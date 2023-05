Warum Bitcoin der neue Goldstandard wird und der CBDC scheitern wird (Videos)

Natürlich haben jetzt alle Angst, dass die CBDC (die digitale Zentralbankwährung) der Weltbevölkerung aufgezwungen wird, weil dann alles nachvollziehbar, kontrollierbar und restriktiv wird. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Und doch sehen wir all die bekannten WEF-Teilnehmer und all die Politiker, die auf diese CBDC drängen. In Wirklichkeit symbolisieren sie jedoch den Zauberer, der uns dazu bringt, uns auf die schwankenden Bewegungen seiner Arme zu konzentrieren, während der Trick woanders stattfindet.

Was ist mit Gold? Gold ist alt. Gold ist immer gut, aber man kann Gold praktisch unbegrenzt abbauen, wenn man irgendwo in einem Berg eine weitere Goldader findet, und die Länder wissen nicht wirklich, wie viel Gold sie eigentlich voneinander haben. Außerdem kann man Gold einschmelzen.

Dann weiß man nicht mehr, wem es gehört. Das Gleiche kann man von Silber sagen. Wir werden also nicht über die Möglichkeit sprechen, den Silber- und Goldhandel einfach zu verbieten oder gar zu konfiszieren. Wir werden jetzt über das neue Gold sprechen: Bitcoin.

Es gibt einen Grund, warum Bitcoin der neue Goldstandard werden wird. Es hat alles mit dem Prinzip zu tun, auf dem Bitcoin basiert.

Es gibt noch viele weitere Gründe, warum Bitcoin interessant ist, z. B. die Ausnutzung von Spitzen im Energienetz oder die Nutzung von „grüner Energie“, aber der Hauptgrund liegt in der maximalen Anzahl von Bitcoins, die gemined werden können.

Diese Zahl liegt bei 21 Millionen. Das bedeutet, dass irgendwann alle Bitcoins abgebaut sein werden und es daher zu einer Verknappung kommen wird. Man kann einen Bitcoin nicht schmelzen, weil er nicht greifbar ist.

Er ist etwas Digitales, und er ist in der dezentralen Blockchain verborgen, nicht in der Erde. Das bedeutet, dass er nicht irgendwo auf einem zentralen Server liegt (wie eine Zentralbank). Er ist über das globale Netzwerk verstreut. (Bitcoin ist Noahs Arche und El Salvador bietet die Erlösung)

Ohne zu sehr auf die Technologie einzugehen, ist es jedoch nützlich zu verstehen, dass die Blockchain eigentlich das größte Argument ist, warum ich glaube, dass Bitcoin der Weltstandard werden wird.

Um das Bitcoin-Netzwerk funktionsfähig zu halten, werden sogenannte Blöcke benötigt. Die Anzahl der Blöcke in der Kette bestimmt die Geschwindigkeit des Netzwerks. Denn das Bitcoin-Netzwerk basiert darauf, dass jeder Block in der Kette jede Transaktion genehmigen muss.

Einen solchen Block kann man sich als ein Computerprogramm vorstellen, das einen Transaktionscode erkennt. Und wenn alle Blöcke im Netzwerk wissen, wie der Code lauten sollte, kann man vielleicht einen Computer täuschen (indem man ihn hackt), aber es wird schwierig, Millionen von Computern gleichzeitig zu hacken. Das Blockchain-Netzwerk bildet somit ein sicheres und praktisch unhackbares System

Je mehr Blöcke in der Kette, desto besser und sicherer funktioniert das Netzwerk. Und das Mining dieser Blöcke bringt etwas ein, nämlich Bitcoin. Wenn Sie also in der Lage sind, 1 Block zu schürfen, erhalten Sie derzeit etwa 6,25 Bitcoin als Belohnung für das Schürfen dieses Blocks. Das entspricht derzeit etwa 150.000 €, wenn man das in Fiatgeld umrechnet (Fiatgeld ist Geld, das von den Zentralbanken neu gedruckt werden kann und heute noch unser Referenzrahmen ist).

Das Mining eines solchen Blocks (von einem solchen Computerprogramm, das den Code prüft) erfordert eine Menge Rechenleistung. Dafür sind sehr leistungsfähige Computer erforderlich. Diejenigen mit den besten Computern und der billigsten Energie für den Betrieb dieser Computer können Blockchain-Blöcke am schnellsten und effektivsten schürfen. Da diese Kosten so hoch sind, steigen die weniger wohlhabenden Miner irgendwann aus.

Jetzt werden Sie vielleicht sagen: OK, aber es können sowieso nur 21 Millionen Bitcoins geschürft werden, wie können Sie also all diese Blockschürfer weiterhin belohnen? Das kann man, denn alle vier Jahre halbiert sich die Belohnung für das Mining.

Global gesehen ist also jeder Miner mit dem gleichen unangenehmen Effekt einer Halbierung des Ertrags konfrontiert. Es ist, als ob man zwei Schritte vorwärts und nach vier Jahren einen Schritt zurück macht. Das mag kompliziert und mühsam klingen, aber es sorgt für ein klares Geschäft und Gleichgewicht.

Diese Halbierung sorgt also dafür, dass der Abbau eines Blocks am Ende aller 4 Jahre plötzlich nur noch die Hälfte einbringt. Das wiederum sorgt dafür, dass die effizientesten Miner übrig bleiben und diejenigen mit den höchsten Kosten aussteigen.

Es wird auch einige Zeit dauern, bis die 21 Millionen erreicht sind. Aber zumindest kennt jeder auf der Welt die Spielregeln, und diese Regeln sind für alle gleich. Man kann nicht (wie bei Gold) eine unentdeckte Goldader finden, denn Bitcoin-Schürfen ist keine physische Tätigkeit, sondern das Lösen einer immer komplizierteren Formel, und diese Formel ist auch für jeden Schürfer dieselbe. Man kann einen Bitcoin nicht irgendwo aus dem Boden holen. So viel zur Technologie.

Der Grund, warum Bitcoin die Währung der Zukunft sein wird, ist, dass diese Blöcke (die Blöcke in der Kette) immer und überall im Netzwerk vorhanden sind. Wenn Sie Millionen von Blöcken haben und das halbe Internet ausfällt, haben Sie immer noch genug Blöcke übrig, um eine Transaktion zu genehmigen. Es ist in der Tat ein nicht hackbares System.

Und genau das ist die Pointe. Wer mitbekommen hat, dass Impfstoffe Graphenoxid in die Masse injizieren (siehe diesen Kommentar), weiß inzwischen, dass das menschliche Gehirn vernetzt ist. Das wird derzeit nur für die Sammlung von Big Data genutzt, indem man die Gehirnaktivität mit der Analyse von Verhalten, Motorik, audiovisueller Wahrnehmung verknüpft und Gedanken auslesen kann, aber in naher Zukunft werden Gehirn-Apps angeboten werden können und das Gehirn kann auch für das Block-Mining von Rechenleistung genutzt werden (siehe diesen Hinweis).

Stellen Sie Ihr Gehirn der Cloud als Rechenkapazität für das Block-Mining zur Verfügung, und es ist sofort lukrativ.

Vor allem aber kann dieses Gehirn natürlich mit einer Adresse, mit biometrischen Daten verknüpft werden, so dass man schließlich selbst zu einem Block in der Kette wird. Ich nenne die Blockchain daher spöttisch „Brain-Lockchain“.

Was also angeblich mit CBDC erreicht werden soll, kann in Wirklichkeit viel besser und sicherer mit Bitcoin erreicht werden.

Aber warum veranstalten sie dann diese ganze Show rund um den CBDC!? Und warum wird der Bitcoin dann so fanatisch angegriffen? Nun, das liegt an der einfachen Tatsache, dass man nicht will, dass die Leute im Voraus eine saftige Reserve aufbauen.

Der Hype um Bitcoin wurde geschaffen, um ihn zu testen und dann zum Absturz zu bringen. All das, damit der gemeine Mann sich davon fernhält, bis das Finanzsystem (geplant) zusammenbricht und die PsyOp-Operation, die „Bösewichte“ des tiefen Staates aufzurollen, den CBDC-Zaubertrick entlarvt.

Die meisten Kryptowährungen wurden geschaffen, um Technologie zu testen und das Bild des Chaos zu erzeugen. Der Kryptomarkt hat tatsächlich das Image eines Casinos bekommen; dies, obwohl Bitcoin eigentlich nichts mit den anderen Kryptowährungen zu tun hat.

Sie können hören, wie dies in Michael Saylors Video unten kurz und bündig zusammengefasst wird (und weiter unten lesen).

Wenn dann das Finanzsystem kollabiert und die „Guten“ des Deep State als Retter gefeiert werden, kann man die Menschen am Telefon aufhängen (aber freiwillig) und Bitcoin als Lösung und als „Währung des Volkes“ anbieten.

Diese Lösung wird dann von diesem schrecklichen Deep State mit seinen schrecklichen Zentralbanken abgekoppelt. Natürlich merken die Massen dann nicht, dass sie durch die Illusion der Rettung in die Blockchain-Falle getrieben worden sind! Das ist der ganze Aufbau des Spiels.

Wie kann ich mir so sicher sein, dass dies der Plan ist? Nun, ich schaue nicht auf die Schwingen des Magiers, sondern auf Blackrock. Blackrock gehört eigentlich zu Vanguard und Vanguard gehört zu den Royals plus Rom. Der CEO von Blackrock ist Larry Fink und dieser Larry Fink investiert in Bitcoin.

Außerdem gehören Blackrock eigentlich alle Zentralbanken weltweit, weil sie die Steuerung durch Blackrocks KI-Programm namens Aladdin nutzen. Sehen Sie sich dazu das Video unten an und lesen Sie weiter unten mehr.

Deshalb ist im Finanzwesen nichts zufällig. Kleine Banken fallen um, weil sie umfallen müssen und helfen, die Flucht zu den großen Banken zu realisieren. Und weil auch die sozialen Medien in den Händen der Elite sind, durch Larry Finks Kumpels mit ihren KI-Firmen wie Google, Twitter und Facebook, können auch Bank-Runs gesteuert werden, wann immer sie wollen.

Der Niedergang kleinerer Banken fördert die Flucht zu den großen Banken, was wiederum das Bild einer stärkeren Kontrolle durch die Zentralbanken und den Druck auf die CBDC verstärkt. Und dieses Bild ist genau das, worauf der Magier die Aufmerksamkeit der Massen lenken will.

Wir sind dabei, den bösen Willen der Banker und WEF-Politiker deutlich zu machen. Sie müssen das Image der „bösen Jungs“ aus der Tiefe des Staates ablegen. Ohne ein grosses Problem gibt es schliesslich kein Problem im Spiel „Problem, Reaktion, Lösung“ zur Lösung.

Diese Lösung (die eigentlich die Falle ist) ist also Bitcoin. Nur der aufmerksame Beobachter kann das sehen. Einige wenige bemerken es bereits. Blackrock investiert daher in Bitcoin (und einige andere Münzen, die für vertragliche Zwecke verwendet werden können). Bitcoin wird der globale Standard werden.

Nicht nur der „Goldstandard“, sondern auch der Transaktionsstandard. Länder oder neue Machtblöcke können dann vielleicht ihre eigene „Münze“ wie einen digitalen Dollar, digitalen Euro oder Yuan bilden, aber diese werden dann sicherlich 1:1 mit Bitcoin verbunden sein.

Bitcoin ist das Endziel. Und für diejenigen, die das nicht oder noch nicht sehen können, ist es ratsam, jetzt mit dem gründlichen Studium zu beginnen. Wenn Sie das Endziel kennen, werden Sie die Schritte dorthin durchschauen. Bitcoin muss die Arche Noah für den echten Great Reset sein, den ich in meinem letzten Buch beschreibe.

