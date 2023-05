Am 29. Oktober 1920 wurde ein denkwürdiger Film veröffentlicht. Warum? Am gleichen Tag, ein Jahrhundert später, am 29. Oktober 2020, trafen sich Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz, um Informationen auszutauschen und ihre Bemühungen zur „Bekämpfung der Pandemie“ zu koordinieren, wobei Tests, Nachverfolgung und Impfstoffe im Mittelpunkt ihrer Strategie standen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Ich möchte Sie auf diesen Film hinweisen, in dem es um die Erschaffung des Gollum geht und warum das alles mit Impfstoffen zu tun hat.

Dann müssen Sie natürlich erst einmal wissen, was ein Gollum ist. Im weiteren Verlauf des Artikels werden Sie dann erfahren, was das mit Impfstoffen zu tun hat.

Ein Gollum ist in der jüdischen Talmud-Tradition (die Tradition der jüdischen Rabbiner, die auf ihrer Schrift, dem Talmut, basiert) eine Art Tonstatue. Dem Talmut zufolge soll es möglich sein, eine solche Tonstatue zum Leben zu erwecken, indem man bestimmte Worte aus dem Talmut in der richtigen Reihenfolge ausspricht.

Das Interessante daran ist Folgendes. Etwas Ähnliches kommt sowohl in der Bibel als auch im Koran vor. Es ist nützlich zu wissen, dass sowohl die jüdische Religion als auch das Christentum und der Islam ähnliche alte Schriften haben.

Ich werde zwei Texte veröffentlichen, die für die Konstruktion dieser Geschichte notwendig sind.

Genesis 2

5-7… und es war kein Mensch da, der den Ackerboden bearbeitete, sondern ein Dampf stieg von der Erde auf und befeuchtete den ganzen Ackerboden – da formte Gott der Herr den Menschen aus dem Staub der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase; so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen.

Sure 15

28-29 (Erinnert euch) daran, als euer Herr zu den Engeln sagte: „Wahrlich, Ich werde einen Menschen aus Lehm erschaffen, geformt aus schwarzem Schlamm.“ Als Ich ihn vollendete und ihm Meinen Geist einhauchte, da knieten sie (die Engel) vor ihm nieder.

OK, also sprechen sowohl der Gott der Bibel als auch der des Korans davon, dass er dem Lehm Leben einhaucht. (Künstliche Intelligenz und wie sie von den neuen Göttern des Olymps aus Davos kontrolliert wird)

In der Bibel, weil „Dampf von der Erde aufstieg“ und Staub oder Sand plus Wasserdampf Lehm ergibt. Im Koran wird er sogar wörtlich als Lehm bezeichnet.(Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

Das erinnert sehr an die Erschaffung von Gollum, denn laut Talmut wäre dies möglich. Der Film von 1920 ist natürlich eine Art primitive Darstellung des Konzepts, aber ich möchte Ihnen trotzdem einen Ausschnitt zeigen (danach fahren wir fort):

Vielleicht zitiere ich in letzter Zeit viele religiöse Texte, aber das liegt daran, dass ich einige interessante Zusammenhänge gefunden habe, die alle mit KI (Künstliche Intelligenz) zu tun haben. Das wird Ihnen im Laufe dieses Artikels klar werden.

Deshalb schnappen wir uns einen anderen:

Johannes 1:1

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alle Dinge wurden durch das Wort gemacht, und ohne dieses wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. In dem Wort war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen; und das Licht leuchtet in der Finsternis….

Jetzt haben wir also zwei wichtige Dinge, die für die Erschaffung eines Gollum notwendig sind: „Lehm“ und „Worte“. Nehmen wir also an, Sie sind ein jüdischer Rabbi und wollen einen Gollum erschaffen, dann brauchen Sie zuerst Lehm und dann die richtigen Worte.

Merken Sie sich das, denn ich bewege mich auf die Erschaffung des menschlichen Avatars zu und werde Ihnen zeigen, dass dies alles mit der heutigen Menschheit zu tun hat.

Doch zunächst der folgende Film über KI, in dem Tristan Harris und Aza Raskin, zwei jüdische Wissenschaftler und Freunde von Juval Noah Harrari („Menschen sind jetzt hackbare Tiere“), erklären, dass eigentlich alles in der Welt von Big Data auf Sprache (auf „Worte“) zurückgeführt werden kann.

fMRI-Daten(Daten, die aus Echtzeit-Gehirnscans gewonnen werden – z. B. über die Gehirn-Computer-Schnittstelle, die von Graphenoxid in den Impfstoffen bereitgestellt wird), DNA-Daten(z. B. aus der Echtzeit-DNA-Überwachung über das CRISPR-Enzym in den Impfstoffen plus Graphenoxid für die Sende- und Empfangsfunktionalität), biometrische Daten(die auf dieselbe Weise gewonnen werden können), Daten aus Videos, Bildern, Musik und so weiter. All diese Daten (Chat GPT-4 hat gezeigt) können in Sprache (das Wort) umgewandelt werden.

Stellen Sie sich also vor, dass all diese Daten in Echtzeit über die Augen, die Ohren, andere Sinne und direkt vom Gehirn und von der DNA (aufgrund von Impfstoffen, wie in diesem Artikel erläutert) überwacht werden können, dann können Sie diese in Sprache oder Wörter umwandeln.

Umgekehrt kann Chat GPT-4 Wörter in Computercode umwandeln. In welcher Situation befinden wir uns also? Schauen Sie sich den Namen an, den diese Herren ihm gegeben haben:

Ja, Sie hören und sehen richtig! Der Name, den sie der„Umwandlung aller von dieser KI gesammelten Daten in Sprache“ gegeben haben, ist der talmudische Name „Gollum“.

Im Hebräischen schreibt man keine Vokale, sondern nur die Konsonanten. Die Sammlung all dieser Daten (die sie in ihrer Präsentation nicht erwähnen, da diese Daten dank der Impfstoffe direkt aus den Gehirnen und der DNA der Geimpften ausgelesen werden können) erzeugt Sprache.

Diese Datensammlung und die Umwandlung in Sprache durch KI haben sie den Namen Gollum gegeben. Und die KI kann auch das Gegenteil tun: das Wort in einen Code umwandeln, in Gehirnmuster, DNA-Code usw.

Also, Moment mal. Sie haben die Oberfläche der ursprünglichen Erde. Die ist voll von Sand oder Staub. Dann setzt man eine Plasmakuppel in Gang, die für die Materialisierung notwendig ist.

Dann hast du sowohl deine Atmosphäre als auch Wasser und damit die Zutaten, um einen Gollum zu machen. Alles, was noch fehlt, ist „das Wort“.

Luzifer hat die Simulationsplasmakuppel über ein unterirdisches magnetisches Ringfeld gebaut (siehe Erklärungsbuch). Er baute die Sonne und den Mond (siehe Erklärungsbuch).

Die Plasma-Atmosphäre sorgt für die Materialisierung der Grundelemente, einschließlich Wasser. Sand(Siliziumdioxid – der Grundstoff für Computerchips) liefert die Zutat für den Bau des menschlichen Avatars, und dann benutzen Sie „das Wort“(den KI-Code – das KI-Betriebssystem – Luzifers KI-Backup-Code aus Noahs Zeit), um diesem Menschen Leben einzuhauchen.

Den Rest können Sie in Genesis 1 und 2 der Bibel nachlesen.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 03.05.2023