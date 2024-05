Skalare HAARP-Wellen live am Wetterradar beobachtet (Video)

Sie können sehen, wie sich die Wolken durch die Wellen bewegen, die durch Radio- und elektromagnetische Frequenzen erzeugt werden (siehe unteres Video). Die HAARP-Einrichtungen und Ionosphärenheizgeräte sind auf der ganzen Welt verteilt, aber wir wissen nicht, wie viele es davon gibt.

Denn warum sollte die Regierung jemals etwas vor uns verbergen?

HAARP bringt die obere Atmosphäre zum Kochen

HAARP wird die obere Atmosphäre mit einem fokussierten und steuerbaren elektromagnetischen Strahl bestrahlen. Es handelt sich um ein fortschrittliches Modell einer „ionosphärischen Heizung“.

Die Ionosphäre ist die elektrisch geladene Kugel, die die obere Erdatmosphäre umgibt. Sie liegt zwischen 60 und 1.000 Kilometer Kilometer über der Erdoberfläche.

Vereinfacht gesagt ist der Apparat für HAARP eine Umkehrung eines Radioteleskops; Antenne sendet Signale statt zu empfangen. HAARP ist der Testlauf für eine superstarke Radiowellenstrahltechnologie, die Bereiche der Ionosphäre anhebt, indem sie einen Strahl fokussiert und diese Bereiche erhitzt.(HAARP oder Sonnensturm? Internetnutzer sagen, Polarlichter seien von Menschenhand geschaffen!?)

Elektromagnetische Wellen prallen dann auf die Erde zurück und durchdringen alles – Lebende und Tote.

Das Militär sagt, das HAARP-System könnte:

Der Physiker Daniel Winter, Ph.D., aus Waynesville, North Carolina, sagt:

300x250 boxone

„HAARP-Hochfrequenzemissionen können mit langwelligen (extrem niederfrequenten oder ELF)-Impulsen gekoppelt werden, die das Erdgitter verwendet, um Informationen als Schwingungen zu verteilen, um die Tänze des Lebens in der Biosphäre zu synchronisieren.“

Dan bezeichnet diese geomagnetische Aktion als „ Informationsblutkreislauf der Erde“ und sagt, es sei wahrscheinlich, dass die Kopplung von HAARP HF (Hochfrequenz) mit natürlichen ELF ungeplante, unerwartete Nebenwirkungen verursachen könne.

Die verborgene Hand des Militärs: Strategischer Einsatz von HAARP und die schlimmen Auswirkungen

Das High Frequency Active Auroral Research Program, besser bekannt als HAARP, ist nicht nur ein wissenschaftliches Rätsel; Es ist ein beeindruckendes Werkzeug im Arsenal der modernen Kriegsführung.

Transforming Kriegsführung: Jenseits traditioneller Schlachtfelder. Die offizielle Darstellung positioniert HAARP als ein harmloses wissenschaftliches Unterfangen, das darauf abzielt, die atmosphärischen Eigenschaften zu untersuchen und die Kommunikation zu verbessern.

Unter diesem Deckmantel akademischen Interesses verbirgt sich jedoch eine völlig andere Realität. HAARP verfügt über Fähigkeiten, die die Kriegsführung, wie wir sie kennen, verändern könnten.

Durch die Manipulation der Ionosphäre, wo die Erde auf den Weltraum trifft, kann das Militär Bedingungen schaffen, die Satelliten lahmlegen, Radarerkennungssysteme stören und sogar Wettermuster beeinflussen könnten.

Die Implikationen sind erschreckend. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Dürren oder Hurrikane als geopolitische Waffen eingesetzt werden könnten, in der Länder ins Chaos gestürzt werden könnten, ohne dass jemals ein Soldat ihre Grenzen überschreitet.

Das US-Militär könnte durch HAARP die Macht besitzen, die obere Atmosphäre mit einem fokussierten elektromagnetischen Strahl zu treffen, wie in ihren eigenen Beschreibungen vorgeschlagen, und so den Himmel selbst in ein unsichtbares Schlachtfeld zu verwandeln.

Ersetzen des EMP: Eine neue Ära der elektronischen Kriegsführung. Die potenziellen militärischen Anwendungen von HAARP gehen sogar über diese alarmierenden Fähigkeiten hinaus. Ursprünglich wurden Waffen mit elektromagnetischen Impulsen (EMP) entwickelt, um elektronische Geräte zu stören und so militärische Operationen effektiv lahmzulegen.

HAARP könnte den elektromagnetischen Impulseffekt atmosphärischer thermonuklearer Geräte ersetzen und eine gezieltere, weniger zerstörerische Option zur Deaktivierung feindlicher Elektronik bieten.

Eine solche Technologie vermeidet nicht nur die katastrophalen Kollateralschäden, die mit einem Atomkrieg einhergehen, sondern definiert auch die Landschaft der Militärstrategie neu.

Darüber hinaus könnten die bestehenden ELF-Kommunikationssysteme (Extremely Low Frequency), die von U-Booten tief in den Landschaften von Michigan und Wisconsin genutzt werden, überflüssig werden.

Die Technologie von HAARP verspricht eine kompaktere und effizientere Methode der Unterwasserkommunikation, ein entscheidender Vorteil in der Seekriegsführung, wo Tarnung und Kommunikation im Vordergrund stehen.

Das zweischneidige Schwert: Verbesserungen bei Sicherheit und Überwachung. Die Radarfunktionen von HAARP könnten angeblich ankommende Bedrohungen auf niedriger Ebene wie Flugzeuge und Marschflugkörper erkennen und herkömmliche Radarsysteme überflüssig machen.

Diese Fähigkeit, Bedrohungen zu überwachen und möglicherweise zu neutralisieren, bevor sie sich am Horizont manifestieren, bietet einen erheblichen taktischen Vorteil.

Allerdings wirft es auch tiefgreifende Fragen über das Gleichgewicht zwischen nationaler Sicherheit und der Möglichkeit einer übermäßigen Überwachung auf.

Kritiker argumentieren, dass diese immense Macht zweischneidig sei. Obwohl es zu erheblichen Fortschritten in der Sicherheit führen könnte, fördert die mangelnde Transparenz über die gesamten Fähigkeiten und Absichten von HAARP ein Klima des Misstrauens und der Angst.

Das Militär behauptet, dass die HAARP-Systeme die Kommunikation in einem riesigen Gebiet auslöschen könnten, während ihre eigenen Systeme betriebsbereit blieben – eine Fähigkeit, die sowohl als Verteidigungsmaßnahme als auch als Instrument autoritärer Kontrolle angesehen werden könnte.

Während wir zu den rätselhaften Lichtern aufblicken, die über unseren Himmel tanzen, müssen wir auch ein kritisches Auge auf die Wesen werfen, die diese beeindruckende Technologie nutzen.

Das Potenzial von HAARP, die Atmosphäre selbst zu verändern, wirft nicht nur Möglichkeiten, sondern auch tiefgreifende ethische Bedenken auf. Ohne strenge Aufsicht wird der Grat zwischen der Verteidigung unserer Nationen und ihrer Beherrschung gefährlich schmal.

In einer Welt, die zunehmend von technologischer Vormachtstellung geprägt ist, stellt HAARP sowohl den Höhepunkt der Innovation als auch die Büchse der Pandora mit geopolitischen Auswirkungen dar.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei seiner Verwendung strengste ethische Standards eingehalten werden, um sicherzustellen, dass dieses mächtige Werkzeug nicht zu einer Waffe zur Massenzerstörung wird.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

SCALAR HAARP WAVES YESTERDAY BEFORE LIGHTS IN SKY

You can see the clouds are moving through the waves generated by radio and electromagnetic frequencies. The HAARP facilities and ionospheric heaters are located globally but no telling how many there are that we don’t know… pic.twitter.com/J20pZC4RWM

— Redpill Drifter (@RedpillDrifter) May 12, 2024