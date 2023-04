Gesundheit: Ketchup, Mayonaise und andere Grundnahrungsmittel sind mit giftigen PFAS-Chemikalien belastet

Neue Forschungsergebnisse , die in der Zeitschrift Environmental Science & Technology Letters veröffentlicht wurden, zeigen im Detail, wie tödliche Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, auch als PFAS bekannt, aus Kunststoffbehältern austreten und die darin enthaltenen Lebensmittel kontaminieren.

Die Studie bestätigte, was auch frühere Untersuchungen ergaben, und konzentrierte sich auf die Tendenz von PFAS, verschiedene Pestizidprodukte über die Kunststoffbehälter, in denen sie enthalten sind, zu kontaminieren. Es stellt sich heraus, dass genau dasselbe mit Lebensmitteln passiert, die in Plastikbehältern gelagert werden.

Die Daten sind so besorgniserregend und schwerwiegend, dass die US-Umweltschutzbehörde (EPA) die Öffentlichkeit vor der Möglichkeit einer direkten PFAS-Kontamination von Lebensmitteln gewarnt hat.

Wissenschaftler der Notre Dame University testeten eine Vielzahl von Produkten, von Ketchup und Mayonnaise bis hin zu Shampoo und Waschmitteln, und stellten dabei fest, dass PFAS direkt aus Kunststoffbehältern in die darin enthaltenen Lebensmittel und andere Konsumgüter gelangen.

„Wir haben nicht nur signifikante PFAS-Konzentrationen in diesen Behältern gemessen, wir können auch die PFAS schätzen, die ausgelaugt wurden und einen direkten Expositionsweg geschaffen haben“, sagte der Co-Autor der Studie, Graham Peaslee, PhD, Professor für Physik am Department of Physics und Astronomie in Notre Dame.

Die EPA erlässt neue Standards für zwei PFAS, PFOA und PFOS, und begrenzt ihre Konzentration im Trinkwasser auf nicht mehr als vier Teile pro Billion (ppt)

Die Enthüllungen veranlassten die EPA, weitere regulatorische Maßnahmen gegen PFAS zu ergreifen. Von nun an werden zwei spezifische PFAS, PFOA (Perfluoroctansäure) und PFOS (Perfluoroctansulfonsäure), im Trinkwasser auf nicht mehr als vier Teile pro Billion (ppt) begrenzt.

Das ist ein guter Anfang, aber die regulatorischen Maßnahmen der EPA sind insofern begrenzt, als sie nur die Überwachung einiger PFAS erfordern – und es gibt noch viel mehr, die sich dort draußen verstecken, außer nur PFOA und PFOS. (Gesundheit: Natron – Heilung vom Prostata- und Knochenkrebs)

Das Problem ergibt sich aus der Verwendung von HDPE oder hochdichtem Polyethylen in Behältern durch Unternehmen. Diese Art von Kunststoff kann entweder fluoriert sein oder nicht, aber es bleibt unklar, wie man es mit bloßem Auge erkennen kann, es sei denn, ein Hersteller kennzeichnet das Produkt ausdrücklich als nicht fluoriert.

Die Fluorierung von HDPE-Kunststoffbehältern „ermöglicht eine billigere und effizientere Herstellung von Kunststoffen, die wünschenswerte Eigenschaften aufweisen, vor allem verbesserte Barriereeigenschaften“, erklärt die Studie.

Einfach ausgedrückt trägt Fluor in Kunststoff dazu bei, seinen Inhalt vor dem Abbau durch Gase, Wasserdampf, Licht und andere Faktoren zu schützen, die Lebensmittel und andere Konsumgüter im Laufe der Zeit negativ beeinflussen können.

300x250

Von Lebensmitteln über Shampoos und Motoröle bis hin zu Reinigungsmitteln und Pestiziden wird alles in HDPE-Kunststoffbehältern gelagert, die oft fluoriert sind. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar, da eine dauerhafte PFAS-Exposition im Laufe der Zeit zu einer Ansammlung der Toxine im Körper der Menschen führen kann.

Für ihre Forschung sammelten Wissenschaftler von Notre Dame Lebensmittelproben aus Glasgefäßen und legten sie sorgfältig in sowohl fluorierte als auch nicht fluorierte HDPE-Behälter. Anschließend testeten sie den Kontaminationsgrad unter Verwendung von reinem Wasser, Methanol und Aceton als Referenzpunkte.

Die Lebensmittelproben, die sowohl behandelten als auch unbehandelten HDPE-Behältern hinzugefügt wurden, darunter Ketchup, Olivenöl und Mayonnaise, wurden dann auf ihren PFAS-Gehalt analysiert. Es folgten weitere Tests bei unterschiedlichen Temperaturen, d.h. einige der Kunststoffbehälter wurden eingefroren, andere erhitzt.

„Die Ergebnisse selbst von nicht fluorierten Behältern stellten ein Risiko dar und reichten von 10 Teilen pro Billion bis 880 Teilen pro Billion. Fluorierte Behälter erreichten zwischen erstaunlichen 45.120 und 94.810 ppt“, berichtete The Defender über die Ergebnisse.

300x250 boxone

„Diese Zahlen beinhalten eine Zusammenfassung einer Reihe von PFAS-Analyten, darunter PFOA, PFDA, PFBA und viele andere.“ (Basis der Gesundheit: So funktioniert der Viren- und Krebs-Killer Vitamin C)

Grüner Tee, schwarzer Tee und Matcha-Tee unterdrücken schützen vor giftigen Chemikalien

Wenn das Verkehrsministerium gefährliche Stoffe nicht ernst nimmt, wenn Züge entgleisen, wenn die Umweltschutzbehörde (EPA) dem Schutz der Bevölkerung vor krebserregenden Stoffen wie Dioxin keine Priorität einräumt, dann liegt es an den Menschen, ihren Körper vor der Nachlässigkeit von Regierung und Industrie zu schützen.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurden massenhaft giftige Chemikalien festgestellt

NDR, WDR und SZ haben erstmals in der BRD mehr als 1500 mit PFAS verschmutzte Orte gefunden, darunter mehr als 300 Hotspots. Gemeinsam mit 15 europäischen Partnermedien haben die Reporter im „Forever Pollution Project“ in ganz Europa mehr als 17.000 Orte mit relevanter PFAS-Verschmutzung lokalisiert, darunter gut 2000 Hotspots mit erheblichen Gefahren für die menschliche Gesundheit.

Glücklicherweise gibt es in der wissenschaftlichen Literatur Belege dafür, dass grüner Tee, schwarzer Tee und Matcha-Tee die Toxizität von Dioxinen unterdrücken. Genauso wie Vitamin D, Vitamin C und Süßholzwurzelextrakte während des Covid-19-Ausbruchs an die Gemeinden geliefert werden konnten, könnten diese medizinischen Tees an die Bewohner von East Palestine, Ohio und anderen stark exponierten Gebieten geliefert werden, um die Menschen vor den vielen durch Dioxine und anderen giftigen Chemikalien verursachten Krankheiten zu schützen.

Dioxin-Toxizität durch Pigmente aus grünem Tee und Theaflavine aus schwarzem Tee gebremst

Dioxine entstehen bei der Verbrennung von Wasserstoff und chlorierten Verbindungen. Bei industriellen Prozessen, Hausbränden und Müllverbrennungen werden diese krebserregenden Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt. Sobald Dioxine in die Lunge gelangen, können sie leicht in den Blutkreislauf gelangen. Im Körper angekommen, lagern sich die Dioxine im Fettgewebe und in den Lipidspeichern der Leber ein, wo sie eine Halbwertszeit von 4 bis 15 Jahren haben.

Dioxine gelangen auch über die Nahrung in den Körper. Im Körper angekommen, wandeln Dioxine den Aryl-Kohlenwasserstoff-Rezeptor (AhR) um, so dass sich Dioxine binden und den Zellzyklus stören können. Bemerkenswerterweise unterdrücken die Pigmente in grünen Teeblättern (Camellia sinensis) die durch Dioxine, insbesondere 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), ausgelöste Umwandlung des Arylkohlenwasserstoffrezeptors.

In der Studie wirkten Chlorophyll a und b, Epigallocatechingallat und Lutein aus grünen Teeblättern als neuartige Antagonisten für den Arylkohlenwasserstoffrezeptor. Diese Pigmente unterdrückten die AhR-Transformation in einer dosisabhängigen Weise. Epigallocatechingallat ist das am häufigsten vorkommende Flavonoid in grünen Teeblättern; im Vergleich zu anderen wichtigen Teekomponenten hatte Epigallocatechingallat die stärkste unterdrückende Wirkung auf die AhR-Transformation.

Vier Theaflavine in schwarzem Tee unterdrücken ebenfalls die AhR, indem sie die Dioxine und ihre toxischen Wirkungen blockieren. In der Studie hemmten Theaflavin, Theaflavin-3-gallat, Theaflavin-3′-gallat und Theaflavin-3,3′-digallat die Bindung von TCDD an das AhR.

Matcha-Tee schützt Nager vor Dioxinschäden und hilft, die Leber von Dioxinen zu befreien

In einer Nagerstudie wurden verschiedene Rattengruppen mit polychlorierten Biphenylen (PCB), polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF) und polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen (PCDD) vergiftet. Anschließend erhielten die Nagetiere fünf Tage lang ein Futter mit 10 % Matcha-Tee.

An den Tagen 6-10 erhielten die Nagetiere 4 Gramm der 10 %igen Matcha-Diät mit 0,5 ml des gelegentlich verwendeten Reiszweigöls von Yusho. Matcha-Tee stammt von derselben Pflanze wie grüner Tee, wird aber auf eine andere Weise zubereitet.

Nach dem Behandlungsprotokoll überwachten die Wissenschaftler die fäkale Ausscheidung von PCB, PCDF und PCDD. Die Nagetiergruppen, die eine 10 %ige Matcha-Tee-Diät erhielten, scheiden die Dioxine 2,4 bis 9,1 Mal mehr aus als die Kontrollgruppe (die keine Matcha-Tee-Diät erhielt).

Die Wissenschaftler untersuchten auch die Leberverteilung von PCB, PCDF und PCDD in denselben Nagetiergruppen. Die Nagetiere mit Matcha-Tee-Diät wiesen eine um 21 % bis 80 % geringere Verteilung von Dioxinen in ihren Lebern auf. Der Matcha-Tee schützte die Zellen und ermöglichte es ihren Körpern, die Dioxine aus ihren Lebern zu entfernen.

Diese Studien sind eine gute Nachricht für Menschen, die vor kurzem durch die Umweltkatastrophe in East Palestine, Ohio, hohen Dioxinwerten ausgesetzt waren. Grüner Tee, schwarzer Tee und Matcha-Tee sind ausgezeichnete Quellen für Antioxidantien und wurden mit Präzision entwickelt, um den Körper vor den giftigen, von Menschenhand geschaffenen Wissenschaften der heutigen Zeit zu schützen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/ am 09.04.2023