sie kam und wem sie gehörte, ist noch unklar. Es gibt keine Verletzten.

Eine Drohne sei in der Nähe des Dorfes Gubastowo rund 100 Kilometer südöstlich von der russischen Hauptstadt abgestürzt, teilte Gouverneur Andrei Worobjow am Dienstag mit. „Der Vorfall passierte in der Nähe des Dorfes Gubastowo.

Das Ziel war wahrscheinlich eine zivile Infrastruktureinrichtung, sie wurde nicht beschädigt. Es gab keine Verletzten oder Zerstörungen“, schrieb Worobjow in seinem Telegram-Kanal. Ihm zufolge befassen sich der Inlandsgeheimdienst und weitere zuständige Behörden mit dem Vorfall, für die Bewohner gebe es keine Gefahr.

Zuvor gab es Berichte, dass die Drohne nur wenige Meter von einer Gaskompressorstation des Unternehmens Gazprom entfernt gefunden worden war. Das Erdgasförderunternehmen bestätigte den Absturz in der Nähe seines Firmengeländes. „Ja, eine Drohne ist in unserer Nähe abgestürzt. Sie hat unsere Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt“, hieß es.

Wem die Drohne gehört, ist noch unklar. Das russische Verteidigungsministerium hat den Vorfall bisher nicht kommentiert. Telegram-Kanäle berichten, dass es sich um eine ukrainische Drohne vom Typ UJ-22 Airborne handeln könnte.

Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in Russland mehrere Drohnen abgestürzt. Das Verteidigungsministerium hatte am Dienstagmorgen berichtet, mehrere ukrainische Drohnen in den Gebieten Kuban und Brjansk sowie in der Republik Adygeja abgeschossen zu haben.

Ebenso wurde eine Drohne in der südrussischen Stadt Tuapse gesichtet, wo in der Nacht ein Feuer ausbrach. Am Vortag wurden Drohnenwrackteile in der Stadt Belgorod gefunden.

Luftraum über Sankt Petersburg gesperrt, Flüge werden umgeleitet

Der Flughafen Pulkowo und der Luftraum über dem Leningrader Gebiet wurden am Dienstagmorgen wegen eines nicht identifizierten Objekts gesperrt. Laut der Flugdatenapp Flightradar24 befinden sich derzeit keine zivilen Flugzeuge am Himmel.

Der Sankt Petersburger Flughafen Pulkowo kann vorübergehend keine Flugzeuge empfangen und abfertigen, teilen die Stadtbehörden am Dienstag mit, ohne auf die konkreten Gründe einzugehen. Es sei mit Verspätungen von bis zu 12 Stunden zu rechnen. Nach unbestätigten Angaben ist der Grund ein nicht identifiziertes Objekt im Luftraum.

Nach Angaben des Kanals Baza wurde ein sogenannter „Teppich“-Plan eingeführt, der bei illegalen Grenzübertritten sowie beim Auftauchen nicht identifizierter Objekte im Luftraum angekündigt wird.

Gesperrt ist nicht nur der Flughafen, sondern auch der Luftraum über der Stadt in einem Umkreis von 200 Kilometern, melden mehrere Telegram-Kanäle. Wie die Zeitung Iswestija schreibt, bleibt der Luftraum vorerst bis zur Mittagszeit gesperrt.

🇷🇺✈ The airspace over St. Petersburg is empty This follows from the data of the aircraft tracking service. Civilian aircraft are not approaching St. Petersburg. The official reasons are still unknown,still no official statement pic.twitter.com/i3FdvEZNZv — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 28, 2023

Laut der Flugdatenapp Flightradar24 kehrten Maschinen, die gerade nach Sankt Petersburg unterwegs waren, wieder um.

Aktualisierung: Nach Angaben der Agentur RIA Nowosti wird der Luftraum über der Stadt wieder geöffnet.

Das russische Verteidigungsministerium teilte später mit, dass es sich um eine Übung gehandelt habe. Die Streitkräfte sollen demnach das Aufspüren, Abfangen und Identifizieren mutmaßlicher Eindringlingsziele geübt haben, auch Kampfjets seien an den Manövern beteiligt gewesen.

…

Quellen: PublicDomain/orf.at/de.rt.com am 01.03.2023