Selenskyj sagt, er würde lieber nach Italien gehen, als von seinen eigenen Leuten getötet zu werden

Ein faszinierender neuer Bericht des Sicherheitsrates (SC), der heute im Kreml zirkuliert, erwähnt zunächst den Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, der die Hauptpriorität der Regierung mit der Aussage umreißt: „Der Ausbau und die Vertiefung der Beziehungen zum befreundeten China sind Russlands strategischer Kurs …

Unser Land räumt der Entwicklung Priorität ein, der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China in allen Bereichen, der Bereitstellung gegenseitiger Hilfe und der Stärkung der Koordinierung im Ausland zur Gewährleistung von Sicherheit, Stabilität und nachhaltiger Entwicklung auf globaler und regionaler Ebene sowohl in Eurasien als auch in anderen Teilen der Welt“.

In einem Bericht über den Handel zwischen Russland und China, den Premierminister Michail Mischustin vor seiner Reise nach Peking diese Woche erhielt, heißt es: „In den letzten zwei Jahren ist der bilaterale Handel jährlich um ein Drittel gestiegen und hat im Jahr 2022 einen neuen Rekord von 185 Milliarden US-Dollar erreicht“.

Der Rekordhandel wurde durch den sprunghaft ansteigenden Verkauf chinesischer Autos in Russland angekurbelt, nachdem die sozialistischen westlichen Kolonialmächte den Verkauf ihrer Marken eingestellt hatten, und gestern wurde berichtet: „China löst Japan als weltgrößten Autoexporteur ab.“(Wie die US-amerikanische Luftabwehr das Duell gegen die russische Kinschal-Rakete in Kiew verlor (Video))

Um sich weiter von den sozialistischen westlichen Kolonialmächten abzuwenden, heißt es in diesem Bericht, werden die russischen Völker dazu ermutigt, den US-Dollar gegen steuerfreies Gold einzutauschen – eine Abkehr vom US-Dollar gegen Gold, die gleichzeitig mit der Warnung des Institute of International Finance einhergeht:

„Der weltweite Schuldenberg ist im ersten Quartal des Jahres um 8,3 Billionen US-Dollar auf einen nahezu rekordverdächtigen Höchstwert von 305 Billionen US-Dollar gestiegen, da die Zentralbanken die Geldpolitik aggressiv verschärft haben … Er liegt jetzt 45 Billionen US-Dollar über dem Niveau vor der Pandemie und ist es wird erwartet, dass die Wirtschaft weiterhin schnell wachsen wird“ – eine Warnung, der sich die Berichterstattung von EPFR Global anschließt:

„Investoren aus Schwellenländern entfernen sich langsam, aber stetig von auf Dollar lautenden Schulden und Vermögenswerten und ziehen es stattdessen vor, ihr hart verdientes Geld in Anleihen in lokaler Währung zu investieren.“

Da die sozialistischen westlichen Kolonialmächte diesen gewaltigen „globalen Schuldenhaufen“ schulden, heißt es in diesem Bericht weiter, überlegen sich die BRICS-Allianzstaaten einen Weg, die internationale Handelsordnung zu entdollarisieren – und beobachten gleichzeitig, wie die Mehrheit der Welt sich Russland und China anschließt und den Westen im Stich lässt. (Angriffe auf NATO-Waffenlager: Die Ukraine ist am Ende (Videos))

Dies veranlasste die sozialistische EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, auf dem G7-Gipfel zu erklären: „Die EU und gleichgesinnte Nationen müssen das aktuelle Zeitfenster nutzen, da viele Länder des globalen Südens nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen, ein besseres Angebot auf den Tisch zu legen … Wenn wir in einem Wettlauf sind, sind wir in einem Wettlauf nach oben“ – eine Erklärung, der der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres machte und er die G7-Staaten aufforderte, die Welt nicht zu spalten in Blöcke im Stil des Kalten Krieges, wobei er verkündete:

„Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Teilung der Welt in zwei zu vermeiden, und es ist sehr wichtig, Brücken für ernsthafte Verhandlungen zu schaffen.“

Anstatt Verhandlungen über den Weltfrieden anzustreben, heißt es in diesem Bericht, hätten die sozialistischen westlichen Kolonialmächte auf ihrem G7-Gipfel der Ukraine den Weg für den Erhalt von F-16-Kampfflugzeugen geebnet, und heute Morgen urteilte der Außenpolitikchef der Europäischen Union, Josep Borrell:

„Ich denke das erste, was wir tun müssen, ist, mit der Pilotenausbildung fortzufahren, in der Hoffnung, dass wir die Ukraine bald mit dieser Art von Waffe beliefern können“ – eine Einschätzung, der der russische Botschafter Anatoli Antonow in Washington folgte und darauf hinwies, dass es der Ukraine an Infrastruktur für den Einsatz von F-16 Flugzeugen fehle sowie die erforderliche Anzahl an Piloten und Wartungsteams, was seiner Meinung nach „Besorgnis über die künftige Einbindung der NATO in den Konflikt aufkommen lässt, wenn US-Flugzeuge von NATO-Flugplätzen starten und von ausländischen Freiwilligen gesteuert werden“, und warnte:

„Washington hat die G7-Mitglieder im Hinblick auf den Konflikt in der Ukraine völlig seinem Willen unterworfen … Darüber hinaus hat es seine Ansätze in zwei wichtigen Fragen erheblich verschärft … Ich beziehe mich auf die Übergabe von F-16-Flugzeugen an das Kiewer Regime sowie die bedingungslose Zustimmung zu Angriffen auf die Krim mit amerikanischen und anderen westlichen Waffen … Solche Schritte machen einmal mehr deutlich, dass die Vereinigten Staaten nie an Frieden interessiert waren … Russland wird Angriffe auf die Krim als Angriff auf jede andere Region der Russischen Föderation betrachten“.

In diesem Bericht wird darauf hingewiesen, dass zu denjenigen, die wissen, wie sinnlos es ist, F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken, zählt auch die unabhängige Organisation Military Watch westlicher Verteidigungsexperten ist, die in ihrem gerade veröffentlichten Dokument „Warum Amerika trotz des massiven europäischen Drucks zögert, die Ukraine mit F-16 zu beliefern: Gefechtsverluste könnten den Ruf des Jägers zerstören“, am sachlichsten beobachtet:

„Sollten F-16 in der Ukraine stationiert werden, würden die Vereinigten Staaten das Hauptrisiko tragen … Es besteht nicht nur die Möglichkeit, dass das Kampfflugzeug oder seine Technologien abstürzen könnten und in russische Hände gelangen, wie es bei anderer westlicher Ausrüstung in beträchtlichen Mengen der Fall ist, aber es besteht auch eine viel größere Chance, dass die Jäger sowohl durch Angriffe auf ihren Flugplätzen als auch im Luft-Luft-Kampf erhebliche Verluste erleiden könnten, was einen schweren Schlag für den F- 16’s Ruf wäre“.

sputinkglobe.com schreibt weiter:

Deutsche Medien enthüllen den wahren Grund für den plötzlichen Ansturm, F-16 in die Ukraine zu schicken

Washington drehte sich letzte Woche um die Lieferung von F-16 an Kiew und kündigte Pläne an, ukrainische Piloten für das Fliegen der Jets auszubilden. Das Weiße Haus hat keine Informationen darüber bereitgestellt, wann die Jets eintreffen könnten oder welche Länder sie schicken könnten. Wichtige US-Verbündete, darunter Italien und Polen, haben bereits angedeutet, dass sie ihre Truppen nicht entsenden werden.

Es gibt „keine Alternative“ zur Entsendung von F-16-Mehrzweckkampfflugzeugen, wenn Kiew überhaupt hoffen will, nicht zu verlieren, da seine Bestände an vom Westen gelieferten Beständen an sowjetischen Kampfjets wie der MiG-29 zur Neige gehen und die … Laut einer Analyse eines großen deutschen Medienunternehmens, benötigt das Land ein Flugzeug, das in ausreichender Menge vorhanden ist, um seine Storm Shadow-Rakete-Langstreckenraketen abzufeuern.

Der Veröffentlichung zufolge soll die F-16 der Ukraine auch dabei helfen, ihre „gesamte Luftverteidigung und Luftwaffe schrittweise auf westliche und NATO-Standards umzustellen“, wobei der erstere Prozess bereits im Gange sei.

„Die F-16 ist von Natur aus in der Lage, innerhalb der NATO-Standard-Luftverteidigung zu funktionieren. Angesichts der Situation in der Ukraine ist dies zwingend erforderlich – schließlich sollen die Patriot-Raketen nicht ihre eigenen Flugzeuge abschießen“, betonte die Quelle. (Obwohl angesichts der erfolgreichen russischen Angriffe auf die von den USA bereitgestellten Patriots der Ukraine in der vergangenen Woche bleibt abzuwarten, ob noch welche übrig sein werden, wenn die Ukraine F-16 bekommt.)

Die deutsche Veröffentlichung geht davon aus, dass F-16 „und die entsprechenden Langstreckenwaffen“ Kiew die Möglichkeit geben werden, Angriffe tief im Inneren Russlands zu intensivieren und wichtige Infrastrukturen wie die Krimbrücke anzugreifen.

Das Medium räumte ein, dass der Versand der Flugzeuge in die Ukraine nicht ohne Risiken sei, da die Russen wahrscheinlich „versuchen würden, die Angriffe der Kampfflugzeuge mit Boden-Luft- oder Luft-Luft-Langstreckenraketen einzudämmen“.

Während die Exportversion der Storm Shadow-Rakete eine Einsatzreichweite von bis zu 290 km hat, kann das russische S-400-Raketensystem mit der Ultra-Langstreckenrakete 40N6E ausgestattet werden, die feindliche Ziele auf Entfernungen von bis zu 380 km abschießen kann.

In Kombination mit Russlands Luft-Luft-Langstreckenraketen wie der R-33 und R-37 (deren Reichweite auch die der Storm Shadow übertrifft) ist es unwahrscheinlich, dass an die Front geschickte F-16 lange überleben werden.

Darüber hinaus erhöht die Fähigkeit Russlands, den gesamten Luftraum der Ukraine im Auge zu behalten und ihre Flugplätze mit Langstreckenraketen zu erreichen, die Wahrscheinlichkeit, dass F-16-Flugzeuge am Boden zerstört werden, dramatisch.

Während sich die F-16 als zuverlässiges Arbeitstier gegen staatliche und nichtstaatliche Gegner mit begrenzten oder nicht vorhandenen Luft- und Luftverteidigungsfähigkeiten erwiesen hat, würde das Flugzeug wahrscheinlich zu einer sitzenden Ente werden , wenn es gegen Jets wie die Sukhoi Su-35 antreten müsste Dies liegt an der fehlenden Tarnung und der begrenzten Fähigkeit, diese Flugzeuge im Luft-Luft-Kampf einzusetzen.

Dem deutschen Medienbericht zufolge bedeutet die Entscheidung, jetzt ukrainische Kampfpiloten auszubilden – ein Prozess, der voraussichtlich mindestens vier Monate dauern wird –, dass Kiew frühestens im September Kampfflugzeuge bekommen wird.

Und das wiederum bedeutet, dass die seit langem versprochene „Frühjahrsoffensive“ der Ukraine zurückgedrängt wird, denn „große Durchbrüche und groß angelegte Truppenbewegungen sind undenkbar ohne Luftüberlegenheit, zumal die russische Luftwaffe aktiv ist und mit einer neuartigen billigen Gleitbombe in den Bodenkampf eingreifen kann, ohne überhaupt in den Bereich der ukrainischen Luftverteidigung einzudringen.

Daraufhin veröffentlichte die linke New York Times eine Anzeige führender amerikanischer nationaler Sicherheitsexperten, in der sie den Krieg in der Ukraine als „völlige Katastrophe“ für die Vereinigten Staaten bezeichneten und den Obersten Sozialistischen Führer Joe Biden und den Kongress aufforderten, „den Krieg schnell durch Diplomatie zu beenden, insbesondere in Anbetracht der gegebenen Umstände.“

„Die Gefahren einer militärischen Eskalation, die außer Kontrolle geraten könnte“, heißt es in diesem Bericht weiter, erklärte währenddessen Bundeskanzler Olaf Scholz: „Die Ukraine erfüllt nicht die Kriterien für den Beitritt zum Nordatlantischen Bündnis und wird in absehbarer Zeit kein Mitglied der NATO werden“.

Einer weiteren Erklärung schloss sich schnell der Artikel des Wall Street Journal an: „Um der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen, blicken die Verbündeten auf ein Sicherheitsmodell wie das Israels“, in dem zahlreiche sozialistische Funktionäre des Biden-Regimes anonym zitiert wurden, um zu beurteilen: „Israel ist kein Mitglied der NATO, und die USA sind nicht vertraglich verpflichtet, dem Land zu Hilfe zu kommen …

Aber seit Jahrzehnten pflegt Israel eine besondere Beziehung zu den USA als Washingtons treuestem Partner im Nahen Osten, und das ist auch die größte Kumulierung Empfänger der US-amerikanischen Auslandshilfe seit dem Zweiten Weltkrieg…Die Hilfe für Israel ist derzeit in Zehnjahresabkommen festgelegt, und das jüngste Abkommen verpflichtet Washington, zwischen 2019 und 2028 Militärhilfe in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar bereitzustellen.“

Im Gegensatz zum wirtschaftlich gesunden und demokratisch regierten Israel lässt sich das ukrainische Nazi-Regime jedoch, so kommt dieser Bericht, am besten in dem Artikel „Willkommen in der Ukraine, der korruptesten Nation Europas“ beschreiben – der korruptesten Nation Europas, die vom ehemaligen Komikerpräsidenten Wladimir Selenskyj regiert wird, der sein eigenes Land seit über zwei Wochen nicht mehr betreten hat – gestern erschien Präsident Selenskyj nicht zu einem Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva beim G7-Gipfel, der Reportern sagte:

„Ich hatte ein Interview, ein bilaterales Gespräch mit Selenskyj hier in diesem Raum um 15:15 Uhr … Wir warteten und erhielten die Information, dass er zu spät kam … Aber Selenskyj erschien nicht“.

Der weltberühmte, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Amerikaner, der investigative Journalist Seymour Hersh veröffentlichte seinen bombastischen Artikel „The Ukraine Refugee Question“, in dem er unter Berufung auf seine Quellen bei der NATO und der CIA enthüllt, dass Polen und die baltischen Staaten Präsident Selenskyj dazu drängen, den Krieg zu beenden und zurückzutreten, und enthüllt, dass sie sagen:

„Selensky sagt uns, wenn ihr den Krieg gewinnen wollt, müsst ihr mir mehr Geld und mehr Zeug geben … Er sagt uns: „Ich muss die Generäle auszahlen“ … Er sagt uns – wenn er aus dem Amt gedrängt wird – „wird er zum Meistbietenden gehen …

Er würde lieber nach Italien gehen, als dort zu bleiben und möglicherweise von seinen eigenen Leuten getötet zu werden“ – aber wenn er nach Italien flieht, bevor er die korrupten Generäle nicht bezahlen kann, töten sie ihn, Präsident Selenskyj muss zunächst die Russen vertreiben, denen er seine millionenschwere italienische Villa für 50.000 Euro im Monat vermietet hat.

Quellen: PublicDomain/whatdoesitmean.com am 24.05.2023