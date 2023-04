Russland wird laut Medwedew nicht zögern, den Bundestag und das Kanzleramt zu bombardieren – Ukraine wird verschwinden

Teile die Wahrheit!

Niemand auf der Welt, nicht einmal die Ukrainer selbst, sorgt sich wirklich um „Land 404“, erklärt Dmitri Medwedew. Und weil es niemand brauche, werde es verschwinden. Selbst seine Bürger ziehe es eher zu den Pinguinen in die Antarktis.

Die Ukraine wird verschwinden, weil ihre westlichen Unterstützer, der Rest der Welt und sogar ihre eigenen Bürger keinen Bedarf für die Fortexistenz des bedrängten Landes haben, meinte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew.

„Warum würde die Ukraine verschwinden? Weil niemand sie braucht“, schrieb Medwedew, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats ist, in einem Post im russischen sozialen Netzwerk vk.com am Samstag.

„Die EU hat die Europäer in eine echte finanzielle und politische Hölle geworfen“, betonte er. Zerstörerische antirussische Sanktionen, eine explodierende Inflation, hohe Energiepreise und der „Verfall“ von Firmen haben bereits zu Protesten in verschiedenen Teilen des Kontinents geführt, merkte der Amtsträger an.

„Die Aussicht, dass absichtlich ukrainische blutsaugende Parasiten an den Nacken einer dahinschwindenden EU gelegt werden“, sei real, und wenn das geschähe, würde es das Ende des Blocks einläuten, warnte Medwedew.

Der Hauptunterstützer Kiews, die USA, bräuchten die Ukraine ebenfalls nicht, denn die meisten gewöhnlichen US-Amerikaner hätten keine Ahnung, wo sie liegt, und hielten sie für „irgendeinen abstrakten Teil Russlands“, heißt es weiter in dem Post.

Sie fragen sich, „warum das Establishment in den USA nicht versucht, sich um die Inflation zu kümmern und [den Mangel an] Jobs oder Notfälle in ihren Heimatstaaten, sondern stattdessen mit diesem Land 404 beschäftigt ist“, schrieb der ehemalige Präsident und bezog sich dabei auf die Fehlermeldung „Fehler 404“, die für eine nicht oder nicht mehr vorhandene Website steht. (Russlands Ex-Präsident: Bidens Kiew-Besuch unter Sicherheitsgarantien – „der alte Mann und die Junkie-Bande“)

Nur „politische Demagogen“ in Washington, „die lange ihre Impotenz und Demenz eingestanden haben, versuchen, aus Militär- und Sanktionskampagnen PR-Siege zu machen“, fügte er hinzu.(Die Niederlage der Ukraine gegen Russland wird deutlicher)

Afrika und Lateinamerika lehnten die Ukraine ab, weil „die Milliarden, die die USA in sinnlosen Schlachten irgendwo in der Ukraine vergeuden, genug gewesen wären, um viele Programme zur sozialen Entwicklung [dieser Regionen] zu finanzieren“, schrieb Medwedew.

Asiatische Länder brauchen die Ukraine nicht, weil sie am Beispiel des Konflikts zwischen Moskau und Kiew „sehen, wie die Technologien von ‚Farbrevolutionen‘ entwickelt werden, um die größten Mächte im Wettbewerb auszulöschen.

Sie verstehen, welches Drehbuch der kollektive Westen, angeführt von den USA, im Falle des Ungehorsams für sie vorbereitet hat“, erklärte er. Zudem sei Russland Nationen wie China und Indien geopolitisch viel näher und habe historisch bewiesen, ihnen ein verlässlicher Partner zu sein.

Russland brauche die Ukraine nicht, weil das Land „ein Fehler“ sei, „geschaffen durch den Zusammenbruch der Sowjetunion“, schrieb Medwedew. „Millionen unserer Landsleute, die hier leben, waren für viele Jahre das Ziel von Misshandlungen durch das Kiewer Naziregime. Sie schützen wir im Verlauf dieses speziellen Militäreinsatzes“, heißt es in seinem Post.

„Schließlich wird die Ukraine mit ihrer Nazi-Elite am Steuer nicht einmal von ihren eigenen Bürgern gebraucht. Darum sind von 45 Millionen wenig mehr als 20 Millionen dort geblieben“, schrieb er.

Die Ukrainer wollen Präsident Wladimir Selenskij und seinen Kumpanen nicht helfen, noch mehr gestohlenes westliches Geld auf ihre Offshore-Konten zu schaufeln; stattdessen sind sie begierig darauf, nach Polen oder sonst wo in der EU zu ziehen, „um der 52. Staat der USA zu werden oder sich sogar den Pinguinen in der Antarktis anzuschließen“, schließt Medwedew.

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2023

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat Dmitri Medwedew immer wieder gegen den Westen ausgeteilt. Als der Internationale Strafgerichtshof Ende März einen Haftbefehl Wladimir Putin erlassen hatte, schlug Medwedew erneut um sich und erklärte, jeder Versuch einer Festnahme Putins im Ausland sei eine „Kriegserklärung“ gegen Russland.

Sollte man es wagen, den Kreml-Chef bei einem Deutschland-Besuch zu verhaften, werde Russland laut Medwedew nicht zögern, den Bundestag und das Kanzleramt zu bombardieren. (Medwedew: Wenn Deutschland Putin festnähme, wäre dies eine Kriegserklärung an Russland (Video))

Russlands Botschafter in Berlin: „Deutschland führt Krieg mit fremden Händen“

Nach Ansicht des russischen Botschafters in Berlin Sergei Netschajew führt Deutschland einen Krieg „mit fremden Händen“ und pumpt die Ukraine mit tödlichen Waffensystemen voll. Der Diplomat ist sicher, dass alle „roten Linien“ bereits überschritten worden sind.

Russlands Botschafter in Berlin Sergei Netschajew hat den deutschen Behörden vorgeworfen, durch die Lieferung von Waffen an Kiew und die Ausnutzung der ukrainischen Streitkräfte einen Krieg gegen Moskau „mit fremden Händen“ zu führen. Der Botschafter sagte:

„Die deutsche Regierung hat in ihrem Bestreben, Russland eine strategische Niederlage beizubringen, längst alle möglichen ‚roten Linien‘ überschritten.“

Netschajew zufolge habe sich das Spektrum der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine seit Beginn des Konflikts kontinuierlich erweitert, von der Lieferung von Helmen bis hin zur „Versorgung des Kiewer Regimes mit modernen tödlichen Waffensystemen, einschließlich schweren Kampfpanzern, Haubitzen, Mehrfachraketenwerfern und Luftabwehrsystemen“.

Darüber hinaus würden Logistik- und Servicezentren für deren Reparatur und Wartung in Drittländern eingerichtet, so der Botschafter. Auf die Frage, ob die deutschen Behörden kurz davor stünden, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, antwortete Netschajew wie folgt:

„Die Entsendung von Truppen würde bedeuten, dass Deutschland direkt in einen bewaffneten Konflikt mit Russland hineingezogen würde, was Berlin zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt vermeiden möchte.“

Dies sei darauf zurückzuführen, dass die deutschen Wähler solche Pläne nicht gutheißen würden, unterstrich der Diplomat. Es sei einfacher, mit den Händen anderer Leute zu kämpfen.

Zuerst weigerte sich Berlin, die Ukraine mit tödlichen Waffen zu beliefern, trotzdem genehmigte es deren Lieferung kurz nach dem Beginn der russischen Militäroperation. Bundeskanzler Olaf Scholz behauptete, die russischen Behörden hätten die Entscheidung durch ihr Handeln erzwungen.

Ein weiteres Tabu brach Deutschland im vergangenen Januar nach internationaler Kritik, als es die Übergabe von Kampfpanzern an die Ukraine zusagte. Laut dem Magazin Spiegel würden die Ausgaben für die Militärhilfe an die Ukraine bis zum Ende des Kalenderjahres 2023 5,4 Milliarden Euro übersteigen, in den kommenden Jahren würden die Ausgaben 8,8 Milliarden Euro erreichen.

Scholz hatte zuvor gesagt, der Konflikt in der Ukraine könne sich noch über zwei bis vier Jahre hinziehen. Er versicherte, Berlin werde Kiew weiterhin unterstützen, „so lange es nötig ist“.

BILD alarmiert – Russische Medien korrigieren deutsche Propaganda

Russische Medien und unabhängige Journalisten korrigieren trotz strenger Zensur in Deutschland noch immer wirkungsvoll die vom Mainstream verbreitete Propaganda zum Ukraine-Konflikt. Die „BILD-Zeitung“ ist alarmiert, denn sie verliert die Herrschaft über die Meinung der Deutschen.

Das Boulevard-Blatt BILD ist in Panik. Trotz Verbot und strenger Zensur in Deutschland bleiben russische Medien einflussreich und schaffen ein Gegengewicht zur deutschen Propaganda.

Das Hauptproblem des deutschen Zentralorgans der transatlantischen Einflussnahme: Russische Journalisten und Medien informieren über die Kriegsverbrechen der Ukraine, den offenen, faschistischen Banderakult, die Zensur und die Gleichschaltung von Medien, das Verbot von Oppositionsparteien und die Säuberungen innerhalb des ukrainischen Staatsapparats – und sie stören mit diesen Fakten die Wirksamkeit der deutschen Kriegspropaganda.

Wie andere deutsche Medien auch, behauptet die BILD-Zeitung, all diese überprüfbaren Fakten seien gelogen und Kreml-Propaganda. Allerdings glauben immer weniger Deutsche an diese Theorie.

Den großen deutschen Medien und damit auch der BILD-Zeitung droht die Herrschaft über das zu entgleiten, was die Deutschen nach Ansicht der Bundesregierung über den Krieg denken sollen. Die Bundesregierung hat sich nämlich mit ebendiesen Medien darüber verständigt, was in Deutschland über die Ukraine berichtet wird und was nicht.

Diese Praxis staatlicher Einflussnahme auf die großen Landesmedien erwartet man übrigens in einer Diktatur, nicht aber in einem Land, das sich selbst gegenüber dem Ausland gern als vorbildliche Demokratie inszeniert.

Die von russischen Journalisten und Medien veröffentlichten Informationen stehen konträr zu den lancierten Geschichten in den von der Bundesregierung koordinierten deutschen Medien. Wie auch die BILD-Zeitung berichten sie von einer guten, demokratischen Ukraine, die von einem bösen, autoritären Russland einfach mal so überfallen wurde, weil dessen Diktator Putin die Demokratie nicht mag.

Das Problem, das die BILD hat, ist, dass ein größer werdender Teil der Deutschen diesen realitätsfernen Unsinn nicht glaubt. Deutsche pflegen offenbar ein besseres Verständnis von Geopolitik und einen differenzierteren Blick als die BILD-Redaktion.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die BILD-Zeitung bei ihrer Agitation gegen Russlands besseren Journalismus ausgerechnet auf das Center of Information Resilience (CIR) stützt, das unter anderem vom britischen Außenministerium und dem US-State-Departement finanziert wird. Dass die BILD ihren Lesern nun ausgerechnet von westlichen Regierungen bezahlte „Experten“ als unabhängig und neutral präsentiert, ist der große Witz an der Story, die das Blatt hochstaplerisch „Exclusive Analyse“ nennt. Derartige Verhohnepipelung der Leser trägt zur Erosion der Verkaufszahlen bei.

Als Fazit des BILD-Beitrags bleibt: Jeder, der die transatlantische, westliche Sicht auf den Ukraine-Konflikt nicht teilt, ist ein Putin-Knecht und dient dem Kreml. Die BILD bleibt der geistigen Schlichtheit treu.

Das bessere, differenziertere journalistische Angebot wird den Deutschen auch weiterhin von russischen Medien zur Verfügung gestellt, um der deutschen Propaganda ein Korrektiv entgegenzusetzen.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 11.04.2023