Die neue Weltordnung: Die große September-Offensive – Beschleunigung der Agenda 2030

Am 22. und 23. September 2024 veranstalten die Vereinten Nationen den „Zukunftsgipfel“, ein hochrangiges Treffen, bei dem der „Zukunftspakt“ verabschiedet werden soll und, wie viele erwarten, ein „Zukunftspakt“ „planetarischer Notstand“ ausgerufen werden könnte.

Das sich anbahnende Großereignis verdient eine etwas detailliertere Analyse.

In Teil I werde ich hier die Vorschläge zur beschleunigten Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030 vorstellen, die, wie die UN-Bürokratie und die ihr angeschlossenen Organisationen hoffen, im September 2024 unter dem Dach der Agenda 2030 verabschiedet werden sollen.

Im zweiten Teil werde ich den „planetaren Ausnahmezustand“ diskutieren und einige Überlegungen zur Natur der „Global Governance“ anstellen, die sich aus den Gipfeldokumenten ergibt.

Vorbereitungen auf hoher Ebene

Die Idee eines „Zukunftsgipfels“ wurde offiziell anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Vereinten Nationen geboren; die Vollendung dieses runden Jubiläums fiel (zufällig) genau auf das Jahr 2020, das Jahr der Plandemie.

Konfrontiert mit „globalen Bedrohungen“, die nicht nur aus der damals neuen Covid-19-Krise und dem „Klimawandel“ bestanden, sondern auch aus „Risiken und Chancen, die sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben“ und einer „Stagnation“ bei der Umsetzung der Agenda 2030, beschlossen die Mitglieder, dass eine „Stärkung der Global Governance“ (und vor allem eine neue große finanzielle Anstrengung) notwendig sei und forderten den UN-Generalsekretär auf, rasch einen Aktionsplan auszuarbeiten.

Als Antwort auf diese Aufforderung hat Antonio Guterres im September 2021 einen Bericht mit dem Titel „Unsere gemeinsame Agenda“ („Unsere gemeinsame Agenda“, wobei wir „unsere“ als „ihre“ lesen) verfasst, ein Dokument, das die Hauptrichtungen der Diskussionen aufzeigt, die im September stattfinden werden und die im Wesentlichen „auf eine maximale Beschleunigung (Turbolader) der Agenda 2030 abzielen“. (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

Vor diesem Hintergrund halte ich es für gerechtfertigt, diese neue globalistische Agenda im Folgenden als „Turbo-Agenda“ zu bezeichnen.

Den Vereinten Nationen geht die Geduld aus; oder sie haben keine Zeit. Und nicht nur die UNO, auch die sympathischste NGO auf diesem Planeten, das Weltwirtschaftsforum (WEF), mit dem sich die UNO bereits 2019 offiziell für eine beschleunigte Umsetzung der Agenda 2030 ausgesprochen hat, leidet unter dem Ansturm.

Guterres selbst und Klaus Schwab haben dazu eine „strategische Partnerschaft“ unterzeichnet, in der sie sechs Bereiche von größtem Interesse identifiziert haben – die dann alle getreulich in die Turbo-Agenda übernommen wurden.

Darunter das erste große Anliegen: natürlich eine neue Anstrengung und ein neues System zur Finanzierung der Agenda 2030, das heißt (laut WEF-Ankündigung) “Mobilisierung der Systeme und Beschleunigung der Finanzströme …durch die Einführung innovativer Lösungen”, um die langfristigen Investitionen in die SDGs zu erhöhen.

Das zweite drängende Thema ist der „Klimawandel“, zu dem die UNO und das WEF unter anderem beschlossen haben, „öffentlich-private Plattformen in Sektoren mit hohen Emissionen“ zu schaffen und „die für die Anpassung an den Klimawandel erforderlichen Dienstleistungen zu verbessern“.

Was diese finanziellen und anderen Innovationen bedeuten könnten, habe ich in einem früheren Artikel diskutiert.

Covid – eine Chance, die man nicht verpassen sollte

Etwas fehlte noch. Aber es kam. Ein Element, das überall in der Turbo-Agenda als entscheidender Faktor für die Notwendigkeit, auf das Globalisierungspedal zu treten, genannt wird, ist Covid. Denn nachdem die UNO und das WEF 2019 beschlossen hatten, die Umsetzung der Agenda 2030 maximal zu beschleunigen, kam es unmittelbar zur katalytischen Krise (Zufall).

Zuvor hatte Guterres im Juni 2020 ausgeführt:

„Der Great Reset ist eine willkommene Anerkennung, dass diese menschliche Tragödie ein Weckruf sein muss. Wir müssen gerechtere, inklusivere und nachhaltigere Volkswirtschaften und Gesellschaften aufbauen, die widerstandsfähiger gegen Pandemien, den Klimawandel und die vielen anderen globalen Herausforderungen sind, vor denen wir stehen.“

Es war, als hätte er die Worte aus dem Munde seines ebenso dicken strategischen Partners Schwab übernommen, der sich von der Perspektive inspirieren ließ: “Die Pandemie stellt ein seltenes, aber schmales (sic!) Zeitfenster dar, um nachzudenken, umzudenken und neu zu beginnen”.

Und das bei einer Krankheit mit einer Überlebensrate von 99,8 %. Entweder sind die Weltpolitiker hypersensibel und reagieren völlig überzogen, oder sie wussten etwas, oder sie wussten etwas anderes.

Sicher ist, dass die Turbo-Agenda eindeutig von Covid motiviert ist, das seit seiner Einführung als „die Krankheit, die unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, unsere Gesundheit bedroht, unsere Wirtschaft und unser Leben zerstört und Armut und Ungleichheit verschärft“ definiert wird.

Ich wiederhole: Die Krankheit hat all dies verursacht, nicht die Maßnahmen der Regierungen.

Das Dokument stammt zwar aus dem Jahr 2021, aber inzwischen gibt sogar der britische Premierminister Rishi Sunak zu, dass die Quarantänemaßnahmen mehr geschadet als genutzt haben, sodass die Turbo-Agenda vielleicht aktualisiert werden muss, nicht um über Menschen auf dem Gipfel zu veralteten Zeitpunkten zu diskutieren.

Weiter: Covid ist (immer noch, solange das Dokument nicht geändert wird) die Krankheit, die uns davon überzeugen muss, dass es an der Zeit ist, „globale Solidarität“ zu zeigen, genauer: „einen globalen Impfplan, der die Impfstoffe gegen das Virus in die Arme von Millionen von Menschen injiziert, die noch keinen Zugang zu dieser lebensrettenden Behandlung haben. “

Eine Behauptung, die sich im Laufe der Zeit nicht bewahrheitet hat, aber vielleicht verfügen die Vereinten Nationen nicht über die neuesten Informationen über die „Sicherheit und Wirksamkeit“ sogenannter Impfstoffe.

Trotz der multilateralen Entwicklung der Pandemie Covid-19 wurde auch auf die schreckliche Fehlinformation hingewiesen, die die Welt plagt und Maßnahmen erfordert, um „einen gemeinsamen Konsens (sic) zu verteidigen, der empirisch auf Fakten, Wissenschaft und Wissen beruht“.

Abgesehen vom Pleonasmus hätte ich es nicht besser sagen können. Um weiter zu zitieren:

„Der Krieg gegen die Wissenschaft muss aufhören“.

Die Turbo-Agenda zeigt die Alternativen auf, vor denen die Menschheit steht, und beschreibt ein „Szenario ständiger Verwüstung und Krise“, das mit „tödlichen Pandemien“ beginnt und Folgendes beinhaltet: „Covid-19 ist endemisch und unterliegt permanenten Mutationen“; „vermögende Länder horten Impfstoffe“ (absurd, wenn man bedenkt, dass das Virus permanenten Mutationen unterliegt, aber einige sind gierig); „es gibt keinen gerechten Verteilungsplan“; „Gesundheitssysteme sind überlastet“; „es gibt keine Vorbereitung auf zukünftige Pandemien“ (wahrscheinlich hatte der Autor noch nichts von dem prognostizierten Ereignis „Event 201“ gehört).

Das Ergebnis dieses Szenarios? Mehrere Probleme, darunter „die Erosion des Gesellschaftsvertrags“, „die Verschärfung der geopolitischen Spannungen“ (falls Sie sich fragen, woher die Ukraine oder Gaza kommen), „der Mangel an Konsens über Fakten, Wissenschaft und Wissen“ und schließlich … „ Die internationalen Institutionen befinden sich in einem Teufelskreis aus Unterfinanzierung und schlechter Leistung. “

Es wäre schade, nach so viel Arbeit.

Aber wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden, wird es viel, viel besser aussehen. Zum Beispiel: „Impfstoffe werden fair und weitverbreitet sein“; es wird „die Fähigkeit entwickelt, Impfstoffe für zukünftige Pandemien in nur 100 Tagen herzustellen und sie innerhalb eines Jahres weltweit zu verteilen“; „das internationale System wird im Notfall schnell reagieren“.

Ich weiß gar nicht, wofür die den WHO-Vertrag noch gebraucht haben, um Himmels willen.

Der zweite Treiber: “Klimawandel

Obwohl er eine zentrale Rolle spielt als erklärter Grund für die zwingende Notwendigkeit, die Agenda 2030 voranzubringen, ist Covid nicht allein. Er bildet ein teuflisches Duett mit dem älteren Narrativ des „Klimawandels“, das nicht ganz die gewünschten Ergebnisse gebracht hat, daher die Stagnation, die die Vereinten Nationen auf der Jubiläumssitzung 2020 beklagten.

Im Jahr 2023 beklagte Guterres, dass die Bemühungen zur Umsetzung der Agenda 2030 in weite Ferne gerückt und gescheitert seien.

Ich weiß nicht, ob das Klimaprogramm jetzt viel besser vorankommt, wenn ich mir die „umstrittenen“ Ergebnisse der letzten Klimakonferenz (COP28) im Dezember 2023 in Dubai anschaue, deren Präsident Sultan Al Jaber sagte, es gebe keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Verzicht auf fossile Brennstoffe die „globale Erwärmung“ auf das gewünschte Maß reduzieren würde.

In jedem Fall ist die Turbo-Agenda eine Neuauflage der Geschichte vom „Klimawandel“, mit der sie die Welt als dringenden und unerbittlichen Grund für einen Neustart propagiert.

Wie sein kleinerer, aber auffälligerer Bruder Covid kann der „Klimawandel“, so die Turbo-Agenda, zu einem katastrophalen Szenario führen: „Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren, tropische Wirbelstürme und andere Extremereignisse von nie da gewesenem Ausmaß und nie da gewesener Häufigkeit“ werden an Orten auftreten, die bisher nicht betroffen waren, oder zu atypischen Zeiten“; „Mehr als eine Milliarde Menschen werden unter so extremer Hitze leiden, dass ihr Leben in Gefahr ist“, und so weiter.

Oder wenn die UN im September auf die Tube drückt: “Leben, nicht sterben”; “Der globale Temperaturanstieg wird auf 1,5 Grad Celsius begrenzt”; “Bis 2050 wird kein Land und kein Sektor mehr Kohlenstoff produzieren”; “Ein gerechter Übergang zu einem neuen Ökosystem der Arbeit wird gewährleistet”; “Ein funktionierendes Ökosystem wird für zukünftige Generationen erhalten”; und “Gemeinschaften sind angemessen ausgestattet, um sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und ihnen zu widerstehen”.

“Der neue Gesellschaftsvertrag”

Neben der erheblichen Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 2030, auf die ich weiter unten noch eingehen werde, schlägt die Turbo-Agenda vor, den „Gesellschaftsvertrag“ zwischen den Regierungen und den Bürgern der Mitgliedstaaten zu „erneuern“, „Vertrauen wiederherzustellen“ und die Bürger zur aktiven Beteiligung an der Erreichung der Ziele der Agenda 2030 zu ermutigen.

Die Regierungen werden aufgefordert, die Bürger zu konsultieren, damit sie über die Zukunft ihres Landes mitbestimmen können.

Ich für meinen Teil denke, dass der Herr UN-Generalsekretär entweder einen Scherz macht, oder er sich noch nie mit sozialen Plattformen beschäftigt hat, oder dass er unter „Bürgern“ nur die gut motivierte „Zivilgesellschaft“ versteht. Wie dem auch sei, ich bin gespannt auf die Ergebnisse dieser großen Volksbefragungen.

Tolle Beschleunigung

Zurück zur Turboversion der Sustainable Development Goals (SDGs): Für diejenigen, die sich nicht mehr an diese hehren Ziele erinnern, empfehle ich einen Artikel von Mark Keenan, der die obskure Sprache voller Unwahrheiten der Agenda 2030 so entschlüsselt, dass jeder sie verstehen kann.

Die gleiche Sprache, die typisch für die internationale Bürokratie ist, findet sich auch in der Turbo-Agenda und anderen vorbereitenden Dokumenten (die folgenden Zitate stammen aus einer Zusammenfassung der Ziele des Zukunftsgipfels).

Natürlich klingen alle SDGs gut, wenn man sie unschuldig liest; tatsächlich klingen sie utopisch, was von Anfang an Alarm auslösen sollte, denn wenn es ein Element gibt, das allen Utopien gemeinsam ist, dann ist es ausnahmslos die Eugenik.

Für SDG 1 zum Beispiel (Armut in all ihren Formen und überall auf der Welt beseitigen) wird unter anderem vorgeschlagen, „digitale Technologien für den Sozialschutz zu nutzen“ und „gegebenenfalls angemessene Antworten auf Risiken zu finden“. „Armut mit demografischen und nicht-traditionellen Daten“. Bei Pesemne geht es um die Beseitigung von Armut im Metaversum.

SDG2 befasst sich mit der Beseitigung des Hungers, der Ernährungssicherheit, der Verbesserung der Ernährung und der Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Als Teil dieses scheinbar humanitären Anliegens sieht die Agenda 2030 bereits die Einrichtung (auf nationaler, regionaler oder internationaler Ebene) einiger Saatgut- und Pflanzenbanken und die Bereitstellung eines “gerechten und gleichberechtigten” Zugangs (“auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen”) zu den “Vorteilen, die sich aus der Nutzung von Saatgut und Pflanzen ergeben”), vor.

Solche Banken gibt es bereits, sie werden von verschiedenen privaten Unternehmen kontrolliert, an deren Spitze der unvermeidliche Bill Gates und seine Ex-Frau stehen, die über ihre Stiftung (zusammen mit anderen philanthropischen Stiftungen wie Rockefeller und Ford) heute das weltweit größte Netzwerk von Saatgutbanken besitzen.

Während die Menschen in den letzten 10.000 Jahren frei mit Saatgut gehandelt haben (gemeinsames Erbe der Menschheit), müssen sie nun um Erlaubnis fragen und viel Geld an Unternehmen zahlen, die mit dem Segen der UNO „Biopiraterie“ betreiben.

Zu all dem fügt die Turbo-Agenda noch die „Notwendigkeit der raschen Einführung gemeinsamer Lösungen durch digitale Technologien (Drohnen, Apps) zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität“ hinzu. Wie, fragt mich nicht. Vielleicht haben sie eine Handy-App erfunden, die Ihr Feld pflügt.

SDG 3 zielt darauf ab, ein gesundes Leben zu gewährleisten und die Gesundheit aller Menschen jeden Alters zu fördern. Mit diesem Wunsch ist die Unsterblichkeit nur einen Schritt entfernt.

Wir sehen aber unter anderem die Betonung des „universellen Zugangs zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdiensten, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und der Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme“ (sozusagen Bevölkerungskontrolle) und der „Unterstützung von Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten“ (was zu Massenimpfungen führt).

Aber es geht noch besser: Neben der „internationalen Zusammenarbeit für eine nachhaltige Finanzierung“ im Gesundheitsbereich (eine atemlosere als die Pandemie, wird vermutet) will der Gipfel auch „Fehlinformationen [über Gesundheit] in der Öffentlichkeit reduzieren“ (ich fürchte, das bezieht sich auf offizielle Werbung für bestimmte experimentelle medizinische Produkte) und „digitale und weltraumgestützte (!) Innovationen für die Herstellung und Injektion von Impfstoffen“ (abgesehen von Gates‘ berühmten genmanipulierten Moskitos weiß ich nicht, was ich sagen soll, spritzen die uns von einem Satelliten aus?)

In SDG5 (Gleichstellung der Geschlechter) erfahren wir, dass „die Pandemie und der Klimawandel (verständlicherweise besonders) gefährdete Frauen betreffen“. die vor „geschlechtsspezifischer Fehlinformation“ geschützt werden müssen (wobei ich mich frage, wie gefährdet sie sein können).

Ganz im Sinne des gesunden Menschenverstandes erklärte Hillary Clinton im Dezember 2023 „Es ist bekannt und wird geschätzt, dass die Zahl der Todesopfer [durch den Klimawandel in diesem Jahr] bis zu 500.000 betragen könnte, die meisten davon Frauen und Mädchen, insbesondere schwangere Frauen“.

SDG 7 (Zugang zu nachhaltiger, moderner, verlässlicher und bezahlbarer Energie für alle) kann nur mithilfe von „digitalen Netzen und KI der nächsten Generation“ und „Entwicklung der Solarforschung im Weltraum“ erreicht werden. Der Zugang zu Energieressourcen müsse „als potenzielle Konfliktquelle“ angegangen werden.

Und als ob das bisher nicht genug wäre, erfährt man, dass neue Normen für Energieeinsparungen notwendig sind, die von der Bevölkerung „durch die Verhaltenswissenschaften“ gefördert und unterstützt werden. Pawlow 2.0.

SDG11 (Städte und menschliche Siedlungen werden inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig) wird durch verschiedene digitale Technologien beschleunigt (meine Gedanken fliegen zu „intelligenten“ permanenten Überwachungsdiensten, vorausschauender Polizeiarbeit, „15-Minuten-Städten“, Sozialkreditsystemen usw. usw.) und SDG12 (Städte und menschliche Siedlungen werden inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig). ) und SDG12 (Sicherstellung eines nachhaltigen Konsum- und Produktionsniveaus), durch „Jugendaktivismus zur Verhaltensänderung und durch institutionalisierte Klimastandards“ (d.h. wenn uns die Kleinen nicht überzeugen, indem sie in der Mitte protestieren, dass die Kakerlake ist knuspriger als ein Steak und kaum jemand stirbt bei 10 Grad im Haus, wird es noch einige Gesetze geben).

Das ohnehin schon dringliche SDG 13 (Dringende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen) wird noch dringlicher, unter anderem durch „Mobilisierung junger Menschen und Abbau von Fehlinformationen“ – Maßnahmen, die sich in gewisser Weise gegenseitig ausschließen.

Pakt für die Zukunft

Um all dies zu erreichen, soll der Gipfel im September mit der Unterzeichnung eines Zukunftspaktes enden, dessen Präambel bereits in einem ersten Entwurf veröffentlicht wurde.

Begleitet wird der Pakt von einer politischen Erklärung, in der die Mitgliedsstaaten ausdrücklich die Verantwortung für die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen übernehmen.

In der Präambel wird die „tiefe Besorgnis“ über den Mangel an Mitteln für die Umsetzung der SDGs zum Ausdruck gebracht und versprochen, dass dieses Problem durch ein „SDG-Finanzpaket“ und andere Maßnahmen angegangen werden soll, einschließlich der „Verhinderung und Bekämpfung illegaler Finanzströme“ auf Länderebene, die anerkanntermaßen die Hauptverantwortung für die Finanzierung der Agenda 2030 tragen.

Der Pakt wird auch eine Vereinbarung (“Pakt”) für eine “offene, freie und sichere digitale Zukunft” enthalten, die darauf abzielt, die Chancen digitaler Technologien zu nutzen, aber auch “die damit verbundenen Risiken zu vermeiden”.

Der Pakt wird “in der globalen Zusammenarbeit für die menschliche Entwicklung und den Fortschritt der SDGs, in den Menschenrechten und der Führung des Menschen durch den Menschen verankert sein” (gut, dass sie das so klar formuliert haben, dann höre ich diese Reptiloiden und Anunnaki nicht mehr) und einen “Rahmen für die digitale Governance zur Steuerung globaler, regionaler und nationaler digitaler Ansätze auf der Grundlage gemeinsamer Prinzipien, Prioritäten und Ziele” bieten.

Da wir immer wieder auf die Menschenrechte zu sprechen kommen, wird in der Präambel des Paktes immer wieder betont, dass „die Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, miteinander zusammenhängen, einander bedingen und verstärken“.

So wird unter anderem das „Recht auf Entwicklung“ – jene Entwicklung, die mit den Zielen der Agenda 2030 im Einklang steht, die laut Präambel „weitgehend mit den eingegangenen Menschenrechtsverpflichtungen übereinstimmt“ – als gleichberechtigt mit anderen Grundrechten wie dem Recht auf freie Meinungsäußerung oder dem Recht auf Freizügigkeit angesehen.

In anderen Dokumenten des Gipfels ist von einer beschleunigten Umsetzung des „Rechts auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“ die Rede, das unter den gegebenen Bedingungen Vorrang vor manchen Rechten sozialer oder wirtschaftlicher Natur habe.

Der Pakt enthält auch eine Erklärung über die künftigen Generationen, und in der Präambel wird „der Beitrag der Kinder und Jugendlichen als entscheidende Akteure bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung“ begrüßt, auch durch Maßnahmen, die sie selbst (auf eigene Initiative, sobald sie sie erhalten) ergreifen. Kinder sind ungeduldig) in den Bereichen „Klima, Geschlechtergleichstellung, soziale Gerechtigkeit, Humanität, Innovation, Generationengerechtigkeit, Förderung von Kultur und Inklusion“ und was die Kleinen außer Lutschern sonst noch so machen.

In der Präambel wird auch „anerkannt“, dass „das Wohlergehen junger Menschen eng mit ihrem Recht auf das erreichbare Höchstmaß an geistiger und körperlicher Gesundheit, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, verknüpft ist“ und dass wir „den Bedürfnissen und Wünschen aller“ jungen Menschen gerecht werden müssen, einschließlich derjenigen, die mehrfachen und sich überschneidenden Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind. “

Insgesamt „erkennt“ die Präambel des Zukunftspakts an, dass der nachhaltige Schutz des Planeten und seiner natürlichen Ressourcen eine grundlegende Transformation der Menschheit und ihrer Systeme erfordert – in der Übernahme von Verantwortung und Solidarität, in den Formen der Finanzierung und in den Handlungen, die sie unternimmt.

Ich meine, die Vereinten Nationen bereiten sich offiziell auf den Great Reset vor.

