Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte am Mittwoch auf einer Konferenz in London über den Wiederaufbau der Ukraine: „Es ist klar, dass Russland für die Zerstörung bezahlen muss, die es verursacht hat.“

In der Sendung „Abende mit Wladimir Solowjow“ des Senders Russia 1 werden häufig Angriffe auf westliche Hauptstädte diskutiert, und die Gäste und der Moderator zeichnen das Gesamtbild des Krieges in der Ukraine als Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Moskau.

„Im zweiten Teil der Sendung äußerte Michail Deljagin, Mitglied des russischen Parlaments, seine Meinung zum Verhältnis zwischen Russland und dem Westen.

„Solange London nicht zerstört wird und als eines der Finanzzentren der Welt existiert, auch als zweitrangiges … ist dieses leichenähnliche Gift eine Gefahr“, sagte er am 15. Juni.

Attention, London! Russian propagandists threaten to „bury" the business part of London – the City. pic.twitter.com/cWqbSIvl66 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 21, 2023

Dann fügte er hinzu: „Wir werden sie begraben.“ Delyagin erwähnte die Raketenangriffe nicht direkt und seine Kommentare waren Teil einer breiteren Diskussion über den Krieg im Kontext der historischen Beziehungen Russlands zum Westen, in der er auch sagte, dass „der Kapitalismus endet“, was darauf hindeutet, dass seine Kritik London als Finanzzentrum galt.

In einem aufsehenerregenden Tweet des ukrainischen Innenministers Anton Gerashenko hieß es:

„Vorsicht, London! Russische Propagandisten drohen, das Geschäftsviertel der City of London zu ‚begraben‘.“

Das Vereinigte Königreich hat die Ukraine aktiv mit Ausrüstung wie Challenger-2-Panzern und Storm-Shadow-Raketen unterstützt und ukrainische Truppen ausgebildet. (Militärische „sanitäre“ Zone in der Ukraine? Medwedew: „Zerstörung von Kommunikationskabeln unserer Feinde“ (Videos))

Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte am Mittwoch auf einer Konferenz in London, auf der es um den Wiederaufbau der Ukraine ging: „Es ist klar, dass Russland für die Zerstörung bezahlen muss, die es verursacht hat.“

Die Rhetorik des russischen Gesetzgebers in der Sendung dreht sich um die nuklearen Fähigkeiten Russlands, während er den Westen im Allgemeinen und zuweilen den ukrainischen Präsidenten im Besonderen als „satanisch“ bezeichnet.

Dies spiegelt nicht unbedingt die Denkweise des Kremls wider, obwohl den Moderatoren regelmäßig eine Liste mit Themen zur Diskussion vorgelegt wird.

Sojolow forderte letzte Woche den Einsatz von Atomwaffen gegen NATO-Länder, deren Ausrüstung und Ausbildung die Kriegsanstrengungen der Ukraine unterstützen.

Er sagte auch, dass Russlands Einsatz taktischer Atomwaffen im Ukraine-Konflikt „unvermeidlich“ sei.(Medwedew sieht drei Szenarien für Kriegs-Ende: Weltkrieg und Ukraine-Aufteilung als Optionen)

Solche Waffen sollten an Übergängen über den Fluss Dnjepr sowie an Eingangspunkten für den Schienenverkehr aus westlichen Waffenlieferländern eingesetzt werden.

„Das Pentagon gab außerdem bekannt, dass es den Wert der Waffen, die es in den letzten zwei Jahren an die Ukraine geschickt hat, um 6,2 Milliarden US-Dollar überschätzt hat“, sagte er. (Medwedew: Bei Krim-Angriff antwortet Russland mit Vernichtung ukrainischer Armee und Regierung – Russland rächt sich für Angriff auf Sewastopol – Massive russische Angriffe)

Darüber hinaus warnte der russische politische Kommentator und Präsident des Russischen Nahost-Instituts Jewgeni Satanowski, dass es im Sommer zu einem Atomkrieg kommen werde, wenn der Krieg in der Ukraine eskaliere.

Russland droht wahrscheinlich damit, westliches Personal in der Ukraine und in Europa anzugreifen.

US-Oberst Douglas McGregor, ein ehemaliger Berater des Pentagon-Chefs, sprach in seinem YouTube-Blog über das Szenario eines Kriegsausbruchs zwischen den USA und Russland angesichts der massiven Militärhilfe, die Washington Kiew gewährt hat.

Moskau plant seit langem, moderne offensive Strategie- und Waffensysteme unter Berücksichtigung neuester Technologien ausschließlich gegen die USA einzusetzen.

Wladimir Putin hat kürzlich vor Absolventen von Militärakademien erklärt, dass Russlands neue Generation ballistischer Interkontinentalraketen bald im Kampfeinsatz eingesetzt werden wird.

Putins Bemerkung während des St. Petersburger Wirtschaftsforums am 16. Juni

„Wir haben mehr solcher (Atom-)Waffen als NATO-Staaten. Sie wissen das und überzeugen uns ständig, Verhandlungen über ihre Reduzierung aufzunehmen. Scheiß auf sie, weißt du? Wie unser Volk sagt“, sagte der russische Präsident damals.

Der Kreml stellte später klar, dass „Putins Aussage nicht bedeutete, dass Russland den Dialog mit den Vereinigten Staaten über die nukleare Rüstungskontrolle ablehnt.“

Russisches Staatsfernsehen: Wenn der Krieg in der Ukraine eskaliert, wird es im Sommer einen Atomkrieg geben

Der russische politische Kommentator und Präsident des Russischen Nahost-Instituts Jewgeni Satanowski äußerte diese Warnung in einem viralen Clip.

Dies geschah, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag, dem 9. Juni, angekündigt hatte, dass er am 7. und 8. Juli mit der Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland beginnen werde, wenige Tage vor einem NATO-Gipfel im benachbarten Litauen über die Frage, ob die NATO Truppen in die Ukraine schicken werde.

„Die Frage ist: Wird alles nuklear oder nicht? Denn wenn es so weitergeht, wird es definitiv zu einem Atomkrieg kommen“, sagte Satanovsky im russischen Staatsfernsehen.

Und es werden keine taktischen, sondern strategische Atomwaffen sein, mit denen wir die Ukraine, die Vereinigten Staaten von Amerika und alle Ziele treffen werden, die im Fadenkreuz stehen sollten, glauben Sie mir!

Die Ziele waren schon seit der Zeit der Sowjetunion dort und sind in die USA, Europa und andere Orte, an denen US-Atomwaffen konzentriert sind, wo es US-Militärstützpunkte gibt.

„Ich wünschte, wir könnten auf dem Weg zur Atomphase den Feind erledigen, ohne den Rubikon zu überschreiten. Aber was können wir tun, wenn es sein muss?“

Seit Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, sagten russische Kommentatoren und Beamte, der Kreml sei bereit, in dem Konflikt Atomwaffen einzusetzen . Im April 2023 sagte Dmitri Medwedew, der frühere Präsident Russlands, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen, die als Rückgrat des Staates gelten, von Tag zu Tag größer werde.

Medwedew, der von 2008 bis 2012 Putins ständiger Präsident war und heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats ist, hat häufig nukleare Drohungen ausgesprochen.

„Meiner Meinung nach sind Bedenken hinsichtlich des Klimawandels nichts im Vergleich zu der Aussicht, im Zentrum einer Explosion mit einer Temperatur von 5.000 Kelvin (Skala), einer Schockwelle von 350 Metern pro Sekunde und einem Druck von 3.000 Kilogramm pro Quadratsekunde zu stehen.

Laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte er bei einer Schulungsveranstaltung Ende April, dass es sich um ein Messgerät mit durchdringender Strahlung, also ionisierender Strahlung und elektromagnetischen Impulsen, handelt. Gibt es heute eine solche Aussicht? Leider ja. Und es nimmt aus offensichtlichen Gründen jeden Tag zu“, sagte er.

Attention, United States! Russian propagandists threaten the US with nuclear strikes. „If we have to, what can we do?“ – they sigh. pic.twitter.com/2Wm1OiKq85 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 12, 2023

Zuvor, im Januar, sagte er in einem Telegram-Beitrag, in dem es um die Unterstützung der NATO für das ukrainische Militär ging: „Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann einen Atomkrieg auslösen.“

Lukaschenko sagte, sein Land habe begonnen, russische taktische Atomwaffen zu erhalten

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte, sein Land habe begonnen, russische taktische Atomwaffen zu erhalten, von denen einige seiner Aussage nach dreimal stärker seien als die Atombomben, die die USA 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten.

Der Einsatz ist das erste Mal seit dem Fall der Sowjetunion, dass Moskau solche Atomsprengköpfe – weniger leistungsstarke Atomwaffen mit kürzerer Reichweite, die möglicherweise auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden könnten – außerhalb Russlands verlegt.

Der Schritt wird von den USA und ihren Verbündeten sowie von China, das wiederholt vor dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg gewarnt hat, genau beobachtet.

„Wir haben Raketen und Bomben, die wir aus Russland erhalten haben“, sagte Lukaschenko in einem Interview mit dem russischen Staatssender Rossija-1, das vom Kanal der belarussischen Staatsnachrichtenagentur Belta auf der Telegram-App ausgestrahlt wurde.

„Die Bomben sind dreimal stärker als die, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden“, fügte er hinzu.

Lukaschenko, ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte, dass Atomwaffen „innerhalb weniger Tage“ auf belarussischem Boden stationiert würden und dass er über die Möglichkeiten verfüge, bei Bedarf Raketen mit größerer Reichweite zu installieren.

Putin hatte am Freitag erklärt, dass Russland, das die Kontrolle über die in Weißrussland stationierten taktischen Atomwaffen behalten wird, mit deren Stationierung beginnen werde, sobald spezielle Einrichtungen für deren Lagerung bereit seien.

Lukaschenko sagte im selben Interview im russischen Staatsfernsehen, das am späten Dienstagabend ausgestrahlt wurde, dass sein Land über zahlreiche Atomlager aus der Sowjetzeit verfüge und fünf oder sechs davon renoviert habe.

Lukaschenko, der zuließ, dass sein Land von russischen Streitkräften eingesetzt wurde, die die Ukraine im Rahmen dessen, was Moskau als „militärische Sonderoperation“ bezeichnete, angriffen , sagte, die Entwicklung dieser Atomwaffen würde als Abschreckung für diejenigen wirken, die möglicherweise Weißrussland angreifen wollen.

Weißrussland grenzt an drei NATO-Mitgliedsländer: Litauen, Lettland und Polen.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 23.06.2023