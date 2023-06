Der Film „Sound of Freedom“ und die Netzwerke zum Thema Kinderhandel „Ein Sturm zieht auf“, „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“ (Videos)

Einige große Namen werden bald für Aufsehen sorgen: Mel Gibson, Jim Caviezel und Tim Ballard. Wer erinnert sich nicht an Donald Trumps Worte:„Es ist die Ruhe vor dem Sturm“ während eines Treffens mit führenden Militärs im Jahr 2017, als er noch Präsident war. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Der Film Sound of Freedom, der am 4. Juli 2023 in die US-Kinos kommt, ist Teil dieses Sturms; aber auch die UFO-Berichterstattung, das Aufhetzen von Rassen und Gruppen gegeneinander und die immer häufiger auftauchenden Impfstoff-Enthüllungen.

Auch der Vorstoß in Richtung CBDC, der Ukraine-Krieg und der bevorstehende Bankencrash. Sie alle sind Teil des Sturms, der sehr bald kommen wird. Lasst uns alle Punkte miteinander verbinden.

Schauen Sie sich zunächst das Video an, in dem Donald Trump diesen einen Kommentar abgibt, den niemand wirklich verstanden hat.

Ja, ich verstehe, wenn Sie müde werden, wenn Sie den Namen Trump wieder sehen, aber er spielt eine wichtige Rolle im aufkommenden Sturm (sehen Sie sich das Video an und lesen Sie weiter unten):

Und dann haben wir natürlich noch Joe Biden, der sich regelmäßig unterschwellig auf „den Sturm“ bezieht.

Wenn Sie das Video unten sehen, werden Sie natürlich denken, dass es sich um den Wintersturm handelt, der vor 5 Monaten über Amerika hinweggezogen ist.

Abgesehen davon, dass der Einfluss des Wetters eines der Themen sein wird, die bald im Rampenlicht stehen werden, geht es um die unterschwellige Botschaft, nämlich „den Sturm“. (Adrenochrom-Ritual: „Schrecklicher“ Snuff-Film von John Podesta im Dark Web – mit Madeleine McCann (Video))

Was genau dieser Sturm (mit einem Großbuchstaben) ist, erfahren Sie weiter unten:

300x250

Der kommende Sturm ist sowohl buchstäblich als auch bildlich zu verstehen. Der buchstäbliche Sturm hat mit Plasma- und Aurora-Borealis-Effekten zu tun (dazu später mehr). Der Sturm im übertragenen Sinne hat mit allem zu tun, was ihm vorausgeht und mit ihm zusammenfällt.

Erstens, das, was dem vorausgeht. Dazu muss man das Gesamtbild durchschauen und erkennen, dass wir uns in einer Phase befinden, in der der so genannte Deep State klar im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert werden muss.

Dies wird nicht durch die Mainstream-Medien erreicht, sondern durch die alternativen Medien und soziale Medien wie Twitter und Telegram. Die Mainstream-Medien, Facebook und Instagram sind mit dem Deep State verbunden. Sie sollten als nicht vertrauenswürdig und als Unterstützer der Agenda des Deep State angesehen werden. (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

300x250 boxone

Die Rede ist natürlich vom Weltwirtschaftsforum, all seinen Marionetten und Regierungsvertretern wie Joe Biden, Justin Trudeau, Emanuel Macron, Mark Rutte und vielen anderen. Sie sind das Team der „bösen Jungs“ und das wird bald weithin sichtbar werden. Große Enthüllungen sind auf dem Weg.

Wir werden bald von Biowaffen-Enthüllungen über den Virenschwindel hören und sehen. Über Impfstoffe wird man sagen, dass Donald Trump die „Operation Warp Speed“ durchgeführt hat, um Milliarden von Leben zu retten.(„Trump führte die Operation Warp Speed durch, um Milliarden von Leben zu retten und den Tiefen Staat zu entlarven“ – Vorhersagen werden wahr)

Über den inszenierten Krieg in der Ukraine werden zunehmend Berichte über Nazi-Praktiken sowie über Kinderhandel, Organraub und Adrenochrom-Produktion auftauchen.(8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Die Kinderhandelsnetzwerke werden mit politischen Führern wie Joe Biden, dem WEF und allen bekannten Marionetten in Verbindung gebracht werden, und auch darüber werden einige wichtige Enthüllungen ans Licht kommen. Möglicherweise wird der türkische Präsident Erdogan dabei eine wichtige entlarvende Rolle spielen.

Und dann, wenn der Volkszorn immer mehr überkocht und niemand mehr den Mainstream-Medien und Mainstream-Politikern traut, werden auch all ihre Pläne (wie die Einführung des CBDC) scheitern.

Dieser Deep State wird dann in seinen letzten Zuckungen eine Alien-Invasion inszenieren, um seine Haut zu retten. Das ist der Grund, warum wir jetzt so viele UFO-Nachrichten in den Medien und alternativen Medien sehen. Das ist alles Teil der PsyOp. In Wirklichkeit hat dies alles mit dem wirklichen Sturm zu tun, der auf uns zukommt, nämlich mit den bereits erwähnten Plasmaeffekten.

Dieses ganze Drehbuch, in dem die „Bösen“ entlarvt werden und die „Guten“ bereit sind, die Bevölkerung zu retten, ist ganz auf die Plasmaeffekte ausgerichtet, die auftreten, wenn die neuen Plasmakuppeln in Betrieb gehen.

Um das zu verstehen, müssen Sie genau wissen, was diese Plasmakuppeln sind, aber Sie sollten wissen, dass ich das gesamte Drehbuch auf der Grundlage dieser Plasmakuppeltheorie vorhergesagt habe, es ist also keine wilde Science-Fiction-Fantasie.

Die Plasmakuppeltheorie erklärt genau, was wir jetzt erleben und was noch kommen wird. Sie erklärt genau, was dieser kommende Sturm bedeutet.

Wir befinden uns kurz vor diesem Sturm, und die erste Entlarvung der „Bösewichte“ wird große Auswirkungen haben, wenn der Film Sound of Freedom in die Kinos kommt.

Das wird am 4. Juli in den US-Kinos der Fall sein. Dieser Film wird einen Sturm der Entrüstung über die angeblich milliardenschwere Industrie der bereits erwähnten Kinderhandelsnetze und der Adrenochromproduktion auslösen.

Werfen Sie einen Blick darauf, wie großartig die Show manipuliert wird. Denken Sie daran, dass Sie es hier mit Top-Schauspielern zu tun haben, und wenn Sie sie privat sprechen hören, denken Sie vielleicht, dass sie nicht schauspielern, aber es ist alles Teil der psychologischen Operation der„ Deepstate-Entlarvung“ (und lesen Sie weiter unter dem Video).

Teil dieser psychologischen Operation, bei der das satanische Böse der „Bösen“ richtig in die Köpfe der Massen eingebrannt werden muss, sind die Berichte über Fabriken in der Ukraine, die Kinder wie Vieh in einem Schlachthof abschlachten. (Whistleblowerin: Die Ukraine erntet Kinder in Adrenochrome-Laboren für VIP-Eliten (Videos))

Das Video unten hilft bereits, die Köpfe auf die Darstellung des großen satanischen Übels des Deep State vorzubereiten (und lesen Sie weiter unten):

Vielleicht denken Sie jetzt: „Aber das ist doch sicher alles nicht erfunden?“ oder „Wollen Sie damit sagen, dass nichts davon passiert und nicht wahr ist?“

Ich sage Ihnen, dass es Teil der Hollywood-Inszenierung ist, der Truman-Show, einer falschen Realität, die über Ihre Wahrnehmung gelegt wird. Unser Bild von der Welt wird von den Medien und den alternativen Medien geprägt.

Das Bild, das jetzt auf der Netzhaut der Massen sein sollte, ist das Bild der „bösen Jungs“ und des großen satanischen Bösen. Und dafür gibt es einen Grund. Dieser Grund ist eigentlich glasklar, wenn man ihn durchschaut.

Bald, wenn alle wütend sind auf das große satanische Böse und den Deep State und all die oben erwähnten Bauern, dann können sich die „Guten“ als die Retter präsentieren.

Wir befinden uns jetzt in der„Problem„-Phase des „Problem, Reaktion, Lösung„-Spiels, um diese Retter vorzustellen. In dieser „Problem„-Phase werden Sie Schritt für Schritt mehr und mehr vom großen satanischen Bösen zu sehen bekommen.

Der Kinostart des Films Sound of Freedom wird dem einen großen Schub geben. Möglicherweise wird es eine weitere Demaskierung durch Erdogan geben (wie oben erwähnt).

Dann wird jeder das satanische Böse im Kopf haben und die „Reaktionsphase“ kann ausgelöst werden. Diese wird sich in das aufgepeitschte Spannungsfeld der Woken- und LGBT-Bewegung ausbreiten, weil sie von diesen „Bösen“ vorangetrieben wurde.

Dieses Spannungsfeld wird wahrscheinlich zu der hier bereits vorhergesagten Bürgerkriegssituation in den USA am 30. Dezember 2021 führen.

Das ist der Zeitpunkt, an dem der Tiefe Staat nach dem hier vorhergesagten Drehbuch versuchen wird, seinen Arsch mit einer Alien-Invasion zu retten. Warum ist das Drehbuch so manipuliert und warum der ganze Aufwand, um das Böse so sichtbar zu machen, die Reaktion zu provozieren und dann die Alien-Invasion vorzutäuschen?

Nun, wenn Sie erst einmal begreifen, dass wir unter einer Plasmakuppel leben und dass eine neue große Plasmakuppel in Betrieb gehen wird, mit 87 runden Scheiben, die durch den Himmel blitzen (die die 87 Spiegelungen von 87 anderen Plasmakuppeln sind), dann ist das das größte Geheimnis, das Sie nicht entdecken dürfen.

Deshalb werden all diese Anstrengungen unternommen, damit das Drehbuch mit der Lichtshow, die am Himmel stattfinden wird, übereinstimmt.

Die Geschichte wird also so aussehen, dass der Tiefe Staat in einem letzten Versuch, seine Machtposition zu erhalten, eine Area 51 Projekt Blue Beam Projektion verwenden wird; eine holographische Projektion, um die Weltbevölkerung und die Führer der Welt in Angst und Schrecken zu versetzen und eine Invasion von Außerirdischen zu verhindern.

In Wirklichkeit handelt es sich also um die Plasmaeffekte der neu in Betrieb genommenen großen Plasmakuppel. Die Inbetriebnahme dieser großen Plasmakuppel wird zu gewaltigen Windböen, elektromagnetischen Überlastungen und gewaltigen Plasmaeffekten führen. Alle Stromnetze, alle elektronischen Geräte, Autos, Flugzeuge, Züge, das Internet – alles wird schwarz werden. Das ist der eigentliche Sturm.

Danach kommt ein weiteres Phänomen, das ich das Phönix-Phänomen nenne, und dann wird der (biblische) Antichrist auf dem Bildschirm erscheinen.

In all dem Aufruhr, der zu dieser „Alien-Invasion“ führt, wird es wahrscheinlich zuerst einen Angriff auf Donald Trump geben. Das ist Teil der PsyOp, der „Lösung“ im „Problem, Reaktion, Lösung„-Spiel, denn Donald Trump wird anfangen, sich als Christusfigur zu präsentieren; der Christus, der mit dem satanischen Deep State aufräumen wird.

Trump wird daher wahrscheinlich zuerst sterben und dann auf wundersame Weise von den Toten auferstehen. Das ist meine Vorhersage.

Wollen Sie wirklich verstehen, was sich in den nächsten Wochen abspielen wird, ohne sich von Filmen und der falschen Realität, die Ihnen vorgegaukelt wird, emotional manipulieren zu lassen?

Dann vertiefen Sie sich in die Plasmakuppeltheorie und studieren Sie auch alle früheren Artikel, die alles im Detail erklären. Lassen Sie sich nicht täuschen und wissen Sie, was auf Sie zukommt!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 23.06.2023