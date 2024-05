Clint Eastwood hat angeblich seine Oscars wegen „Woke Nonsense in Hollywood“ zurückgegeben – wirklich!?

Teile die Wahrheit!

Behauptung: Clint Eastwood gab seine Oscars zurück und verwies auf „Woke Unsinn in Hollywood“.

Am 15. Mai 2024 veröffentlichte die Facebook-Seite „America’s Last Line of Defense“ ein Meme , das ein Foto des legendären Schauspielers und Regisseurs Clint Eastwood mit der Überschrift „Clint Eastwood gibt alle sechs seiner Oscars zurück: ‚Hollywood ist moralisch bankrott‘“ zeigt.

In der Bildunterschrift über dem Meme hieß es: „Laut Eastwood war die Rückgabe der Auszeichnungen die einzige Option für ihn. ‚Ich möchte nicht mit dem Woke-Unsinn in Hollywood in Verbindung gebracht werden.‘“

Einem Gerücht zufolge gab Clint Eastwood alle seine Oscars zurück, weil Hollywood moralisch bankrott war und zu viel woke war.

Allerdings handelte es sich bei diesem Artikel nicht um eine sachliche Darstellung realer Ereignisse. Die Facebook-Seite „America’s Last Last of Defense“ beschreibt ihren Inhalt als Unterhaltung mit Satire und Parodie.

In der Beschreibung der Seite wird ausdrücklich die Absicht zum Trollen erwähnt: „Das Flaggschiff des ALLOD-Trolley-Netzwerks. Nichts auf dieser Seite ist echt.“

Dunning-Kruger-Times.com ist eine der Websites unter dem Dach des America’s Last Line of Defense-Netzwerks für Satire und Parodie.

Auf der Seite „Über uns“ der Website wird der Begriff „Taters“ als „die konservativen Fans von Amerikas letzter Verteidigungslinie“ definiert.

Der erste Kommentar unter dem Facebook-Beitrag „America’s Last Line of Defense“ schrieb der Facebook-Seite des SpaceX-Fanclubs die Inhaltsidee zu:

Dies ist Teil unserer neuen Serie „Die KI-Schlagzeilen von SpaceX Guy wurden in Konversationsenglisch übersetzt“. Hier nehmen wir eine Schlagzeile, die bereits die Grundlagen von einer bis neun ALLOD-Geschichten enthielt und irgendwo „woke“ hinzugefügt hat, und drehen sie erneut. Ja, Patrioten, es gibt hier tatsächlich jemanden, der das mit Absicht macht, im Gegensatz zu den halben Dutzend Fleischpfeifen, die uns den ganzen Tag eine russische Trollfarm nennen. (Abartiges Hollywood: Mit „Poor Things“ stimmt etwas furchtbar nicht) 300x250 Sie machen Politik, Genosse, wir machen Kulturkriegs-Unsinn. Passt auf. Und Gott segne Amerika.

Die SpaceX-Fanclub-Seite veröffentlichte am 11. Mai den scheinbar ursprünglichen Beitrag. Das Meme des Beitrags lautete: „Clint Eastwood gibt den Oscar zurück und sagt: ‚Es ist zu viel woke.“

Die Beschreibung der SpaceX-Fanclub-Seite lautet: „Wir posten SATIRE, nichts.“ auf dieser Seite ist echt.“

300x250 boxone

Laut der Website der American Academy of Arts & Sciences hat Eastwood insgesamt vier Oscars gewonnen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Eastwoods Name und Identität verwendet werden, um Internetnutzer auszutricksen. Letzten Monat bestätigten Vertreter gegenüber PEOPLE, dass der Schauspieler Juror Nr. 2 keine offiziellen Social-Media-Konten hat, nachdem auf X (ehemals Twitter) ein Konto erstellt wurde, in dem behauptet wurde, Eastwood zu sein.

Ansonsten blieb Eastwood in den letzten Monaten unauffällig und trat nur selten zusammen mit Dr. Jane Goodall bei der Veranstaltung Reasons for Hope des Wildlife Conservation Network in Carmel-by-the-Sea, Kalifornien, auf.

Laut der Online-Beschreibung flossen alle Einnahmen der Veranstaltung „in die Unterstützung globaler Jugendumweltaktionen durch Jane Goodalls Roots & Shoots -Programm“.

Clint Eastwood steht mit 93 Jahren als Regisseur wieder hinter der Kamera. Im US-Staat Georgia habe der Hollywood-Veteran die Dreharbeiten für den Gerichts-Thriller „Juror No. 2“ fortgesetzt, berichtete „People.com“.

Durch den Schauspieler-Streik in den USA waren viele Filmproduktion Mitte Juli vorübergehend eingestellt worden. Vor zwei Wochen wurde der Ausstand beigelegt, seitdem kamen Dreharbeiten wieder ins Rollen.

Der Brite Nicholas Hoult und die Australierin Toni Collette wirken bei Eastwoods Regiewerk mit. Auch der kanadische Star Kiefer Sutherland und die amerikanische Schauspielerin Zoey Deutch sind laut „Hollywood Reporter“ an Bord.

„Juror No. 2“ dreht sich um einen Geschworenen (Hoult) bei einem Mordprozess, der erkennt, dass er möglicherweise für den Tod des Opfers verantwortlich ist. Er muss entscheiden, ob er sich stellt oder als Juror einen Unschuldigen verurteilt.

Collette soll eine Staatsanwältin spielen. Der vierfache Oscar-Preisträger Eastwood („Erbarmungslos“, „Million Dollar Baby“) führte zuletzt bei „Cry Macho“ (2021) und „Der Fall Richard Jewell“ (2020) Regie.

Fazit:

Obwohl jeder mit ein paar Clicks im Internet nachprüfen kann, dass die Aussagen frei erfunden sind, wird das Meme wie wild in den Sozialen Medien von den Aufgewachten geteilt und anderen Menschen geliket, geteilt und kommentiert wie „guter Mann“, etc.

Bitte liebe Leser, benutzt Hirn und Herz und teilt nicht jede Satire, nur weil sie zu gut um wahr zu sein klingt.

…

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 17.05.2024