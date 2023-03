Wird die Erde am Freitag von einem „schwarzen Loch“ auf der Sonne verschluckt?

Im Kommentarbereich von anti-matrix.com behauptet ein panischer Leser doch tatsächlich das die Erde von einem „schwarzen Loch“ auf der Sonne verschluckt wird. Sie haben richtig gehört. Verschluckt.

Hier die Panikmeldung des Lesers:

ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG

EIN RIESIGES SCHWARZES LOCH RAST AUF DIE ERDE ZU. ES SOLL DIE ERDE AM FREITAG ERREICHEN

https://www.businessinsider.de/wissenschaft/international-science/ein-riesiges-loch-hat-sich-auf-der-sonne-ausgebreitet/

ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG

Oder hier:

Es ist eine riesige schwarze Region auf der Sonne, ein sogenanntes koronales Loch, das auf uns zurast und uns am Freitag alle verschlucken wird.

Dann wird es noch abstruser, jetzt hat die Sonne das schwarze Loch schon „verloren“:

ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM

!!!!! MORGEN WERDEN WIR ALLE STERBEN. !!!!!

!!!!! DIE SONNE HAT EIN RIESIGES SCHWARZES LOCH VERLOREN, !!!!!

!!!!! DAS GERADE AUF UNS ZURAST!!!!!

KEIN FAKE

KEIN BULLSCHITT

KEINE LUEGE

ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM

Hoffentlich hält der Leser seine Steuererklärung oder seinen Steuerbescheid bereit, dann kann das Loch es direkt verschlucken und er muss keine Steuern zahlen, wie der Rest der Menschen, weil alle in einem schwarzen Loch schweben… (Sonnenstürme: Das nächste Zeitalter der Erde – eine Vorschau auf den Wandel (Video))

Seine irritierende Theorie fußt auf diesem Artikel:

Ein „Loch“, 30-mal so groß wie die Erde, hat sich über die Sonne ausgebreitet und bläst Sonnenwinde, die diese Woche auf die Erde einwirken

Eine riesige schwarze Region auf der Sonne, ein sogenanntes koronales Loch, wurde am Montag vom Solar Dynamics Observatory der NASA entdeckt. Trotz des Namens handelt es sich jedoch nicht um ein physisches Loch in der Sonnenoberfläche. Koronale Löcher haben eine kühlere Temperatur, sodass sie nicht so hell leuchten und daher im Vergleich zum Rest der Sonne schwarz aussehen.

„Das aktuelle koronale Loch hat im Moment einen Durchmesser von etwa 300.000 bis 400.000 Kilometern“, erklärte Alex Young, stellvertretender Direktor für Wissenschaft bei der Nasa Goddard’s Heliophysics Science Division, in einer E-Mail an Business Insider, „das sind etwa 20 bis 30 Erden, die hintereinander aufgereiht sind.“

„Koronale Löcher wie diese sind üblich. Es gibt hier nichts Ungewöhnliches“, sagte Scott McIntosh, ein Sonnenphysiker und stellvertretender Direktor des National Center for Atmospheric Research, in einer E-Mail.

Löcher wie dieses sind Teil der normalen Aktivität der Sonne. Sie sind jedoch „nicht gut verstanden. Ihr Ursprung ist unklar“, fügte McIntosh hinzu und bezeichnete diese Ereignisse als „die ‚dunkle Seite‘ der Sonnenaktivität“.

Es ist erwähnenswert, dass diese koronalen Löcher die Quelle schneller Sonnenwinde sind – sie erreichen Geschwindigkeiten von etwa 500 bis 800 Kilometer pro Sekunde, schrieb Young an Business Insider. In diesem Fall werden die Sonnenwinde aus diesem koronalen Loch die Erde voraussichtlich Ende dieser Woche erreichen.

„Wenn der Hochgeschwindigkeitswind die Erde erreicht, werden die Partikel und das Magnetfeld, das sie mit sich führen, mit dem Magnetfeld der Erde interagieren und es sozusagen zum Klingen bringen“, so Young weiter.

Stärkere Magnetfelder, wie sie von einem koronalen Massenauswurf ausgehen, könnten Stromausfälle verursachen oder die Kommunikationstechnik stören. Aber koronale Löcher – selbst große wie dieses – sind weit weniger heftig. Der Haupteffekt, auf den man sich an diesem Freitag freuen kann, sind also lebhaftere Aurora Borealis, auch Nordlichter genannt.

Wir treten jedoch in eine neue Phase zunehmender Sonnenaktivität ein, in der koronale Löcher seltener werden und koronale Massenauswürfe (CMEs) und starke Sonneneruptionen häufiger auftreten werden, so Young.

Das kann besorgniserregend sein, denn die starken Magnetfelder von CMEs und Sonneneruptionen sind dafür bekannt, dass sie Stromnetze überlasten und Satelliten in Brand setzen können. Diese Ereignisse sind jedoch eher selten.

In Wirklichkeit, so Young, wird es für ihn und andere Sonnenwissenschaftler mit zunehmender Sonnenaktivität „immer spannender und interessanter“.

solarham.net schreibt auf seiner Facebook-Seite:

Geomagnetische Sturm. Aufgrund eines großen koronalen Lochs, das jetzt der Erde zugewandt ist, wurde ab dem 24. März eine moderate (G2) geomagnetische Sturmwarnung hinzugefügt.

Ein Sonnenwindstrom, der aus dieser Zone fließt, wird voraussichtlich bis Freitag unseren Planeten erreichen und könnte zu schönen Aurora-Anzeigen in höheren Breiten beitragen.

Die aktuellen Sonnenwindbedingungen bleiben mit einer Geschwindigkeit von über 500 km/s leicht erhöht. Himmelsbeobachter sollten besonders gegen Ende der Woche wachsam sein.

…

