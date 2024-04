Ist das Russlands Angriffsplan für 2024? Russen jubeln nach Front-Durchbruch! Endschlacht für westzentrierte Weltordnung

Teile die Wahrheit!

Wie wird sich der Ukraine-Krieg in den kommenden Monaten entwickeln? Russland hat derzeit an der Front große Vorteile. Laut aktueller Experten-Analysen verfolgt Wladimir Putin drei große Ziele im Jahr 2024. Das ist Putins Sommerstrategie.

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Wladimir Putin den russischen Angriff gegen die benachbarte Ukraine entfesselte. Ein Ende der Kämpfe ist noch immer nicht in Sicht. Der russische Präsident scheint gewillt, seine Ziele mit allen Mitteln bis zum bitteren Ende zu verfolgen. Koste es, was es wolle – genau wie die Ukraine mit den NATO-Staaten.

Drei Experten haben sich für den „Tagesspiegel“ genauer mit dieser Frage auseinander gesetzt und drei Ziele formuliert, die Wladimir Putin ihrer Meinung nach im Jahr 2024 erreichen will.

Eines der drei großen Ziele von Wladimir Putin ist es, die Moral der Ukrainer zu brechen. Das zumindest glaubt Gerhard Mangott, Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt auf Internationale Beziehungen und Russland an der Universität Innsbruck.

Seiner Meinung nach gehe es dem Kremlchef aktuell weniger darum, territoriale Gewinne zu erzielen, sondern der Ukraine in personeller und materieller Hinsicht zu schaden.

„Mit den Luftangriffen etwa auf Charkiw soll die Moral der Bevölkerung gebrochen und eine Fluchtwelle aus der Stadt ausgelöst werden“, so Professor Mangott, weshalb er mit einer russischen Offensive in den kommenden Monaten rechnet. (Hellseherin nennt Zeitpunkt für Ende des Ukraine-Krieges – russischer TV Moderator prophezeit „250 Millionen Tote“ durch Europa-Atomkrieg)

Experte enthüllt Putin-Strategie für Ukraine-Krieg – Russland wird Druck auf Ukraine aufrechterhalten

Marek Kohv, Leiter des Programms „Sicherheit und Resilienz“ beim International Centre for Defence and Security (ICDS) in Tallinn, glaubt, dass Wladimir Putins Taktik darin besteht, „die Situation auszunutzen und den maximalen Druck auf die ukrainischen Streitkräfte aufrechtzuerhalten.“

Gemeint ist das Zögern einiger westlicher Hauptstädte bezüglich der Hilfslieferungen an die Ukraine. „Je länger sich die westliche Militärhilfe verzögert, desto mehr Ukrainer werden getötet, ukrainisches Territorium geht verloren und ukrainische Städte werden in Schutt und Asche gelegt“, so Marek Kohv.

Expertin gibt düstere Kriegsprognose: Wladimir Putin will bis Ende 2024 vor Kiew stehen

Auch Susanne Schattenberg gibt eine wenig erfreuliche Prognose zum Ukraine-Krieg. Die Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen ist davon überzeugt, dass Wladimir Putins Truppen bis Ende 2024 wieder vor Kiew stehen wollen.

300x250

„Putin hat im September 2022 vier ukrainische Gebiete für annektiert erklärt, ohne sie ganz zu kontrollieren. Auch musste seine Armee im Herbst 2022 aus den Metropolen Charkiw und Cherson abziehen. Sein Plan wird sein, bis Jahresende nicht nur diese Städte zu okkupieren, sondern auch wieder vor Kiew zu stehen“, so Schattenberg.(Israel baut einen Altar für das Opfer der roten Färse, um die biblische Endzeitprophezeiung zu erfüllen (Video))

Russen jubeln nach Front-Durchbruch: Stellungen unerlaubt verlassen? Schlimme Vorwürfe gegen Ukraine-Brigade

Im Osten der Ukraine konnten Wladimir Putins Truppen einen entscheidenden Sieg erringen. Sie haben die Kleinstadt Otscheretyne unter ihre Kontrolle gebracht. Doch nun gibt es schwere Vorwürfe gegen eine ukrainische Brigade. Sie soll ihre Stellungen unerlaubt verlassen und so den Russen-Durchbruch ermöglicht haben. Im Osten der Ukraine haben sich Besorgnis erregende Szenen abgespielt. Wie unter anderem die „Bild“-Zeitung berichtet, ist es den Truppen von Wladimir Putin gelungen, das Zentrum der Kleinstadt Otscheretyne unter ihre Kontrolle zu bringen. „Überfallartig und fast ohne Widerstand“ sollen die Russen die Stadt binnen 48 Stunden eingenommen haben. Doch nach Bekanntwerden dieses russischen Teilsiegs werden nun schwere Vorwürfe gegen ukrainische Soldaten laut. Denn mutmaßlich hat die 115. Mechanisierte Brigade ihre Stellungen unerlaubt verlassen. 300x250 boxone In den sozialen Netzwerken zeigten sich Militärblogger, Aktivisten und andere Beobachter schockiert und wetterten gegen die Soldaten der 115. Mechanisierten Brigade. Unfortunately, the village Ocheretyne, Donetsk region (Avdiivka axis) was totally captured by Russians. Now the infernal battles continue outside the village. There were attempts to counterattack, but they were unsuccessful… Fucking 115th Mech. Brigade🤬 pic.twitter.com/J93M5mvpMB — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) April 23, 2024 „Leider hat eine der neu angekommenen Brigaden, die 115. Mechanisierte Brigade, ihre Stellungen unerlaubt verlassen, was zu einem Durchbruch der Russen führte.“ („GloOouD“,ukrainische Aktivist, bei X)

„Der drastische Vormarsch der Russen wurde dadurch möglich, dass bestimmte Einheiten einfach aus ihren Stellungen abhauten.“ (Mykola Melnyk, Kommandeur in der 47. Mechanisierten Brigade der Ukraine, bei Facebook)

„Wegen der verdammten 115-Brigade. Dafür müssen sie bestraft werden.“ („Kriegsforscher“, ukrainischer Marineinfanterist, bei X)

Hintergrund: Der Vormarsch in Otscheretyne ist brisant und für Wladimir Putin Grund zum Jubeln, da der Ort an einer strategisch wichtigen Eisenbahnstrecke liegt, die in die letzten ukrainischen Städte der Region Donezk führt.

Russian army less than 3km from main Ukrainian defensive line west of Avdiivka After entering into Ocheretyne thanks to a failed Ukrainian relieving operation, they are now advancing westward. 🧵THREAD🧵1/10 ⬇️ pic.twitter.com/CfPiNzXE3D — Clément Molin (@clement_molin) April 22, 2024

Wie die Ukraine den Vormarsch der Russen nun stoppen will, bleibt derzeit ungewiss. Eine zweite Verteidigungslinie scheint es nicht zu geben. Aktuell hat die Ukraine laut „Bild“ Notfall-Einheiten in die Gegend entsendet.

USA zwingen Kiew zu zweiter Gegenoffensive: Endschlacht für Kiew und die westzentrierte Weltordnung

Endschlacht, damit ist eine umfassende Niederlage des ukrainischen Militärs und des hinter ihm stehenden westlichen Politik-Establishments gemeint: Denn sie wird das Ende der westlichen Dominanz einläuten und ein wichtiger Faktor bei der Änderung der politischen Weltordnung sein.

Wladimir Selenskij hat in der zweiten Aprilhälfte 2024 vollmundig erklärt, den Plan für eine zweite „Gegenoffensive“ vorliegen zu haben. Beobachter werten seine Ankündigung so, dass er dem Teil des US-Establishments, der in eigener Sache Lobbyarbeit für ihn betreibt, eine Garantie gibt: Im Herbst 2024, pünktlich zu den Präsidentschaftswahlen in den USA, wird das ukrainische Militär diese neue „Gegenoffensive“ starten.

Hierfür werden im Sommer 100.000 bis 300.000 Mann im Rahmen der Mobilmachung zum Kriegsdienst eingezogen. Anschließend werden ukrainische Truppen in eine breit angelegte Offensive in gleich mehreren Stoßrichtungen gehen – mit viel, viel Infanterie. Auf Verluste wird dabei nicht geachtet werden.

Wohl nicht zuletzt auf derartige Versprechen hin ließ Michael Johnson, Republikaner und Vorsitzender in der Unterkammer des US-Parlaments, endlich über den jüngsten Entwurf für einen Gesetzesakt abstimmen, gemäß welchem weitere Gelder für militärische Hilfen an Kiew genehmigt werden – obwohl ein großer Teil seiner Parteigenossen sich dagegen sträubte.

Natürlich muss Johnson zwischen mehreren Gruppierungen der politischen Landschaft der USA manövrieren und sich beim Bedienen ihrer Interessen im Gleichgewicht halten, wenn er auf seinem Posten bleiben will. Zu den Befürwortern weiterer militärischer Hilfslieferungen und überhaupt Geldern für Kiew gehören die Magnaten des militärindustriellen Komplexes der USA:

Ein großer Teil dieser Gelder wird so oder so bei der US-Rüstungsindustrie landen, ob nun die ukrainischen Arsenale unmittelbar beliefert werden sollen oder eben indirekt, aus US-Rüstungsgutbeständen – weil diese danach ja auch aufgefüllt werden müssen. So fanden Journalisten denn auch Lobbyisten der US-Rüstungsindustrie in Johnsons Kreis vor, was kaum verwunderlich ist.

Als Hauptinteressent weiterer Gelder für das ukrainische Militär drängt sich indes das Weiße Haus auf. Anscheinend ist Bidens Mannschaft nichts Besseres eingefallen als die Reanimation des alten Plans für eine ukrainische „Gegenoffensive“.

Die alte Idee, an die man sich dort diesbezüglich hielt, war: Im Frühjahr oder Sommer 2023 beginnen ukrainische Truppen ihre Offensive im Süden der Front und erreichen – unter günstigen Umständen – die Grenzen der Krim. Somit findet sich die Halbinsel unter Feuerkontrolle seitens ukrainischer Artillerie und Lenkflugkörperträger wieder. Dies wird in Russland als Niederlage gewertet – und auf deren Grundlage kann der Westen dann in Russland einen Aufstand aufwiegeln oder die Lage auf sonstige Weisen destabilisieren.

Als Maximalaufgabe schwebte Washington vor, in Russland eine liberale Regierung an die Macht zu bringen, die dem Westen vollständig ergeben wäre und unter dessen voller Kontrolle stünde. Russland zum Akzeptieren eines vom Westen diktierten Friedens zu zwingen, wäre die Minimalaufgabe.

Wäre auch nur die Minimalaufgabe erfüllt worden, hätte Bidens Mannschaft ihren bedingungslosen geopolitischen Sieg über Russland verkünden können. Doch irgendwie ist das dann doch nicht eingetreten. Und folglich stellte sich der Biden-Regierung sehr akut die Frage: Wie soll man sich vor der Wählerschaft für über 100 Milliarden US-Dollar rechtfertigen, die in das Zwerg-Nase-Projekt „Maidan-Ukraine“ hineingebuttert wurden?

Und die kreative Ader im Team Harris-Biden erschöpfte sich damit, auf eskalierendes Commitment bei der Wählerschaft zu hoffen und in dieser Hoffnung gutes Geld schlechtem Geld hinterherzuwerfen: Sprich, das ukrainische Militär wieder in eine Offensive zu zwingen, – und den Kongress dazu, ins Kiewer Schwarze Loch weitere Dutzende Milliarden US-Dollar hineinzuschaufeln.

Wenngleich die Ziele für diese, neue Offensive möglicherweise etwas bescheidener gesetzt werden. Vielleicht würden sich das Weiße Haus und das Pentagon diesmal damit zufriedengeben, dass Kiews Truppen irgendeine größere Ortschaft erobern und sie bis zu den US-Präsidentschaftswahlen auch halten. Dies könnte die US-Regierungspropaganda der eigenen Bevölkerung nämlich als einen Sieg präsentieren.

Dabei wird es den US-Behörden wie dem US-Publikum natürlich gänzlich schnuppe sein, wieviele ukrainische Bürger ums Leben kommen, wie die Offensive sich auf die allgemeine Lage des ukrainischen Militärs niederschlagen wird und ob dieses danach einem Großangriff Russlands wird standhalten können. Denn der außenpolitische Kurs des Weißen Hauses lässt sich aktuell auf zwei Punkte herunterbrechen: eine Eskalation im Nahen Osten zu vermeiden – und ins Feuer des Ukraine-Konflikts Öl nachzugießen.

Die jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen in Bezug auf Israel und die Ukraine seitens der Angelsachsen zeigten sich sehr gut anhand der Ereignisse in der Nacht auf den 14. April 2024 – als Iran einen Massenangriff mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Kamikazedrohnen gegen Ziele auf israelischem Staatsgebiet durchführte. Beteiligt an der Abwehr dieses Angriffs waren Luftstreitkräfte der USA und Großbritanniens – woraufhin Selenskij die Frage nach dem Schutz des ukrainischen Luftraums durch westliche Luftstreitkräfte stellte.

Pentagon-Sprecher John Kirby und der britische Außenminister David Cameron entgegneten ihm, einen solchen Schutz werde es nicht geben. Sprich, es gibt da eine Linie, die zu übertreten der kollektive Westen sich demonstrativ weigert: Ein Präsenzkonflikt der NATO-Truppen mit Russlands Streitkräften ist für ihn tabu.

Entsprechend erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Ukraine solle sich selbst mit Militärpersonal versorgen und alle Probleme in diesem Zusammenhang selbst lösen. Die NATO-Staaten würden Kiew nur Waffen geben. Das sagt uns, dass die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgeworfene Idee mit der Entsendung von Truppen aus NATO-Staaten in die Ukraine vollständig verworfen wurde.

Quellen: PublicDomain/news.de/de.rt.com am 25.04.2024