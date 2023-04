Bevölkerungskontrolle: Schaffung von Nahrungsmittelknappheit

HENRY Kissinger, einer der einflussreichsten Politiker der letzten 50 Jahre, der sagte: „Die Alten sind nutzlose Esser“, erwog die Idee, Lebensmittel zur Kontrolle der Bevölkerung einzusetzen.

In seinem „National Security Study Memorandum 200“ aus dem Jahr 1974 nannte er eine Reihe von Ländern, die für die USA von strategischer Bedeutung waren und die seiner Meinung nach Probleme mit dem Bevölkerungswachstum hatten, das ihnen mehr wirtschaftliche und militärische Stärke verleihen könnte.

Er befürwortete Geburtenkontrollprogramme für diese Länder und schlug vor, dass die Einstellung der Nahrungsmittelhilfe für diese Länder als Anreiz dienen könnte, wenn sie dies nicht freiwillig tun würden.

Der Einsatz von Nahrungsmitteln als Waffe ist nicht nur eine Idee. Russland tat dies 1917 in Turkestan, wo es die Kontrolle über die Nahrungsmittelproduktion und -verteilung übernahm, was zu einer Hungersnot und einem drastischen Rückgang der einheimischen Bevölkerung führte.

Die Regierungen der USA und Kanadas schlachteten die Büffelpopulation ab, um die indigene Bevölkerung auszuhungern und zu unterwerfen.

Jetzt befürchten viele, darunter Wirtschaftswissenschaftler, Wall-Street-Veteranen, Landwirte und Bürgerinitiativen, dass die Kontrolle der Lebensmittelversorgung erneut eingesetzt wird, um die Bevölkerung zu kontrollieren und zu reduzieren. Das FBI hat vor Cyberangriffen gewarnt, die darauf abzielen, landwirtschaftliche Betriebe lahmzulegen.

Mächtige Gruppen wie der britische Ausschuss für Klimawandel und das International Panel on Climate Change sowie die von ihnen beeinflussten Regierungen behaupten, dass der Hauptfaktor, der die so genannte „Klimakrise“ verschärft, CO2 ist.

In Wirklichkeit ist CO2 für alles Leben unerlässlich. Wenn der CO2-Gehalt drastisch gesenkt wird, wird das pflanzliche Leben, das CO2 für die Photosynthese benötigt, reduziert und damit die gesamte Nahrungskette in Mitleidenschaft gezogen. (Die Pläne für Enteignungen, Nahrung aus genmodifizierten Insekten und Landnutzung)

In einem kürzlich erschienenen Bericht wird behauptet, dass das Streben nach einem Netto-Null-Protokoll dazu führen könnte, dass die Hälfte der Welt an Hunger leidet.

Ist das der Grund, warum so viele Regierungen in der Welt darauf bedacht sind, Netto-Null zu erreichen?

Neben der vorgetäuschten „Klimakrise“ gibt es jetzt auch die vorgetäuschte „Stickstoffkrise“. Stickstoff ist einer der Hauptbestandteile von Handelsdüngern und ein wesentlicher Nährstoff für das Pflanzenwachstum, kann aber in übermäßigen Mengen eine Umweltverschmutzung darstellen und nach Ansicht der Klimakrisenfanatiker die globale Erwärmung verursachen.

300x250

Der Integrierte Nährstoffaktionsplan der EU zielt darauf ab, die Stickstoffdüngung um 20 Prozent zu reduzieren. Die Vereinten Nationen wollen alle Stickstoff-„Abfälle“ bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. Zu den Adressaten des Plans zur Verringerung des Düngemitteleinsatzes gehören auch die niederländischen Landwirte.

Die tyrannische Regierung in den Niederlanden plant, bis zu 3.000 Bauernhöfe aufzukaufen, um die Stickstoffemissionen zu reduzieren und den Viehbestand um 50 Prozent zu verringern.

Da die Niederlande der größte Lebensmittelexporteur in Europa sind, wird dies nicht nur die Niederländer betreffen, sondern verheerende Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung im übrigen Europa haben.

300x250 boxone

Aber gibt es tatsächlich eine Stickstoffkrise? Genau wie bei der so genannten Klimakrise sind die Beweise bestenfalls zweideutig, aber die Statistiken werden von den Machthabern für ihre eigenen Zwecke manipuliert.

Es ist ja nicht so, dass sie nicht wüssten, welche Folgen eine drastische Verringerung des Einsatzes von Handelsdünger hätte: Man braucht sich nur Sri Lanka anzuschauen.

Die Lebensmittelpreise stiegen um 80 Prozent und es kam zu massiven Engpässen, die dazu führten, dass Tausende von verzweifelten Menschen den Präsidentenpalast belagerten und der Präsident das Land verlassen musste.

Wenn man die aktuellen Ereignisse analysiert, stellt sich dann die Frage, ob die Verfügbarkeit und die Kosten unserer Lebensmittel nur durch eine Reihe von Umständen bedroht sind, die nichts miteinander zu tun haben, oder ob es noch etwas Beunruhigenderes gibt?

Es ist vielleicht erwähnenswert, dass Bill Gates heute der größte Besitzer von Ackerland in den USA ist, während den Landwirten das Ackerland gewaltsam entzogen wird. Während die Elite versucht, den Fleischkonsum zu reduzieren, hat Gates in synthetisches Fleisch investiert.

Als es in den USA zu Engpässen bei Babynahrung kam, investierte Gates in künstlich hergestellte Muttermilch. Es hat den Anschein, dass die Elite entschlossen ist, die Nahrungsmittelversorgung zu monopolisieren und damit zu kontrollieren.

Andere Ereignisse deuten auf einen geplanten Angriff auf die Lebensmittelversorgung hin. In den USA wurden seit 2021 96 Einrichtungen der Lebensmittelproduktion beschädigt oder ihr Geflügel oder Vieh vernichtet. Die Zerstörung von Lebensmittelverarbeitungsbetrieben ist nicht auf die USA beschränkt.

Im Vereinigten Königreich sind Brände in Anlagen in Ealing, Gillingham, Bury St. Edmunds, Bradford, Stoke-on-Trent, Harlow und Kilkeel in Nordirland ausgebrochen. Tatsächlich scheint es sich um ein globales Phänomen zu handeln.

Hinzu kommt, dass die britische und andere Regierungen wegen angeblicher Ausbrüche der Vogelgrippe die Schlachtung von Millionen von Geflügel anordnen. Angeblich gab es im Vereinigten Königreich seit Oktober 2022 174 Ausbrüche der Vogelgrippe.

Sie werden mit PCR-Tests diagnostiziert, von denen wir aus der Covid-Ära wissen, dass sie völlig unzuverlässig sind. Apropos Covid: Die von den Regierungen der Welt verhängten Abriegelungen hatten ebenfalls negative und völlig vorhersehbare Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgungsketten.

Kürzlich litten die Supermärkte des Vereinigten Königreichs unter Engpässen bei einer immer länger werdenden Liste von frischem Obst und Gemüse. In den Medien wurde zunächst versucht, das schlechte Wetter in Spanien und Marokko dafür verantwortlich zu machen, von wo wir die Produkte importieren.

Anderen Berichten zufolge liegt es aber auch daran, dass die britischen Landwirte, die ihre Erzeugnisse in Gewächshäusern anbauen, es sich wegen der hohen Brennstoffkosten nicht leisten können, diese zu beheizen.

Es ist daher interessant, dass die Regierung den Landwirten Pauschalzahlungen gewährt, damit sie die Landwirtschaft ganz aufgeben und ihr Land aufgeben, so dass es nicht mehr für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden kann – wodurch die für die Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehende Fläche verringert wird -, obwohl sie den Landwirten und Lebensmittelherstellern mehr finanzielle Hilfe hätte bieten können, um unsere Ernährungssicherheit zu erhöhen.

Wir müssen uns auch fragen, warum die Energiekosten so hoch sind. Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien, die die Schuld daran und an allem anderen auf den Krieg in der Ukraine schieben, liegt es an der Besessenheit der Regierung von Net Zero.

Sie hat unsere Kohleproduktion drastisch reduziert und plant, alle Kohlekraftwerke bis Oktober 2024 zu schließen, und fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe mehr. Stattdessen verlassen wir uns immer mehr auf den völlig unzuverlässigen Sektor der erneuerbaren Energien.

Unsere Kohleproduktion ist zwischen dem dritten Quartal 2021 und dem dritten Quartal 2022 um 44 Prozent gesunken, aber unsere Importe sind um 34 Prozent gestiegen. Die Regierung reduziert also absichtlich unsere eigenen Kohlevorräte, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, während sie mehr importiert, um das Defizit auszugleichen, was ihren Umweltansprüchen Hohn spricht und gleichzeitig sicherstellt, dass die britische Öffentlichkeit mehr für ihre Energie bezahlt.

Im gleichen Zeitraum stiegen die Gasexporte um 369 Prozent: Warum wurde dieser Betrag nicht im Inland verwendet, um die steigenden Energierechnungen zu senken, mit denen alle, auch die Lebensmittelhersteller, im vergangenen Jahr konfrontiert waren? Darüber hinaus stiegen unsere Stromexporte um 771 Prozent, und dennoch wurde vor möglichen Stromausfällen gewarnt, und die Stromrechnungen für Unternehmen und Haushalte waren exorbitant hoch.

Die Energiekosten sind untrennbar mit den Lebensmittelpreisen verbunden, da hohe Energiekosten für die Landwirte und Transporteure gleichbedeutend sind mit hohen Lebensmittelpreisen und nun mit Engpässen.

An dieser Stelle lohnt es sich, ein weiteres Zitat von Henry Kissinger hervorzuheben: „Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren.

Die Frage muss lauten: Werden all diese Ereignisse, die sich negativ auf die Lebensmittelversorgung auswirken, inszeniert? Ein kürzlich von der Universität Leeds veröffentlichtes Papier könnte aufschlussreich sein.

Sie trägt den Titel „Rationierung und Abschwächung des Klimawandels„. Die Autoren schlagen vor, dass eine Rationierung sowohl von Lebensmitteln als auch von Brennstoffen hilfreich wäre, um den Klimawandel zu verhindern. Sie loben, wie erfolgreich die Rationierung während des Krieges war, und halten es für eine gute Idee, sie wieder einzuführen.

Sie geben zu, dass die Öffentlichkeit diese Idee wahrscheinlich nicht unterstützen wird, wenn sie der Meinung ist, dass die Ressourcen im Überfluss vorhanden sind, was schlagen sie also vor? Wenn es keine Ressourcenknappheit gibt, muss die Illusion der Knappheit von etwas anderem geschaffen werden. Zu diesem Zweck behaupten sie, es gäbe eine Knappheit an Kohlenstoffsenken.

Wir können also nicht alle Ressourcen nutzen, nicht weil es sie nicht im Überfluss gibt, sondern weil unser Planet den Kohlenstoff, den die Menschen bei ihrer Nutzung produzieren, nicht aufnehmen kann.

Die Autoren sind sich darüber im Klaren, dass die Öffentlichkeit umerzogen werden muss, um an diese vorgetäuschte Knappheit zu glauben: „Rationierung in diesem Zusammenhang könnte eine öffentliche Informationskampagne erfordern, um den Menschen zu helfen, die Knappheit der Kohlenstoffsenken zu erkennen, um deutlich zu machen, dass wir keine Rationierung im Angesicht des Überflusses einführen würden“.

Außerdem müssen sie uns ein schlechtes Gewissen einreden: „Zweitens muss dies möglicherweise auch durch moralische Argumente unterstützt werden, indem die moralische Notwendigkeit hervorgehoben wird, auf künftige Generationen oder zumindest auf die jetzigen jüngeren Generationen Rücksicht zu nehmen.

Das klingt verdächtig nach der Verhaltenspsychologie aus der Covid-Ära. Diesmal sollen wir jedoch nicht glauben, dass wir uns an die Beschränkungen halten müssen, weil wir sonst unsere Oma umbringen, sondern dass Kohlendioxid alle umbringt, und wenn wir uns nicht daran halten, werden wir junge Menschen töten.

Natürlich wäre ihr Plan viel einfacher, wenn die Regierung eine echte Knappheit schaffen würde, was sie auch vorschlagen. Sie wollen, dass die Regierung alle Kohleminen schließt, die Ölförderung einstellt und den Verkauf fossiler Brennstoffe stark einschränkt.

Sie räumen ein, dass dies zu einer Verknappung führen und zunächst ein Problem darstellen wird. Um dies zu überwinden, schlagen sie vor, dass die Regierung auf die übliche Propaganda zurückgreift, um das Leben künftiger Generationen zu retten, und dass die leichtgläubige Öffentlichkeit dies schließlich glauben wird.

Sie plädieren auch dafür, absichtlich eine Nahrungsmittelknappheit herbeizuführen: Neben strengeren Vorschriften für fossile Brennstoffe könnte die Regulierung auch auf andere Bereiche abzielen.

So könnten beispielsweise kohlenstoffintensive Anbaumethoden und Massentierhaltung verboten werden – was sich eindeutig auf die Lebensmittelversorgung auswirken würde.

Klingt das nicht eher nach unserer heutigen Realität als nach einem bloßen Vorschlag für die Zukunft?

In Teil 3 werden wir untersuchen, wie Impfstoffe zu Fruchtbarkeitsproblemen führen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/conservativewoman.co.uk am 08.04.2023