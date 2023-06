Film „Birthgap“ zeigt, wie die explosionsartige Zunahme der Kinderlosigkeit den Bevölkerungsrückgang verursacht (Video)

Die große Mehrheit der kinderlosen Frauen hat nicht den „richtigen Partner“ zur richtigen Zeit gefunden. Der Filmemacher Stephen Shaw hat die Welt bereist, um die Gründe dafür zu erforschen.

(LifeSiteNews) – Es ist eine Situation, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat: Die meisten Menschen auf der Welt leben in einem Land, das unter die Reproduktionsrate gesunken ist und dessen Bevölkerung sich nun in einer Abwärtsspirale befindet.

Kein Ort auf der Erde ist von sinkenden Geburtenraten ausgenommen, auch nicht Afrika, das nur wenige Schritte hinter dem Rest der Welt liegt.

Das Szenario ist – vielleicht ohne Übertreibung – geradezu apokalyptisch.

„Keine Gesellschaft in der Geschichte ist dafür bekannt, aus dieser Spirale herauszukommen“, erklärt der Filmemacher Stephen Shaw in seinem Dokumentarfilm „Birthgap“, der die Gedanken junger Frauen auf der ganzen Welt über das Kinderkriegen erforscht und versucht, die Ursache für die heutige rekordverdächtig niedrige Fruchtbarkeit zu finden.

Das Eintauchen in den Trend des Bevölkerungszusammenbruchs scheint sich an uns herangeschlichen zu haben, wobei ein Großteil der akademischen Welt sich des Phänomens nicht bewusst zu sein scheint. Und für die meisten hat der Trend keinen leicht erkennbaren Grund. In Shaws Interviews, die sich über mehrere Kontinente erstrecken, findet er kaum jemanden, der erklären oder auch nur vermuten kann, wie die Welt in dieses unerforschte Gebiet gelangt ist.

Shaw, ein Datenanalytiker, rechnet mit Zahlen, um eine Erklärung zu finden, und kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Zwischen 1973 und 1978 wurde der weltweite Bevölkerungsrückgang nicht durch Veränderungen der Familiengröße, sondern durch eine explosionsartige Zunahme der Kinderlosigkeit verursacht.

Durch den Vergleich von Statistiken über Erstgebärende und die Anzahl ihrer Kinder mit den nationalen Fruchtbarkeitsraten stellte Shaw fest, dass die Kinderlosigkeit in vielen Ländern innerhalb weniger Jahre in die Höhe schoss.

In Japan zum Beispiel war 1974 eine von 20 Frauen kinderlos. Im Jahr 1977 war es bereits eine von vier Frauen, und im Jahr 1990 war es bereits eine von drei, ein Wert, der auch im Jahr 2020 noch Bestand hat.

In Italien war die Kinderlosigkeit im Jahr 1974 deutlich geringer, nur eine von 30 Frauen war zu diesem Zeitpunkt kinderlos. Doch bis 1977 stieg die Kinderlosigkeit auch dort explosionsartig auf eine von fünf Frauen an, und 1990 lag sie bei einer von drei Frauen, so Shaw.

Allerdings hatte sich in dieser Zeit, wie auch in Japan, „die Familienstruktur überhaupt nicht verändert“, so Shaw, d. h. der Anteil der Frauen, die ein Kind, zwei, drei oder vier oder mehr Kinder hatten, blieb gleich.

Shaw nennt zwar keine konkreten Zahlen für die meisten Länder, teilt aber mit, dass die meisten, wie Italien und Japan, zu „kinderlosen Nationen“ geworden sind, in denen ein Drittel oder mehr Menschen „lebenslang kinderlos“ bleiben werden.

Ebenso bemerkenswert wie dieser Trend ist das Ergebnis einer niederländischen Meta-Analyse, die von der Autorin Jody Day in Shaws Film zitiert wird und Daten aus den frühen 2000er Jahren verwendet, dass nur 10 Prozent dieser Frauen „freiwillig“ kinderlos sind.

Weitere 10 Prozent sind aus „bekannten“ medizinischen Gründen, einschließlich Unfruchtbarkeit, kinderlos. Damit bleibt ein undefinierter, aber hoher Prozentsatz von Frauen übrig, die „durch die Umstände kinderlos“ sind, das heißt, wie Day es ausdrückt, Frauen, die keinen „geeigneten Partner“ finden konnten. Wie Shaw mit bewegenden Zeugnissen zeigt, gehören dazu auch Frauen, deren Partner nicht bereit waren, mit ihnen Kinder zu haben.

Shaws Schlussfolgerungen zu den Ursachen der Kinderlosigkeit beziehen diese Erkenntnisse jedoch nur in geringem Maße ein. Er führt die explosionsartige Zunahme der Kinderlosigkeit im Wesentlichen auf den Ölschock von 1973 zurück und vermutet, dass Frauen das Kinderkriegen aus wirtschaftlichen Gründen aufgeschoben haben.

Shaws Feststellung, dass Kinderlosigkeit ein wichtiger Faktor für die niedrigen Geburtenraten von heute ist, ist aufschlussreich und muss weiter erforscht werden. Dazu muss man jedoch die Lücken in seiner Analyse untersuchen, die meiner Meinung nach unbewusst auf die Voreingenommenheit der Kultur zurückzuführen sind, die die „Geburtenlücke“ überhaupt erst hervorgebracht hat.

Das erste Problem besteht darin, dass Shaw die Fertilitätsraten vor 1970 weltweit weder diskutiert noch aufzeigt. Er geht überhaupt nicht darauf ein, dass der Rückgang der Geburtenraten in Ländern wie den USA, Großbritannien und Australien bereits in den 1960er Jahren, kurz nach der Einführung der Antibabypille, eingesetzt hatte. Meines Erachtens geht er nicht darauf ein, weil sich die Fruchtbarkeitsziffern in den westlichen Ländern vor den 1970er Jahren unterschiedlich entwickelten, als die Trends weitgehend übereinstimmten und sich anglichen.

Ein Blick auf historische Trends, die noch weiter zurückreichen, kann helfen, andere, bisher nicht berücksichtigte Ursachen für die sinkende Fruchtbarkeit aufzudecken. Wenn man noch weiter zurückgeht und sich beispielsweise die Fruchtbarkeitsraten in den USA und in Europa um 1800 ansieht, wird deutlich, dass neben wirtschaftlichen Faktoren auch kulturelle Normen einen starken Einfluss auf die Fruchtbarkeitsraten haben. (Deagels Entvölkerungsprognose 2025: Ein apokalyptische Katastrophe wird durch offizielle Übersterblichkeitszahlen in Millionenhöhe und vertrauliche Pfizer-Dokumente gestützt)

Fruchtbarkeitsrückgang zukunftsweisend

So haben Forscher beispielsweise herausgefunden, dass Frankreich um 1870 „die erste europäische Region war, in der Frauen begannen, weniger Kinder zu bekommen“, wobei die Daten die Behauptung stützen, dass Frankreich auch der „Ursprung sozialer Normen war, die zu Rückgängen in anderen Ländern führten“.

Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Sprachbarrieren den Zeitpunkt des Rückgangs der Fruchtbarkeitsrate beeinflussten, so George Alter und Greogry Clark. Sie fanden heraus, dass in Belgien französischsprachige Gebiete einen Geburtenrückgang erlebten, der im Durchschnitt 20 Jahre früher eintrat als in flämischen Dörfern mit „identischen wirtschaftlichen Bedingungen“.(Massenmord an der Nicht-„Elite“: Direktor einer Wohltätigkeitsorganisation feiert den Rückgang der menschlichen Bevölkerung)

Welche kulturellen Faktoren könnten zu diesem Rückgang beigetragen haben? Studien haben ergeben, dass die Fruchtbarkeitsraten in Frankreich nach der Französischen Revolution (1789-1799) zurückgingen, wie das European Journal of Population (Januar 1985) feststellte:

„Vor 1800 war die eheliche Fruchtbarkeit in Frankreich ähnlich hoch wie in anderen europäischen Ländern, aber nach 1800 ging die französische Rate rasch zurück. Bis 1840 betrug sie zwei Drittel des Niveaus von 1800, und bis 1900 die Hälfte des Niveaus von 1800. In anderen europäischen Ländern begann die eheliche Fruchtbarkeit erst in den 1870er Jahren zu sinken“.

Da die Französische Revolution von der Aufklärung inspiriert war, untermauert diese Tatsache die Vermutung von Ron J. Lesthaeghe, dass die geringere Fruchtbarkeit durch die Verbreitung der Ideen der Aufklärung und die gleichzeitige Abkehr von den geburtenfördernden Lehren der christlichen Religion in Europa verursacht worden sein könnte.“

lter und Clark stellten fest: „Die Ideen der Aufklärung über die Vernunft und die Rolle des Menschen in der Natur sowie der Widerstand gegen religiöse Autoritäten machten die Geburtenkontrolle in der Ehe ethisch und sozial akzeptabel.

Shaw schreckt jedoch völlig davor zurück, auch nur anzudeuten, dass soziale Faktoren die Geburtenrate möglicherweise beeinflusst haben könnten. Zugegebenermaßen sind solche Faktoren sehr viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, zu quantifizieren, und als Datenanalytiker fühlt er sich wahrscheinlich mit klaren Zahlen viel wohler als mit „weichen“ Sozialwissenschaften. Nichtsdestotrotz war menschliches Verhalten noch nie ein rein wirtschaftliches Unterfangen, wie die Zahlen für Europa um 1800 zeigen.

Dass kulturelle Normen die Geburtenraten beeinflussen, zeigen auch die ungewöhnlich hohen Geburtenraten tief religiöser Gemeinschaften heute, ein weiteres Phänomen, das Shaw unerwähnt lässt. Dies lässt sich nicht allein durch die Religionszugehörigkeit vorhersagen, aber Forscher haben herausgefunden, dass über alle Konfessionen hinweg „Frauen, die angeben, dass Religion in ihrem Alltag ’sehr wichtig‘ ist, sowohl eine höhere Fruchtbarkeit als auch eine höhere beabsichtigte Fruchtbarkeit aufweisen als diejenigen, die angeben, dass Religion ‚etwas wichtig‘ oder ’nicht wichtig‘ ist.“

Unter den Katholiken haben Erhebungen beispielsweise ergeben, dass die durchschnittliche Fruchtbarkeitsrate derjenigen, die an Novus-Ordo-Messen teilnehmen, bei 2,3 liegt, während sie bei denjenigen, die an traditionellen lateinischen Messen (TLM) teilnehmen, 3,6 beträgt. Bemerkenswert ist, dass nur zwei Prozent der Katholiken, die an der TLM teilnehmen, Empfängnisverhütung gutheißen, gegenüber 89 Prozent der Novus-Ordo-Teilnehmer. Diese Kluft ist bemerkenswerterweise größer als die derzeitige Fruchtbarkeitsrate zwischen Katholiken und Protestanten, die praktisch nicht mehr vorhanden ist.

Es bleibt die Frage: Gab es in der Zeit von den 1960er bis zu den 1970er Jahren irgendeinen bedeutenden kulturellen Wandel in der Welt, der sich auf die Paarung und das Kinderkriegen ausgewirkt haben könnte? Wenn man nach kulturellen Ursachen für die Kinderlosigkeit und die damit zwangsläufig verbundene veränderte Beziehungs- und Familiendynamik sucht, sollte die sexuelle Revolution ein offensichtlicher möglicher Schuldiger sein.

Begünstigt durch die Antibabypille entkoppelte sie in der Praxis den Sex vom Kinderkriegen – ein monumentaler gesellschaftlicher Wandel, der eine ganze Reihe von Auswirkungen nach sich zog: Starker Anstieg des vorehelichen Geschlechtsverkehrs, die Betrachtung von Sex als Freizeitbeschäftigung, veränderte Beziehungsziele und -dynamik, vermehrte illegale Abtreibungen und die Nachfrage nach legalen Abtreibungen (da Frauen eine Pille, die in der Praxis nur zu etwa 90 Prozent wirksam war, als 100 Prozent wirksam betrachteten), ein Anstieg des Ehebruchs, eine Zunahme der Scheidungen… die Auswirkungen waren geradezu monumental.

Darüber hinaus waren die Auswirkungen nicht auf die USA oder sogar auf entwickelte westliche Länder beschränkt, sondern beeinflussten sogar Länder wie Japan, das die Antibabypille erst 1990 legalisiert hatte. James Balmont wies in einer Kolumne für i-dvice.com darauf hin, dass „so wie die ’swinging sixties‘ in Amerika sexuelle Freiheit als Protest gegen den Vietnamkrieg projiziert hatten, so wurde auch in Japan Sex als Mittel der Auflehnung eingesetzt.“

Ein Indikator – oder Auslöser – für den Wandel der sexuellen Sitten in Japan war die plötzliche Explosion von Filmen mit Softcore-Pornos in den 1960er Jahren. Als die veränderten gesellschaftlichen Sitten dem „Mainstream“-Pornofilm im Westen die Tür öffneten, begann Japan mit der Produktion von pornografischen „rosa“ Filmen, die so alltäglich wurden, dass bis 1970 „fast die Hälfte der in Japan produzierten Filme in die Kategorie ‚rosa‘ fiel“, so Balmont.

Zwar war die Antibabypille dort noch nicht legal, aber eine Kombination aus anderen Verhütungsmethoden, freizügigen Abtreibungsgesetzen und der kulturellen Praxis der Kindstötung bedeutete, dass die Pille für das Land nicht notwendig war, um die Geburtenrate drastisch zu senken. Dies zeigt der starke Rückgang der Fruchtbarkeit in Japan in den 1950er Jahren. Shaw selbst stellte fest, dass es in den 1970er Jahren in Japan „Massenabtreibungen“ gab.

Wenn die explosionsartige Zunahme der Kinderlosigkeit in Japan und anderen Ländern zwischen 1974 und 1977 nicht allein auf wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist, da es keinen Anstieg der Geburtenrate im Zusammenhang mit der Erholung vom Ölschock von 1973 gab – was waren dann die anderen Faktoren, die dazu beigetragen haben? Und wie viel der Kinderlosigkeit ist auf die sexuelle Revolution zurückzuführen?

Einige Anhaltspunkte finden sich in einem Artikel der New York Times vom 8. Dezember 1973 mit dem Titel „Infantcide in Japan: Sign of the Times?“, in dem berichtet wird, dass in jenem Jahr die Zahl der auf Bahnhöfen ausgesetzten Säuglinge drastisch anstieg. Der Artikel erklärt, dass diese Praxis in Japan über 1000 Jahre zurückreicht, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verboten wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufkam.

Während die Zahl der auf Bahnhöfen zurückgelassenen Babys 1973 dramatisch anstieg, war die Zahl der verlassenen Babys insgesamt bereits hoch: Allein in Tokio gab es im Jahr zuvor 119 Fälle von verlassenen Kindern“, heißt es in dem Artikel.

Vielleicht weil der zunehmende Trend zur Kindesaussetzung schon vor dem Ölschock zu beobachten war, berichtet die Times, dass „viele Experten die gegenwärtigen Kindermorde und Kindesaussetzungen in Japan auf die rasche Verstädterung und den daraus resultierenden drastischen Wandel von der traditionellen Großfamilie zur Kernfamilie zurückführen“. Genauer gesagt, „wenn die Familien kleiner werden, verlieren viele junge Mütter das Vertrauen in ihre Fähigkeit, Kinder großzuziehen“, so Dr. Takemitsu Henmi von der Abteilung für psychische Gesundheit der Universität Tokio.

In einem Meinungsartikel mit dem Titel „Die Kernfamilie war ein Irrtum“ bestätigt David Brooks die enge Verbindung zwischen Verstädterung und Kernfamilie und behauptet, dass „der Rückgang der Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften genau den Rückgang der Beschäftigung in der Landwirtschaft widerspiegelt“.

Obwohl der Trend zur Verstädterung in Teilen des Westens schon vor langer Zeit eingesetzt hatte und die Verstädterung in Japan bereits in den frühen 1970er Jahren weit fortgeschritten war, sollten die Auswirkungen einer zunehmenden Verlagerung zu einer Familienstruktur, in der die Großeltern nicht mehr ohne weiteres für die Kindererziehung zur Verfügung standen, auf die Geburtenraten nicht völlig außer Acht gelassen werden.

Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, werden Großeltern im Rahmen einer von mehreren Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate in Ungarn künftig „Anspruch auf ein Kinderbetreuungsgeld haben, wenn sie sich anstelle der Eltern um kleine Kinder kümmern“, wie CNBC berichtet hat.

Da die Verstädterung jedoch bereits während des Babybooms der Nachkriegszeit einsetzte, lässt sich der ununterbrochene Rückgang der Geburtenrate bis in die 1970er Jahre nicht mit dem Fehlen von Unterstützungssystemen für Großfamilien erklären.

Der Artikel der New York Times von 1973 enthält einen weiteren Hinweis. Mehr als die Hälfte der Todesfälle wurde auf die mangelnde geistige Reife der Mütter zurückgeführt“, d. h. auf die Zunahme der Zahl kindlicher Eltern“, wie der Psychiater Dr. Takeo Doi von der Universität Tokio es beschrieb.

Dies ist ein weiterer „nicht quantifizierbarer“ Faktor, aber die Schlussfolgerung ist einleuchtend: Ein Elternteil, das sein eigenes Kind dem Tod überlässt, verkörpert den Tiefpunkt der Kindlichkeit – die völlige Abkehr von der Verantwortung für sein eigenes Kind.

Um das Phänomen der zunehmenden Kindstötung (und Abtreibung und Empfängnisverhütung) anders zu erklären: Viel mehr Menschen hatten Sex, ohne bereit zu sein, Eltern zu sein.

Ist es möglich, dass ein globaler Wandel in der Einstellung zu Sex, der in den Köpfen der Menschen nicht mehr mit Babys assoziiert wird, zu einer explosionsartigen Zunahme der Kinderlosigkeit sowie zu einer Zunahme „kindischer“ Eltern oder Möchtegern-Eltern, die „nein“ zu Kindern sagen, beigetragen haben könnte?

Um diese Frage zu beantworten und die Auswirkungen der sexuellen Revolution auf die Beziehungs- und Familiendynamik zu verstehen, müssen wir bis zur Einführung der Antibabypille im Westen zurückgehen.

Der Aufstieg des empfängnisverhütenden Geistes in der westlichen Kultur

Für westliche Gesellschaften, in denen Abtreibung nach wie vor illegal war und Kindermord kulturell nicht „akzeptiert“ wurde, bedeuteten unzuverlässige Methoden der Geburtenkontrolle, dass bis Anfang der 1960er Jahre Sex in den Köpfen von Männern und Frauen gleichermaßen untrennbar mit dem Kinderkriegen verbunden war. Wenn sie nicht eine gefährliche und illegale Abtreibung riskieren oder ihre Eltern erzürnen und den Spott der Gleichaltrigen ertragen wollten, mussten sie mit dem Sex bis zur Ehe warten oder kurz nach der Entdeckung der Schwangerschaft heiraten.

Dank der Pille hatten die Frauen eine (vermeintlich) 100-prozentige Sicherheit, eine Schwangerschaft zu vermeiden. Sex war nun in den Augen vieler „frei“. Die Möglichkeit, vor der Ehe Sex zu haben, war nun für Menschen, die keine moralischen Bedenken hatten, nahezu unwiderstehlich, und selbst für religiöse Menschen, die mit vorehelichem Sex an ihrem Gewissen zerrten.

Das Ergebnis war, dass bis Mitte der 1970er Jahre die „Mehrheit der neu verheirateten amerikanischen Paare Sex vor der Ehe hatte“, so das Journal of the European Economic Association. Darüber hinaus „hielten 1971 mehr als 75 % der Amerikaner vorehelichen Sex für akzeptabel, ein Anstieg um das Dreifache gegenüber den 1950er Jahren“, und die Zahl der unverheirateten 20- bis 24-jährigen Amerikaner hat sich von 1960 bis 1976 mehr als verdoppelt.

Diese letzte Statistik verdeutlicht die enorme Wirkung der Pille, die den Anreiz zur Heirat und Kindererziehung verringerte. Jetzt, da Männer (und Frauen), die kein Interesse an Kindern haben, ihren Sexualtrieb befriedigen können, ohne sich Gedanken über die Kindererziehung zu machen, gehen Frauen intime Beziehungen ein, ohne die Gewissheit zu haben, dass ihr Mann der Vater ihrer Kinder sein will, und umgekehrt. Der Anreiz für Männer und Frauen, Kinder zu bekommen und zu erziehen, wurde durch das Versprechen von unbegrenztem Gratis-Sex deutlich verringert.

Darüber hinaus bedeutete die damit einhergehende Zunahme der Zeitschriften- und Filmpornografie, die immer gesellschaftsfähiger wurde und weite Verbreitung fand – sogar an so weit vom Westen entfernten Orten wie Japan, wie oben erwähnt -, dass Männer über nie dagewesene Mittel zur sexuellen Stimulation und „Befriedigung“ verfügten, was ihren Anreiz, die Hürden der Suche nach einer Ehefrau oder auch nur einer Freundin oder „Seitensprung“-Partnerin auf sich zu nehmen, weiter verringerte.

Die traurigen Folgen der neuen Norm des kinderlosen Geschlechts wurden in Shaws Film am ergreifendsten beim Interview einer thailändischen Frau und ihres seit sechs Jahren verheirateten Mannes gezeigt. Auf die Frage, warum sie noch keine Kinder hat, obwohl sie sich welche wünscht, antwortet sie Shaw in Bezug auf ihren Mann: „Ich möchte nur sicherstellen, dass wir mit unseren Plänen im Einklang sind.“

Shaw muss es nicht laut aussprechen: Ihr Mann ist das Sinnbild des modernen Manneskindes. Sein Kopf ist bis auf einen Mittelstreifen rasiert, lang gewachsen und zu einem Dutt hochgesteckt. Mit einem Bier in der Hand schreibt er eine SMS, während Shaw seine Frau interviewt und sie auffordert, ihren Mann auf der Stelle zu fragen, ob er bereit für Kinder ist.

„Planen wir tatsächlich Kinder zu bekommen?“, fragt sie.

„Ich will mindestens fünf Kinder, ja“, antwortet er, scheinbar ernsthaft.

Sie wendet sich an Shaw. „Mein Mann macht sich darüber lustig, weil ich ‚altersbedingt‘ verspätet bin. Ich bin 44.“

Prompt steht ihr Mann auf und geht weg, während sie weiter mit Shaw spricht.

Wenn Shaws Zahlen korrekt sind und die explosionsartige Zunahme der Kinderlosigkeit in der Welt dazu geführt hat, dass die Fruchtbarkeitsraten unter das Reproduktionsniveau gesunken sind, dann verkörpert diese Szene die Hauptursache: Männer und Frauen sind „ermächtigt“, sich auf Sex und intime Beziehungen einzulassen, ohne sich zu einer Elternschaft zu verpflichten, und dies hat eine Welle anderer vermittelnder Faktoren ausgelöst, die die Kinderlosigkeit verschlimmern, wie z. B.:

Frauen räumen Bildung und Karriere Priorität ein (und werden im Vergleich zu den Männern immer gebildeter),

Das Kinderkriegen wird aufgeschoben, bis sich das Fruchtbarkeitsfenster der Frau schließt,

Die veränderte Beziehungsdynamik macht es sowohl für Frauen als auch für Männer schwierig, einen Partner zu finden, mit dem sie Kinder haben können.

Die Ölkrise von 1973 mag ein vorübergehender Auslöser für vermehrte Abtreibungen, Empfängnisverhütung und einen generellen Aufschub des Kinderkriegens gewesen sein (was für einige Frauen bedeutete, zu warten, bis sich ihr Fruchtbarkeitsfenster schloss).

Allerdings war die Fruchtbarkeit in der englischsprachigen Welt, einem kulturellen Vorreiter, bereits seit den 1960er Jahren rückläufig, und in diesem Teil der Welt waren bereits größere soziale Veränderungen und deren kaskadenartige Auswirkungen im Gange.

Die Schwierigkeit, einen „geeigneten Partner“ zu finden, mit dem man Kinder zeugen kann, ist der am schwierigsten zu enträtselnde Faktor, aber er ist auch der wichtigste, wie Shaw feststellt: Der häufigste Grund für ungeplante Kinderlosigkeit ist seiner Meinung nach, „nicht den richtigen Partner zur richtigen Zeit zu finden“.

Shaw hebt die Faktoren hervor, die dazu beizutragen scheinen: Frauen neigen dazu, sich mit Männern niederzulassen, die mindestens so gebildet sind wie sie selbst, und überall studieren deutlich mehr Frauen als Männer und bleiben auch länger auf dem College; es gibt „zu viele Möglichkeiten“; eine Reihe junger Männer bleibt zu Hause und spielt Videospiele, anstatt sich um Frauen zu bemühen (oder hat das aufgegeben).

In einem Interview mit Jordan Peterson schlug Shaw vor, dass man statt der Frage, wie Frauen weniger gebildet werden können, lieber fragen sollte, warum Männer sich immer weniger in der Gesellschaft engagieren und warum so viele zu „Incels“ werden, d. h. zu unfreiwillig Zölibatären.

Peterson wandte ein, dass die Menschen die Fragen in dieser Hinsicht „verkehrt“ stellen.

„Warum Menschen nutzlos werden, ist „kein Geheimnis“, sagte Peterson. „Es ist leicht, nutzlos zu werden. Das Rätsel ist, warum das nicht jedem ständig passiert, und die Antwort ist, dass wir extrem sorgfältige Strukturen gesellschaftlicher Disziplin aufbauen, um die Menschen zu ermutigen, langfristige Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man zulässt, dass diese Strukturen zusammenbrechen, oder sie untergräbt, kommt es zum Standard. Und der Standard ist nutzlos, der Standard ist kurzfristige Befriedigung“.

Peterson bezieht sich zwar in erster Linie auf die große Zahl (mehr als 7 Millionen in den USA) von Männern im Haupterwerbsalter, die keine Arbeit suchen und von Familie, Freundinnen und staatlichen Stipendien leben, aber die Rolle, die die Pornografie in unserer modernen Beziehungskrise spielt, darf nicht unterschätzt werden.

Pornos ersetzen für manche Männer die Befriedigung, die sie sonst in einer sinnvollen Beziehung mit einer Frau suchen würden (ich würde sagen, in der Ehe, aber vorehelicher Sex ist heute die Norm). Mit Pornos als Ventil für den männlichen Sexualtrieb und Videospielen als Ventil für den sonst so produktiven Jäger- und Sammlerinstinkt ist es kein Wunder, dass sich Männer ganz aus der Gesellschaft zurückziehen“.

Für Männer, die in einer intimen Beziehung leben oder verheiratet sind, bedeutet Porno jedoch eine ernsthafte Beeinträchtigung ihrer Beziehungen. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Pornosucht die sexuelle Intimität zerstört, die Scheidungsraten in die Höhe treibt und zu einer Rekordzahl von Erektionsstörungen führt. Außerdem wird Erregung mit Gewalt in Verbindung gebracht: Berichten zufolge enthalten 88 Prozent der Szenen in den am häufigsten ausgeliehenen und heruntergeladenen Pornos“ Gewalt gegen Frauen.

Natürlich sind die Frauen nicht schuldlos an unserem kulturellen Zusammenbruch. Sie haben ihre Rolle als sexuelle „Torwächterinnen“ aufgegeben, und die ersten, die dies taten, haben den Standard für andere Frauen gesetzt, so dass viele gar nicht erst eine Beziehung mit einem Mann eingehen können, wenn sie nicht bereit sind, vor der Ehe Sex mit ihm zu haben.

Der Feminismus hat den Beziehungen auch auf anderen Wegen geschadet. Indem er die Frauen dazu brachte, ihre eigene Weiblichkeit zu verachten, die Idee zu verachten, dass sie versuchen sollten, ihrem Mann zu gefallen, und die Ritterlichkeit der Männer zu verachten, wurden der Respekt und die Anziehungskraft beider Geschlechter füreinander geschwächt.

Und wie die Männer haben auch die Frauen vor der neuen Einstellung der sexuellen Revolution zu Beziehungen kapituliert, die ihr gesamtes Paarungsverhalten verändert hat. Anstatt nach Qualitäten zu suchen, die gute Mütter oder Väter ausmachen, konzentrieren sich viele Männer und Frauen jetzt auf oberflächliche Qualitäten und vergessen die bedeutungsvolle Wurzel hinter ihrer Anziehungskraft (z. B. verlangen Frauen einen großen Mann oder einen gut verdienenden Mann, anstatt sich darauf zu konzentrieren, ob er ein Versorger und Beschützer sein kann).

Erschwerend kommt hinzu, dass die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft und die „Anything goes“-Mentalität der sexuellen Revolution dazu führen, dass die Partnerwahl immer weniger mit gemeinsamen sinnvollen Werten zu tun hat, so dass Männer und Frauen noch ratloser sind, was die Partnerwahl angeht, geschweige denn den Aufbau einer dauerhaften Ehe.

Es gibt keinen Mangel an Geschichten, die diese traurigen Schlussfolgerungen belegen. Shaw verweist auf das häufige Auftreten von Frauen, die fünf oder mehr Jahre mit Männern vergeuden, die sich entweder nicht auf eine Ehe und Elternschaft einlassen wollen oder mit denen sie schließlich feststellen, dass sie sich keine Kinder vorstellen können.

Nur diejenigen, die ideologisch der sexuellen Revolution und der Antibabypille verhaftet sind, können die Katastrophe leugnen, die diese Kulturbomben angerichtet haben. Angesichts der Auswirkungen, die Beziehungen und Familien heute nur noch schlimmer machen, beginnen liberal gesinnte Kommentatoren wie Louise Perry, den gesellschaftlichen Nutzen der Antibabypille in Frage zu stellen, was für die große Mehrheit der Mainstream-Kommentatoren lange Zeit undenkbar war (nachdenkliche Katholiken wie Janet Smith, die diese Fragen in ihrem berühmten Buch „Contraception: Why Not?“ erörtert hat, bilden die Ausnahme).

Wie Shaw betont, wird der daraus resultierende Bevölkerungszusammenbruch nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Volkswirtschaften haben, sondern auch eine neue Epidemie der Einsamkeit hervorrufen, die Shaw in Japan auf tragische Weise beobachten konnte, wenn die Fertilität nicht wieder auf das Ersatzniveau oder darüber steigt.

Lösung: Eine Revolution der Werte

Grundsätzlich kann ein gesellschaftlicher Wandel in der Fruchtbarkeit nur stattfinden, wenn Männer und Frauen gleichermaßen ihre Einstellung zu Beziehungen, zu Kindern, zur Mutterschaft und zur Vaterschaft ändern.

Unsere empfängnisverhütende Mentalität offenbart eine seltsame Diskrepanz zwischen unseren Vorstellungen und der Realität. Fragen Sie fast alle Eltern, und sie werden bestätigen, dass sie nicht eine Sekunde daran denken würden, ihre Kinder gegen ein schöneres Haus oder Auto oder ein komfortableres Leben einzutauschen, selbst wenn es sich um „zufällige“ Kinder handelt. Und doch denken viele bei der Entscheidung für eine Empfängnisverhütung genau so: Sie opfern die Existenz eines Kindes für mehr materiellen Wohlstand.

Es ist, als ob wir uns an unser zukünftiges Kind wenden und sagen: „Es ist besser, wenn du nicht existierst.“

Wir müssen das erst einmal sacken lassen. Würden wir das auch zu einem unserer lebenden Kinder sagen? Gott helfe uns, wenn wir das tun. Könnte diese Mentalität die Ursache für so viele Familientraumata sein?

Viele werden sagen, dass Empfängnisverhütung zum Wohle ihrer anderen Kinder ist. Und doch hat Erzherzog Eduard Habsburg, Vater von sechs Kindern, bezeugt, dass seiner Erfahrung nach „viele Kinder zu haben das größte Geschenk ist, das man sich selbst, seinem Ehepartner und auch allen Kindern machen kann“.

Er fügte hinzu, dass „es für jedes Kind ein Geschenk sein wird, mehr Geschwister zu haben“, nicht zuletzt deshalb, weil sie lernen, miteinander auszukommen und auf die Jüngsten, also die Schwächsten, in der Familie aufzupassen.

Und es sind nicht nur die Kinder, die gefeiert und wertgeschätzt werden müssen. In seinem Interview mit Shaw sprach Peterson davon, wie wichtig es ist, „die heilige Bedeutung der Mutterschaft kulturell zu erhöhen, um die Mutter wieder auf ein annähernd notwendiges Podest zu stellen“.

„Ich würde sagen, dass jede Gesellschaft, die die Mutter und den Säugling nicht als heilig betrachtet, dem Untergang geweiht ist. Aus offensichtlichen Gründen, denn wir alle haben Mütter und wir alle waren Säuglinge“, so Peterson.

In der Tat ist es die authentische katholische Weltanschauung, die Mutterschaft und Kinder in höchstem Maße wertschätzt. Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass die Lehre der Kirche zur Empfängnisverhütung aus einer Weisheit heraus entstanden ist, die bis jetzt vielleicht noch nicht ganz verstanden wurde.

Auch die Wertschätzung der Väter ist von größter Bedeutung. Man braucht sich nur die verheerenden Auswirkungen der Vaterlosigkeit auf junge Männer und die Gesellschaft als Ganzes anzusehen, um dies zu begreifen. Die Anwesenheit, das Engagement, die Disziplin und die Liebe der Väter – oder deren Fehlen – wirken sich in fast jeder Hinsicht auf ihre Kinder aus und können den Lebensweg ihrer Kinder entscheidend beeinflussen. Auch ihre Vorstellungen haben einen großen Einfluss auf die Weltanschauung ihrer Kinder, in der Regel einen größeren als die der Mütter.

Ich glaube, dass ein weiterer Schritt zur Umkehrung der explosionsartigen Zunahme der Kinderlosigkeit darin besteht, dass die Männer bessere Männer und die Frauen bessere Frauen werden. Dies wird dazu beitragen, stärkere, dauerhafte Beziehungen zu fördern, und ist eine Voraussetzung dafür, dass die Menschen die Antibabypille auch nur ansatzweise als gescheitertes Experiment betrachten.

Das ist auch ein Teil der notwendigen Arbeit, einfach wieder zu lernen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, oder zu lernen, was es bedeutet, eine Frau zu sein.

Aber ich glaube nicht, dass dies funktioniert, wenn es nur auf moderne Art und Weise zum Zweck der „Selbstverwirklichung“ getan wird. Eine Haltung, die nur auf „Selbstverwirklichung“ abzielt, steht im Widerspruch zur Elternschaft selbst, denn Kinder zu bekommen ist keine Übung zur „Selbstverbesserung“ oder ein Akt der Selbstbefriedigung – es geschieht um der Kinder willen, um ihnen das grundlegendste Gut zu geben: das Geschenk des Lebens.

Was es für eine dauerhafte Veränderung braucht, ist wirkliche Liebe in Aktion, und diese entsteht zutiefst, kohärent und sinnvoll durch den Glauben, dass Gott der erste und letzte Vater ist, der selbst jedes neue Leben liebevoll willkommen heißt und eine transzendente Vision für jedes menschliche Wesen hat, in der es Früchte trägt, die für die Ewigkeit reichen.

…

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 04.06.2023