Militärische Whistleblower enthüllen spezifische Informationen über UFOs (Video)

Am 31. Mai diesen Jahres fand die lange ersehnte erste NASA-Anhörung über das Phänomen von nicht identifizierten anormalen Luftphänomenen – kurz UFOs – in Washington statt. Von Jason Mason

In den Mainstream-Medien wurde berichtet, dass viele Zuschauer von den Erklärungen der Mitglieder des Gremiums frustriert waren, weil auch dieses Mal keine echten Zugeständnisse gemacht wurden.

Die NASA-Mitarbeiter, welche seit letztem Jahr hunderte von Vorfällen untersucht haben, bei denen unbekannte Flugobjekte beobachtet worden sind, erklärten stattdessen, dass sie im Zuge ihrer Ermittlungen das Opfer von Schikane und Belästigung geworden sind.

Dieses Vorgehen des organisierten Stalkings wird routinemäßig von Geheimdiensten eines militärisch industriellen Komplexes eingesetzt, wenn es um die Freigabe von Informationen über das UFO-Thema geht.

Diese Form der Belästigung und Nachstellung durch kriminelles organisiertes Stalking führt zu weiterer Stigmatisierung des UAP/UFO Gebiets und hindert Forscher daran, wissenschaftliche Fortschritte in der Erforschung dieses wichtigen Themenbereichs zu erreichen. Weiter versuchen dunkle Kreise durch Belästigung von offiziellen Ermittlern zu verhindern, dass die Öffentlichkeit ihr Recht auf Wissen über diese Vorgänge einfordern kann.

Seit Jahrzehnten haben UFO-Zeugen von derartigen Belästigungen und Bedrohungen berichtet, und ziemlich oft haben diese Vorfälle mit dem Auftauchen von ungebetenen Regierungsmitarbeitern oder den mysteriösen Men in Black zu tun!(Enthüllt: Sechs Whistleblower sagen aus, dass sie in militärischen Programmen UFO-Wracks erforscht haben! (Videos))

Fürsprecher haben erwähnt, dass dieses NASA-Gremium geschaffen wurde, um einen Plan zu entwickeln, mit den Werkzeugen der Wissenschaft sämtliche veröffentlichten Berichte zu evaluieren und zu kategorisieren, um die Natur von UFOs zu bestimmen. Da dem Gebiet der UFO-Forschung bis heute ein Stigma anhaftet, wagen es Gelehrte selten, sich offiziell mit Ufologie zu befassen.

Darüber hinaus befindet sich die Mainstream-Wissenschaft in einer Krise, und die Erforschung des UFO-Phänomens wird ohne Zweifel einen Paradigmenwechsel herbeiführen, weil unbekannte physikalische Phänomene beobachtet und dokumentiert werden, die mit herkömmlicher Wissenschaft nicht zu erklären sind. (Neue militärische UFO-Videos und Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass die Erde von fortschrittlichen fremden Intelligenzen überwacht wird! (Video))

Seit einigen Jahren befindet sich die Wissenschaft in einer Krise, ein großer Teil der veröffentlichten wissenschaftlichen Resultate kann nicht reproduziert werden. Forscher gestehen wegen Vorurteilen oder finanziellen Anreizen ihre Arbeiten zu verfälschen.

Eine Lösung ist nicht in Sicht. Wissenschaft hat sich von seiner Rolle zur Verbesserung der Menschheit in etwas transformiert, das sich an Wachstum und Profit orientiert. Das führt zu einer Entartung des offiziellen Stands von wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Verlässlichkeit von wissenschaftlichen Methoden.

Trotzdem versucht die wissenschaftliche Gemeinschaft ihre dominante Rolle bei Regierungsentscheidungen beizubehalten. Die Auswirkung dieser Korruption ist ein weiterer Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in wissenschaftliche Institutionen. NASA-Experten haben daher Daten analysiert, die nicht der Geheimhaltung unterliegen, um die Erkenntnisse im Zuge dieser Anhörung bekannt zu geben.

Tausende Augenzeugenberichte oder Videoaufnahmen von UFOs werden zwar zur Kenntnis genommen, doch können sie wenig zur wissenschaftlichen Analyse beitragen und werden daher nicht als Beweis bewertet.

Zuschauer hatten die Gelegenheit, eine Reihe von wichtigen Fragen über UFOs zu stellen. So wurde gefragt, was die NASA verbirgt, wie viel davon öffentlich bekannt gegeben wurde, warum die NASA Liveübertragungen der internationalen Weltraumstation unterbricht, wenn sich unbekannte Objekte nähern, und ob die Weltraumagentur eigentlich sämtliche UFO-Beweise veröffentlicht, die sie im Laufe der Zeit erhalten hat.

Was wissen Astronauten, und haben sie die Erlaubnis über Sichtungen zu sprechen? Warum sind keine Apollo-Astronauten, die unbekannte Flugobjekte gesehen haben, zu diesem Gremium berufen worden? Was verbergen die Machthaber des wissenschaftlichen Establishments? Warum werden bis heute Lügen erzählt?

Ein einziger pensionierter NASA-Astronaut hat einen Kommentar dazu abgegeben, er erzählte, dass niemals formelle oder informelle Diskussionen über UFOs stattgefunden hätten, oder Berichte von Dingen vorgelegt wurden, die darauf hinweisen, dass etwas von jenseits unseres Planeten stammt.

Tatsache ist, dass zahlreiche Astronauten vor allem im Apollo-Programm unerklärliche Objekte im Weltraum beobachtet haben. Viele von ihnen durften wegen vertraglicher Stillschweige-Vereinbarungen nicht über das gesehene diskutieren, zudem hatten sie keine Beweise für UFOs in ihren Händen. Aus den durchgesickerten Informationen haben Ufologen ermittelt, dass Astronauten Zeuge von Aktivitäten außerirdischer Besucher geworden sind.

Auch an der internationalen Weltraumstation erfassen Kameras immer wieder unerklärliche Objekte. Zu den prominentesten Zeugen zählte Dr. Edgar Mitchell, der darüber sprach, dass das amerikanische Militär Beweise für UFOs versteckt, die tatsächlich abgestürzte außerirdische Raumschiffe sind.

Er sagte, der Roswell-Absturz hat wirklich stattgefunden, und Aliens haben mehrere Male versucht, die Menschheit zu kontaktieren. Doch Regierungen haben die Wahrheit seit damals verborgen gehalten. Dr. Mitchell sagte aus: „Es geschah, dass ich privilegiert genug war, den Fakt zu erfahren, dass wir auf diesem Planeten besucht wurden und das UFO-Phänomen real ist.“

Buzz Aldrin, der zweite Mensch, der den Mond betrat, sagte in einem Interview mit dem Science Channel im Jahr 2005, dass die Crew der Apollo-11-Mission auf dem Weg zum Mond ein UFO gesehen hat.

Sein Bericht wurde vom ehemaligen Apollo-11-Wissenschaftler Dr. David Baker bestätigt. Buzz Aldrin drückte sich stets vorsichtig aus und deutete zudem in einigen Stellungnahmen an, dass er viel mehr über die Präsenz von Außerirdischen im Weltraum weiß, als er bereit ist auszusagen.

Es existieren auch Fotografien von UFOs auf der Mondoberfläche, die von Astronauten gemacht worden sind. Die spannendsten Erklärungen und Informationen darüber habe ich in meinem neuen Buch >UFOs und das Geheimnis der Inneren Erde< mit Jan van Helsing zusammengefasst und endlich für deutschsprachige Leser zugänglich gemacht.

Trotz aller dieser unerklärlichen Vorfälle hat das NASA-Gremium auch dieses Mal keine dramatischen Enthüllungen präsentiert. Es wurden die altbekannten Phrasen wiederholt, dass viele Ereignisse durch konventionelle Dinge erklärt werden können.

Den Vorsitz des Gremiums führte der amerikanische theoretische Astrophysiker David Nathaniel Spergel, der immerhin zugeben musste, dass dennoch Ereignisse übrigbleiben, die NASA-Forscher nicht verstehen würden. Letztlich wurde entschieden, dass es nicht möglich ist, eindeutige Beweise über die Natur und den Ursprung von jedem UAP-Ereignis zu ermitteln, sagte Spergel.

Vielleicht musste sich das Gremium vorsichtig ausdrücken, weil ein NASA-Sicherheitsteam festgestellt hat, dass Belästigungen der Mitglieder stattfinden, die allgemein auf den Charakter dieser Personen abzielen. Viele E-Mails, die an die amerikanische Weltraumbehörde adressiert sind, betreffen überdies Vorwürfe der Vertuschung, weshalb auch mit dem Resultat dieser Anhörung das Misstrauen in der Bevölkerung anwächst.

Wenigstens ist die amerikanische Weltraumagentur heutzutage bereit, seriöse Diskussionen über UFOs zu führen, auch wenn es dabei zu Schikanen kommt. Der neue NASA-Administrator Bill Nelson hat 2022 gesagt, dass UFOs vielleicht durch Außenwelt-Einflüsse erklärbar sind.

Fakt ist, das Gremium hat keinen Zugang zu irgendwelchen geheimen Regierungsdaten, deshalb ist die Untersuchung nicht als umfassend zu betrachten. Viele ehemalige NASA-Mitarbeiter haben geschrieben, dass UFOs außerirdische Raumschiffe darstellen, und dass die NASA sowie die amerikanische Regierung diese Fakten verbirgt. Ein NASA-Beamter hat schon im letzten Jahr erwähnt, dass UFO-Forschung ein Risiko für die Reputation der Weltraumbehörde bedeutet.

Viele Wissenschaftler haben seit dem Beginn der Mondlandungen des Apollo-Programms bezweifelt, dass das ausgestrahlte Video-Material echt ist. Sie denken, es ist teilweise im Studio entstanden, so wie man es im Spielfilm „Unternehmen Capricorn“ (1978) sehen kann.

Laut Umfragen glauben rund 10 Prozent aller Amerikaner und fast 60 Prozent aller Russen heutzutage, dass die Mondlandung nicht so stattgefunden hat, wie sie präsentiert wurde. Weil die originalen Aufnahmen angeblich versehentlich gelöscht worden sind, und auch die meisten Proben vom Mondgestein spurlos verschwunden sind, gerät die NASA in Erklärungsnot.

Der vormalige Leiter der russischen Weltraumagentur Roscosmos, Dmitry Rogozin, hat vor wenigen Wochen der Presse gegenüber erklärt, dass keine Beweise existieren, dass Amerikaner 1969 auf dem Mond gelandet sind. Seit Jahren hatte Rogozin in seiner ehemaligen Position versucht, konkrete Beweise für die Mondlandung zu finden, es war ihm aber nicht möglich.

Er bekam lediglich Vorwürfe von Akademikern zu hören, wonach er versuchen würde, die Kooperation mit der NASA zu unterminieren. Dabei stellte Rogozin bloß die Frage, wie die NASA mit dem technologischen Level der 1960er Jahre diese Aufgabe vollbracht hat. Ein Raumschiff mit weniger Rechenleistung als ein modernes USB-Ladegerät sollte Astronauten während der Apollo-11-Mission auf dem Mond landen lassen?

Warum kann die NASA heutzutage keine bemannte Mondlandung vollbringen, und wie sollen es Astronauten vor 54 Jahren mit der damaligen einfachen Technologie vollbracht haben? Das Risiko, die Reputation zu verlieren, ist somit definitiv vorhanden.

Warum werden keine Apollo-Astronauten eingeladen, vor Publikum über ihre Erlebnisse mit dem UFO-Phänomen zu berichten? Angekündigt wurde, dass Erlebnisse von Astronauten in die laufende Untersuchung miteinbezogen werden sollten.

Wegen der ganzen Kontroversen der letzten Jahrzehnte, versucht die NASA heute das Stigma der UFO-Forschung zu reduzieren. Es besteht demnach eine kollektive Verantwortung, diese Ereignisse mit rigorosen wissenschaftlichen Methoden zu erforschen.

Ob diese Erforschung Resultate liefern kann, ist fraglich, weil viele Forscher davor zurückschrecken oder eine skeptische Voreingenommenheit besitzen. Die Existenz von UFOs bedroht die akzeptierten naturwissenschaftlichen Theorien des zeitgenössischen Weltbilds, obwohl sie bis heute unbeweisbar geblieben sind. Naturwissenschaft besteht daher aus einem wackeligen Gebilde von Theorien.

Astrophysiker sprechen davon, dass die NASA das Universum mit der wissenschaftlichen Methode erforscht. Neue Entdeckungen der Weltraumteleskope haben die Ergebnisse solcher Forschungsmethoden der letzten Jahrzehnte teilweise längst widerlegt. UFO-Beweise werden nur akzeptiert, wenn sie den existierenden Standards der wissenschaftlichen Methode entsprechen.

Da diese Forschungen vor allem auf Experimenten und Computermodellen beruhen, wird es schwierig, UFO-Daten darin einzubinden. Diese Eingeständnisse und Anhörungen können derzeit nur stattfinden, weil Regierungsbehörden und Politiker immer mehr Druck machen.

Sie fordern ein besseres Verständnis des Phänomens ein und betrachten das UFO-Thema als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Alle offiziellen Untersuchungen, beginnend in den 1940er Jahren bis heute, konnten keine Resultate über die Herkunft von UFOs erbringen.

Abschließend erklärten NASA-Forscher, dass auch 2023 „absolut keine überzeugenden Beweise für außerirdisches Leben in Verbindung mit nicht identifizierten Objekten“ vorhanden seien. Die Öffentlichkeit steht dieser Aussage skeptisch gegenüber und vermutet weiterhin eine Verschwörung.

Vor allem, weil selbst die Gremiumsmitglieder berichtet haben, dass sie wegen ihrer Nachforschungen belästigt werden, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit erfährt, wo der Ursprung von UFOs zu suchen ist.

Im Resümee können auch diesmal Aliens nicht ausgeschlossen werden. Ein Teil der unbekannten Flugobjekte scheint sogar von diesem Planeten zu stammen, denn meist werden UFOs beobachtet, wenn sie aus den Tiefen der Ozeane in den Weltraum aufsteigen.

Viele Sichtungen demonstrieren anormale Charakteristiken, die weitere Analysen benötigen. Viele Berichte handeln von metallischen Sphären, die üblicherweise in großen Höhen verkehren, wo auch konventionelle Flugzeuge unterwegs sind.

Weil sich Begegnungen von Piloten mit unerklärlichen Flugobjekten häufen, greift man zur altbekannten Geschichte von Ballons zurück. Doch auch mit diesem Erklärungsversuch können viele Vorfälle nicht abgetan werden. Behörden fordern bessere Datensammlungen, um UFOs erklären zu können.

David Nathaniel Spergel sagt aus, dass die vorhandenen Daten fragmentiert und auf viele Behörden verteilt sind, weshalb sie noch keinen rigorosen Tests unterzogen werden konnten.

Militärische UFO-Videos werden nicht als Beweis für nichtmenschliche Intelligenz akzeptiert. Spergel fordert keine ordentlichen, sondern „außerordentliche Beweise“, die das Gremium bis jetzt nirgendwo sehen will. Ein abschließender NASA-Bericht soll Ende Juli 2023 veröffentlicht werden.

Im Gegensatz zur NASA besitzt die neu formierte UAP-Untersuchungsabteilung AARO des Pentagons sowohl veröffentlichte als auch als geheim eingestufte Daten, die aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht freigegeben werden.

Hunderte neue Berichte werden gegenwärtig untersucht, und die meisten von ihnen fallen in die Kategorie unerklärlich! Aus welchen Gründen können diese Daten nicht mit Mainstream-Wissenschaftlern geteilt werden? Hätten sie dann ihre außerordentlichen Beweise vorliegen, nach denen sie verlangen? Mit diesen Daten könnten sicherlich einige Rückschlüsse auf außerirdische Intelligenzen gezogen werden. Zivile Forscher erklären bis dato, dass sie den Daten folgen, um Rückschlüsse zu ziehen.

Wenn diese Daten nunmehr Beweise für einen außerirdischen Ursprung liefern, dann müssten Wissenschaftler selbstverständlich davon fasziniert sein und weiter in dieser Richtung forschen. Sie wollen explizite Daten erbringen, dass eine Verbindung zwischen UAPs/UFOs und außerirdischem Leben besteht.

Sean Kirkpatrick, der Leiter des neuen UAP-Programms hat im Zuge der NASA-Anhörung erklärt, dass seltsame metallische Orbs durch Aufklärungsdrohnen beobachtet werden. Er sagt aus, dass diese Objekte überall auf der Welt gesehen werden, und sie vollführen sehr interessante Manöver.

Bislang gibt es mindestens 800 Vorfälle, die mit solchen unerklärlichen metallischen Sphären zu tun haben! Solche Nachrichten dringen nur langsam in den Mainstream vor und hunderte von hochrangigen Whistleblowern werden nicht in ausreichendem Maße öffentlich wahrgenommen.

Sie haben die ganze Wahrheit längst erkannt und auch darüber berichtet. Gegenwärtig versuchen Regierungen und ihre Massenmedien die Wahrnehmung der Massen auf diese Realität vorzubereiten, die essenziellen Informationen über das Phänomen werden allerdings nur zögerlich weitergegeben.

Aus diesem Grund habe ich das Wichtigste für sie in unserem neuen Buch zusammengefasst.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 10.07.2023