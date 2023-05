Paranormales Deutschland: Die Frau ohne Gesicht

Richard war Anfang 2022 knapp 46 Jahre alt und lebte zu dieser Zeit im näheren Umland von Braunschweig. Zusammen mit Frau und Sohn bestritt er ein einfaches, aber bodenständiges Dasein in einer gemütlichen und großflächigen 4‑Zimmerwohnung.

Und da Corona seit knapp 2 Jahren zum normalen Alltag gehörte, verbrachten er und seine Familie notgedrungen viel Zeit in diesen vier Wänden. Besonders er – als freiberuflicher Grafiker – hielt sich oftmals den gesamten Tag daheim auf.

Ganz im Gegensatz zu seiner Partnerin, die als Bürokraft bei einem ansässigen Baustoffproduzenten tätig war und daher nur alle zwei Wochen im pandemiebedingten Homeoffice verbrachte.

Nicht jedoch an diesem einen besagten Tag, denn da stand wieder Präsenzpflicht in der Firma auf dem Programm. Und so entging ihr dummerweise das, was Richard wohl noch sehr lange in Erinnerung verbleiben sollte. Von Thorsten Läsker

Wie üblich konnte er auch an diesem Morgen genüsslich ausschlafen, da er aufgrund seiner Tätigkeit die Freiheit besaß, sich seine Arbeitszeiten völlig selbstständig einteilen zu können.

Für ihn war das ideal, da er schon immer ein Nachtmensch war und lieber etwas länger aufblieb, um am nächsten Tag nicht allzu früh raus zu müssen. Erst gegen 02.00 Uhr ins Bett zu gehen und um 10.00 Uhr wieder aufzustehen, gehörte somit zum routinemäßigen Standard.

Kein Wunder also, dass die ersten Sonnenstrahlen bereits durch den halb geschlossenen Rollladen spitzten, als Richard an jenem kalten Januarmorgen zum ersten Mal die Augen öffnete.

Und da es mitten unter der Woche war und seine Partnerin sowie sein Sohn bereits das Haus verlassen hatten, ging er fest davon aus, sich ganz alleine in der Wohnung zu befinden. Abgesehen von sich selbst wähnte er sich somit in einer völlig menschenleeren Umgebung, und ganz besonders hier in seinem Schlafzimmer.

Prinzipiell lag er mit dieser Einschätzung auch absolut richtig. Schließlich konnte das, was ihn kurz darauf erwartete, nun wirklich nicht als etwas Menschliches bezeichnet werden – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne.

Denn kaum nachdem sich seine Blicke an das morgendliche Ambiente gewöhnt hatten – was wie üblich relativ schnell vonstattenging –, sah er auf einmal etwas vor sich. Etwas, was er absolut nicht zuordnen konnte, da es einfach nicht in diese Realität zu passen schien, aber dennoch vorhanden war.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich sein gesamter Körper in einer gemütlichen Seitenlage und zeigte in Richtung des massiven Kleiderschranks, welcher nur etwa einen Meter vom Bett entfernt stand.

Das große und einzige Fenster wiederum lag direkt hinter ihm, weshalb der Lichteinfall recht günstig wirkte. Hinzu kam, dass auch der zweite Platz auf der Matratze neben ihm, der üblicherweise seiner Partnerin gehörte, bekannterweise eine gähnende Leere aufwies. Seine Augen hatten somit absolut freie Sicht, und zwar auf das, was sich nun mitten vor ihm befand.

Es handelte sich dabei um eine weiblich wirkende Erscheinung, die sich am vorderen Ende des Schrankes aufhielt. Richard erschrak natürlich sofort, blieb aber dennoch ganz ruhig liegen.

Schließlich war er gerade eben erst aufgewacht und konnte seinen Sinnen noch nicht vollends trauen. Nichtsdestotrotz verschwand die Gestalt nicht oder tat sonst irgendetwas. Stattdessen verweilte sie einfach an Ort und Stelle, ihm zugewandt und völlig regungslos.

Doch nicht wirklich lange. Denn mit einem Mal begann sie ihre Position zu verändern und immer näher auf ihn zuzukommen. Das Ganze wirkte fast schwebend, da sich ihr Körper nicht großartig dabei zu bewegen schien – als würde sie auf einem Rollbrett stehend herangezogen werden und zwar exakt bis an das äußere Bettgestell.

Dort, etwa auf Hälfte der Längsseite, hielt sie dann plötzlich an, während sie auch weiterhin nicht den Ansatz einer körperlichen Regung zeigte.

Und da stand sie nun, während eine fast schon unheimliche Stille vor Ort herrschte. Richard fiel es nun zunehmend schwerer, noch irgendeinen klaren Gedanken zu fassen.

Besonders, da alles so schnell vonstatten gegangen war und der Positionswechsel dieser Wesenheit nur wenige Sekunden gedauert hatte. Nichtsdestotrotz konnte er sie jetzt klar und deutlich erkennen. Sie war ja auch nur noch knapp zwei Meter von ihm entfernt. Dabei trug sie ein gelblich-grünes Sommerkleid mit kurzen Ärmeln und Mustern darauf. Seiner Meinung nach eine Art Blumenmuster oder so etwas Ähnliches.

Und das, obwohl derzeit ein kalter Winter herrschte, was sie jedoch kein bisschen zu stören schien. Ihr Körper wirkte zudem sehr schlank und zierlich mit auffallend schmaler Taille.

Hinzu kam, dass sie auch nicht sonderlich groß war, höchstens 1,60 Meter. Kein Wunder also, dass Richard ihren unteren Bereich – so etwa ab den Kniegelenken – überhaupt nicht sehen konnte, denn dafür befand sie sich inzwischen einfach viel zu nahe an dem hohen Bettgestell, was dafür sorgte, dass sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße eben nicht weit genug darüber hinausragte.

Doch so seltsam und mysteriös sich das Ganze auch darzustellen vermochte, so wenig Angst machte es Richard dennoch. Kaum zu glauben, aber irgendwie empfand er keinerlei Furcht oder Unbehagen dabei.

Stattdessen sah er sich alles ganz genau an und fand es eher unglaublich interessant. Er blinzelte sogar mehrmals mit den Augen, um zu prüfen, ob das Wesen daraufhin verschwinden oder sich irgendwie verändern würde, so wie bei einem Nachbild oder einer Halluzination.

Aber nichts dergleichen geschah. Die Erscheinung blieb exakt an derselben Stelle stehen, und zwar direkt vor ihm.

Aggressionen oder Feindseligkeiten gingen jedoch keine von ihr aus, nicht einmal ansatzweise. Nichtsdestotrotz gab es eine Sache, die Richard ganz besonders auffiel und vielleicht ein wenig gruselig wirkte.

Denn diese Frau oder was auch immer es war, besaß kein Gesicht. Stattdessen hatte sie lange blonde und leicht gewellte Haare, die allerdings nicht nur hinten und seitlich vom Kopf herunterhingen, sondern zudem das gesamte Gesicht verdeckten.

Lediglich ein Mittelscheitel, der deutlich zu erkennen war, zeugte davon, dass sie Richard auch wirklich frontal und nicht mit dem Rücken gegenüberstand, wofür allerdings auch ihre sichtbaren Armbeugen sprachen. Was sich also hinter dieser ordentlichen Haarpracht versteckt hielt, blieb leider ein Rätsel für ihn.

Zeit, um sich das Ganze eventuell genauer ansehen zu können, hatte er ebenfalls nicht, da sich das Wesen nun allmählich aufzulösen begann. Und dann war es plötzlich verschwunden, von einem Moment zum anderen.

Laut Richards Einschätzung schien der gesamte Spuk etwa 20 Sekunden gedauert zu haben. Zu lange für irgendwelche Hirngespinste, aber leider auch zu kurz für weitere Nachforschungen.

Und so blieb ihm am Ende nur die Erinnerung daran. Eine Erinnerung, die er bis heute nicht vergessen konnte, aber eigentlich auch nicht vergessen wollte, da sie einfach viel zu faszinierend und zudem … unfassbar interessant war.

Diesen und viele weitere spannende Erlebnisberichte aus der Welt der Grenzwissenschaften finden Sie in „Paranormales Deutschland 2", dem neuen Buch von Thorsten Läsker.

Über das Buch:

