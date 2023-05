Astralreisen: Können wir andere Dimensionen besuchen?

Ist es möglich, den eigenen Körper zu verlassen und sich in andere Dimensionen zu begeben? Kann man die Seele auf Reisen schicken?

»Es ist zwar wissenschaftlich umstritten, im Grunde aber möglich«, sagt Star-Hellseher Emanuell Charis, der oftmals auch von seinen Klienten zu diesem Thema befragt wird. »Tatsächlich wird das Astralreisen in der einen oder anderen Form bereits seit dem Altertum praktiziert.« Von Emanuell Charis

Astralreisen – eine Definition

Astralreisen – auch als ›Außerkörperliche Erfahrung‹ (AKE) oder ›Out of Body Experience‹ (OBE) bezeichnet – beschreiben ein Phänomen, bei dem sich eine Person bewusst von ihrem Körper löst und durch den Raum oder in andere Welten reist.

»Viele Menschen glauben, dass sich bei einer Astralreise ihr Bewusstsein von ihrem physischen Körper abspaltet und sich frei durch andere Dimensionen bewegen kann«, erläutert Emanuell Charis.

»Einige sind davon überzeugt, bei einer solchen Reise auch die Zeit überwinden und in die Zukunft oder die Vergangenheit reisen zu können. Andere wiederum betrachten es eher als eine Form der spirituellen Erfahrung.«

Obwohl sehr viele Menschen davon überzeugt sind, dass Astralreisen tatsächlich machbar sind, gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Erfahrung wirklich außerhalb des eigenen Geistes stattfindet.

Einige Wissenschaftler tendieren zu der Ansicht, dass Astralreisen auf neurologische Phänomene zurückzuführen sind, beispielsweise eine Fehlfunktion des vestibulären Systems im Gehirn, das normalerweise das Gleichgewicht und die Orientierung reguliert.

»Dem widerspricht jedoch, dass Astralreisen willentlich und wissentlich herbeigeführt werden«, betont Emanuell Charis. (Affirmationen – Können wir durch Worte unser Leben verbessern?)

Wie geht man auf eine Astralreise?

Es gibt verschiedene Methoden, um eine Astralreise zu initiieren, aber es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder in der Lage ist, eine solche Erfahrung zu machen und dass mitunter auch Risiken damit verbunden sein können. Daher ist es wichtig, sich im Vorfeld gut zu informieren und sich bewusst zu sein, dass die Praktik der Astralreise nicht für jeden Menschen geeignet ist.

Emanuell Charis beschreibt einige mögliche Techniken, um auf eine Astralreise zu gehen, und weist darauf hin, dass Interessierte verschiedene Bücher und Videos (z. B. auf YouTube) finden können, um sich mit diesem Thema und den Techniken vertraut zu machen:

1.) Eine regelmäßige Meditationspraxis kann dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und einen Zustand zu erreichen, in dem eine Astralreise möglich ist. Man kann sich dabei auf eine bestimmte Stelle oder einen Punkt auf der Stirn konzentrieren und versuchen, den Geist von allen Gedanken zu befreien.

2.) Luzides Träumen ist eine Technik, bei der man lernt, im Traum bewusst zu bleiben und seinen Geist zu kontrollieren. Indem man im Traum erkennen kann, dass man träumt, kann man auch versuchen, seine Träume in Richtung einer Astralreise zu lenken. (Hellseher: Sind Wunderheilungen wirklich möglich?)

3.) Einige Menschen nutzen auch Hypnose, um sich in einen Zustand zu versetzen, in dem eine Astralreise möglich ist. Selbsthypnose lässt sich zwar erlernen, doch Emanuell Charis rät insbesondere Anfängern dazu, sich eher von einem Fachmann oder einer Fachfrau hypnotisieren zu lassen, um mögliche Risiken zu vermeiden.

4.) Binaurale Beats sind Töne und Klangmuster in einer speziellen Frequenz, denen man über Kopfhörer lauscht und die das Gehirn in einen Zustand der Entspannung versetzen sollen, in dem eine Astralreise möglich ist.

»Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das Erreichen einer Astralreise eine sehr persönliche Erfahrung ist und dass es keine Garantie dafür gibt, dass eine bestimmte Technik bei jedem Menschen funktioniert«, betont Star-Hellseher Emanuell Charis.

Wenn man sich für eine Technik entscheidet, ist es wichtig, gründlich zu recherchieren und sich vorab gut zu informieren. Es ist außerdem wichtig, eine sichere und entspannte Umgebung zu schaffen, in der man sich auf diese besondere Erfahrung konzentrieren kann.

Robert Monroe – der Pionier des Astralreisens

Robert Monroe (1915 bis 1995) war ein amerikanischer Autor und Forscher, der sich intensiv mit außerkörperlichen Erfahrungen bzw. Astralreisen befasst hat. Er gilt als Pionier in diesem Bereich und hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht, in denen er seine Erfahrungen und Techniken beschreibt.

Monroe entwickelte eine Methode namens ›Hemi-Sync‹, die darauf abzielt, die Gehirnwellen in einen Zustand der Entspannung und Konzentration zu versetzen, der eine Astralreise ermöglicht. Hemi-Sync verwendet zu diesem Zweck spezielle Töne (ähnlich den bereits erwähnten Binaural Beats), die über Kopfhörer angehört werden.

Laut Monroe gibt es drei Hauptbereiche des Bewusstseins, die er als ›Focus 10‹, ›Focus 12‹ und ›Focus 15‹ bezeichnete. Diese Bereiche beziehen sich auf verschiedene Stufen der Entspannung und des Bewusstseins und sind Teil seiner Astralreisemethode.

Während es in Focus 10 darum geht, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen, zielt Focus 12 darauf ab, das Bewusstsein zu erweitern und den Geist zu öffnen, um dem ›Reisenden‹ neue Erfahrungen zu ermöglichen.

Focus 15 schließlich soll den Menschen in eine Art Schwebezustand versetzen, der es ermöglicht, den physischen Körper zu verlassen und eine Astralreise zu machen. Monroe behauptete, dass es möglich sei, sich mittels dieser Methode von der physischen Realität in andere Realitäten oder Dimensionen zu bewegen.

Die therapeutische Bedeutung von Astralreisen

Die therapeutische Bedeutung von Astralreisen ist umstritten und es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass sie tatsächlich heilende Wirkung haben. Einige Menschen erklären jedoch, dass sie durch Astralreisen tiefere Erkenntnisse über sich selbst und ihre Probleme gewinnen können, was wiederum dazu beitragen kann, ihre psychischen Probleme zu lösen oder zu lindern.

»In einigen esoterischen oder spirituellen Praktiken wird die Vorstellung vertreten, dass Astralreisen dazu geeignet sind, eine Verbindung zu höheren Bewusstseinsebenen, zu spirituellen Wesenheiten oder zu anderen Dimensionen herzustellen«, erläutert Emanuell Charis.

»Es wird angenommen, dass diese Verbindungen helfen können, Blockaden und negative Energien zu lösen, die zu emotionalen oder körperlichen Problemen führen können.«

Es sei jedoch wichtig zu betonen, so Charis weiter, dass die Erfahrung einer Astralreise rein subjektiv ist und dass sie bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Erfahrungen und Wahrnehmungen hervorrufen kann.

»Trotz einiger bemerkenswerter Erfolge gibt es auch keine Garantie dafür, dass eine Astralreise eine konkrete therapeutische Wirkung hat oder dass sie für jeden Menschen gleichermaßen geeignet ist.«

Charis rät Menschen mit psychischen Problemen oder psychischen Erkrankungen dazu, immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und nicht zu versuchen, ihre Symptome durch Astralreisen oder andere esoterische Praktiken in Eigenregie zu behandeln.

