Brandgefährliche Provokation! NATO-Übungen dienen als Deckmantel für „weniger öffentliche Aktionen“ wie Nord Stream-Sabotage

Nachdem die NATO bereits Monate damit verbracht hat, Kiew bis an die Zähne zu bewaffnen und damit de facto einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, startet sie nun ihre größte Militärübung aller Zeiten in Deutschland und behauptet dabei, dass sie rein „defensiver Natur“ sei.

Am 12. Juni startete der westliche Militärblock, der bereits die Flammen des Ukraine-Konflikts anheizt, indem er riesige Mengen an Waffen und militärischer Ausrüstung nach Kiew liefert, eine gewaltige Militärübung in Deutschland, die durchaus zur größten NATO-Übung aller Zeiten werden könnte.

Als US-Ret.Lt.Col. Karen Kwiatkowski erklärte gegenüber Sputnik, die NATO sei ein „militärisches Bündnis mit unterschiedlicher Ausrüstung, unterschiedlichen nationalen Verfahren und Sprachen“ und müsse solche Übungen daher in Europa durchführen, da die gemeinsamen Operationen des Blocks bisher „außerhalb Europas stattgefunden hätten. ”

Kwiatkowski, ein ehemaliger Analyst des US-Verteidigungsministeriums, wies darauf hin, dass bei der Übung „Verteidigung geübt wird (wie die NATO sie definiert) und Operationen im Osten als Kampfbürokratie mit mehr als 15 Mitgliedern vorangetrieben werden“, und bemerkte auch, dass solche Ereignisse auch einem anderen Zweck dienen könnten.

„Alle öffentlich bekannt gemachten Militär- und Regierungsübungen und -aktivitäten bieten immer einen Deckmantel für andere Aktivitäten, die weniger bekannt gemacht werden, wie wir letzten Sommer bei BALTOPS 22 und der anschließenden Ferndetonation vorab platzierter Sprengstoffe gesehen haben, die beide Nordstream-Gaspipelines durchtrennen sollten.“

Auf die Frage, warum die NATO während der Übung im Wesentlichen so viel militärische Ausrüstung zur Schau stellen will, schlug Kwiatkowski vor, dass der Militärblock ein Propagandanarrativ propagiert habe, in dem die Ukraine als „ Europas letztes Gefecht gegen einen wahnsinnigen russischen Eindringling, der die Städte Westeuropas plündern will“, dargestellt wird und dass diese Demonstration zeigen soll, dass die NATO-Mitglieder über die nötige Ausrüstung verfügen, um einer solchen eingebildeten Invasion zu widerstehen.

„In gewisser Weise handelt es sich um eine Propagandamaßnahme der NATO, die durch eine frühere Propagandamaßnahme notwendig geworden ist. Die NATO-Mitgliedsstaaten und ihre stimmberechtigten Bevölkerungsgruppen beginnen zu begreifen, was wirklich mit ihrer tatsächlichen unabhängigen Fähigkeit zur Verteidigung ihrer Grenzen geschieht, da sie ihre Waffensysteme, Munition und Artillerie kostenlos in die Ukraine schleusen und sehen sich nun mit höheren Militärbudgets konfrontiert, um ihre NATO- und nationalen Systeme aufzufüllen und zu verbessern“, sinnierte Kwiatkowski. („Wenn die Ukraine sich zurückzieht, droht uns allen ein Weltkrieg“ – erste Versuche größerer ukrainischer Offensive gescheitert (Videos))

Ihr zufolge könnte diese Übung ein Versuch sein, „das Vertrauen Europas zu stärken, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine ihre Verteidigungsfähigkeit tatsächlich nicht geschwächt hat“. („Europa ist im Krieg mit Russland“)

Während Generalleutnant Ingo Gerharz, Kommandeur der deutschen Luftwaffe, die NATO-Übung zuvor als rein „defensiven Charakter“ bezeichnete, ist die Führung des Blocks „seit Jahrzehnten verwirrt über die Bedeutung der Begriffe ‚defensiv‘ und ‚versprechen’‘“, argumentierte Kwiatkowski.

„Es ist einfacher, die NATO-Strategie im Großen und Ganzen zu verstehen, wenn man akzeptiert, dass es der NATO darum geht, ihre Mission, ihren Haushalt und vor allem ihre Dominanz als europäische Organisation, die mächtiger und wichtiger ist als die EU selbst, weiter auszubauen“, sagte sie .

„Während die EU ihre Mitgliedschaft verloren hat, schließt sich die NATO aggressiv neuen Ländern an und fordert ihren Anteil an den Staatshaushalten.“

Die ehemalige DOD-Analystin beklagte auch, dass das „alternde und rückläufige“ Europa wahrscheinlich besser dran gewesen wäre, wenn es sich für Diplomatie und eine „Reparatur der Beziehungen“ entschieden hätte, wir aber stattdessen eine „massive Verschwendung und riskantes militärisches Verhalten seitens Europas Generäle und Politiker“ sehen.(Exitstrategie aus Ukraine-Konflikt: USA denken über „koreanisches Szenario“ nach)

Die größte Luftwaffenübung der NATO, Air Defender 23, startet in Deutschland

Die Teilnehmer der Übung werden sich auf die Durchführung von Operationen zur Verteidigung des Territoriums von Mitgliedsstaaten im Rahmen des sogenannten Artikel-5-Szenarios konzentrieren und dabei Luftstreitkräfte als Reaktion auf einen möglichen Angriff auf einen Mitgliedsstaat einsetzen, um gegen „hybride Besatzungstruppen“ des Feindes zu kämpfen , hieß es auch in der Erklärung.

An den Übungen sollen bis zu 10.000 Soldaten und über 250 Flugzeuge aus 25 Ländern teilnehmen, wobei vor allem die USA ihre Luftnationalgarde-Einheiten nach Deutschland schicken, teilte das Bündnis mit.

Mit der Organisation und Durchführung der Übung würden die Verbündeten und insbesondere Deutschland ihre Bereitschaft unter Beweis stellen, in einem sich verändernden globalen Sicherheitsumfeld mehr Verantwortung zu übernehmen.

An den Übungen, mit deren Planung und Organisation Deutschland bereits 2018 begonnen hat, nehmen auch Japan und Schweden teil, das derzeit eine Mitgliedschaft in der Union anstrebt.

„Die Inszenierung von Kriegsspielen gegen eine sich im Krieg befindende Atommacht ist eine brandgefährliche Provokation. Dies gilt umso mehr, weil die NATO durch die Lieferung schwerer Waffen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten kräftigt mitmischt und so die Gefahr eines dritten Weltkriegs erheblich erhöht.

Die Abhaltung des größten Luftkriegsmanövers in der Geschichte der NATO soll die deutsche Bevölkerung weiter auf Kriegskurs bringen und angesichts sich verschiebender globaler Kräfteverhältnisse Stärke demonstrieren.

Dafür ganz Europa der Gefahr eines Kriegs unvorstellbaren Ausmaßes auszusetzen, ist nicht hinnehmbar“, erklärt Zaklin Nastic, Obfrau der Fraktion DIE LINKE im Verteidigungsausschuss, anlässlich des am Montag beginnenden NATO-Manövers Air Defender 2023.(Potenzielle Starttermine für den Dritten Weltkrieg: 12.–24. Juni)

Nastic weiter:

„Während die Aufrüstungspolitik an Zustimmung verliert und sich Forderungen nach einer diplomatischen Beendigung des Kriegs mehren, sollen über 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern mitten in Europa den Krieg und die schnelle Verlegung tausender Truppen an die Ostflanke der NATO proben. Das Manöver steht somit in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

Die Bundesregierung, die Deutschland im letzten Jahr immer mehr zur Kriegspartei gemacht hat, dreht mit diesem Säbelrasseln auf deutschem Boden noch einmal gewaltig an der Eskalationsspirale.

Und auch in Sachen Klimaschutz ist das Manöver eine einzige Katastrophe: In zwölf Tagen werden weit über 35.000 Tonnen CO2 ausgestoßen, was dem Jahresverbrauch mehrerer kleiner Inselstaaten entspricht.

Dieser Wahnsinn muss umgehend gestoppt und stattdessen endlich alle Kraft auf diplomatische Initiativen zur sofortigen Beendigung des Ukrainekriegs und damit des unermesslichen Leids der dortigen Bevölkerung konzentriert werden.“

Kommentar:

Die NATO stellt die größte Bedrohung für den Weltfrieden dar. Es ist Amerikas Armee aus Söldnernationen. Europa ist am Ende. Es handelt sich um nichts weiter als Amerikas Stellvertreter-Kampfhunde. Mit anderen Worten: Europa wird heute genauso sein wie die Ukraine.

Der Westen kopiert die Regierung der UdSSR, um jeden einer Gehirnwäsche zu unterziehen und ihn dazu zu bringen, den Feind zu hassen und alles zu akzeptieren, was die Regierung sagt … wie ironisch …

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com/linksfraktion.de am 12.06.2023