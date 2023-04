Wenn der Dollar den Status einer globalen Reservewährung verliert, wird es eine vollständige wirtschaftliche IMPLOSION geben

naturalnews.com berichtet:

So wie sich die Dinge derzeit entwickeln, wird der US-Dollar, eine Fiat-Währung, die endlos vom privaten Bankenkartell der Federal Reserve gedruckt wird, irgendwann seinen Status als Weltreservewährung verlieren. Sobald das passiert, ist das Spiel für die aktuelle globale Wirtschaftsordnung vorbei.

Die frühere stellvertretende Sekretärin für öffentliche Angelegenheiten im US-Finanzministerium, Monica Crowley, warnte diese Woche, dass die Folgen des Verlusts des US-Dollars als Weltreservewährung für die Machthaber „katastrophal“ sein werden.

„Das würde das Ende des US-Dollars bedeuten“, sagte sie und fügte hinzu, dass es „zu einer vollständigen Implosion des Weltwirtschaftssystems“ käme, wenn das passieren würde – und es scheint, als würde dies in einer Frage der Zeit geschehen.

Laut dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, arbeiten die BRICS-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, derzeit alle zusammen , um eine neue globale Reservewährung zu produzieren und vorzustellen, die nicht von Korrupten der Westmächte wie der US-Dollar ist kontrolliert wird.

Der US-Dollar, ein Fiat-Ponzi-Schema, das die Welt viel zu lange beherrscht hat, befindet sich in den letzten Zügen. Und Putin sagte auf dem jüngsten BRICS-Geschäftsforum, dass das neue System eine zuverlässige Alternative für internationale Transaktionen bieten werde.

„Die Frage der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Währungskorbs unserer Länder wird ausgearbeitet“, sagte Putin.

Anfang des Jahres gaben die BRICS-Staaten an, dass sie an der Einrichtung eines neuen gemeinsamen Zahlungsnetzwerks arbeiten, um westliche Finanzsysteme wie SWIFT auslaufen zu lassen.

„Die BRICS-Länder haben auch die Verwendung lokaler Währungen im gegenseitigen Handel verstärkt“, berichtete Dipanjan Roy Chaudhury von The Economic Times . (Wie Sie sich auf den Tag vorbereiten können, an welchem der Euro und Dollar diesen Sommer verschwinden!)

Werden die BRICS-Staaten mit ihren Bemühungen erfolgreich sein?

Laut dem staatlichen chinesischen Medienunternehmen South China Morning Post beinhaltete das BRICS-Treffen auch Diskussionen über ein neues Freihandelsabkommen, das mit Putins vorgeschlagener neuer Weltreservewährung einhergeht.

„Der Abschluss eines Freihandelsabkommens ist ein sehr wichtiges Mittel, um dieses Handelspotenzial auszuschöpfen, das China bereit ist, mit anderen BRICS-Staaten zu diskutieren“, sagte Wang Shouwen, Chinas Vize-Handelsminister.

Derzeit macht der Handel zwischen den fünf BRICS-Ländern nur 6 Prozent des kombinierten Handelsvolumens der Länder aus, obwohl sie zusammen etwa ein Fünftel des Welthandels ausmachen.

Eine neue Reservewährung würde dieses Unterfangen ankurbeln, da sie einen Korb der Währungen der Länder beinhalten würde – Real, Rubel, Rupien, Yuan und Rand – die zusammen ihren Wert untermauern.

Derzeit laufen Verhandlungen über die Eröffnung indischer Filialisten in Russland sowie die Erhöhung des Anteils chinesischer Autos, Ausrüstung und Hardware auf dem russischen Markt.

Auch die russischen Ölexporte nach China und Indien haben in letzter Zeit „spürbar zugenommen“. Dies fällt damit zusammen, dass Nato-Staaten wie Deutschland und Italien kein russisches Öl mehr erhalten, weil sie sich weigern, die Lieferungen in Rubel zu bezahlen.

„Es gibt in der Tat viele Unsicherheiten und Herausforderungen bei der Erholung der Weltwirtschaft, für die BRICS-Länder … es liegt im gemeinsamen Interesse, zusammenzuarbeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen“, sagte Wang bei dem Treffen.

Putins Äußerungen über die neue Reservewährung deuten darauf hin, dass BRICS bereit ist, die Dollardominanz zu brechen und eine eigene Einflusssphäre aufzubauen. Wird das aber bald passieren?

Nachdem der US-Dollar von Nixon von Gold abgekoppelt wurde, hat er an Wert und Vertrauen als Reservewährung der Welt verloren

Crowley erschien in Fox News, um vor Schwellenländern überall auf der Welt zu warnen, die den Dollar aufgeben und sich anderen Währungen wie dem chinesischen Yuan zuwenden. Der US-Dollar habe bereits seinen Status als dominierende Währung der Welt verloren, räumte sie ein.

„Es ist wirklich schwer zu übertreiben, wie katastrophal die Aufgabe des US-Dollars als globale Reservewährung der Welt wäre“, fügte sie hinzu.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gilt der Dollar als sichere Hafenwährung. Damals war er noch mit Gold hinterlegt, wurde aber vor rund 50 Jahren vom republikanischen Präsidenten Richard Nixon vom Goldstandard genommen.

Seit Nixon den Dollar vom Gold abgekoppelt hat, ist das Einzige, was hinter dem Monopoly-Geld steht, die wahrgenommene „Stärke und Wirtschaftskraft“ der USA, die seit dem Zweiten Weltkrieg dramatisch abgenommen hat.

Eine weitere Sorge ist, dass der Rest der Welt aufhören wird, Öl in Dollar zu handeln, weshalb es als Petrodollar bezeichnet wird.

„Wenn das enden würde“, sagte Crowley, „würde das das Ende des US-Dollars bedeuten.“

Den US-Dollar die ganze Zeit über als Reservewährung der Welt zu haben, „war ein echtes Privileg“, fuhr Crowley fort und fügte hinzu, dass „wir das Privileg durch eine völlig rücksichtslose Geld- und Fiskalpolitik so viele Jahre lang missbraucht haben, sicherlich in den letzten paar Jahren vorbei ging, was den Dollar wirklich abgewertet hat.“

„Darüber hinaus“, fügte sie hinzu, „haben Sie jetzt diesen perfekten Sturm von Bidens Schwäche, seinen Krieg gegen die amerikanische Energieerzeugung im Inland, den Krieg in der Ukraine … wegen all dieser Dinge haben wir Amerikas Feinde, angeführt von China, die bilden einen neuen Wirtschaftsblock.“

Das einzige, was zu diesem Zeitpunkt geschehen müsste, um die Vereinigten Staaten und ihre Fiat-Dollars von der Spitze der globalen Finanzwelt zu entthronen, wäre beispielsweise, dass Saudi-Arabien den Ölhandel für andere Währungen öffnet – und die Saudis haben dies bereits angegeben, dass sie dafür offen sind.

„Wenn das passieren würde, würde es zu einer vollständigen Implosion des globalen Wirtschaftssystems kommen, aber sicherlich des amerikanischen Wirtschaftssystems“, warnte Crowley.

„Und wenn das passieren würde, würden Sie eine himmelhohe Inflation sehen, die einfach tobt, eine Art Inflation der Weimarer Republik. Wenn Sie denken, dass die Inflation im Moment schlecht ist, warten Sie einfach.“

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 07.04.2023