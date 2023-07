10 Gründe das der „Klimawandel“ ein kompletter Schwindel- und Schneeballsystem ist, das von den Globalisten betrieben wird

Teile die Wahrheit!

Jeder erinnert sich an die erste Al Gore-Welttournee, die eine vorgetäuschte globale Erwärmung propagierte und darüber sprach, wie die Küstenlinien Amerikas alle zurückweichen würden, wenn die großen Gletscher der Welt schmelzen und die Ozeane ansteigen.

Wir hörten Lügen über die Ozonschicht und eingeschlossene Treibhausgase. Sogar Statistiken über die heißesten Jahre seit 1935 ließen den Eindruck entstehen, als würde jeder Mensch bald in Flammen aufgehen, wenn wir nicht alle Kühe vom Furzen abhalten und auf den Autobahn-Fahrspuren auf den Autobahnen Fahrgemeinschaften bilden.

Als allen klar wurde, dass die Sonne nicht heißer wird und das Eis der Welt nicht schmilzt, änderten Al Gore und seine Verschwörungstheoretiker den Namen in „ Klimawandel“, so dass jeder Hurrikan, Tornado und jedes Wetter-„Ereignis“ diesen lästigen Sprit fressenden, Hamburger fressenden Menschen (Steuerzahlern, die die Globalisten ausrauben wollen) angelastet werden könnte.

Die 10 häufigsten Gründe, warum „Klimawandel“ ein Schneeballsystem und ein Schwindel ist, um allen Menschen Geld, Menschenrechte und verfassungsmäßige Freiheiten zu stehlen

#1. Der Klimawandel wurde jahrzehntelang als „globale Erwärmung“ bezeichnet, bis sich herausstellte, dass alle Diagramme zur „steigenden Temperatur“ gefälscht waren, die Ozeane an den Küsten nicht anstiegen und die Gletscher an den Polen nicht zurückgingen.

#2. Elektrofahrzeuge verbrauchen tatsächlich MEHR fossile Brennstoffe und Energie, um die Ladestationen zu betreiben, zu bauen und ohnehin die Fahrzeuge herzustellen.

#3. Die gesamte Landwirtschafts- und Transportindustrie würde implodieren, weil es im nächsten Jahrhundert keine Möglichkeit gibt, alle Maschinen, Traktoren und Sattelschlepper durch elektrische oder solarbetriebene Maschinen zu ersetzen. (Alternative Polsprung-These sorgt für Aufruhr unter Klima-Profiteuren)

#4. Es gibt NICHT mehr natürliche Stürme als jemals zuvor, einschließlich Tornados, Hurrikane, Tsunamis, Taifune, Erdbeben usw.(Globaler Klima-Kältereport: Kältester Mai in Delhi seit 1901: dröhnendes Schweigen in den Massenmedien)

#5. Die Globalisten, Eliten und Prominenten, die sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass sich alle beugen und den „Klimawandel“ unterstützen, reisen unermüdlich in mit fossilen Brennstoffen betriebenen Flugzeugen, Jets, Yachten und SUVs um die Welt, um auf ihren Ponzi-Seminaren zu predigen.

#6. Das weltweite Aushängeschild für „Klimawandel“ ist eine dogmatische, dramaturgische Sensationsjournalistin, die immer wieder das Ende des Weltdatums vorhersagt, und dieses Datum muss jedes Mal neu verhandelt werden.

#7. Der Klimawandel ist nur ein weiterer Apparat der kommunistischen Polizeistaats-Tyrannei, um der Bevölkerung Geld zu stehlen, ihre Einkäufe und Bewegungen zu kontrollieren und Massenüberwachung zu installieren, um die tyrannische Kontrolle zu verschärfen.

#8. Kohlendioxid ist NICHT einmal ein Schadstoff, wie es die Klimaalarmisten in ihrer Hauptposition behaupten, sondern es ist das Lebenselixier selbst.

#9. Big-Tech-Social-Media-Giganten, Mainstreammedien, die Globalisten und der Klimawandel-Todeskult zensieren alle Debatten über „Klimawandel“, weil es buchstäblich NULL Wissenschaft gibt, die ihre Behauptungen untermauert, und im Gegenteil, die Wissenschaft zeigt, dass wir uns in einer Krise befinden, in einer langsame Abkühlphase.

#10. Dahinter steckt George Soros. Als möglicherweise finsterster Mann auf dem Planeten Erde ist alles, was George Soros finanziert und unterstützt, ein geldverdienendes, die Menschheit zerstörendes Unternehmen, und der Schwindel über den Klimawandel ist keine Ausnahme von dieser Regel.

Die Desinformationskampagne „CO2-Fußabdruck“

Wenn Amerikaner „extrem“ daran interessiert sind, das Lebenselixier Kohlendioxid (CO2) zu zerstören, dann könnten sie als „inländische Terroristen“ betrachtet werden, denn ohne CO2 würde alles Pflanzenleben aussterben, was bedeutet, dass alle Menschen und Tiere sterben würden.

Diese Extremisten des Klimawandels, die alle dazu zwingen wollen, bis zu dem von ihnen verkündeten Jahr einen „CO2-Fußabdruck von Null“ zu hinterlassen, sind Mitglieder des Klimakults, der fordert, dass wir die Erde unbewohnbar machen. Klingt kriminell.

Die „Kirche der globalen Erwärmung“ verfolgt nun alle Andersdenkenden, die nicht der Meinung sind, dass CO2 die größte Bedrohung auf der Erde ist.

Angeblich sind Sie, wenn Sie tatsächlich an echte Wissenschaft glauben, „Anti-Wissenschaft“, weil echte Wissenschaft die globale Erwärmung und das ganze Gerede über CO2 als Feind des menschlichen Überlebens widerlegt.

Tatsächlich zeigen wissenschaftliche Studien, dass CO2 eine wichtige Rolle bei der Wiederbegrünung der Erde gespielt hat, nachdem ungewöhnlich niedrige CO2-Werte die Vegetation unseres Planeten eingeschränkt hatten.

Halten Sie Ihre Wahrheitsnachrichten unter Kontrolle um herauszufinden, wie Sie die von den gierigen Globalisten eingeläutete falsche Klimawandel-Apokalypse überleben können.

„Wie kannst du es wagen!“ – Heute vor fünf Jahren sagte die Klimawandelbetrügerin Greta Thunberg, dass die Welt untergehen würde

Heute jährt sich eine Weltuntergangsvorhersage der damals 15-jährigen Klimawandel-Betrügerin Greta Thunberg.

Am 21. Juni 2018 machte sie auf Twitter eine kühne Behauptung, dass die Menschheit nur ein knappes Zeitfenster von fünf Jahren habe, um die Nutzung fossiler Brennstoffe einzustellen, andernfalls sei sie unausweichlich vom Aussterben bedroht.

„Ein führender Klimawissenschaftler warnt davor, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöschen wird, wenn wir nicht in den nächsten fünf Jahren aufhören, fossile Brennstoffe zu nutzen.“

Thunberg teilte einen inzwischen gelöschten Grit Post-Artikel von Scott Alden mit, in dem er eine Vorhersage von James Anderson, einem Professor für Atmosphärenchemie an der Harvard University, mit dem Titel „Top-Klimawissenschaftler: Der Mensch wird aussterben, wenn wir den Klimawandel nicht bis 2023 beheben“ zitiert.

Der Artikel wurde 12.000 Mal geteilt, bevor er gelöscht wurde.

Aus dem inzwischen gelöschten Artikel :

In einer kürzlich an der University of Chicago gehaltenen Rede warnte James Anderson – Professor für Atmosphärenchemie an der Harvard University –, dass der Klimawandel die Erde drastisch in die Eozän-Epoche von 33 Millionen v. Chr. zurückdrängt, als es an beiden Polen kein Eis gab.

Anderson sagt, dass die derzeitigen Verschmutzungsgrade bereits zu einem katastrophalen Rückgang des atmosphärischen Ozons geführt haben, das 98 Prozent der ultravioletten Strahlen absorbiert, und zwar auf ein Niveau, das seit 12 Millionen Jahren nicht mehr erreicht wurde.

Andersons Einschätzung des Zeitrahmens der Menschheit zum Handeln ist wahrscheinlich richtig, wenn man bedenkt, dass seine Diagnose und Entdeckung der Ozonlöcher in der Antarktis zum Montrealer Protokoll von 1987 führten.

Andersons Forschung wurde im September 1997 von den Vereinten Nationen anerkannt. Anschließend erhielt er das Wiener Übereinkommen der Vereinten Nationen. Er erhielt 2005 den Preis für den Schutz der Ozonschicht und wurde von zahlreichen Universitäten und akademischen Einrichtungen für seine Forschung ausgezeichnet.

Andersons Vorhersage, dass das arktische Meereis bis 2022 verschwinden wird, könnte der Realität näher kommen, als viele von uns hoffen würden. Im Jahr 2016 stellte Ed Hawkins, Professor an der University of Reading, globale Temperaturdaten aus dem Jahr 1850 zusammen, also vor der industriellen Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dem Ölboom, und wandelte die Daten in ein Zeitraffer-GIF um.

Der alarmierendste Teil der Daten zeigte, dass die Temperaturen zu Beginn des 21. Jahrhunderts exponentiell schneller zu steigen begannen und keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigten.

Wie Sie sehen sind wir noch.

Hurra wir leben noch, doch der Schwindel der Globalisten und der Klima-Jünger geht weiter!

…

