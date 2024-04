Die satanischen Verbindungen der königlichen Familie enthüllt (Videos)

Teile die Wahrheit!

Tauchen Sie ein in die düsteren Tiefen der geheimen Angelegenheiten der königlichen Familie , während wir die gruselige Geschichte hinter Kate Middletons unheilvoller Kleidungswahl aufdecken, die die düsteren Anklänge von „Rosemary’s Baby“ widerspiegelt.

Machen Sie sich bereit, wenn Prinzessin Dianas schockierende Enthüllungen die finsteren Schichten aufdecken und die satanischen Schattenseiten der Monarchie enthüllen.

In der königlichen Geschichte gibt es ein Schattenreich, das der öffentlichen Kontrolle entzogen ist – ein Reich, in dem Macht, Privilegien und unaussprechliche Geheimnisse ineinander verwoben sind und ein finsteres Geflecht aus Intrigen bilden.

In ihrem Herzen liegt die britische Königsfamilie, die von vielen verehrt wird, aber eine Dunkelheit in sich birgt, der sich nur wenige zu stellen wagen.

23. April 2018 – ein scheinbar harmloses Datum, das von der Geburt eines weiteren Thronfolgers geprägt ist. Inmitten des Jubels und der Fanfare entfaltete sich eine subtile, aber erschreckende Offenbarung – eine Offenbarung, die Schockwellen durch die Korridore der Macht und darüber hinaus auslösen würde.

Videoplayer

Während die Welt auf den ersten Blick auf Kate Middletons neugeborenen Sohn wartete, richteten sich alle Blicke auf ihre Kleidung – eine scheinbar unschuldige Entscheidung, die einen Feuersturm aus Spekulationen und Intrigen entfachen würde. Der Name des Erstgeborenen Kindes soll ncith zufällig auf Louis gefallen sein, sondern ein Hinweis auf Luzifer sein. (Enthüllung! Die königliche Familie wird beschuldigt, die größte Sexhandelsoperation der Welt betrieben zu haben)

Kate Middleton trug ein Kleid, das unheimlich an das Gewand erinnert, das Mia Farrows Figur im Kultklassiker „Rosemary’s Baby“ trug, und entfachte unwissentlich eine Debatte, die die dunkelsten Geheimnisse der königlichen Familie ans Licht bringen würde.

Aber welche Bedeutung hatte diese Modewahl? War es bloßer Zufall oder ein bewusster Akt des Trotzes – ein stiller Hilferuf aus dem vergoldeten Käfig des Königshauses?

Um die Schwere dieser Offenbarung vollständig zu verstehen, müssen wir in die düsteren Tiefen von „Rosemary’s Baby“ eintauchen – einem Film, der wie ein finsteres Orakel dunkle Taten und unheilige Pakte vorhersagte.(Insiderin des Königshauses: Kate Middleton wurde Blutopfer der Illuminaten und durch Körper-Double ersetzt (Video))

Im Mittelpunkt steht die Geschichte einer Frau, die in einem Netz satanischer Machenschaften verstrickt ist und deren Gebärmutter unabsichtlich als Gefäß für die Brut der Dunkelheit ausgewählt wurde.

300x250

Im Film wird Rosemary von einem Anführer einer satanischen Sekte geschwängert – eine erschreckende Parallele zu dem Flüstern, das seit langem durch die Korridore des Buckingham Palace geistert.

Könnte es sein, dass Kate Middletons Wahl der Kleidung eine subtile Anspielung auf diese dunkle Geschichte war – eine verschleierte Warnung vor den böswilligen Mächten, die in den heiligen Hallen des Königshauses lauern?

Aber die Handlung verdichtet sich noch mehr, denn im Schatten lauert eine Figur, deren eigenes tragisches Schicksal Licht in die dunkelsten Ecken der Geheimnisse der königlichen Familie bringen würde.

300x250 boxone

Prinzessin Diana – ein Leuchtfeuer in einem Meer der Dunkelheit – waren die Machenschaften der Monarchie nicht fremd. Im Leben wagte sie es, Konventionen zu trotzen und sich gegen die Ungerechtigkeiten auszusprechen, die unter der Fassade königlicher Pracht schwelten.

Und jetzt flüstert sie aus dem Jenseits Wahrheiten, die einst als unaussprechlich galten. Denn es war Diana, die es als erste wagte, Licht auf die satanische Schattenseite der königlichen Familie zu werfen – einer Familie, die nicht nur durch Blut verbunden ist, sondern durch einen Bund, der im Feuer alter Rituale und okkulter Praktiken geschmiedet wurde.

Obwohl ihre Worte als das Geschwafel einer aufgewühlten Seele abgetan wurden, klingen sie jetzt mit einer erschreckenden Klarheit nach. Diana kannte die Wahrheit – die Wahrheit, die die königliche Familie mit allen Mitteln verbergen würde. Und mit ihrem Tod wurde sie zur Märtyrerin für diejenigen, die es wagen, den Status quo in Frage zu stellen.

Auszug aus dem Buch der „Hollywood-Code“:

Als die Herzogin von Cambridge 2018 (also genau 50 Jahre nach Rosemaries Baby) der Welt ihr neues Baby präsentierte, trug sie eine fast identische Ko- pie des roten Kleides, das Mia Farrow in dem Film Rosemaries Baby trug. Auch Prinzessin Diana trug 1984 nach der Geburt von Prinz Harry ein ähnliches Kleid.

Warum trug Kate ausgerechnet dieses Kleid, während sie ihr neues Baby präsentierte? Oder war es etwa gar nicht sie selbst, die das Kind ausgetragen hat, sondern ist das Kleid vielleicht als versteckter Hinweis darauf zu verstehen, dass es eine Leihmutter war, wie bereits bei ihren beiden ersten Kindern vermutet wurde? Und steckt hinter dem überraschenden angeblichen Selbstmord der Krankenschwester Jacintha Saldanha im Zusammenhang mit Kates erster Schwangerschaft in Wirklichkeit vielleicht ein dunkleres Geheimnis, als wir bisher ahnten?

Rosemaries Baby kann einerseits als nichts weiter als ein gut gemachter Film angesehen werden, der die zeitlose und archetypische Angst vor dem „Teufel” aufgreift. Wenn man sich jedoch das genaue Timing des Films innerhalb der amerikanischen Geschichte und die unglaubliche Reihe von Ereignissen anschaut, die auf seine Veröffentlichung folgten, wird der Film andererseits zu einem zentralen Werk, das einen wichtigen kulturellen Wandel im amerikanischen Leben symbolisiert. So wie Rosemarie die Funktionsweise eines internationalen Hexenzirkels entdeckt, „entdeckt” die amerikanische Gesellschaft eine dunklere Seite ihrer Unterhaltungsindustrie und ihrer Innenpolitik. Sklaven der Bewusstseinskontrolle werden in der Öffentlichkeit entfesselt, schockierende Megarituale finden statt und die Popkultur wird zum Fest der Verdorbenheit. Diese Ära ebnete der heutigen Illuminati-Agenda in der Populärkultur den Weg. Mit dem stillen Einverständnis der Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit ist die heutige Kulturindustrie immer noch fleißig bei der Arbeit und formt junge Köpfe für ein „neues Zeitalter”. Die gleiche Bewusstseinskontrolle, mit der Sharon Tate und John Lennon getötet wurden, ist heutzutage eine unterhaltsame Möglichkeit, ein Musikvideo aufzupeppen. Die Kontroversen der Vergangenheit werden bis heute wiederholt. Sollte es uns überraschen, dass der heutige Illuminati-Star Nicki Minaj ein „Alter Ego“ na- mens… Roman Zolanski „channelt”?

Aber was ist mit Kate Middleton? War die Wahl ihrer Kleidung ein bewusster Akt des Trotzes oder lediglich ein aus Unwissenheit entstandener Zufall? Die Antwort wird vielleicht nie bekannt sein, aber eines ist sicher: Die Echos von „Rosemary’s Baby“ hallen weiterhin durch die Korridore der Macht und erinnern eindringlich an die Dunkelheit, die unter der Oberfläche lauert.

Während die Welt mit angehaltenem Atem zuschaut, bleiben die dunkelsten Geheimnisse der königlichen Familie im Dunkeln. Doch dank des Mutes von Menschen wie Prinzessin Diana wird der Schleier langsam gelüftet und enthüllt eine Wahrheit, die viele lieber begraben würden.

Am Ende liegt es an uns – den wenigen Wachsamen –, die Warnungen der Vergangenheit zu beherzigen und ein Licht auf die Schatten zu werfen, die uns zu verschlingen drohen. Denn nur wenn wir uns der Dunkelheit stellen, können wir hoffen, ins Licht zu gelangen, befreit von den Ketten der Täuschung und Unterdrückung.

Also lasst uns zusammenstehen, vereint in unserer Suche nach der Wahrheit, und den Mut wagen, die Mächte herauszufordern, die uns in der Dunkelheit halten wollen.

Denn um es mit den Worten von Prinzessin Diana selbst zu sagen: „Nur wenn wir ein Licht auf die Dunkelheit werfen, können wir hoffen, sie ein für alle Mal zu vertreiben.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/