Die neuen Gehirn-Chips als „Malzeichen des Tieres“ – Wozu braucht´s den Menschen eigentlich noch?

Als würde ein Albtraum wahr werden. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Elon Musks Unternehmen Neuralink die Zulassung für Mikrochip-Gehirnimplantate erteilt.

Wird es auf diese Weise schon bald möglich sein, Gedanken zu lesen, falsche Erinnerungen ins Hirn zu pflanzen und Menschen wie Roboter zu überwachen und zu steuern – und währenddessen erklärt sich Elon Musks Lebensgefährtin Grimes dazu bereit, sich digital klonen zu lassen? Ein Essay von Frank Schwede

Vorn in der Amygdala sitzt die Angst, ganz hinten das Vergnügen. Wir meiden bekanntlich Orte, an denen uns Schlimmes wiederfahren ist. Dort, wo die Zellen im hinteren Teil der Hirnstruktur feuern – weil dies mit positiven Erinnerungen verbunden ist,-, verspüren wir hingegen Lust auf mehr.

Natürlich sind unsere Empfindungen viel zu komplex, als dass sie sich in ein einfaches Gut-Böse-Schema fassen lassen. Wut, Freude, Eifersucht, Trauer oder Neugier – unmöglich, all das allein mit den Etiketten „positiv“ und „negativ“ zu beschreiben.

Für die emotionalen Finessen sind andere Teile des Gehirns zuständig. Die Amygdala nimmt nur die Grundbewertung vor, und diese kennt nur gut und schlecht. Neurologen wissen nur zu gut, dass die beiden gegensätzliche Gefühle in einen fortwährenden Kampf verstrickt sind: Wohlgefallen dämpft die Angst, und Angst verhindert das Vergnügen.

Deshalb glauben Forscher, dass seelische Gesundheit allein auf dem Gleichgewicht der beiden Befindlichkeiten beruht. Das heißt, wenn der vordere Amygdala –Teil ständig die Oberhand hat, sind wir nicht mehr dazu in der Lage, dass Leben zu genießen.

Bei vielen Menschen ist das leider der Fall – und es werden immer mehr. Gedanken an bestimmte Ereignisse bestimmen also unser Leben, was wäre, wenn es möglich wäre, die Gedanken zu beeinflussen? Möglicherweise hätten wir dann die Wahl zwischen einem ständigen Stimmungshoch oder -tief.

Manchmal aber machen uns auch Dinge zu schaffen, die wir nie so erlebt haben, dennoch glauben wir das. Schon lange rätseln Forscher, wie es möglich ist, dass Menschen sich mitunter lebhaft an Dinge entsinnen, die sie nie erlebt haben.

Wie kann es sein, dass beispielsweise Augenzeugen einen Bankräuber in allen Einzelheiten beschreiben, bis sich herausstellt, dass der in Wirklichkeit ganz anders aussieht?

Und wie so oft kommt es vor, dass ein Mädchen, das niemals in ihren Leben missbraucht wurde, sich voller Schaudern daran erinnert, wie sein Onkel des Nachts in sein Zimmer kam? (Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video))

Stimmungs- und Gedankenmanipulation via Gehirn-Chip

300x250

Die Experten sind sich sicher, dass die meisten Betroffenen tatsächlich die Wahrheit sagen. Sie erinnern sich tatsächlich an diese Erlebnisse, als wären sie genau so passiert, doch in Wirklichkeit sind sie das nicht.

Strittig ist aber bisher, welche Theorie das Phänomen besser erklärt. Der einen Theorie zufolge entstehen falsche Erinnerungen, weil das Gehirn nicht dazu in der Lage ist, wichtige Details richtig zusammenzusetzen – demnach verschmilzt es Fetzen, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen stammen, zu einem Geschehnis, das so nie stattgefunden hat.

Die andere Erklärung ist, dass wahrheitsgetreue Erinnerungen nachträglich verfälscht wurden, weil wir uns jedes Mal anders an das Geschehen erinnern und nicht mehr daran, wie es wirklich war.

Oder noch eine dritte Möglichkeit, dass uns von außen absichtlich falsche Gedanken ins Hirn gepflanzt wurde, eine in der Tat gruselige Vorstellung, die vielleicht bald Wirklichkeit wird, wenn das Vorhaben von Elon Musks Unternehmen Neuralink in die Tat umgesetzt werden, Patienten, die beispielsweise unter einer neurologischen Störung leiden, einen Mikrochip in den Kopf zu implantieren.

300x250 boxone

Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat unlängst jetzt grünes Licht für die Forschung erteilt. Im vergangenen Jahr noch lehnte die Behörde den Erstantrag von Neuralink wegen erheblicher Sicherheitsbedenken ab.

Wie es Musk geschafft, dass der Zweitantrag nun doch angenommen wurde, bleibt wohl ein Geheimnis. Das Ziel der Gehirn-Chip-Schnittstelle ist, die Funktionalität von Gehirn und Körper nach einem Unfall oder einer neurologischen Erkrankung mithilfe von Computern zu verbessern. Auf Twitter erklärte ein Unternehmenssprecher:

„Die Entscheidung der FDA stellt einen wichtigen ersten Schritt dar, der es unserer Technologie eines Tages ermöglichen wird, vielen Menschen zu helfen.“

Kritiker sehen das anders und glauben, das Neuralink damit den Transhumanismus gewinnbringend fördern will. Laut Aussage von Elons Musk besteht der Zweck des Chips zunächst einmal darin, Patienten mit Hirn- oder Wirbelsäulenschäden erfolgreich zu behandeln, um Einschränkungen auszugleichen.

Die letzte Phase der Entwicklung besteht nach Worten von Kritiker aber offenbar darin, dass gesamte Gedächtnis zu speichern. Und das gibt Neuralink-Gründer Elon Musk sogar offen zu, indem er sagt:

„Möglicherweise wird es bald schon möglich sein, alle Ihre Erinnerungen in einen neuen menschlichen Körper oder in den eines Roboters herunterzuladen.“

Eine in der Tat verstörende Vorstellung, die einige durchaus positiven Aspekte dieser Technologie, etwa Menschen mit neurologischen Handycaps wieder ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen, mit einem Schlag zunichte machen würde.

Mensch und Maschine verschmelzen

Das aber kann mit nahezu jeder revolutionären Technologie passieren, wenn sie in die falschen Hände kommt und missbräuchlich eingesetzt wird – schnell wird aus Segen Fluch. Auch ein Auto und ein Messer richteten keinen Schaden an, solange man sie nicht als Waffe benutzt.

Das Vertrauen in das Unternehmen hat bereits 2021 einen herbe Dämpfer erlitten, als ein verstörendes Video im Internet veröffentlicht wurde, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens zeigt, wie Affen in einem Versuchslabor misshandelt wurden, indem man ihnen Chips in Kopf implantierte. Die Experimente löste nach Veröffentlichung des Videos eine heftige Kontroverse aus, die Öffentlichkeit warf Musk zu Recht Tierquälerei vor.

Während Elon Musk auf der einen Seite behauptet, gegen künstliche Intelligenz zu sein, drängt er andererseits nach Meinung seiner Kritiker aus eigener Initiative und eigenem Interesse aktiv darauf, Mensch und Maschine miteinander zu verschmelzen.

Seine Kritiker befürchten deshalb nicht ohne Grund, dass die KI eines Tages dazu führend wird, dass es keine echten Menschen mehr geben wird. In einem Kommentar heißt es:

„Wenn diese (Implantate Anm. d. Red.) bei der Geburt implantiert werden, dann wird die Regierung die vollständige Kontrolle über den Geist der Bevölkerung haben. Musk und seine Globalisten sind vielleicht bereits die Regierung.“

Als Neuralink seine Technologie vor ein paar Jahren vorstellte, verkündete Elon Musk der Öffentlichkeit, dass er selbst in Zukunft ein solches Gerät in seinem Kopf tragen werde.

Doch nicht nur Neuralink arbeitet an eine künstliche Schnittstelle im Gehirn, sondern auch andere Unternehmen wie INBRAIN, das sich ebenfalls darauf spezialisiert hat, neuroelektronische Schnittstellen zu bauen, um damit ebenfalls Gehirnerkrankungen zu heilen.

Ein Unternehmenssprecher von INBRAIN erklärt, dass es mithilfe von Nanotechnologie bereits möglich ist, das menschliche Gehirn zu lesen, um etwa im Rahmen der Diagnostik bestimmte neurologische Muster zu erkennen, um Personen zu steuern oder ihre Gehirnfunktion zu verändern.

In diesem Fall ist es kein Chip, sondern auf Graphen basierende Bioschaltkreise, die etwa bei neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie eingesetzt werden können – auch hier kann Missbrauch nicht ausgeschlossen.

Viele Forscher halten eine komplette Manipulation des menschlichen Gehirns für abwegig, doch im Grunde genommen sie schon längst Alltag, weil die Künstliche Intelligenz in allen Bereichen unseres Alltags auf dem Vormarsch ist – vor allem in der Musikwelt, längst verstorbene Künstler, besser gesagt ihre Stimme, wieder zum Leben erweckt werden.

Popstars zu neuem Leben erwecken

Viele Songs entstehen heute bereits am Computer mithilfe künstlicher Intelligenz. Auch die kanadische Popsängerin, Songwriterin und Lebensgefährtin von Elon Musk Grimes hat bereits ihre Stimme für KI generierte Songs freigegeben.

Nachdem vor wenigen Monaten der Song „Heart on my sleeve“, der nach einem Duett der kanadischen Musiker „Drake und The Weekend“ klingt, im Internet für Aufsehen sorgte , zeigte sich Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, offen für ein solches Experiment.

Der Song ist ein deutlicher Beweis, wie gut sich mithilfe Künstlicher Intelligenz Stimmen prominenter Künstler imitieren lassen. Auf TikTok ging der Song kurz nach seinem Erscheinen viral, nachdem er von einem Nutzer namens „ghostwriter977“ hochgeladen wurde.

Grimes hat sich kurz nach Veröffentlichung auf Twitter dazu geäußert und erklärt, sie wolle fünfzig Prozent der Tantiemen für jeden erfolgreichen KI-generierten Song abgeben, der ihre Stimme verwendet. Grimes schreibt:

„Gerne könnte ihr ohne Strafe meine Stimme verwenden. Ich habe kein Label und keine rechtliche Bindung.“

Die Künstlerin empfindet es, wie sie schreibt, als cool, mit einer Maschine verschmolzen zu sein. Deshalb gefällt ihr der Gedanke, dass alle Kunstwerke offen zugänglich sind und dass das Urheberrecht bald der Vergangenheit angehört.

Grimes hat generell ein offenes Ohr für alles, was mit künstlicher Intelligenz in Verbindung steht. 2020 sagte die Kanadierin in einem Interview mit der New York Times, dass Künstliche Intelligenz einmal Menschen im Bereich der Kreativität ersetzen werden.

Die Musikerin, die zwei Kinder mit Elons Musk hat, machte damals Promotion für Endel, das ist eine App, KI-gesteuerte Sounds zum Entspannen generiert. Grimes hat einen Sound unter dem Titel „Ai Lullaby“ speziell Babys beigesteuert.

Mehrmals plädierte die Musikerin, dass Schöpfer und KI eine harmonische Beziehung sein sollten. Dass nur wenige Künstler ihrer Meinung sind, liege, so Grimes, daran, das diese Leute offenbar das Gefühl hätten, dass die KI gegen sie sei. Grimes sagt:

„Ich denke, dass niemand die Kunst mehr verehrt als die verdammten Leute, die KI bauen. Es ist, als hätten die Menschen Angst vor dem Unbekannten.“

Künftig werden wohl auch keine Komponisten und Songschreiber mehr benötigt und meinen Job als Schriftsteller wird bald auch eine KI übernehmen. Der Mensch generiert mehr und mehr zu einer nutzlosen Spezies und spätestens morgen schon wird der Mensch selbst merken, wie überflüssig er geworden ist, weil Kollege Computer schneller lernt und begreift und weil die Menschheit eh immer dümmer wird.

Wozu braucht´s den Menschen eigentlich noch.

Kritiker mögen recht haben mit ihrer Behauptung, dass der Mensch in den Augen der Eliten ein Auslaufmodell ist, Geburtenkontrolle und der erleichterte Zugang zur Abtreibung sind die daraus resultierende Konsequenz – die Zukunft gehört spätestens nach dem Great Reset nicht mehr dem Menschen, sondern der Maschine.

Und die Leute merken es vielleicht nicht einmal, wie es sich in einem gechipten Gerät einschaltet und Batterien enthalten sind, zum Beispiel eine brennende Liebe zu Elon Musk und den Wunsch, ihn zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Es lässt sich alles leicht simulieren, wenn der volle Zugriff auf das Gehirn besteht.

Hier warten die Menschen auf die Geburt des Antichristen und kommen mit Hörnern, roten Augen, geboren aus einer Hure oder ähnlichem. Heute wurde eine Technologie entwickelt und umgesetzt, die die einst „fantastische“ Aussage des Buches der Offenbarung ermöglicht:

„Und er wird dafür sorgen, dass jeder, ob klein oder groß, ob reich oder arm, ob frei oder versklavt, ein Zeichen auf seiner rechten Hand oder auf seiner Stirn trägt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer der, der dieses Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat.“ Offenbarung Johannes 13:16-17.

Die Reichen werden die ersten sein, die sich einen Mikrochip verpassen lassen – weil sie zutiefst unglücklich sind und verzweifelt nach Unsterblichkeit streben.

Sie brauchen nicht die Wahrheit – sie brauchen Macht und Vergnügen. Sie werden die falsche Pille nehmen und sogar denken, dass sie dadurch mehr Kontrolle über die Armen erlangen, die nun völlige Spielzeuge in ihren Händen sind.

Aber sie selbst sind Marionetten in den Händen dessen, der das Netzwerk geschaffen hat.

Elon Musk liebt es, Netzwerke aufzubauen und hofft wirklich (nicht ohne Grund), dass die ganze Welt in seinen Netzwerken sein wird.

Und vielleicht ist die Welt bereit, die Pille von Elon Musk einzunehmen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.06.2023