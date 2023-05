Auffällige Veränderungen im Wettermuster: Klimawandel selbst gemacht

Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass wir uns in einem Jahr der Wetterextreme befinden? Heute Winter, morgen Frühling, übermorgen wieder Winter mit anschließendem kurzen Sommerintermezzo.

Politiker und Wetterexperten halten das für eine Folge des Klimawandels. Was, wenn das nicht stimmt und der Klimawandel bloß ein Taschenspielertrick der Elite ist? Von Frank Schwede

Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Hungersnöten fordern gerade die Jünger der „Letzten Generation“ heraus. Sie blockieren Straßen, beschmieren Kunstwerke und legen den Flugverkehr lahm, um auf den drohenden Weltuntergang aufmerksam zu machen.

Die ganze Welt im Krisenmodus. Hilfe, das Wetter spielt verrückt. Mensch und Natur mittendrin. Ist das noch normal – oder hat sich vielleicht über Generationen das Verständnis für das Normale verändert?

Tatsache ist, das Wetter ist so alt wie Mutter Erde – und es war schon immer ein stetes Auf und Ab – nur konnten unsere Vorfahren noch ganz anders damit umgehen. Heute müssen wir alles unter Kontrolle haben: das Wetter, den Schlaf, die Gesundheit und was uns sonst so zwickt und plagt.

Ob sich die Menschheit tatsächlich in einer tiefen Krise befindet, oder ob es sich um eine Krisensimulation handelt, darüber lässt sich vortrefflich streiten, weil schließlich jede Krise auch eine Vorgeschichte hat.

Krisen kommen nicht aus heiterem Himmel, sie werfen lange Schatten, die man nur sieht, wenn man hinschaut. Nehmen wir Corona als Beispiel.

Die Schweinegrippe 2009/10 war ein erster deutlicher Warnschuss, was in Zukunft auf uns zukommt. Nur die wenigsten haben damals erkannt, dass die Schweinegrippe eine Simulation war.

Das Problem ist, dass mittlerweile ein Großteil der Menschen aufgrund mangelnder Bildung nicht dazu in der Lage ist, Simulation und Wirklichkeit voneinander zu unterscheiden.

Wo es an Wissen mangelt, wird nur noch geglaubt, weil die Informationen ja von Wissenschaftlern und Experten kommen. Und die müssen es ja schließlich wissen.

Ungeachtet der Tatsache, dass ein halbes Dutzend Studien klar belegen können, dass es den von der UNO, WHO, IPCC, WMO, der EU, zahlreichen NGOs und Regierungen ausgerufenen „Klimawandel“ nicht gibt, wird weiter von den Medien fleißig Öl ins Feuer gegossen. (Das HAARP-Netzwerk: Die geheimen Wettermacher)

Der menschengemachte Klimawandel durch CO2 ist die größte und mit Abstand teuerste Simulation in der Geschichte der Menschheit, was wissenschaftlich sogar bewiesen ist.

Eine große Zahl Wissenschaftler, die von der Position des Weltklimarats (IPPC) abweicht, hat sich aus der Diskussion ausgeklinkt – weil sie kein Gehör finden, weil ihre Studien schlichtweg ignoriert werden, was aus einem geheimen Strategiepapier hervorgeht – dazu später mehr.(Insider warnen: HAARP wird „biblische Katastrophen“ schaffen, um eine „neue Weltordnung“ einzuleiten (Video))

Die Macht des ideologischen Narrativ

Das Ignorieren abweichender Studienergebnisse ist schon lange vor Corona zur gängigen Praxis geworden, weil andere Ergebnisse und Sichtweisen in der Öffentlichkeit nicht mehr vorkommen dürfen und als unseriös betitelt werden.

Lassen Sie mich das anhand eines Beispiels erklären. 2007 veröffentlichte ein Team internationaler Klimaforscher und Wissenschaftler der US Weltraumagentur NASA eine Studie, laut der das Eis der Arktis im Rekordtempo schmilzt. Die Forscher prognostizierten, dass der arktische Sommer spätestens im Jahr 2013 eisfrei sein werde. Mittlerweile leben wir in 2023 und wissen, dass die Studie schlichtweg eine Lüge war.

Am Südpol wurden im Januar 2023 die tiefsten jemals an diesem Ort gemessenen Sommertemperaturen registriert – von schmelzenden Polkappen kann also keine Rede.

Weite Teile der Gesellschaft degenerieren gerade besonders in den westlichen Ländern im Windschatten von Corona, Klimawandel und Wirtschaftskrise durch mangelndes Wissen und Allgemeinbildung zu einer orientierungslosen Gesellschaft – eine Steilvorlage für die wirtschaftlichen Nutznießer der Krise.

Es geht hier um Wissen. Erst durch das nötige Wissen sind wir dazu in der Lage, mitzudiskutieren und richtige Entscheidungen treffen.

Diejenigen mit Bildungsdefizit, sind am Ende die Hühner, die aufgescheucht umherlaufen und nicht wissen, ob sie nach A oder nach B sollen, weil ihnen der Kompass abhanden gekommen ist.

Doch woher Wissen nehmen und nicht stehlen? Und hier kommen wir auf einen weiteren wichtigen Aspekt zu sprechen – die Rolle der Medien als Informationsquelle. Bis vor wenigen Jahren noch hatte jeder die Möglichkeit, sich über verschiedene Kanäle zu informieren.

Heute kommen die Medien dieser wichtigen Aufgabe nicht mehr nach. Sie bedienen nur noch ein ideologisches Narrativ mit dem Aufruf „Folgen Sie der Wissenschaft“. Seit Corona ist dieser folgenschwerer Aufruf für die inzwischen traumatisierten Bevölkerung zu einem Mantra geworden ist.

Das durch Massenhypnose in den Raum gestellte ideologische Narrativ ist nämlich das von Ex-Kanzlerin Angela Merkel vielgepriesen neue Normal. Ein Experiment, das mit Erfolg erstmals im Irakkrieg angewendet wurde, als die USA und Großbritannien behaupteten, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, was natürlich nicht der Wahrheit entsprach.

Aber: Regierungslügen haben keine kurzen Beine, wie wir seit Corona wissen, und das bildungsferne, gutmütige Volk glaubt sowieso alles – was sich bereits in der Coronakrise als fataler Fehler herausgestellt hat. Wird sich dieser Fehler in der simulierten Klimakrise wiederholen?

CO2 auf Rekordtief

Eine globale menschengemachte Klimaveränderung durch den Ausstoß von CO2 ist schon analytisch falsch gedacht, weil der durch Menschen erzeugte Anteil von lächerlichen drei Prozent so verschwindend gering ist, dass er kaum ins Gewicht fällt, weil CO2 als natürliches Gas zu 0,038 Prozent auch in der Atmosphäre vorkommt.

Und der atmosphärische CO2-Anteil befindet sich mit rund vierhundert Teilen pro Million sogar auf einem Rekordtief. Vor mehr als zehn Jahren lag er noch bei siebentausend Teilen pro Million.

Das heißt, dass die Erde sogar unter einem CO2 Mangel leidet – und ein Leben ohne CO2 ist gar nicht möglich. Vor allem die Pflanzenwelt benötigt für ihre Photosynthese Kohlendioxid.

Nimmt der Kohlendioxid-Anteil weiter ab, könnte das schon in naher Zukunft zu einem verminderten Pflanzenwachstum führen – im schlimmsten Fall sogar zu massiven Hungersnöten weltweit.

Werfen wir einen Blick auf die Wetterkapriolen, die weitere Teile der Erde beuteln und Anlass zur Sorge bereiten, die aber mit CO2 nichts zu tun haben.

Die Arabischen Emirate hatten im Februar und März so viel Wasser von oben wie noch nie in ihrer Geschichte, hinzu kamen dann noch Kälteeinbrüche mit Schnee. In Chile dagegen standen die Wälder in Flammen in Begleitung einer Dürre, während auch die Länder Argentinien und Brasilien von extremen Starkniederschlägen heimgesucht wurden.

Ein ähnliches Bild im Westen der USA. In Kalifornien sorgten Starkregen und Schnee in den höheren Lagen für Verwüstungen. Auch Südamerika, Australien und Neuseeland meldeten in den ersten Monaten dieses Jahres mitten im Sommer heftige Schneefälle bei deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturen.

Ein ganz anderes Bild in der Volksrepublik: Hitze mit Temperaturen von 30C° im Norden Chinas im März nach einem extrem kalten Neujahrsstart, während von Januar bis März die Länder Indien, Afghanistan, Pakistan, Jordanien und Südkorea ebenfalls deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen verzeichneten.

Für Laien ist es natürlich schwer zu beurteilen, ob das unnatürliche Wettergeschehen einfach nur eine Laune der Natur ist, oder ob es sich tatsächlich um eine globale Klimaveränderung handelt, – oder als dritte Möglichkeit, ob wir es hier mit einer durch Menschenhand gemachten technologischen Wettermanipulation zu tun haben.

Auffällige Veränderungen im Wettermuster

Ob das Wetter über einen längeren Zeitraum stabil bleibt, hängt im Wesentlichen vom Jetstream ab. Das sind Starkwinde, die rund um den Globus im Bereich der Tropopause, ein Bereich wo die obere Troposphäre und untere Stratosphäre aufeinandertreffen, in einer Höhe von rund zwölf Kilometer von West nach Ost wehen.

Der Jetstream transportiert Luft großräumig und ist deshalb verantwortlich für viele Wetterphänomene, einschließlich längerer Kalt- oder Hitzephasen. Viele Experten glauben, dass der Jetstream aufgrund der Klimaveränderung an Kraft verliert, weshalb sich Hitze, Regen oder Kälte über längere Zeit an einem Ort halten können.

Auffällig ist, dass die Höhenwinde oft im Widerspruch zu den bodennahen Winden stehen, weshalb oft die Vermutung geäußert wird, dass dies durch Wettermanipulation geschieht, etwa durch den Einsatz von Wettermodifikations-Technologie wie Skalarwellen.

Der US amerikanische Mathematiker John von Neumann forschte gemeinsam mit dem US Verteidigungsministerium bereits schon auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den späten 1940er Jahren an Wettermodifikationsmodellen; dabei erkannte er Formen der Klimakriegsführung, die zu der Zeit noch ungeahnt waren.

Während des Vietnamkrieges wurden ab 1967 im Rahmen von Projekt Popeye Techniken zur Wolkenbildung eingesetzt, mit deren Hilfe es möglich war, die Monsunzeit zu verlängern, um feindliche Versorgungswege entlang des Ho-Chi-Minh-Pfades zu blockieren.

In den folgenden Jahren hat das US Militär weitere fortschrittliche Technologien entwickelt, die es ermöglichen, Wettermuster selektiv zu ändern. Die mit Abstand größte ist HAARP, eigentlich ein Hochfrequenz-Programm für die aktive Auroralforschung, ein Anhängsel der strategischen Verteidigungsinitiative.

Aus militärischer Sicht betrachtet ist HAARP eine Massenvernichtungswaffe, die von der Außenatmosphäre aus operiert und die dazu in der Lage ist, landwirtschaftliche und ökologische Systeme auf der ganzen Welt zu destabilisieren, durch Flut oder Dürre.

Im Winter 2022 gelangten polare Luftmassen aus der Arktis über den stark mäandrierenden Jetstream bis zum Äquator und darüber hinaus auf die südliche Hemisphäre, was zur Folge hatte, dass die kalte Luft vom Nordpol bis weit in den Süden Europas floss und sogar auf der Ferieninsel Mallorca für Schnee sorgte.

Dass dies durch einen Eingriff von außen geschah, indem bestimmte Gebiete der Ionosphäre erhitzt wurden, sodass sich dort großräumige Hitzelinsen bildeten, die den darunter verlaufenden Jet in andere Bahnen lenkte, ist zwar nicht bewiesen, aber denkbar.

Die Verläufe von Subtropen- und Polarjets sind inzwischen derart ausmäandriert, dass sie sich wieder vereinen zu einem einzigen Starkwindband. Die Folge sind ein häufiger Temperaturwechsel bei schwachem Westdrift mit allen Phänomenen, die damit im Zusammenhang stehen: Hitze, Kälte, Stürme, Extremniederschläge und Trockenheit.

Für die Weltwirtschaft hat das irreparable Schäden zur Folge, vor allem in der Nahrungskette in Folge von Ernteausfällen. Hinzu kommt eine Überforderung des Gesundheitswesens durch Erkrankungen aufgrund unnatürlich schneller und häufiger Temperaturwechsel, Mangelernährung, Überhitzung und Vitamin D-Mangel durch Sonnenlichtentzug.

Globale Wettermodifikation

Aus langfristiger Betrachtung vom Verlauf der Hoch- und Tiefdruckgebiete und der Winde ist ein deutliches Muster zu erkennen, dass sowohl Höhenwinde als auch bodennahe Winde verselbstständigt wurden und nicht mehr in erkenn- und berechenbare Muster verlaufen, was vermuten lässt, dass sie durch einen unnatürlichen Einfluss von außen quasi chaotisiert wurden, was eine Vermischung der Luftmassen, die auf natürlichem Weg nicht miteinander in Berührung kämen, zur Folge hat.

Tatsache ist, dass wir es in weiten Teilen Europas und auch in vielen anderen Teilen der Welt nicht mit Erwärmung, sondern mit Abkühlung zu tun haben. Aus vielen Erdteilen wurden im Verlauf der letzten zwölf Monate sogar Rekordtiefsttemperaturen gemeldet – offensichtlich ein globaler Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird – und das mit gravierenden Folgen.

Das Wetter ist schon lange nicht mehr allein Sache der Natur. Es ist unsichtbar vor den Augen der Öffentlichkeit steuerbar; durch dass Versprühen von Nanopartikeln und Trockeneis in großer Höhe und durch die oben beschriebene HAARP-Technologie, die die Atmosphäre entsprechend leitfähig macht.

Auch wenn Politiker und Experten behaupten, dass sei Verschwörungstheorie, liegen die Fakten längst auf dem Tisch. Das militärische Strategiepapier „Owning the Weather in 2025“ und entsprechende Patente lassen keinen Zweifel.

Die Frage, warum der Menschen überhaupt in das Wettergeschehen eingreift ist mehr als berechtigt – doch es gibt eine Vielzahl an Gründe dafür. Einer ist, wie wäre es sonst möglich, Millionen Menschen den physikalisch-mathematischen Unsinn des menschengemachten CO2-Klimawandels verständlich zu machen, der offenbar in erster Linie zur Umsetzung des geplanten Great Reset 2030 geschieht.

Die damit geplante völlige Kontrolle der Weltwirtschaft und der damit verbundenen Ressourcenverteilung (Wasser, Ernte) ist geopolitisch nur über Wetterereignisse wie Dürre, Überschwemmungen, Hitze usw. möglich.

Der Klimawandel ist eine Simulation, wie Corona und alle folgenden längst geplanten Pandemien. Doch besteht noch ein Grund zur Hoffnung, dass den Architekten der Klimawandel in letzter Minute noch um die Ohren fliegt wie ein nasser Sack.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts YouGov glauben nicht einmal zwei Drittel der Deutschen, dass der Mensch verantwortlich ist für den Klimawandel. Ein weiterer wichtiger Beweis, dass wir es mit einem Schwindel zu tun haben, legten Hacker im Jahr 2009 vor.

Den Aktivisten ist es gelungen, in den Computer des Klimazentrums der britischen Universität East Anglia einzudringen, um Forschungsergebnisse und Tausende E-Mails angesehener Klimaforscher einzusehen.

Unter den Dokumenten befand sich auch ein fünfseitiges Strategiepapier mit der Bezeichnung „Die Regeln des Spiels“. Dort wurden unter anderem Methoden genannt, wie man am besten die öffentliche Meinung manipuliert, ähnlich wie das Corona-Schock-Strategiepapier des Bundesinnenministeriums.

Unter anderem heißt es darin, um das Konzept Klimawandel in den Köpfen der Menschen zu verankern, solle man emotionale und visuelle Botschaften verwenden, statt auf Fakten zurückzugreifen. Nebenher fanden die Hacker auch Beweise für eine Trendumkehr – also Erdabkühlung statt Erwärmung.

Zweifellos befindet sich die Welt im Krieg – in einem Globalisierungs-Krieg, wie der Wissenschaftler und Buchautor Michel Chossudovsky in seinem Buch The Globalization of War schreibt.

Chossudovsky betont, dass dieser Krieg eng mit der globalen finanziellen Umstrukturierung verbunden ist, der zum Zusammenbruch der Volkswirtschaften und zur Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung führen wird.

Das ultimative Ziel sei es, die Eroberung der Welt unter dem Deckmantel von Menschenrechten und westlicher Demokratie voranzutreiben. Was Chossudovsky hier beschreibt ist der Great Reset, den es jetzt gilt aufzuhalten, weil der nämlich im Gegensatz zum Klimawandel erschreckend real ist.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 09.05.2023