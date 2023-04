Transformation von Mensch und Erde: Der größte Evolutionssprung in der Menschheitsgeschichte steht bevor (Video)

Teile die Wahrheit!

Wo bleibt das große Erwachen, wo die großen Veränderungen, die bereits vor Jahren von der alternativen Szene angekündigt wurden? Nach Aussage des Biophysikers Dieter Broers gab es Mitte März durch einen gewaltigen Sonnensturm einen großen Schub nach vorne.

Gemeinsam mit dem kanadischen Filmemacher Frank Jacob blickt der Forscher in einem Realitätsabgleich für den Monat April auf interessante Ereignisse jenseits der öffentlichen Wahrnehmung. Von Frank Schwede

Eine wichtige gleich Frage vorweg: Gibt es eine allgemeingültige Realität? Eine interessante und vor allem wichtige Frage, die sich jetzt jeder stellen sollte, der noch am Aufstiegsprozess zweifelt.

Die Antwort lautet nein. Jeder nimmt die Realität und Umwelteinflüsse auf individuelle Weise wahr, weil wir über unser Bewusstsein unser eigenes Weltbild erschaffen.

Das heißt, dass der Prozess, in dem wir uns gerade befinden, einerseits vom Kollektiv, andererseits von jedem einzelnen beeinflusst wird, sodass keine außerirdischen Mächte mit dem Zauberstab auf die Erde kommen und alles verändert sich mit einem Schlag, was nicht heißen soll, dass der aktuelle Prozess nicht kosmisch kontrolliert und gesteuert wird.

Wichtig ist hier zu verstehen, dass eine Transformation nicht ohne Lernprozess erfolgen kann, weil ein Evolutionssprung ja zu einem höheren Bewusstsein führt, der nur über Lernprozesse zu erlangen ist.

Vergleichbar ist das mit Schülern, denen man die Hochschulreife erteilt, ohne dass sie dafür einen Tag die Schulbank gedrückt haben.

Jeder ist jetzt dazu aufgerufen, über sein Bewusstsein mitzugestalten am Projekt Erde 2.0, weil Veränderungen, ob positive oder negative, nur über das Bewusstsein erfolgen können, sodass eine negative Agenda nur dann Erfolg haben wird, wenn sie genügend geistigen Zuspruch erhält.

Das hat Corona deutlich gezeigt, weshalb ich die P(l)andemie für das größte psychologische Experiment der Menschheitsgeschichte halte, weil man sehr gut erkennen kann, wie steuerbar ein Großteil der Bevölkerung über sogenannte Bewusstseinstrigger in Form von Angstnachrichten ist. (Was die Schumann-Resonanz mit dem Türkei-Beben und einem höheren Bewusstseinszustand zu tun hat)

Für diejenigen, die sich nicht haben von der Angst mitreißen lassen, hat Corona überhaupt nicht existiert. Das beweist, dass die äußere Wahrnehmung, sprich die Realität, ein individueller Prozess ist. Niels Bohr, einer der Mitbegründer der Quantenphysik sagte einmal dazu:

„Alles, was wir real nennen, besteht aus Dingen, die nicht als real angesehen werden können. Wenn die Quantenmechanik Sie nicht zutiefst schockiert hat, haben Sie sie noch nicht verstanden.“

Was ist schon real?

Aus diesem Grund ist mit normaler Logik nicht zu verstehen, was gerade auf der Welt geschieht. Auf den Punkt gebracht ist Realität nur das, was jeder für sich sieht und als real betrachtet.

Nehmen wir das Wetter als Beispiel. Jemand der Sonnenschein nicht mag, wird niemals an einem durchweg sonnigen Tag von herrlich schönem Wetter sprechen, obwohl die Mehrheit sagt, heute ist ein wirklich wunderschöner Tag. Dieter Broers fasst das folgendermaßen zusammen:

„Das, was wir wahrnehmen ist eigentlich eine Deutung, wir machen diese Dinge erst klar und halten sie dann für real. In dem Moment wo wir sie für real halten und wahrnehmen ist die Realität erschaffen.“

Wir betrachten also nur die Dinge als real, mit denen wir in Resonanz gehen. Broers vergleicht das mit einem Radiosender, von denen es bekanntlich tausende auf der ganzen Welt gibt, jedoch können wir nur einen davon hören, nämlich den, zu dem wir eine Resonanz, einen Empfang hergestellt haben.

Viele Dinge, die aktuell geschehen, können bereits in anderen uns übergeordneten Welten, sogenannten Parallelwelten, in denen eine Kopie von uns existiert, längst geschehen sein.

Auch Parallelwelten können wir mit einem Radiosender vergleichen, weil sie nur dann real sind, wenn wir uns mit ihnen über unser Bewusstsein verbinden.

Ein Déjà-vu, also der Moment, indem wir sagen, das habe ich doch schon einmal erlebt, könnte eine mögliche Erklärung für eine kurzeitige Verbindung mit einer Parallelwelt im Bruchteil einer Millisekunde sein, in dem wir das Ereignis zeitversetzt schon einmal erlebt haben.

Zeitlinien gibt es nach Ansicht von Quantenphysikern viele – und jeder lebt auf seiner eigenen Zeitlinie, oftmals sogar auf vielen gleichzeitig, ohne dass wir davon Kenntnis haben.

In unseren Träumen besuchen wir möglicherweise häufig diese Orte, was prophetische Träume erklären würde, in denen Dinge geschehen, die dann viel später in unserer dreidimensionalen Welt eintreten.

Das könnte bedeuten, nahezu jedes Ereignis auf unterschiedlichen Zeitlinien mit jeweils individuellem Ausgang verläuft, sodass das Resultat eines jeden Ereignisses ausgesprochen variabel sein kann, wobei durchaus die Möglichkeit besteht, dass besonders in lebensgefährlichen Situationen wie Unfälle oder Katastrophen überirdische Mächte Einfluss nehmen können, um Schäden quasi in letzter Minute abzuwenden.

Dieter Broers erläutert das in seinem Realitätsabgleich anhand eines interessanten Ereignisses, das er persönlich während einer Autofahrt erlebt hat.

Wir erleben eine kosmisch orchestrierte Transformation

Vielfach erleben wir den Alltag in der Rolle eines Gefangenen in einer künstlich verdunkelten Matrix, was Grund zu der Annahme gibt, dass es möglicherweise doch eine Art kollektive Realität in Gestalt einer vorgefertigten „Filmrolle“ gibt, die von Entitäten eingespielt wird, die nicht wie wir die Fähigkeiten besitzen, über ihr Bewusstsein ihre eigene Realität zu erschaffen und sie aus purem Hass nicht wollen, dass die Menschen erwachen und das Spiel, das sie mit ihnen spielen erkennen.

Schließlich kommt Dieter Broers zu dem Schluss, dass die Ereignisse, die gerade vor unseren Augen passieren, vom Kosmos durch höheren Wesenheit orchestriert werden und dass der Aufwachprozess offenbar in kleinen Schritten erfolgt und bestimmte Ereignisse nur dann eintreten, wenn ein Großteil der Menschheit dafür bereit ist.

Broers erläutert das am Beispiel Polsprung, der zwar schon sehr weit fortgeschritten ist, aber noch nicht abgeschlossen ist, weil möglicherweise die kritische Masse dafür noch nicht erreicht ist. (Die Erdkerndrehung, der bevorstehende Polsprung und die Auswirkungen auf uns (Video))

Ein anderer wichtiger Punkt ist ein großes Sonnenereignis, ein enormer Solarflare, der sich am 15. März 2023 ereignet hat und gravierende Auswirkungen auf die Menschheit hatte. Auch dieses Ereignis wurde nach Einschätzungen von Broers kosmisch kontrolliert:

Erstmals wurden bei einer Sonneneruption Frequenzen von 10 Hz bis 12 Hz gemessen, die auch in der Schumann-Frequenz angezeigt wurden. Für gewöhnlich liegt die Frequenz bei 8 Hz.

10 Hz-Frequenzen haben laut einer Studie der US Weltraumagentur NASA enorme Auswirkungen auf unseren Körper, indem sie unter anderem die Zellatmung fördern. Laut Studie vervierfacht eine 10 Hz gepulste elektromagnetische Feldtherapie die Geweberegeneration:

Außerdem verdreifacht ein 10 Hz gepulstes elektromagnetisches Feld das Nerven-Synapsen-Überspannungspotenzial und verdoppelt die mitochondriale Dichte.

Unser Biosystem verwendet biologische 10 Hz Frequenzen, um sowohl den Geist für einen besseren Schlaf abzustimmen als auch die Mitochondrien, was die Heilung beschleunigt.

Auch auf der Rückseite der Sonne hat sich im März ein riesiger Solarflare ereignet, der sogar größer als das Carrington-Ereignis war und riesigen Schaden auf der Erde hätte anrichten können, wenn er auf der erdzugewandten Seite stattgefunden hätte.

Für Broers steht deshalb fest, dass alles, was gerade auf der Sonne geschieht, von höherer Stelle kontrolliert und gesteuert wird, sodass die Erde keinen Schaden nimmt.

Frank Jacob glaubt, wie auch viele andere Forscher, dass die seit Jahren beobachteten zahlreichen Schiffe in der Nähe der Sonne, die Ereignisse auf der Sonne unter Kontrolle haben und die einfließende Energie zur Erde filtern.

Die Menschheit im Umwandlungsprozess

All diese Prozesse beweisen, dass das, was wir als Aufstieg oder Transformation bezeichnen, ein Ereignis ist, das Teil der Schöpfungsgeschichte ist, das von Vertretern der Grenzwissenschaften als die Wiederkehr der Götter bezeichnet wird. In meinem Buch Götterdämmerung 2.0 gehe ich detailliert darauf ein.

Der Physiker Burghard Heim sagte einmal, dass wir bereits alle wichtigen Elemente in uns tragen, um den Evolutionssprung zu schaffen – und dennoch verhalten wir uns immer noch wie Herdentieren.

Die aktuellen Umstände sprechen meiner Meinung dafür, dass sich die Menschheit bereits seit geraumer im Umwandlungsprozess befindet, ohne dass die Mehrheit davon Kenntnis hat. Die sogenannte Freischaltung für Erde und Mensch 2.0 könnte also kurz bevorstehen.

Dass sich ein Großteil der Menschheit, wie Burghardt Heim so schön sagte, sich noch immer wie Herdentiere verhält, könnte damit begründet sein, dass sie einfach kein Interesse daran haben, aufzusteigen, um sich weiterzuentwickeln – dafür kann es verschiedene Gründe geben, über die man natürlich nur spekulieren kann.

Einerseits kann es sein, dass diese Spezies keine Seele hat oder keine Seelenanbindung, weil sie vielleicht von der Seele getrennt wurden, was aktuell in der spirituelle Szene ein Thema ist in Verbindung mit der Covid-Impfung.

Häufig legen diese Menschen auch ein seltsames Verhalten an den Tag, was aber nicht immer ein Hinweis darauf sein muss, dass diese Menschen ohne Seele unterwegs sind.

Ben Davidson vom YouTube-Kanal Space Weather News ist aufgefallen, dass auch Sonnenstürme psychische Auffälligkeiten auslösen können, dass viele Menschen in Panik geraten oder aggressiv sind.

Frank Jacob vermutet, dass die Sonnenstürme im März möglicherweise auch für die Bankenkrise und die Proteste in Frankreich und Israel verantwortlich sind.

Möglicherweise werden diese Proteste von den Massenmedien bewusst nicht unter die Lupe genommen und kommentiert, weil die Regierungen weltweit Angst davor haben, dass sich immer mehr Menschen den Demonstranten anschließen könnten.

Ich denke, dass die gesamte weltpolitische Lage, die keineswegs mehr als normal, sondern eher als irrational bezeichnet werden kann, Ausdruck einer allgemeine Panik der offiziellen Regierung und der globalen Schattenregierung ist, weil sie genau wissen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und dass sie nichts dagegen tun können.

Das heißt, das Verhalten der Politik ist ein Ausdruck von Machtlosigkeit. Menschen, die sich machtlos fühlen, zeigen sich in der Regel aggressiv und greifen auch schnell zu autoritären Mitteln, so, wie wir es ja in der sogenannten Corona-Krise weltweit erlebt haben.

Weil die Frequenzen alle Menschen gleichermaßen triggern, die einen vielleicht mehr als die anderen, ist es nach Worten von Dieter Broers wichtig, dass aktuell jeder etwas dafür tut, sich zu erden, einen Potentialausgleich zu tätigen. Broers sagt:

„Wichtig ist, Hautkontakt mit Mutter Erde zu haben, indem wir barfuß auf Naturboden oder Rasen gehen, oder uns, möglichst nicht angezogen, auf eine Wiese legen, mindestens über einen Zeitraum von zwanzig Minuten. Dabei sollten wir das Gewicht der Gedanken, der Gefühle und des Körpers abgeben, also alles loslassen, was uns belastet. Gut ist auch Duschen, weil Wasser leitet alles ab, was uns schadet – vor allem überschüssige Energie.“

Das abschließende Fazit lautet also: Die geistige Welt und die Schöpferquelle mag uns zwar durch den Zufluss positiver Energie unterstützen, doch die entscheidenden Schritte hin zu einem positiven Wandel müssen von uns selbst kommen.

