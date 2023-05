Enteignung droht: Niederländische Bauern bereiten sich auf Schlacht vor

Während die Grünen unter Führung des Kinderbuch-Autors Robert Habeck alles daran setzen, mit Deutschland die einst erfolgreichste Industrie-Nation des Kontinents zu vernichten, versucht dies der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeitgleich mit einer der leistungsfähigsten Landwirtschaft der Welt.

Er zählt neben Kanadas Premierminister Justin Trudeau zu den engagiertesten Jüngern Klaus Schwabs und somit des WEF. Zu dessen Zielen es gehört, das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Von AUF1-Redaktion

WEF will niederländische Landwirtschaft zerstören

Was man neben Impfungen durch die künstliche Verknappung von Energie sowie Lebensmitteln erreichen will. Als Begründung hierfür muss nun wiederum der Klimaschwindel herhalten. Nachzulesen in der hauseigenen WEF-Publikation „Transforming Food Systems with Farmers: A Pathway for the EU“.

Zuviel Stickstoff durch Dünger sowie erhöhter Wasserverbrauch bzw. Methanausstoß durch Nutztierhaltung würden ja glatt das Weltklima um vermeintlich bedrohliche 1-2 Grad erhöhen, so das mediale Mantra.

Aussagen, die zwar kein normaler Mensch ernst nehmen kann, allerdings katastrophale Auswirkungen auf die holländischen Bauern und somit auch auf uns hätten.

Nun tut die unter der WEF-Führung agierende niederländische Regierung alles, um ihre Pläne bezüglich industriellen und landwirtschaftlichen Rückbaus sowie ihres gigantischen Umsiedlungsprojektes umzusetzen. Letzteres, die sogenannte „Tristate City“, soll eine Art Superstadt mit einem zukünftigen Einzugsgebiet für knapp 40 Millionen Menschen werden.

Massiver Druck auf holländische Landwirte

Das brutale Vorgehen von Polizei und Behörden hatte die holländischen Landwirte zuletzt stark unter Druck gesetzt. Viele sind daran zerbrochen. So sollen laut der niederländischen Aktivistin Eva Vlaardingerbroek jedes Jahr bis zu 30 von ihnen Selbstmord begehen. Bei anderen hingegen hat sich der Widerstand gegen Rutte und seine globalistischen Komplizen verstärkt. (Globalistischer Krieg gegen Stickstoffemissionen, der die gesamte globale Nahrungsmittelversorgung gefährdet)

So konnte die neu entstandene Bauer-Bürger-Bewegung „BBB“ bei den Provinzwahlen im vergangenen März einen wahren Erdrutschsieg erringen. Weshalb zuletzt nun die EU sogar ihre Schatztruhen öffnete, in der Hoffnung, die Bauern mit finanziellen Mitteln zur Aufgabe bewegen zu können.

Die allerdings zeigen zu Recht kein Interesse an aberwitzigen, versehentlich an die Öffentlichkeit geratenen Vorschlägen, wie einer Obergrenze von 2,5 bis 3 Kühen pro Hektar Grünland.

Bauern-Vertreter ruft zum Widerstand auf

Trotz des Wahlergebnisses und der Empörung treibt die niederländische Regierung ihre Pläne zur Zerstörung des niederländischen Agrarsektors weiter voran. So rief der Vorsitzende der Farmers Defence Force, Mark van den Oever, am Montag die niederländischen Landwirte auf, sich „auf den Kampf vorzubereiten“.

In einem gestern veröffentlichten Video erläuterte van den Oever kurz den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen der niederländischen Regierung und den Landwirten. Er sagte dann:

„Vor Christi Himmelfahrt will Minister [Piet] Adema das Agrarabkommen durchsetzen. Wir haben von denen, die es gelesen haben, gehört, dass es schrecklich ist. Sie trauen sich nicht einmal, es als Konzept zu veröffentlichen. Aber es ist sicherlich katastrophal für den Agrarsektor.(Krisenvorsorge: Ausrüstung für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln)

„Wir werden [ ] dieses Abkommen Landwirtschaft/Natur stoppen“.

„Adema, bis jetzt warst du immer im Windschatten, aber eines verspreche ich dir: Wenn du glaubst, dass du das durchsetzen kannst, dann bekommst du Wind von der ganzen Seite. Und zwar keine leichte Brise, sondern ein harter Südoststurm“.

„Leute, macht euch bereit … Bereitet euch auf die Schlacht vor.“

Am 26. April kündigte Klima- und Energieminister Jetten zusätzliche Maßnahmen an, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. „Ein zusätzlicher Beitrag wird von allen Sektoren gefordert. Die Maßnahmen sehen eine zusätzliche Emissionsreduzierung von etwa 22 Megatonnen vor, was bedeutet, dass das Ziel von 55%-60% weniger CO2-Emissionen im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 erreicht werden soll“, hieß es in der Ankündigung.

Anfang dieses Monats genehmigte die Europäische Kommission auf der Grundlage der Ideologie des Green Deal der Europäischen Union zwei Pläne der niederländischen Regierung im Wert von insgesamt 1,47 Milliarden Euro (1,30 Milliarden Pfund) zur Verringerung der Emissionen. Das Programm richtet sich an Landwirte, die Viehzucht betreiben.

Bei einer Plenardebatte im Europäischen Parlament am vergangenen Mittwoch sprach sich der Europaabgeordnete Rob Roos (Niederlande) gegen die „Great Food Reset“-Politik der EU aus, die in den Niederlanden zu erschütternden Szenen führt. Roos forderte ein Ende des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur und der Agenda 2030, die die Landwirte für das Ideal einer CO2-freien Utopie zerstören.

„Wenn man es der EU und der UNO überlässt, werden [die Landwirte] bald der Vergangenheit angehören. Wir bringen unsere eigenen Landwirte mit der Gesetzgebung um“, sagte er.

