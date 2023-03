So wirst Du ein Krieger des Lichts (Video)

Krieger des Lichts sind Leuchttürme, um verirrte Seele auf den richtigen Pfad zu bringen. Wer sich dazu entschließt, die Rolle eines Lichtkriegers zu übernehmen, muss sein altes Leben komplett hinter sich lassen und sich völlig der geistigen Welt zuwenden. Coach Ralph Riedel erklärt, was bei diesem lebenseinschneidenden Schritt zu beachten ist. Von Frank Schwede

Die Welt befindet sich in einer schwierigen und ausgesprochen herausfordernden Zeit, die von jedem viel abverlangt. Die einen zerbrechen daran, die anderen gehen gestärkt im strahlenden Glanz daraus hervor.

Die entscheidende Frage ist: wie geht man mit schwierigen Lebenssituationen um, was kann man für sich selbst tun und was für seine Mitmenschen, dass sich das Blatt bald für alle wieder zum Positiven wendet.

Klar ist, die Antwort ist nicht leicht – zumindest für die große Mehrheit. Laut Aussage des schamanischen Motivations-Coach Ralph spielen besonders in schwierigen Zeiten, in Zeiten der allgemeinen Entwicklung, Lichtkrieger eine entscheidende Rolle, die am Ende dem gesamten Kollektiv zugute kommt.

Riedel sagt, Krieger des Lichts sind wie Indianer, die im Einklang mit den Zyklen der Natur, des Monds-, der Sonne und dem großen Geist stehen, weil deren inneren Barrieren bereits gefallen sind und sie zu einem Kanal der spirituellen Essens des großen Geistes geworden sind.

Irgendwann ist im Leben dieser Menschen die Vision entstanden, dass sie ihren Stamm verlassen müssen, um die Botschaft dieser Elemente in die Welt zu tragen – auch in die Stätten des weißen Mannes. Riedel sagt.

„Man sagt bei den Schamanen und Indianern „Walk in a great Spirit – mit dem großen Geist wandeln. Obwohl du eigentlich bei deinem Stamm auf gewohnten Pfaden bleiben willst, hörst du diesen Ruf und gehst auf deine Mission.“

Der durch zahlreiche Videos und Seminare bekannte Coach hat auf seinen Reisen durch Nordamerika, dem Amazonas und den Anden viele Menschen kennengelernt, die sich dieser Mission angeschlossen haben. Eine Mission, die nicht einfach ist, weil sie verlangt, die eigene Komfortzone zu verlassen – wozu nicht jeder bereit ist.

Riedel nennt in seinem Video vier wichtige Punkte, die ein Lichtkrieger zu beachten hat. Der erste Punkt ist die Anbindung an das Licht, die alles verbindende Einheit und Göttlichkeit. Wichtig ist, dass wir uns selbst aktivieren und diese Anbindung täglich wie eine Zeremonie praktizieren, bis sie zur Tagesroutine geworden ist.

Riedel ist auf seinen Reisen aufgefallen, dass das Licht in Verbindung mit der höheren Wahrheit nahezu übergreifend in allen bekannten Religionen präsent ist. Ob in Europa, in Amerika, in Indien oder in Asien. Er sagt:

„Alle Volker haben Zugriff auf das gleiche Wissen. Alles, was wir tun müssen, ist, wieder in die Einheit zurückzufinden.“.

Liebe und Power sind unschlagbar

Der zweite Punkt ist, die Power zu aktivieren. Im Schamanischen heißt das: Liebe ohne Power kann nichts bewirken. Um etwas in der dualen Welt, der Welt der Materie, bewirken zu können, ist ein gesundes Maß an Power, Kraft und Fokussierung auf das Wesentliche notwendig.

Auf der anderen Seite kann Power ohne Liebe oft auch das Falsche bewirken. Es kommt also immer auf den harmonischen Ausgleich von Liebe und Power an.

Im Schamanischen heißt das: rechtes Denken, rechtes Fühlen und rechtes Handeln, um die Power richtig umzusetzen. Riedel betont:

„Wir müssen wieder lernen, uns zu synchronisieren, um genau das richtige für uns selbst und die Welt zu kreieren.“

Leider aber ist das bei der Mehrheit der Bevölkerung diese Botschaft noch nicht angekommen, was oft nicht nur im persönlichen Umfeld zu Schwierigkeiten führt, sondern leider auch im Kollektiv. Das allgegenwärtige Chaos ist nur eins von vielen Beispielen dafür.

Obwohl viele Menschen durchaus das Potential zu einem Lichtkrieger hätten, um die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln, halten sie sich zurück, sodass die wünschenswerten positive Impulse auf das Kollektiv auf der Strecke bleiben. Riedel:

„Leider beobachte ich sehr häufig bei vielen Menschen, die in der Liebe sind, dass die Power zu schwach ist, weil wir beigebracht bekommen haben, uns zurückzunehmen und weil es oft selbst in spirituellen Kreisen oft als schlecht empfunden wird, die Power zu aktivieren. Im Schamanismus ist das nicht so, da ist alles eins, damit wir wieder lernen, unsere Welt mit zu erschaffen und unsere Power auch für uns und für das höhere Ganze mit einsetzen.“

Ein entscheidender Punkt dabei, ist das Vertrauen in den eigenen Weg – oder besser gesagt, diesen Weg zu gehen. Auch daran hapert es leider noch immer bei vielen Menschen, die sich am Ende oft nur wundern, warum in ihrem Leben nichts vorangeht und sich keine Veränderungen einstellen.

Was auch immer das Universum oder der große Geist bereithält im Leben – es ist wichtig, sich darauf einzulassen. Im Schamanischen heißt das. Wenn man bereit ist, für den Sprung ins Ungewisse, dann ist man auch bereit, sein Geschenk in Gestalt der Erkenntnis seiner eigenen Größe, in Empfang zu nehmen.

Jeder, der sich dazu entscheidet, den Weg eines Lichtkriegers zu gehen, steht irgendwann vor der entscheidenden Frage: Gehe ich den Weg der Liebe, der häufig verbunden ist mit schwierigen Umständen, oder gehe den Weg des geringsten Widerstandes, den Weg der Sicherheit, der sehr gepflastert ist mit vielen Ängsten, was es oft schwierig macht, die Komfortzone zu verlassen.

Eins steht nach Worten Riedels fest: Das Verlassen der Komfortzone ist die wohl wichtigste Voraussetzung für die Mission eines Lichtkriegers.

Die Veredlung der Persönlichkeit

Punkt vier ist die Persönlichkeitsveredelung – so ungewöhnlich der Begriff auch klingt. Wichtig ist hier zu verstehen, dass die Persönlichkeitsveredlung weit über die Persönlichkeitsentwicklung geht. Der Grund ist, dass die Persönlichkeitsentwicklung im Vergleich zur Persönlichkeitsveredlung in der Regel zweckgebunden ist.

Bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es fast ausschließlich darum, sich weiter zu entwickeln, was ja der Name schon sagt, um beispielsweise mehr Geld und Erfolg im Job zu haben. Das heißt: eine Persönlichkeitsentwicklung dient in erster Linie dazu, sein Leben so zu verändern, dass man im Hier und Jetzt bessere Ergebnisse erzielt.

Eine Persönlichkeitsveredlung geht hingegen weit darüber hinaus. Hier stehen ganz andere Aspekte im Vordergrund, die weit über das Hier und Jetzt hinausreichen. Die Persönlichkeitsveredlung schafft nämlich eine dauerhafte Verbindung mit dem Licht- und Seinszustand. Riedel:

„Das heißt, dass wir nach einer Veredlung dazu sind in der Lage sind, unsere Persönlichkeit dem geistigen Aufstieg zu widmen, damit wir, wenn wir hinübergehen und sterben, das in unser nächstes Leben mitnehmen können, was wir hier erreicht haben an eigener Entwicklung und Veredelung – und dass wir den Weg des Meisters gehen können, dass wir nicht mehr angewiesen sind auf unseren physischen Körper, sondern schon zu Lebzeiten unseren Körper verlassen können, um uns etwa in ätherischen Sphären bewegen können.“ (Neueste Studie beweist: Unsterblichkeit der Seele – Nahtoderfahrung könnte Hinweis auf Leben nach dem Tod sein)

Möglicherweise tun wir das sogar jede Nacht, ohne das wir uns darüber richtig im Klaren sind. Wissenschaftler vermuten nämlich, dass wir im Schlaf häufig Paralleluniversen besuchen und das sogar an unterschiedlichen Orten in einer Nacht.

Das lässt sogar vermuten, dass es in Paralleluniversen nahezu identische Kopien von uns gibt, die alle durch ein gemeinsames Bewusstsein miteinander verbunden sind.

Der Wissenschaftler und Autor Robert Lanza sagt, dass es mittlerweile genügend Beweise gibt, die belegen können, dass wir niemals sterben, sondern dass unser Bewusstsein lediglich die Dimension wechselt, weil es in einem zeitlosen Universum keinen Tod geben kann.

Ob die Erde wirklich ein Lernplanet ist, wie es in esoterischen Kreisen gerne behauptet wird, ist aus weltlicher Sicht nur sehr schwer zu beurteilen. Ich denke aber, dass es in jedem Fall wichtig ist, sich der Tatsache bewusst werden, dass es den Begriff „das geht nicht“ nicht gibt, weil wir schon von Kindesbein an so konditioniert wurden, uns an die Grenze des Machbaren zu gewöhnen, die es aber in dieser beschriebenen Form nicht gibt, weil wir uns diese Grenzen mit pessimistischen Gedanken selbst auferlegen.

Die Kraft, die wir zum Erreichen unserer Ziele benötigen, ist die Kraft der psychischen Energie und dem damit verbundenen Glauben, dass alles zu mir kommt, was ich will – damit ist jeder dazu imstande, auch das nach seiner Ansicht Unmögliche zu erreichen.

Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass jeder Mensch neben seinem physischen Körper auch einen psychischen besitzt, über den er ununterbrochen mit den Dimensionen der geistigen Welt verbunden ist.

Raus aus der Angst, rein in die Selbstverantwortung

Jeder ist dazu in der Lage, die Erde zu einem Hort des Schönen zu machen. Das ist aber nur dann möglich, wenn sich die gesamte Menschheit wieder ihrer Spiritualität bewusst wird, die sie unbestreitbar besitzt.

Was auch immer geschieht, wir können die Wahrheit nur über unser Bewusstsein erfahren. Unser Bewusstsein ist Kontrollraum und Schaltzentrale in einem, über die wir die Weichen unseres Lebens und schließlich das der gesamten Welt stellen.

Über unser Bewusstsein gestalten wir unsere Realität und gleichzeitig die des gesamten Kollektivs. Deshalb wird das Bewusstsein der Bevölkerung Stunde um Stunde, Minute um Minute und Sekunde um Sekunde getriggert mit negativen Informationen, um das Kollektiv weiter in Angst und Sorge zu halten.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass Angst über einen längeren Zeitraum lähmt und sogar zu einer Veränderung der Persönlichkeit führen kann, weil Angst Energie ist, die für unseren Geist leicht zu einem Gefängnis werden kann. Das heißt: raus aus der Angst und rein in die Selbstverantwortung.

Das, wovon ich hier rede, ist nur eine künstliche erschaffende Matrix, die wir erst dann einreißen können, wenn wir die Angst überwunden haben und wieder die Herrschaft über unser Bewusstsein zurückerlangt haben.

Das aber wird erst dann gelingen, wenn wir wieder im Einklang mit den Zyklen der Natur, des Monds-, der Sonne und dem großen Geist stehen und unsere eigenen inneren Barrieren gefallen sind.

Lichtkrieger, oder sollte ich besser sagen Leuchttürme des reinen Lichts, braucht das Kollektiv aktuell dringender denn je. Wir leben gegenwärtig in einer Zeit, in der das Irre bereits zur Normalität geworden ist, weil nahezu über der Hälfte der Menschheit ihren inneren Kompass verloren hat.

Doch ohne Kompass ist es ausgesprochen mühsam zu navigieren, um den richtigen Weg in eine neue und vor allem bessere Welt zu finden, die der Menschheit leider nicht als Fertighaus vor die Nase gestellt werden wird.

Nein, die neue Welt ist ein hartes Stück Arbeit und jeder ist dazu aufgefordert, tatkräftig mit anzupacken, die alte Welt abzubauen, um die neue Welt an derselben Stelle zu errichten. Viele helfende Hände sind also notwendig, die jetzt den Weg zur Baustelle finden müssen.

Und genau diese Aufgabe übernehmen, wie in der christlichen Seefahrt, Leuchttürme – in diesem Fall in Gestalt von Lichtkriegern. Wird es ihnen gelingen, die Menschheit in einen sicheren Hafen führen?

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 12.03.2023

.