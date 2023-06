„Trump führte die Operation Warp Spead durch, um Milliarden von Leben zu retten und den Tiefen Staat zu entlarven“ – Vorhersagen werden wahr

Am 25. Januar dieses Jahres sagte ich, dass der Tiefe Staat kurz vor der Entlarvung stehe und dass Impfstoffe benötigt würden, um den Tiefen Staat zu entlarven.

Sie können sich das in diesem Video noch einmal ansehen oder in diesem Artikel nachlesen. In der Tat entfaltet sich das Drehbuch jetzt so, wie ich es hier vorhergesagt habe. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Es ist noch nicht genau so, wie ich es vorhergesagt habe, aber im Großen und Ganzen stimmt es überein, nämlich, dass Trump in der Lage war, den bösen Tiefen Staat durch die beschleunigte Einführung von Impfstoffen zu entlarven.

Der von mir erwähnte Teil über die Nutzung des Brain Computer Interface zur Kartierung von Kinderhandelsnetzwerken könnte später folgen. Was wird das zeigen? (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Überzeugen Sie sich selbst in dem unten stehenden Tweet:

THREAD: Why President Trump Pushed the „Vaccine“

President Trump used Operation Warp Speed to force the Cabal to deploy their bioweapon injections before they were fully prepared.

If he hadn’t done this, the following would have happened: pic.twitter.com/K3OxBDS8aL

— Twin Tower City ⭐⭐⭐ (@TwinTowerCity) June 15, 2023