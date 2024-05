Erzbischof: Globalistischer “Vernichtungsplan” dient Satans Ziel, Leib und Seele zu töten (Video)

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text einer Rede, die Erzbischof Carlo Maria Viganò am 10. Mai im Auditorium Gavirate in Varese, Italien, gehalten hat.

DARÜBER HINAUS BLICKEN

Ein “forensischer” Ansatz für das psychopandemische Verbrechen

Stellungnahme für den Kongress “Der verleugnete Tod”

Auditorium Gavirate (Varese, Italien), 10. Mai 2024

Du hast den Teufel zum Vater,

und ihr wollt die Wünsche eures Vaters erfüllen.

Er war von Anfang an ein Mörder

und hat nicht in der Wahrheit ausgeharrt,

denn es ist keine Wahrheit in ihm.

Wenn er die Unwahrheit sagt, spricht er von sich selbst,

denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Joh 8:44

Eine der unmittelbarsten Auswirkungen der teuflischen und manipulativen psychopandemischen Operation ist die Weigerung der Massen, sich einzugestehen, dass sie einem kolossalen Betrug zum Opfer gefallen sind.

Unter dem Vorwand, die Ausbreitung eines Virus zu verhindern, das als tödlich und unheilbar dargestellt wurde – und von dem wir heute wissen, dass es nie gemäß den Kochschen Postulaten isoliert werden konnte -, wurden Milliarden von Menschen gezwungen, sich mit einem experimentellen Medikament impfen zu lassen, von dem bekannt war, dass es für seinen erklärten Zweck unwirksam war.

Und um dies zu erreichen, haben die verantwortlichen Behörden nicht gezögert, bestehende Behandlungsmethoden zu diskreditieren, die es unmöglich gemacht hätten, dieses genetische Serum zum Verkauf zuzulassen.(Erzbischof Viganò: »Die globale Kabale will das Reich des Antichristen auf Erden etablieren«)

Der Grund für diese instinktive Weigerung der Massen, sich als Opfer eines wahren und echten Verbrechens gegen die Menschheit zu erkennen, beseitigt jedoch nicht die Beweise für die Absichten der Täter dieses Verbrechens.

300x250

Diese Absichten, die jahrzehntelang auf der Grundlage einer grotesken Verfälschung der Realität verkündet wurden, finden ihren Ausdruck in einer systematischen Aktion, die darauf abzielt, die Entvölkerung des Planeten durch Pandemien, Hungersnöte, Kriege, Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Verarmung der schwächeren Bevölkerungsschichten und den drastischen Abbau der öffentlichen Dienstleistungen – einschließlich Gesundheit und soziale Sicherheit -, die der Staat seinen Bürgern garantieren sollte, zu fördern.

Das Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health (hier und hier) ist einer der Hauptarchitekten eines Plans zur Bevölkerungsreduzierung, der von der neomalthusianischen Annahme ausgeht, dass die Erdbevölkerung drastisch reduziert werden muss und dass die Nahrungsmittel- und Energieressourcen Gegenstand von Interventionen sein müssen, die diese Reduzierung begünstigen.

Die Erklärungen, die diesen Ausrottungsplan bestätigen, werden nicht einmal mehr verheimlicht; im Gegenteil, sie werden in den Konferenzen und Studien, die von dem Netzwerk von Organisationen und Instituten, die von selbsternannten Philanthropen finanziert werden, ausdrücklich bekräftigt.

300x250 boxone

Wenn aber eine Lobby sehr reicher Leute erklärt, sie wolle die Weltbevölkerung durch Massenimpfungen reduzieren, die Sterilität, Krankheit und Tod verursachen, und wenn diese Impfungen tatsächlich Sterilität, Krankheit und Tod bei Millionen von Geimpften verursachen, dann sollten wir alle unseren Horizont erweitern – und ich richte meinen Appell an angesehene Juristen und Intellektuelle ebenso wie an Ärzte und Wissenschaftler – und uns nicht auf eine Untersuchung beschränken, deren einziger Gegenstand die schädlichen und tödlichen Wirkungen des Versuchsserums sind.

Wenn wir die Organisation der Psychopandemie nicht in den breiteren Kontext des verbrecherischen Plans einordnen, der sie erdacht und entworfen hat, werden wir uns der Möglichkeit berauben, nicht nur zu verstehen, dass es sich um ein vorsätzliches Verbrechen handelt, sondern auch zu erkennen, an welchen anderen Fronten wir Gegenstand neuer Angriffe sind oder sein werden – die alle das gleiche Endziel haben, nämlich die physische Vernichtung von Milliarden von Menschen.

Die Schwachstellen des weit verbreiteten Zensursystems, das in fast allen westlichen Staaten – oder besser gesagt, in denjenigen, die dem Diktat der WHO und dem subversiven Schirm des Weltwirtschaftsforums unterworfen sind – etabliert wird, haben es vielen von uns ermöglicht, die Demonstration einer unbestreitbaren Tatsache zu sehen:

Diese Seren – die von Regierungsstellen unter Verwendung von Viren hergestellt werden, die durch Funktionserweiterungsforschung gentechnisch verändert wurden und der militärischen Geheimhaltung unterliegen – dienen nicht nur nicht der Heilung der Phantomkrankheit Covid-19, sondern führen auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen und sogar zum Tod; und das liegt nicht nur an der neuen mRNA-Technologie, mit der sie hergestellt werden, sondern auch am Vorhandensein von Substanzen, die für den erklärten Zweck der Virusbekämpfung keinerlei Bedeutung haben. Stoffe – darunter Graphenoxid -, die zufälligerweise lange vor Beginn der Pandemie-Operation patentiert wurden – ein beunruhigendes Detail, um es vorsichtig auszudrücken.

Angesichts der Tatsache, dass diese Seren nicht das tun, was sie bei ihrer Zulassung durch die verschiedenen Gesundheitsbehörden versprochen haben, sondern sich stattdessen als sehr wirksam bei der Auslösung schwerster Krankheiten, bei der Verursachung von Todesfällen und bei der Sterilisierung der Geimpften erweisen, ist es notwendig, den nächsten Schritt zu tun – der von dem System, das sie auferlegt hat, am meisten gefürchtet wird – und die Böswilligkeit und den Vorsatz – den mens rea, wie Juristen sagen würden – derjenigen anzuprangern, die absichtlich eine gefälschte Pandemie eingesetzt haben, um die Bevölkerung auszurotten, im Einklang mit einer verrückten, antihumanen Vision, die die Menschheit als Krebsgeschwür des Planeten betrachtet.

Deshalb lade ich Sie ein, den nächsten Schritt in dieser lobenswerten Operation der Wahrheit und der Anprangerung zu tun, in der Sie sich mutig engagieren.

Stellen Sie nicht die falschen Fragen, denn Sie werden die falschen Antworten erhalten. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Gesundheitsbehörden in rechtmäßiger Absicht gehandelt haben und dass die begangenen Fehler auf Unerfahrenheit oder den Druck der Notlage zurückzuführen sind; wenn Sie davon ausgehen, dass die Hersteller von Genserum die Heilung von Krankheiten zum Ziel haben und nicht den zynischsten Profit und die Schaffung chronisch kranker Menschen, werden Sie die Realität verfälschen, und die Schlussfolgerungen, zu denen Sie gelangen, werden zwangsläufig irreführend sein.

Gehen Sie stattdessen sozusagen forensisch vor, so dass eine vollkommene Kohärenz zwischen den eingesetzten Mitteln und den erzielten Ergebnissen erkennbar wird, unabhängig von den erklärten Zielen; wohl wissend, dass die wahren Beweggründe gerade wegen des ihnen innewohnenden Wunsches, zu schaden, verborgen und geleugnet werden mussten.

Wer würde jemals zugeben, bevor er in betrügerischer Absicht eine genetische Massenbehandlung durchsetzt, dass das beabsichtigte Ziel darin besteht, einen sehr großen Teil der Weltbevölkerung entweder krank, steril oder tot zu machen?

Aber wenn dies das Ziel der neomalthusianischen Ideologie ist, wenn es Beweise dafür gibt, dass die schädlichen Wirkungen der Seren böswillig verschwiegen wurden; wenn in den verschiedenen Chargen Substanzen enthalten sind, die keine prophylaktische Berechtigung haben, sondern im Gegenteil Pathologien hervorrufen und eine Manipulation der menschlichen DNA ermöglichen, dann können die logischen Schlussfolgerungen nicht umhin, den kriminellen Willen hinter der Operation und damit die schuldhafte Komplizenschaft der öffentlichen Institutionen, der privaten Einrichtungen, sogar der Führer der katholischen Hierarchie, der Medien, der Justiz, der Polizei, der Streitkräfte und der gesamten Ärzteschaft – abgesehen von sehr seltenen Ausnahmen – bei einer Massenvernichtungsoperation aufzuzeigen.

Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen – und die wir denen stellen müssen, die vorgeben, uns zu regieren und uns Regeln und Verhaltensweisen aufzuerlegen, die sich direkt auf unser tägliches Leben und unsere Gesundheit auswirken -, ist nicht, warum Seren eingeführt wurden, obwohl sie nachweislich schädlich und tödlich sind, sondern warum kein Organ des Staates – dessen oberstes Ziel das Gemeinwohl, die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Bürger sein sollte – diesem Verbrechen ein Ende gesetzt hat, sondern sogar zum Komplizen geworden ist, indem er so weit ging, Grundrechte zu verletzen und die Verfassung mit Füßen zu treten.

Und wenn wir die Komplizenschaft der Justiz, des Parlaments, der Regierung und des Staatschefs verstehen, müssen wir uns fragen, wie die Bürger – die in Artikel 1 der Verfassung als alleinige Träger der nationalen Souveränität anerkannt werden – angesichts eines subversiven Akts und eines Verrats der Machthaber reagieren können und sollen.

Quis custodiet ipsos custodes? (Wer wird die Wächter selbst bewachen?) fragt Juvenal (Satiren, VI, 48-49). Wenn ein Regierungssystem so strukturiert ist, dass die Machthaber denen schaden können, die ihnen gehorchen müssen, wenn es Kräften, die durch kein politisches oder gesellschaftliches Mandat legitimiert sind, gelingt, ganze Regierungen und supranationale Institutionen mit der Absicht zu steuern, sich die Macht anzueignen und alle Kontrollinstrumente und Ressourcen – Finanzen, Gesundheit, Justiz, Verkehr, Handel, Ernährung, Bildung, Information – in ihren Händen zu konzentrieren;

Wenn sich ein subversives Gebilde öffentlich rühmen kann, Ministerpräsidenten, Minister und Beamte zu seinen Diensten zu haben, müssen wir die Augen öffnen und das Scheitern jenes Sozialpakts anprangern, der die Grundlage des zivilen Zusammenlebens ist und die Übertragung von Befugnissen durch das Volk an seine Vertreter legitimiert.

Und daraus muss zwangsläufig das Bewusstsein erwachsen, dass die Pandemie – ebenso wie der Klimanotstand und all die anderen Pseudokatastrophen, die von derselben Lobby zu Einschüchterungszwecken inszeniert werden – ein wesentliches Stück im Rahmen eines umfassenderen globalen Staatsstreichs darstellt, dem es entgegenzutreten gilt.

Deren Urheber – sowohl an der Spitze dieser subversiven Organisationen als auch in Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und auf höchster Ebene der katholischen Kirche – werden unweigerlich wegen Hochverrats und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt und verurteilt werden.

Doch dazu – das werden Sie nach vier Jahren anerkennen müssen – ist es unerlässlich zu verstehen, dass diese kriminelle Lobby für das Böse handelt, dem Bösen dient und den Tod nicht nur des Körpers, sondern auch der Seele eines jeden von uns anstrebt; dass ihre Abgesandten Diener Satans sind, die sich der Zerstörung all dessen verschrieben haben, was auch nur im Entferntesten dem vollkommenen Werk der Schöpfung ähnelt, all dessen, was sich auf die großzügige und unentgeltliche Tat bezieht, mit der der Schöpfer das Leben schenkt.

Satan ist von Anfang an ein Mörder (Joh 8,44), und diejenigen, die ihm dienen, können nichts anderes tun, als den Tod zu wünschen, mit welchen Mitteln auch immer er herbeigeführt wird.

So zu tun, als hätten wir es mit niederträchtigen Händlern zu tun, die nur an Geld interessiert sind, und sich zu weigern, die satanische Matrix des globalistischen Plans zu sehen, ist ein unverzeihlicher Fehler, den keiner von uns machen darf, wenn wir die Bedrohung, die sich über der gesamten Menschheit abzeichnet, wirklich aufhalten wollen.

Dafür versichere ich Sie meiner Gebete und bitte Sie um den Segen Gottes und das Patronat der Heiligen Jungfrau Salus Infirmorum.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 18.05.2024