Vertuschung der Nanopartikel-Kontamination: 40 Millionen Tonnen Metall-Nanopartikel und Graphen-Oxid werden weltweit versprüht (Videos)

Dane Wigington interviewt PhD Whistleblower. Millionen von Tonnen giftiger Nanopartikel werden auf uns gesprüht. Ich habe vor dieser toxischen Verseuchung unserer gesamten Biosphäre und den Nanopartikel-Metallen und Graphenoxid im C19-Impfstoff gewarnt und wie dies Teil der transhumanistischen Kontroll- und Entvölkerungsagenda ist.

Ich habe Urin-Metall-Tests nach EDTA-Chelation aus meinem Büro gezeigt, die beweisen, dass die Menschen mit diesen toxischen Metallen in einem extremen Ausmaß kontaminiert sind.

Die Analyse dieses anonymen Wissenschaftlers bestätigt die katastrophalen toxischen Umweltauswirkungen, denen wir ausgesetzt sind – einfach durch das Atmen der Luft.

Bitte sehen Sie sich dieses wichtige Video an und verbreiten Sie es – siehe Ende des Artikels.

Direkt zum Video:

Hier sind einige Höhepunkte der Diskussion:

Die Wissenschaftler führten Tests durch und sammelten Regenproben im Mittleren Westen, über 500 Proben. Sie wurden auf Aluminium, Barium, Strontium und andere Nanometalle untersucht.

Ausgehend von der Hochrechnung auf den gesamten Planeten werden jährlich 40 Millionen Tonnen Aluminium, Barium und Strontium über die Landmassen des Planeten versprüht. Dies hat katastrophale Folgen.

Die Aluminiumkonzentration und der pH-Wert des kalifornischen Bodens haben sich unter anderem deutlich erhöht. Pflanzen können dass Aluminium aufnehmen, das eine hohe Toxizität aufweist. Es reichert sich im Boden und in den Pflanzen an. Dies alles geschieht im Nanomaßstab. Die gesamte Pflanze ist mit den Nanometallen bedeckt, und das Aluminium in Nanopartikeln dringt in das Pflanzengewebe ein. (Die UN diskutiert über die Verdunkelung des Himmels zur Bekämpfung des Klimawandels)

Größere Pflanzen, wie z. B. Bäume, können die Nährstoffaufnahme verlangsamen, was zu einem langsamen, langwierigen Tod führt. Menschen, die die Pflanzen zu sich nehmen, akkumulieren diese extrem giftigen Nanopartikel in ihrem Körper, was zu beschleunigter Alterung, Krankheit und vorzeitigem Tod führt.

Der Nährstoffgehalt aller Lebensmittel ist weltweit deutlich zurückgegangen. Wir müssen mehr Nahrung zu uns nehmen, um die gleiche Menge an Nährstoffen zu erhalten, weil die Aluminiumtoxizität die Nährstoffaufnahme verringert.(Britische Forscher experimentieren mit einem System namens „SATAN“ zur Beeinflussung der Sonneneinstrahlung)

Pflanzen und Mikroben leiden unter dieser Vergiftung, und der Boden wird weniger fruchtbar. Auch Vieh und Tiere, die mit diesen nährstoffarmen Pflanzen gefüttert werden, haben eine geringere Nährstoffdichte.

So kommt es, dass die Menschen weniger Nährstoffe haben und sich ihre Gesundheit verschlechtert. Es ist ein Kaskadeneffekt.

Die GVO-Pflanzen wachsen schneller, enthalten aber nur die Hälfte der Nährstoffe. Barium und Strontium können ebenfalls sehr negative Auswirkungen haben. 40 Millionen Tonnen werden auf dem gesamten Planeten versprüht, aber keine Umweltbehörde sucht danach.

Diese Elemente sind synergistisch toxisch – das heißt, ihre Kombination erhöht die Toxizität exponentiell um das 10000-fache, wenn man unter anderem Aluminium und Quecksilber kombiniert. Monsanto hat aufgrund der extremen Besprühung aluminiumresistente Pflanzen geschaffen.

Die Leute sagen, dass sie das eingeschränkte Wachstum nicht sehen – weil sie Pflanzen betrachten, die toleranter sind, weil sie gentechnisch so verändert wurden, dass sie die Toxizität tolerieren. Aber der Verlust an Nährstoffdichte und die erhöhte Bioakkumulation von Giftstoffen für den Menschen bleiben bestehen. Graphenoxid in Nanogröße taucht in den von ihnen gesammelten Proben auf, und es wird jetzt routinemäßig auf die Menschheit gesprüht.

Es könnte größere Partikel über 0,2 Mikrometer geben, nach denen diese Gruppe nicht gesucht hat, sodass die Menge des giftigen Materials sogar die 40 Millionen Tonnen pro Jahr übersteigen könnte. Graphenoxid ist im Regenwasser enthalten – das Ausmaß der Probleme mit diesem giftigen Material für die menschliche Gesundheit ist erheblich.

Für diejenigen, die sich der toxischen Mechanismen von Graphen nicht bewusst sind, sei auf diesen Übersichtsartikel verwiesen: Hier in Englisch und hier von Google übersetzt.

technocracy.news schreibt weiter:

Geoengineering: Verdunkeln Sie die Sonne, um die globale Erwärmung zu bekämpfen

Die Vereinten Nationen sagen, dass solares Geoengineering „der einzige bekannte Ansatz ist, mit dem die Erde innerhalb weniger Jahre gekühlt werden könnte“. Da Klimaalarmisten Kohle, Öl und Erdgas praktisch abgeschaltet und durch Solar- und Windenergie ersetzt haben, macht das Abschalten der Sonne für diese verrückten Wissenschaftler irgendwie Sinn. Tatsächlich würde es den gesamten Planeten verderben.Tests wurden bereits mit umfangreichen Chemtrails durchgeführt, die in regelmäßigen Abständen in den Vereinigten Staaten und Europa und über einen Zeitraum von Jahren versprüht wurden.

Die „spekulative Gruppe von Technologien“, bei denen das Sonnenlicht von der Erde weg und zurück in den Weltraum reflektiert wird, oft als Modifikation der Sonnenstrahlung oder allgemeiner als solares Geoengineering bezeichnet, sollte jetzt nicht verwendet werden, sagten die Vereinten Nationen, aber sie sollten strenger untersucht werden.

Das Sonnenlicht von der Erde weg zu reflektieren ist gefährlich, aber auch machbar und schnell, was bedeutet, dass es eine praktikable Option werden könnte, wenn die Strategien zur Eindämmung des Klimawandels weiterhin unzureichend sind.

Es müssen auch internationale Governance-Regeln für jede mögliche Verwendung von Sonnenlichtreflexionstechnologie festgelegt werden, insbesondere weil die relativ niedrigen Kosten und die relativ einfache Technologie einen „Rogue Deployment“ ermöglichen.

Die weltweiten Bemühungen, auf den Klimawandel zu reagieren, sind bisher unzureichend, sodass es an der Zeit ist, mit der Erforschung von Technologien zu beginnen, die das Sonnenlicht von der Erde wegreflektieren, um es vorübergehend abzukühlen, heißt es in einem neuen Bericht der Vereinten Nationen, der am Montag veröffentlicht wurde . Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist der einzige Weg, um die globale Erwärmung dauerhaft zu verlangsamen, aber die weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind derzeit „nicht auf dem richtigen Weg, um das 1,5-Grad-Celsius-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen“, sagte das UN-Umweltprogramm in einer begleitenden schriftlichen Erklärung. Da die Welt nicht dringend genug auf den Klimawandel reagiert, hat eine „spekulative Gruppe von Technologien“, die das Sonnenlicht von der Erde weg reflektieren, in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sagte UNEP in einer dem Bericht beigefügten schriftlichen Erklärung. Diese Kategorie von Technologien wird oft als Solarstrahlungsmodifikation (SRM) oder allgemeiner als solares Geoengineering bezeichnet. Der Bericht über diese Technologien, der von einem vom UN-Programm zusammengestellten Expertengremium verfasst wurde, weist darauf hin, dass es derzeit keine gute Idee ist, sie zur Bekämpfung des Klimawandels einzusetzen. „Diese Ansicht kann sich jedoch ändern, wenn die Klimaschutzmaßnahmen unzureichend bleiben“, heißt es in dem Bericht und signalisiert, dass es an der Zeit ist, sowohl die Technologien als auch die potenzielle internationale Governance gründlich zu untersuchen. Eine ähnliche Botschaft kam von einer Gruppe von mehr als 60 Wissenschaftlern in einem offenen Brief, der (zufälligerweise) ebenfalls am Montag veröffentlicht wurde. Schnell und machbar, aber potenziell gefährlich

