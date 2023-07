Chemtrails: Wird die Massenvergiftung unseres Himmels einen tödlichen Feldeffekt verursachen? (Video)

Teile die Wahrheit!

Wenn Menschen in den Himmel blicken und weiße Spuren sehen, die sich parallel und kreuz und quer durch den Himmel ziehen, wissen sie kaum, dass sie kein „Kondensat“ sehen, sondern Zeugen einer von Menschen verursachten „Klimakrise“ sind, die alle Menschen und Tiere auf dem Planeten Erde betrifft, die Luft atmen.

Diese weißen Flugzeug-Sprühspuren sind das Ergebnis des wissenschaftlich nachweisbaren Versprühens von Aluminiumpartikeln und anderen giftigen Schwermetallen, Polymeren und Chemikalien.

Diese giftigen atmosphärischen Aerosole werden verwendet, um die Wettermuster zu verändern, was in einigen Regionen zu Dürren und in anderen zu Überschwemmungen und Fluten führt. Sogar extreme Kälte kann unter anderen Bedingungen durch Climate Engineering erzeugt werden. Leider erregen diese sich anbahnenden Katastrophen weder die Aufmerksamkeit der amerikanischen Bürger noch der Politiker.

Der Krieg gegen das Wetter ist bereits so weit fortgeschritten, dass eine Zerstörung von Mensch und Tier nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Es ist so ernst, und es ist zeitlich begrenzt“. Gezeichnet: General Charles Jones, Brigadegeneral, U.S. Air Force.

Der Begriff „Chemtrails“ ist zwar zutreffend, wurde aber von der Bevölkerung und den Medien weithin missbraucht, sicherlich absichtlich, um alle Bemühungen gegen Wetter- und Klima-Geoengineering, Cloud-Seeding und die Herstellung und Besprühung von künstlichen Wolken auf chemischer Basis, die das Sonnenlicht reflektieren sollen, zu diskreditieren, indem die Atmosphäre mit Chemikalien, tödlichen Metallen und Giften besprüht wird.

Dies geschieht schon seit Langem im falschen Namen, um uns vor der absurden und betrügerischen „Bedrohung“ durch den vom Menschen verursachten „Klimawandel“ zu schützen.

Diejenigen, die diesen Betrug aufdecken, werden natürlich allgemein als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet. Dies ist fast immer ein ungerechtfertigter und rhetorischer Ad-hominem-Angriff auf den Charakter, anstatt die Substanz zu untersuchen; alles nur, um jede Diskussion über ein gültiges Thema zu vermeiden, das die Manipulation des Wetters von oben nach unten und die Vergiftung aller Lebewesen betrifft. (Vor 16 Jahren wurde den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass Chemtrails schlecht für die Landwirtschaft und die natürlichen Ressourcen seien)

Es gibt tatsächlich menschengemachte Wettermanipulationen und das Versprühen von giftigen Metallen und Chemikalien, aber das geschieht nicht, weil man ein Auto fährt oder eine Reise mit dem Flugzeug unternimmt, sondern durch Regierungs- und Militäroperationen.

Mit anderen Worten, die globale Erwärmung, die globale Abkühlung oder der harmlose Begriff „Klimawandel“ sind absichtliche Handlungen und nicht einfach auf die menschliche Existenz und die grundlegenden täglichen Funktionen des Lebens zurückzuführen.(Wettermann gibt zu: Das Militär verändert das Wetter während einer Live-Übertragung (Video))

Ich möchte den Rest meiner Ausführungen mit einer anekdotischen Erfahrung einleiten, die ich in den vergangenen zwei Tagen in den Rocky Mountains hier in Montana persönlich erlebt habe. Was ich gesehen habe, ist hier und fast überall sonst ein alltägliches Ereignis, aber ich habe beide Tage damit verbracht, die Entfaltung des gefälschten chemischen Cloud Seeding und die daraus resultierenden atmosphärischen Veränderungen zu beobachten.

Wir hatten eine seltene Periode völlig blauen Himmels, wenn auch nicht so blau wie in der Vergangenheit. An beiden Tagen beobachtete ich von 9 Uhr morgens bis zum späten Abend, wie ein Jet nach dem anderen Metalle und Chemikalien über den Horizont sprühte.

Die Muster kreuzten sich, befanden sich in unterschiedlichen Höhen und bewegten sich von einem Himmelsabschnitt zum anderen, wahrscheinlich abhängig von den Windströmungen.

Für beide Tage war ein klarer Himmel vorhergesagt, aber am Nachmittag reichte die unnatürliche Wolkendecke aus, um die Sonne vollständig zu verdecken, zumindest teilweise bis stark.

Was als völlig klarer Himmel begann, verwandelte sich in eine von Menschenhand geschaffene, großflächige Wolkendecke, die in der Luft hing, bis ich den Himmel nicht mehr sehen konnte.

Offensichtlich wurden gezielt Giftstoffe versprüht, um das lebenswichtige Sonnenlicht zu blockieren, aber es geht um viel mehr als nur um das Blockieren der Sonne, denn all diese Metalle und Chemikalien verteilen sich schließlich und fallen auf die Erde, wo sie jedes einzelne Lebewesen schädigen. Dies wirkt sich sehr nachteilig auf alle Pflanzen und Tiere aus, einschließlich der Menschen.

In Anbetracht dessen, was nachweislich in diesen Nutzlasten enthalten ist, besteht die Gefahr der Zerstörung der Landwirtschaft, der Veränderung von Wettermustern, der Tötung von Insekten und Bestäubern, der Wettermanipulation, geoengineerter Wettersysteme und krebserregender Toxine, die aus Metallen und Chemikalien in Nanopartikeln bestehen, für die gesamte Natur, einschließlich Wasser, Boden, Insekten, Tiere, Vögel, Fische und Menschen.

Dies geschieht schon seit Jahrzehnten, aber zum jetzigen Zeitpunkt wird der Luftraum überall in diesem Land und in der Welt damit überschwemmt. Einiges davon geschieht durch kommerzielle Flugzeuge, aber das meiste, so scheint es, geschieht durch das Militär, hauptsächlich die Air Force, durch und mit Genehmigung dieser Regierung, durch die NASA und durch andere.

Dies ist ein vorsätzlicher und geplanter Angriff auf die Menschheit und die Erde. Es handelt sich um eine waffenfähige Form des Krieges gegen alles Leben im Inland und auf der Erde.

Diese Taktiken können als Kriegswaffen, zur Zerstörung von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Flächen und zur Entvölkerung durch Zerstörung des Körpersystems eingesetzt werden.

In letzter Zeit gab es extreme Wetterphänomene. Der Nachweis, dass es sich dabei nicht um normale, sondern um konstruierte Ereignisse handelt, ist sicherlich schwierig, aber diese Anomalien treten so häufig auf und sind so weit jenseits der Vernunft, dass man nicht ignorieren kann, dass diese Ereignisse wahrscheinlich konstruiert sind.

Weit überdurchschnittliche Temperaturen in der Mitte des Frühlings wechseln in vielen Gebieten des Landes zu sehr kalten und schneereichen Tagen, um dann wieder zu hohen Temperaturen zurückzukehren. Sogar in meiner Gegend habe ich in den vergangenen zwei Wochen Rekordtemperaturen erlebt, dann sehr kalten und rekordverdächtigen Schnee, zwei Fuß oder mehr, und jetzt Temperaturen von fast 80 Grad Fahrenheit (ca. 27 °C).

Dies geschieht überall und ist nicht auf den sogenannten „Klimawandel“ zurückzuführen, sondern meiner Meinung nach auf von Menschenhand geschaffene Systeme.

Es gibt massenhaft Tornados, 90 Grad Fahrenheit (ca. 32 °C) und dann Schnee, unwirkliche Überschwemmungen, wie kürzlich in Florida, und viele Wetterereignisse, die die Vorstellungskraft übersteigen, da eine gewaltige Umkehrung der Normalität in fast allen Gebieten auf einmal stattfindet.

Aber das ist nicht die einzige Bedrohung, die von den giftigen Chemikalien und Metallen ausgeht, die ständig im ganzen Land und in der Welt versprüht werden.

Wir werden buchstäblich vergiftet, Krankheiten nehmen stark zu, und Krebserkrankungen nehmen an Zahl und Schwere zu. Dies ist sicherlich auf diese abscheulichen Sprühungen zurückzuführen, aber auch auf die tödlichen Biowaffeninjektionen, die Vergiftung von Lebensmitteln, einschließlich Pflanzen und Tieren, die Zerstörung von Landwirtschaft und Viehzucht sowie die Vergiftung von Land und Wasser durch hochgiftige Chemikalien und Metalle.

Diese und andere Bevölkerungsgruppen werden von allen Seiten angegriffen, wobei es sich offenbar um eine Massenentvölkerung durch den Staat, seine Kontrolleure, die Pharmahersteller, die CIA und das Militär, die NASA, HAARP, die sogenannte wissenschaftliche Gemeinschaft und die Technologiegiganten handelt.

Dieser Krieg gegen die Menschheit scheint nun kein Ende mehr zu nehmen.

Geo-Engineering, Wettermanipulation und die vorgetäuschte „Klimawandel“-Politik sind nicht dazu gedacht, der Menschheit oder der Erde zu helfen, sie werden absichtlich nur dazu benutzt, um zu schaden und zu kontrollieren.

Zusätzlich zu dem, was ich hier erwähnt habe, gab es eine übermäßige Anzahl von Chemieunfällen, massiven Explosionen und Bränden nicht nur von giftigen Stoffen, sondern auch in Lebensmittelproduktionsanlagen im ganzen Land.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man keiner Massenverteilung von Lebensmitteln trauen, da es unmöglich ist, zu wissen, was in unsere Lebensmittelversorgung gelangt.

Solares Geo-Engineering, hochenergetische Wellen und die Vergiftung des Himmels und der Erde mit Giftstoffen führen zu verstärkter Sturmaktivität, Dürren, Überschwemmungen, Tornados, Bränden, Erdbeben, Tsunamis, Wirbelstürmen und extremer vulkanischer Aktivität. Ferner wird die Gesundheit der Menschheit systematisch zerstört.

Wie ich letztes Jahr feststellte: „Der wichtigste Grundsatz dieses großen Angriffs auf die Menschheit durch den manipulativen Staat ist die Förderung der „Klimawandel“-Agenda, damit die totale Kontrolle über die gesamte Menschheit und alles Eigentum mit sehr wenig Widerstand gefestigt werden kann.

Alles basiert wie immer auf falscher Angst, aber die staatlichen Akteure haben sich in ihrer Eile, diesen Übernahmeputsch zu vollenden, durch Klima- und Wettermanipulation auch selbst in Gefahr gebracht.

Das Komplott wurde fortgesetzt, weil mehrere staatliche Agenden angestrebt wurden, und es ist heute noch in Kraft, trotz der Risiken, die dieser schreckliche Plan für alle mit sich bringt. Oh, was für ein verworrenes Netz sie weben.“

„Was auf uns zukommt, wird postapokalyptische Filme wie einen Urlaub in Disney World aussehen lassen.“

~ Dane Wigington

US-Regierung blockiert die Sonne und zerstört die Erde

Der Klimaforscher Dane Wigington hat sein Leben der Warnung vor den zunehmenden Gefahren der Klimatechnik für den Planeten gewidmet. Als die Biden-Administration diese Woche erklärte, sie erwäge, „die Sonne zu blockieren, um die globale Erwärmung zu begrenzen“, war dies eine glatte Lüge, um die Tatsache zu vertuschen, dass die Blockierung der Sonne seit Jahrzehnten aufgrund der etablierten Wissenschaft des Geo-Engineerings stattfindet.

Die Technologie, die zur Blockierung der Sonne eingesetzt wird, zerstört in der Tat die Erde. Zu den Anzeichen gehören zunehmend merkwürdige Wetterereignisse wie übergroßer Hagel bis zu giftigen Waldbränden, die Sie gerade in den Nachrichten sehen.

Warum also will die Biden-Regierung das Thema Geoengineering in die Nachrichten bringen, wo doch die Lügenmedien jahrelang durch Unterlassung über diesen Klimazerstörer gelogen haben?

Wigington erklärt: „Dieser Elefant am Himmel lässt sich einfach nicht mehr verbergen. Vielleicht können sie sich ein Bild davon machen, dass dies ein wohlwollender Akt zur Rettung des Planeten ist. Vielleicht glauben sie, dass sie die Bevölkerung dazu programmieren können, dies zu akzeptieren. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, die Bevölkerung beginnt endlich zu begreifen, dass die Machthaber nicht hier sind, um ihnen zu helfen. . . .

In jedem einzelnen Regentropfen, der auf die Erde fällt, sind inzwischen Chemikalien für immer enthalten, und das ist wissenschaftlich erwiesen. Zusätzlich gibt es 40 bis 60 Millionen Tonnen bekannter hochgiftiger Partikel, die weltweit für verschiedene Zwecke und Ziele in den Himmel gesprüht werden, und niemand gibt darüber Auskunft.

Es gibt eine illegale bundesweite Nachrichtensperre für alle Mitarbeiter des National Weather Service und der NOAA. Es gibt einen unglaublich großen Elefanten in dieser Gleichung, den niemand bereit ist, anzuerkennen. . . .

Wir alle haben extrem hohe Werte an Verunreinigungen in uns, die Geoengineeringwatch.org mit Haaren, Blut und Urin untersucht hat und die mit diesen Metallen, die sie in den Himmel sprühen, vollgepackt sind.

Dies ist ein Kampf um das Leben, genau hier und genau jetzt. Alle anderen Sorgen und Probleme sind stumm, wenn wir uns nicht damit befassen. Die Elite hat gesagt, sie wolle die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen reduzieren. Das bedeutet, dass 7,5 Milliarden verschwinden müssen.

Es sollte ganz klar sein, dass das, was in unserem Himmel geschieht, NICHT wohlwollend ist. Es ist böswillig – Punkt.

Abschließend sagt Wigington: „Der sich entfaltende Schaden, an dem die Klimatechnik einen großen Anteil hat, hat die Fähigkeit des Planeten, auf den angerichteten Schaden zu reagieren, entgleisen lassen. . . .

Das Klima-Engineering zerstört die Ozonschicht… Diese einzelne Komponente ist ein Ereignis von aussterbendem Ausmaß. Wenn es keine Ozonschicht mehr gibt, gibt es auch kein Leben mehr auf der Erde. Wir sind dem gefährlich nahe gekommen. . . .

Wenn wir das Geo-Engineering stoppen können, können wir Zeit für den Planeten gewinnen. . . . Die Atmosphäre wird als Physiklabor benutzt, ohne Rücksicht auf die Folgen.“

…

