Was die Bibel voraussagt: Europa wehrt sich gegen seine königlichen Anführer!

In Frankreich kam es in der vergangenen Woche zu weiteren großen Protesten, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron veranlasst hatte, das Rentenalter per königlichem Dekret anzuheben.

Gleichzeitig blockieren Bauern in den Niederlanden immer noch die Straßen, und die Deutschen sind besorgt über die Kontrolle ihrer Heizungsanlagen durch die Regierung. (Die Landwirte verblüffen die globale Elite, indem sie die vom WEF gesteuerte niederländische Regierung in einem erdrutschartigen Sieg ziemlich alt aussehen lassen)

Diese Woche begann mit weiteren beunruhigenden Nachrichten: Einige der größten Schweizer Banken sind in Schwierigkeiten. Die Probleme in Europa nehmen zu, und man darf gespannt sein, wie die führenden Politiker des Kontinents darauf reagieren.

Europa hat sich als offener, fortschrittlicher Kontinent gerühmt, der Millionen von Flüchtlingen aufnimmt, sogenannte „klimafreundliche“ Maßnahmen ergreift (die in Wirklichkeit der Umwelt schaden) und ein Vorbild für Demokratie ist.

Doch für die Menschen in Europa wird diese vermeintliche Utopie zu einem Albtraum. Europa kann nicht alles haben und muss sich entscheiden. Es scheint, dass das erste seiner Ideale, das geopfert wird, die Demokratie ist.

Wenn man das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Frankreich mit dem in Großbritannien oder Deutschland vergleicht, muss es angehoben werden. Obwohl in einer Demokratie das Volk entscheidet, ist Frankreich immer noch eher eine Republik, in der der Präsident die Entscheidungen trifft.

Aber derselbe Präsident hat sich auch für offene Grenzen und eine grüne Energiepolitik eingesetzt, die der französischen Wirtschaft geschadet haben. Ein Teil der französischen Wut ist also berechtigt.

In jedem Fall sollte man Macrons Herrschaft per Dekret im Lichte dessen betrachten, was der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, in „Frankreich lässt das Heilige Römische Reich wieder auferstehen“ schrieb.

Die Proteste der niederländischen Landwirte sind sogar noch verständlicher. Sie protestieren gegen Vorschriften der Europäischen Union, die ihre Existenzgrundlage bedrohen. Die EU dachte, sie könne eine Minderheit unterdrücken, aber die Mehrheit steht hinter ihnen. (Frankreich brennt: Erneut schwere Ausschreitungen (Videos))

Die Bauern-Bürger-Bewegung oder BoerburgerBeweging-Partei ist im Begriff, die größte Partei im niederländischen Senat zu werden, nachdem sie letzte Woche eine Provinzwahl gewonnen hat. CNN hat es geschafft, dies auf Präsident Donald Trump und die französische Rechtsaußen-Führerin Marine Le Pen zu schieben: „Trump und Le Pen haben diese niederländischen Landwirte unterstützt – jetzt haben sie einen Wahlschock ausgelöst.“

Diese Proteste finden ein Echo in Deutschland. Der bisher populäre deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 verbieten.

Dies ist einer der Gründe, warum die Popularität seiner Partei in den Umfragen sinkt. Deutschland ist nicht so demokratisch, wie es zu sein vorgibt. Wenn es um Entscheidungen für das „Allgemeinwohl“ geht, entscheiden die politischen Eliten, was das ist.

Zusätzlich zu diesen Krisen droht der Zusammenbruch des Finanzsystems. Die Dominosteine haben erst begonnen zu fallen. Einige hoffen, der Krise zu entkommen, indem sie in Sachwerte investieren, aber angesichts der steigenden Versorgungskosten wird es schwer sein, diese zu erhalten.

Andere hoffen, in Gold und Silber zu investieren, aber wenn es darauf ankommt, wollen die Menschen Brot – von Bauern, die verboten werden. Der Durchschnittsbürger hat diese Wahl gar nicht zu treffen, weil er seine Rechnungen ohnehin kaum bezahlen kann.

Die Prophezeiung sagt: Offenbarung 17 zeigt, dass in dieser Endzeit in Europa „Könige“ aufstehen werden. Sie werden in der Tradition von Napoleon und dem Heiligen Römischen Reich regieren. Auch wenn sie nicht wörtlich als Könige bezeichnet werden, werden sie wie Könige regieren.

Es ist möglich, dass Macron einer von ihnen wird – oder ein anderer Führer könnte ihn ersetzen und auf dem diktatorischen Fundament aufbauen.

Die Mainstream-Medien würden ausrasten, wenn Frankreichs Millionenprotest in Russland stattfände

Die Mainstream-Medien, ihre Verbündeten in der Regierung und deren Stellvertreter vor Ort haben im vergangenen Jahr unablässig und vergeblich versucht, in Russland groß angelegte Proteste nach dem Vorbild dessen, was Frankreich letzte Woche erlebt hat, zu provozieren, um die Regierung zu delegitimieren und die Sicherheitsdienste mit einer künstlich erzeugten nationalen Krise abzulenken.

Das französische Innenministerium bestätigte, dass über eine Million Menschen am Donnerstag an landesweiten Protesten gegen Macrons einseitige Anhebung des Rentenalters teilgenommen haben. Die Sicherheitsdienste gingen gegen einige der Demonstranten hart vor, aber die Mainstream-Medien (MSM) vermieden es weitgehend, ihr Publikum darüber zu informieren.

Niemand sollte jedoch daran zweifeln, dass sie auch bei einem Millionenprotest in Russland ausgerastet wären, vor allem, wenn es auch dort ein hartes Durchgreifen gegeben hätte.

Sie, ihre Verbündeten in der Regierung und deren Stellvertreter vor Ort haben im vergangenen Jahr unablässig versucht, genau das zu provozieren, um die russische Regierung zu delegitimieren und die Sicherheitsdienste mit einer künstlich erzeugten innenpolitischen Krise abzulenken. Diese Bemühungen waren vergeblich, da die betroffene Bevölkerung einen ausgeprägten Patriotismus hat, der sie weitgehend gegen den schädlichen Einfluss ausländischer Akteure immunisiert.

Eine Million Menschen ist eine kritische Masse, die mehr als fähig ist, einen bedeutenden politischen Wandel herbeizuführen, selbst angesichts eines harten Durchgreifens, wie es Macron gegen seine eigenen Bürger angeordnet hat.

Es ist zwar noch zu früh, um vorherzusagen, ob es dieser Bewegung gelingen wird, ihn dazu zu bringen, seine einseitige Anhebung des Rentenalters rückgängig zu machen, aber allein die Tatsache, dass so viele Menschen zusammenkamen, um dagegen zu protestieren, sagt viel darüber aus, wie unpopulär dieser Schritt war.

Diese unerwartete Entwicklung gibt natürlich Anlass zu einigen Überlegungen über den Zustand der Demokratie im Westen, insbesondere wenn man bedenkt, wie verzweifelt die Medien diese Proteste und Macrons Vorgehen dagegen herunterspielen. Zunächst einmal hat der französische Staatschef auf eine verfassungsrechtliche Maßnahme zurückgegriffen, um seinen politischen Willen durchzusetzen, ohne ihn in der Nationalversammlung zur Abstimmung zu stellen. Das ist zwar legal, aber dennoch skandalös und beweist, dass er wusste, dass er gegen den Willen des Volkes handelt.

Dies wiederum bestätigt, dass die westliche Demokratie die Bevölkerung nicht perfekt repräsentiert, anders als ihre leidenschaftlichsten Befürworter, die sie ins Ausland exportieren wollen, behaupten.

In Wirklichkeit hat dieses System seine Mängel wie jedes andere auch, aber der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die MSM nur selten die dringend erforderliche Selbstkritik an dieser Regierungsform üben, um sie in den Augen der weltweiten Mehrheit, die in nicht-westlichen Ländern lebt und eine nationale Form der Demokratie praktiziert, nicht zu diskreditieren.

Diese Doppelmoral ist bezeichnend für die “regelbasierte Ordnung” des Westens, bei der es in Wirklichkeit um deren willkürliche Durchsetzung zugunsten amerikanischer Interessen geht, manchmal sogar auf Kosten des eigenen Ansehens, wie die heuchlerische Haltung gegenüber dem “Internationalen Strafgerichtshof” beweist.

Der Einsatz von staatlicher Gewalt wird vom Westen unterstützt, wenn es darum geht, die Herrschaft eines befreundeten Führers wie Macron aufrechtzuerhalten, während er verurteilt wird, wenn unfreundliche nicht-westliche Führer wie der Iran oder Russland dasselbe tun.

Es ist unwichtig, ob in beiden Fällen argumentiert werden kann, dass ein hartes Durchgreifen erforderlich war, um Recht und Ordnung für die Sicherheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, denn der Punkt ist, dass der Westen in solchen Situationen aus rein politischen Gründen nicht die gleichen Maßstäbe anlegt.

Kein wichtiger Politiker oder einflussreicher Medienvertreter wird in einem solchen Fall Sanktionen gegen Macron, die französische Regierung und/oder das Land als Ganzes fordern, wie sie es gegen den Iran oder Russland tun würden.

Es besteht auch keine Chance, dass sie den Franzosen, die nach den jüngsten Gewalttaten aus ihrem Land fliehen, politisches Asyl gewähren, und kein westliches Land wird irgendwelche Personen oder Gruppen aufnehmen, die einen gewaltsamen Regimewechsel gegen Macron anstreben.

Der Westen mag sich mit der Optik von über einer Million Menschen, die gegen ihn protestieren, und der daraus resultierenden Niederschlagung unwohl fühlen, da dies die Aufmerksamkeit auf die bisher in diesem Artikel genannten Punkte lenkt, aber sie werden Frankreich trotzdem anders behandeln als den Iran oder Russland.

Die Schlussfolgerung ist, dass die Prinzipien, die traditionell mit der westlichen Demokratie in Verbindung gebracht werden, nicht wirklich so unantastbar sind, wie die Medien und Staatsbeamten in diesem de facto neuen Block des Kalten Krieges behaupten.

Sein Regierungssystem ist nicht per se besser oder schlechter als das seiner nicht-westlichen Kollegen, aber der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Medien sich nicht so oft selbstkritisch mit ihm auseinandersetzen, wie sie es bei anderen tun.

Diese Doppelmoral ist ein Merkmal der westlichen Demokratie und kein Fehler, wie eine wachsende Zahl von Menschen feststellt.

Die siebte Wiederauferstehung

Die Bibel spricht von sieben Wiederauferstehungen des Heiligen Römischen Reiches. Im Laufe der Geschichte haben wir bereits sechs davon erlebt. Eine weitere Wiederauferstehung muss noch kommen.

Offenbarung 17 ist eine Prophezeiung für die „letzten Tage“, die Zeit in der wir jetzt gerade leben. Zusammen mit Daniel zeigt sie uns, dass diese letzte Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reichs von zehn Königen regiert wird. In Offenbarung 17, 12-13 heißt es: „Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier.“

Diese Prophezeiung zeigt, dass die Europäische Union, die im Moment noch aus 28 Ländern besteht, auf zehn Könige reduziert wird. Großbritannien hat die EU inzwischen bereits verlassen. Andere Länder werden folgen oder ausgeschlossen werden.

Vers 13 zeigt, dass diese zehn Könige eines Sinnes sind – eines Sinnes mit dem deutschen Geist und dem des Heiligen Römischen Reiches. Diese Könige werden „ihre Kraft und Macht dem Tier geben“.

Das prophezeit, dass diese Länder an Deutschland gekettet sind! Von allen Ländern ist Frankreich das erste, das sich dazu bekennt! Macrons Forderung an Frankreich, sich mit Deutschland und mit der römisch-katholischen Kirche zu verbünden, erfüllt diese Prophezeiung haargenau!

…

