Russland – Falschmeldung entlarvt: Putin und Prigoschin arbeiteten zusammen, um herauszufinden, wer Freund oder Feind ist (Videos)

Wagner-Chef Evgeny Prigoschin war einst der Mann, der Putins Essen probierte, bevor er es selbst aß.

Das hat immer den Eindruck erweckt, dass Prigoschin ein großer Vertrauter Putins sein würde. Und eben dieser Vertraute hat dann gestern mit einem angeblichen Putschversuch an den Stuhlbeinen von Putins Macht gesägt? Ein Gastartikel vom Martin Vrijland

Der Schriftsteller Christopher Jon Bjerknes stellt nun eine neue interessante Theorie auf, in der er vermutet, dass Putin und Prigoschin diesen Schwindel gemeinsam inszeniert haben, um herauszufinden, wer in ihren eigenen Reihen „Freund oder Feind“ ist.

Werfen wir einen Blick auf diese Theorie und lesen wir bis zum Ende, denn es gibt noch mehr!

Zunächst einmal sollte klar sein, dass dieser Schwindel vor allem gezeigt hat, dass die Militärexperten der Mainstream-Medien totalen Unsinn verkaufen und völlig unglaubwürdig sind.

So hat der Verteidigungsexperte Patrick Bolder im Telegraph zwar verkündet, dass der Aufstand auf einen angeblichen Angriff auf die Wagner-Gruppe zurückzuführen sei, und er hat von der angeblich schlechten Versorgung der Wagner-Gruppe gesprochen, aber es ist ihm nicht in den Sinn gekommen, anschließend die logischsten Fragen zu stellen.

Was sind nun die logischsten Fragen? Schauen Sie sich zuerst den „Verteidigungsspezialisten“ (lies: Propagandist) an und lesen Sie weiter unten, um zu entdecken, welche Fragen solche Berufslügner absichtlich nicht stellen; die Fragen, die eigentlich gestellt werden sollten.

Rewind 10s Pause Forward 10s 00:00 -04:56 Mute Enter fullscreen

Die Fragen, die man sich natürlich stellen muss, sind: Wer beliefert denn die Wagner-Gruppe, wenn sie in Moskau putschen will? Wer versorgt sie mit Treibstoff und Munition während eines solchen angeblichen Aufstandes?

Wie konnte die Wagner-Gruppe die Strecke Rosnow – Moskau von 1140 km mit 80 km/h fahrenden Panzern ohne Widerstand zurücklegen? Wo sind die Störsender für die Kommunikation? Wo sind die Flugzeuge und Hubschrauber, um die Kolonne zu stoppen?

Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Operation gelingt, gleich Null. Jeder logisch denkende Mensch kann das feststellen. Das führt dann einfach zu dem Schluss, dass wir es hier mit einem Schwindel zu tun haben. (Welche Rolle spielte die NATO und das „Air Defender 2023“-Manöver beim Aufstand in Russland?)

300x250

Daraus ergibt sich automatisch die Frage: Warum sollte diese Falschmeldung manipuliert worden sein? Christopher Jon Bjerknes erörtert diese Frage in dem folgenden Video.(Putin: „Ein bewaffneter Aufstand wäre in jedem Fall niedergeschlagen worden“ – Westen setzt auf einen Bürgerkrieg in Russland)

Bitte sehen Sie es sich zuerst an und lesen Sie weiter unten:

Rewind 10s Pause Forward 10s 300x250 boxone 00:00 -17:55 Mute Enter fullscreen

Christopher Jon Bjerknes will damit sagen, dass Putin und Prigoschin diesen Schwindel gemeinsam inszeniert haben, um herauszufinden, wer in den eigenen Reihen „Freund oder Feind“ ist.

Die Generäle, die sich auf die Seite von Prigoschin stellten, wurden so sofort als unglaubwürdig entlarvt, und auch international wurde sofort klar, wer sich für Putin entschieden hatte.(Putin weiß genau, was auf dem globalen Schachbrett wirklich zählt)

Erdogan, so Bjerknes, habe also den Test hervorragend bestanden, indem er sofort seine Unterstützung für Putin erklärt habe. Potenzielle künftige Agitatoren werden sich zudem zehnmal hinter den Ohren kratzen, wenn sie auch nur an irgendeine Form der Opposition gegen Putins Politik und Richtung denken.

Was der beste Mann jedoch noch nicht erkannt hat und was viele noch nicht erkennen werden, ist, dass der gesamte Krieg eine psychologische Operation (PsyOp) ist, bei der der Bevölkerung in beiden Lagern eine Kriegsillusion vorgespielt wird.

Die Massen werden vor zwei Optionen gestellt, nämlich(Option 1) die der Mainstream-Medien, in der Putin der Aggressor ist und die NATO die Ukraine unterstützt, um die Freiheit des Westens zu verteidigen, und(Option 2) die der alternativen Medien, in der die NATO der Aggressor ist und der Krieg eigentlich schon während des Putsches auf dem Maiden Square 2014 in Kiew begonnen hat; die, in der die NATO immer weiter in Richtung der russischen Grenze expandierte und Putin einfach keine andere Wahl hatte, als seine Grenzen zu verteidigen, die Nazis in der Ukraine zu stoppen und der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine zu helfen.

Zumindest ist das die kürzestmögliche Zusammenfassung der beiden Optionen. Auf diese Weise lässt man die dritte Option außen vor, nämlich die, bei der alle Parteien hinter den Kulissen durch die Illusion von West gegen Ost zusammenarbeiten.

Das erfordert eine neue Denkweise und eine neue Sichtweise der Dinge. Das erfordert die Fähigkeit zu durchschauen, dass Kriege durch Propaganda an der Bevölkerung auf beiden Seiten manipuliert werden können, indem man die Bevölkerung verängstigt und Städte räumt, bevor sie abgeschossen werden, und wo Tote und Verletzte, gesprengte Gebäude und Panzer leicht durch Filmproduktionen realisiert werden können.

Was im Film möglich ist, kann auch im wirklichen Leben geschehen, einschließlich Toter und Verletzter.

Die Mainstream-Medien halten die Menschen in der Illusion der Option 1, dass Russland der Aggressor ist. Die alternativen Medien geben den Menschen die Option 2, die NATO ist der Aggressor.

Das sind die schwarzen und weißen Seiten des Schachbretts. Option 3, bei der man entdeckt, dass das gesamte Schachspiel von ein und demselben Machtblock kontrolliert wird, kann man so nicht sehen.

Dazu muss man das Master-Skript durchschauen, das einer größeren globalen Agenda zur Durchsetzung autoritärerer Macht auf beiden Seiten folgt. Es ist das Spiel „guter Bulle“ gegen„böser Bulle„; durch den Anschein von widersprüchlichen Ideen und gegensätzlichen Interessen im Westen und im Osten.

In der Zwischenzeit findet die gewünschte Bewegung von Menschen statt, wobei Bevölkerung, Landwirtschaft und Industrie entsprechend dem gewünschten Bild aufgeteilt werden.

Die Landwirte in den Niederlanden zum Beispiel können Platz machen für mehr Bevölkerung, während sie wahrscheinlich einen Sack voll Geld bekommen, um in der Ukraine wieder anzufangen, aber in viel größerem Umfang. Das ist nur ein Beispiel.

Wir können den Covid-Schwindel von 2020 als Indiz dafür nehmen, dass alle Parteien dieselbe Agenda verfolgten. Die Menschen auf der ganzen Welt wurden durch dieselbe kollektiv aufrechterhaltene Ansteckungslüge in die Enge getrieben.

Sowohl Russland als auch der Westen arbeiten mit Hilfe der Kriegsillusion auf ein technokratisches kommunistisches Regime hin. Die Kriegsillusion schafft die Illusion von Defiziten und kann so über die Preissteigerungen, die diese Defizite erzeugen, Milliarden aus den Taschen der Menschen plündern.

Preiserhöhungen im Supermarkt und an den Zapfsäulen generieren weitere Milliarden für die Steuertöpfe der Regierungen, die diese wiederum für die Einführung ihrer 15-Minuten-Smart Cities und technokratischen Mittel verwenden können.

Dies läuft parallel zu den geschaffenen Trugbildern für CO2 und Stickstoff, die jeweils benötigt werden, um die Bevölkerung in ein Kreditsystem zu pressen und den Bauern ihr Land wegzunehmen, und so werden die gewünschten Verschiebungen durch den Kriegsillusionskatalysator realisiert.

Wer sich nicht vorstellen kann, dass Kriege ausschließlich von Propaganda und der Wahrnehmung der Bevölkerung abhängen, weil wir so viele realistische Bilder von Panzern, Toten und Verwundeten sehen: Sehen Sie sich die folgenden Hollywood-Filme an.

In der Zwischenzeit hält Sie das Militär ständig mit Trainingsmissionen auf Trab, oder mit der Bombardierung leerer Städte (wo die Bevölkerung bereits durch Propagandabilder verjagt wurde) und dem Beschuss verlassener Panzer und Ausrüstung oder ferngesteuerter Panzer und Systeme.

Alles ist möglich; genau wie im Film. Die Kriegsillusion muss aufrechterhalten werden, und die Medien und alternativen Medien liefern die Bilder, um diese Illusion aufrechtzuerhalten.

Rewind 10s Play Forward 10s 03:32 05:43 Mute Enter fullscreen Play

Bedenken Sie, dass praktisch jede Stadt bereits in hoher Auflösung digital gefilmt wurde. Nicht umsonst laufen Persönlichkeiten wie Sean Penn seit Jahren in der Ukraine herum. Nicht umsonst hat er eine goldene Oscar-Statuette erhalten und sie einem der Hauptdarsteller in diesem Kriegsfilm, Zelensky, überreicht.

Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, wie weit entwickelt die Möglichkeiten der digitalen Filmproduktion sind, kann man seine Zweifel an der dritten hier diskutierten Möglichkeit ausräumen: dass der gesamte Krieg eine Filmproduktion ist.

Der wahre Krieg dreht sich um die Wahrnehmung der Massen. Dieser Krieg findet in Ihrem Gehirn statt. Am 14. März 2022 habe ich das bereits in dem Artikel „Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der fünften Generation gegen Sie und mich“ beschrieben.

Darin habe ich auch einige digitale Softwareprodukte vorgestellt, die für jeden Laien mit einem schnellen PC erhältlich sind. Ganz zu schweigen davon, was in der Welt der professionellen digitalen Filmproduktion möglich ist.

Mit der Kombination aus Unreal Engine 5.2 und Techniken wie denen von Industrial Light & Magic können Sie innerhalb weniger Stunden jede beliebige Szene realisieren, um glaubwürdige Bilder zu schaffen. Schauen Sie sich die beiden Videos unten an, in denen Sie Beispiele für die Unreal Engine 5.2 bzw. die Industrial Light & Magic-Anwendung sehen können (und lesen Sie weiter unten).

Rewind 10s Play Forward 10s 01:26 02:02 Mute Enter fullscreen Play

Video: Unreal Engine 5.2 Beispiel

Rewind 10s Play Forward 10s 02:44 03:52 Mute Enter fullscreen Play

Video: Beispiel Industrial Light & Magic

Es bleibt natürlich Ihnen überlassen, was Sie glauben wollen.

Ich zeige Ihnen jedoch neben Option 1 und Option 2 auch Option 3 und erinnere Sie dann an eines der wichtigen Symbole der Freimaurerei, der Geheimgesellschaften, die die Show leiten: das Schachbrett (das Zeichen der beiden angebotenen Optionen).

Entscheiden Sie sich dafür, nur Option 1 oder Option 2 zu glauben, oder wagen Sie es, über die angebotenen Schachspieloptionen hinauszublicken? Der Wagner-Schwindel ist also ein Schwindel innerhalb eines Schwindels: der Schwindel der Kriegsillusion, der Kriegsfilm, der sich um die Wahrnehmung der Massen dreht, um die große Agenda des Master-Skripts zu erfüllen.

Was ist also das Master-Skript? Das Drehbuch besagt, dass die gesamte Welt in vier neue große Machtblöcke aufgeteilt werden soll. Teil dieses Drehbuchs ist, dass in den USA bald eine psychologische Operation folgen wird, die einen international operierenden tiefen Staat entlarvt.

Ich habe dieses Skript in dem Video unten und in diesem Artikel vom 25. Januar 2023 beschrieben. Es liegt an Ihnen, ob Sie es zur Kenntnis nehmen wollen. Es wird sich alles bald entfalten. Lesen Sie deshalb diesen Artikel und diesen Artikel noch einmal und Sie werden das Drehbuch sehr schnell durchschauen.

Rewind 10s Play Forward 10s 06:04 09:39 Mute Enter fullscreen Play

Begrüßen Sie Artikel wie diesen und halten Sie sie für wichtig? Dann teilen Sie sie auch bitte.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 01.07.2023