Das passiert, wenn das Stromnetz ausfällt (plus Tipps zum Überleben) – Stromausfälle in Deutschland zunehmend!

Als der Wintersturm Uri vor vier Monaten Texas verwüstete, waren Millionen Einwohner tagelang ohne Strom, Wasser und Nahrung.

Staatliche Stromnetzbetreiber räumten selbst ein, dass das Stromnetz nur noch Sekunden von einem vollständigen Ausfall entfernt war . Wenn das passiert wäre, hätten die Bewohner monatelang Stromausfälle gehabt.

Der Wintersturm in Texas hat die Schwächen des staatlichen Stromnetzes offengelegt. Aber diese Schwächen sind bei weitem nicht einzigartig für den Staat. Auch andere südöstliche US-Bundesstaaten wie Oklahoma und Louisiana erlebten zu dieser Zeit Stromausfälle – oder wie im Januar 2023: Blackout in Sachsen-Anhalt! 100 000 Menschen ohne Strom.

Dies zeigt nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Stromnetz des Landes im Katastrophenfall oder bei einer Katastrophe / Energiewende zusammenbricht, tatsächlich sehr hoch ist.

Aber es ist nicht nur ein Mangel an Leistung, auf den Sie sich einstellen müssen, falls das Netz ausfällt. Hier sind sechs weitere Dinge, die sehr wahrscheinlich passieren werden, wenn das Stromnetz zusammenbricht :

Der Handel würde aufhören – Banken würden schließen und Geldautomaten (Geldautomaten) würden nicht funktionieren, wenn das Stromnetz ausfällt. Menschen, die Geld ausgeben möchten, kann es eine Zeit lang gut gehen. Aber wenn dieses Geld aufgebraucht ist, würden sie wahrscheinlich anfangen, mit anderen für Ressourcen zu handeln.

Die Kommunikation würde heruntergefahren – Mobiltelefone, Tablets und andere Geräte, die aufgeladen werden müssen, würden nur wenige Stunden nach dem Ausfall des Stromnetzes unbrauchbar gemacht, was die Kommunikation stark einschränkte. Dazu gehört die Kommunikation mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten (EMS). (Blackout: Der Expertenratgeber für die perfekte Vorsorge)

Verkehrsnetze würden zum Erliegen kommen – Zapfsäulen an Tankstellen würden ohne Strom ausfallen. Verkehrsschilder, Ampeln und Zugsysteme würden ebenfalls ausfallen. Und ohne eine Möglichkeit, Benzin zu beschaffen, hätten Autobesitzer keinen Nutzen für ihre Fahrzeuge. Betriebe, die stark auf Lieferungen angewiesen sind, wie Lebensmittelgeschäfte, könnten nicht in der Lage sein, ihre Waren aufzufüllen.

Es gäbe kein fließendes Wasser – Kritische Infrastrukturen wie Wasseraufbereitungsanlagen verwenden Strom, um ihre Pumpen und Geräte zu betreiben. Ohne Strom, Wasser würden aufhören Dienste und es gäbe kein fließendes Wasser sein. Sie können weder die Toilette spülen noch die Dusche laufen lassen.

Lebensmittelgeschäfte und Apotheken würden leergeräumt – Menschen, die sich nicht auf einen Stromausfall vorbereiteten, würden in ihre örtlichen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken eilen, um große Mengen an Lebensmitteln , Wasser, Medikamenten und Toilettenartikeln zu kaufen . Es würde Millionen von Menschen geben, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Einrichtungen innerhalb der ersten Tage nach einem Zusammenbruch des Stromnetzes leer werden.

Satellitennavigationsgeräte wären nutzlos – Heutzutage verlassen sich viele Menschen auf ihre Handys, Tablets und andere Geräte, um Wegbeschreibungen zu erhalten. Wenn das Netz ausfällt, könnten die Leute ihre Geräte nicht aufladen, die schließlich sterben würden. Die durchschnittliche Person wird wahrscheinlich verloren gehen, wenn das Netz ausfällt.

So bereiten Sie sich auf einen Stromnetzausfall vor

Die Vorbereitung auf einen Stromnetzausfall erhöht Ihre Chancen, ein solches Katastrophenszenario zu überleben. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie sich auf einen Stromnetzausfall vorbereiten können :

Besorgen Sie sich Lebensmittel, Wasser und andere lebensnotwendige Dinge – Die größte Sorge, um die Sie sich Sorgen machen müssen, wenn der Strom ausfällt, ist Ihre Wasserversorgung. Sie haben kein sauberes, fließendes Wasser zum Trinken oder Reinigen. Vergessen Sie auch Last-Minute-Lebensmittelgeschäfte. Erstellen Sie einen Notfallvorrat mit Wasserflaschen, Lebensmitteln und anderen wichtigen Ressourcen wie Streichhölzern und Reinigungsalkohol.

Bereiten Sie alternative Wärmequellen vor – Sie möchten nicht auf die Heizung verzichten, wenn es draußen kalt ist. Bereiten Sie alternative Wärmequellen vor, wie z. B. einen Alkoholheizer und einen tragbaren Propanheizer .

Bereiten Sie Taschenlampen, Laternen und andere Lichtquellen vor – Bereiten Sie ein Set mit mehreren Taschenlampen, Batterien, Laternen und anderen Lichtquellen vor, die Sie möglicherweise benötigen.

Erlernen Sie grundlegende Überlebensfähigkeiten – Auch wenn es nicht schlimmer kommt, hilft es, grundlegende Überlebensfähigkeiten zu kennen, wie Feuer machen, Wasser filtern, einen Unterstand bauen und angeln.

Anzahl der Stromausfälle in Deutschland steigt

Die Bundesnetzagentur hat die Statistik zu den Stromausfällen in Deutschland im Jahr 2021 veröffentlicht (bundesnetzagentur: 12.10.22). Demnach wurden im Jahr 2021 von insgesamt 850 Netzbetreiber in Summe 166.615 Versorgungsunterbrechungen in der Nieder- und Mittelspannung gemeldet.

Die Anzahl der Stromausfälle nahm gegenüber dem Vorjahr um etwa 4.400 Meldungen zu. Die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit von Elektrizität in Deutschland lag in Jahr 2021 bei 12,7 Minuten je Letztverbraucher und damit um 1,97 Minuten höher als im Vorjahr.

Präsident der Bundesnetzagentur bezeichnet Stromversorgung in Deutschland als zuverlässig

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, betonte in Anbetracht der Zahlen: „Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland war im Jahr 2021 erneut sehr hoch. Ursache für den Anstieg der durchschnittlichen Versorgungsunterbrechung waren Störungen auf der Mittelspannung und in der Niederspannung “. Damit suggeriert Müller, wie schon oft, dass wir auch in Zukunft keine Versorgungsprobleme haben werden.

Stromausfälle im Ahrtal in Statistik nicht berücksichtigt

Doch wie immer, wenn es um Statistiken geht, lohnt es sich etwas genauer hinzuschauen, wie diese Zahlen zustande kommen. Die Betreiber von Energieversorgungsnetzen berichten der Bundesnetzagentur jährlich über alle in ihren Netzen aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen, die länger als drei Minuten dauern.

Der jeweilige Bericht enthält Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß und Ursache der Versorgungsunterbrechungen. Allerdings werden dabei nur Störungen erfasst, die aufgrund technischer Störungen und geplanter Abschaltungen aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten erfolgten. So ging zwar ein Vorfall in einem Umspannwerk, der durch einen gasbefüllten metallbeschichteten Ballon ausgelöst wurde, in die Statistik ein, aber der Stromausfall im Ahrtal nicht.

Grundsätzlich betrachtet die Statistik keine Stromausfälle, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Beim Stromausfall im Ahrtal hatten viele Haushalte tagelang, wenn nicht gar wochenlang keinen Strom.

Dies wird aber in der Statistik gar nicht berücksichtigt. Genauso wenig werden Stromausfälle aufgrund von Sturmschäden und Schneebruch oder ähnliche berücksichtigt. Alleine die Ausfälle im Ahrtal hätten aber die Ausfallzeit deutlich nach oben angehoben.

Statistik erfasst keine Versorgungsprobleme in der Zukunft

Politiker nutzen die Statistik der Bundesnetzagentur auch immer wieder gerne, um auf die Zuverlässigkeit unserer Stromversorgung auch in der Zukunft zu verweisen. Einen solchen Rückschluss gibt die Statistik allerdings gar nicht her, denn sie betrachtet ausschließlich Stromausfälle in der Vergangenheit. Grundsätzliche Betrachtungen zwischen zukünftigem Angebot und Nachfrage von Strom sind darin gar nicht enthalten.

Mit den Abschaltungen der letzten Kohle- und Atomkraftwerke wird aber das Stromangebot in Zukunft reduziert, während sich die Nachfrage aufgrund der Zunahme bei Elektroautos und Wärmepumpen erhöht. Ein Problem, welches in die Statistik gar nicht einfließt. Deshalb sind solche Äußerungen auch nicht seriös.

Quellen: PublicDomain/Preparedness.news/blackout-news.de am 24.04.2024