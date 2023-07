Geheimdienste: Ukraine-Friedensabkommen zwischen NATO und Russland erzielt?

Teile die Wahrheit!

Nach hochrangigen Verhandlungen zwischen dem britischen Geheimdienst MI6 und dem russischen FSB wurde letzte Woche eine grundsätzliche Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges erzielt. Die Details werden in den kommenden Monaten ausgehandelt, wie Quellen in beiden Diensten bestätigen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Die Grundzüge des Abkommens lauten wie folgt:

Russland wird die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste erhalten.

Die Stadt Odesa wird zu einer entmilitarisierten Freihandelszone, damit der ukrainische Handel reibungslos ablaufen kann.

Das Land Abchasien wird international anerkannt und in eine Freihandelszone umgewandelt.

Die Kriegsverbrecher in der Ukraine, darunter Vladimir Zelinsky, werden von der Macht entfernt und vor Gericht gestellt.

Eine vollständig modernisierte 300.000 Mann starke NATO-Armee wird in Deutschland aufgestellt. Sie wird stark genug sein, um eine russische Invasion abzuwehren, aber zu schwach, um Russland zu bedrohen. Außerdem wird sie den militärisch-industriellen Komplex am Laufen halten, bis ein Übergang von Schwertern zu Pflugscharen möglich ist.

Außerdem könnte eine polnisch-litauische Konföderation die nicht-russischen Teile der Ukraine übernehmen. Der russische Präsident Wladimir Putin selbst sagt:

„Es gibt möglicherweise Pläne, eine geplante polnisch-litauisch-ukrainische gemeinsame Militäreinheit als Besatzungstruppe in den westukrainischen Gebieten einzusetzen, und alle polnischen Streitkräfte, die in Lemberg einmarschieren, werden mit Sicherheit dort bleiben“.

300x250

https://tass.com/world/1650119

Er sagt auch, dass, wenn die Ukrainer „etwas aufgeben oder verkaufen wollen, um ihre Bosse zu bezahlen, wie es Verräter normalerweise tun, ist das ihre Sache. Wir werden uns nicht einmischen.“ Mit anderen Worten: Die Russen scheinen damit einverstanden zu sein, solange „sie Weißrussland in Ruhe lassen“.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/71714

Natürlich gibt es sowohl in Russland als auch im Westen Hitzköpfe, die mit dieser Vereinbarung nicht zufrieden sind.

300x250 boxone

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko sagt, er sei „langsam angespannt mit der Wagner-Gruppe, weil sie auf Warschau marschieren wollen“.

https://tass.com/world/1650683

Das Propagandablatt der khasarischen Mafia, die New York Times, klammert sich immer noch an die Illusion, dass eine gründlich besiegte Ukraine diesen Krieg noch irgendwie gewinnen kann, „wenn sie nur mehr Waffen und Geld bekommt“.

Das ist ein Irrglaube, wie Putin feststellt:

„…die ganze Welt sieht, dass die gepriesene westliche, angeblich unverwundbare, militärische Ausrüstung in Flammen steht und einigen der sowjetischen Waffen in Bezug auf ihre taktischen und technischen Eigenschaften oft sogar unterlegen ist [und] der Westen nicht über die Produktionskapazitäten verfügt, um den Verbrauch der Reserven an Ausrüstung und Munition schnell wieder aufzufüllen.“

Außerdem „stellen die Menschen in der Ukraine immer öfter eine berechtigte Frage: Wofür, für wessen egoistische Interessen, sterben ihre Verwandten und Freunde?“

Deshalb ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Alternative wäre ein totaler Atomkrieg, den nur die KM will.

Laut MI6-Quellen werden die Diplomaten voraussichtlich im August in Malta mit der Ausarbeitung der Details des Friedensabkommens beginnen.

Sie haben uns eine Pressemitteilung der angelsächsischen Militärgruppe „Patriots International Alliance“ geschickt. Darin wird ein sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine gefordert, „um einen möglichen Atomkonflikt zu verhindern“. Außerdem werden die Gräueltaten gegen ethnische Russen in der Ukraine und „die Einrichtung von US-DoD-Biowaffenlabors in der Ukraine“ als Kriegsverbrechen anerkannt.

Da diese Militärveteranen keine Bestechungsgelder von der KM angenommen haben, suchen sie nach finanziellen Sponsoren für die Friedenskonferenz in Malta. Sie können wie folgt kontaktiert werden: MG Paul E Vallely US Army (Ret) Vorsitzender – suaus1961@gmail.com

Machen wir uns nichts vor: Die Ukraine war eine katastrophale militärische Niederlage für die KM. Wie Colonel Douglas MacGregor feststellt

„Die ukrainischen Soldaten ergeben sich bei der ersten Gelegenheit, weil sie glauben, dass sie nur als „Kanonenfutter“ behandelt werden. …. Wir haben noch nicht einmal über die geschätzten 60.000 Kinder gesprochen, die aus der Ukraine verschwunden sind.“

Die Lektion, die wir in der Ukraine gelernt haben, ist, dass „die amerikanische Militärmacht aus Boutique-Truppen besteht, die für Safaris in Afrika und im Nahen Osten konzipiert sind, und nicht für entscheidende Kampfeinsätze gegen kontinentale Großmächte wie Russland oder China….Es ist an der Zeit, dass Washington seine Aufmerksamkeit nach innen richtet und sich mit dem jahrzehntelangen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Verfall Amerikas nach 1991 auseinandersetzt. Es ist an der Zeit, den Rückgang des nationalen Wohlstands in Amerika umzukehren“.

http://futuredefensevisions.blogspot.com/

Auch die Europäer haben es satt, ein sterbendes US-Regime zu unterstützen. P3-Freimaurer-Quellen sagen, dass die EU-Länder in den letzten 2,5 Jahren 1,12 Billionen Dollar für teures US-Erdgas bezahlt haben, was vor dem Ukraine-Krieg für 10 Jahre russisches Gas gereicht hätte. Aus diesem Grund haben die Europäer auf dem kürzlich beendeten NATO-Gipfel gegen die Amerikaner und für die Briten gestimmt.

Die Geschichte zeigt, dass immer dann, wenn es eine entscheidende militärische Niederlage gibt, ein Regimewechsel folgt. Die Parade der Rockefeller-Handlanger der falschen Biden-Regierung, die kürzlich China besuchte, war Teil eines verzweifelten Versuchs des alten US-Regimes, an der Macht zu bleiben. Elon Musk, Bill Gates, Anthony Blinken und Janet Yellen gingen alle auf Bettelmissionen nach China und kamen mit leeren Händen zurück. Das führte dazu, dass der oberste Rockefeller-Bagman, der hundertjährige Henry Kissinger, selbst nach China geschickt wurde. Chinesischen Regierungsquellen zufolge haben sie Kissinger gesagt, dass sie ihn als „alten Freund“ respektieren, der in den 1970er Jahren zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und China beigetragen hat. Sie sagten ihm aber auch, dass sie wüssten, dass er den Mord am japanischen Premierminister Shinzo Abe angeordnet habe. Abe war ein Mitglied der chinesischen Königsfamilie Li. Aus diesem und anderen Gründen würden sie seine Rockefeller-Master und ihren falschen Biden nicht unterstützen.

Auch Chiu Kuo-cheng, der Leiter des taiwanesischen Verteidigungsministeriums, sagte: „Taiwan hat nicht vor, Hawk-Luftabwehrraketensysteme (SAMS) an die USA weiterzuverkaufen, nur um sie dann in die Ukraine zu schicken“. Er fügte hinzu: „Es wurden bereits Fristen festgelegt, nach denen die Hawk SAMS jedes Jahr ausgemustert und durch Tien Kung (Sky Bow – TASS) SAMS ersetzt werden sollen. Danach werden sie vernichtet.“

Mit anderen Worten: Sie sagen den Rockefellers: „Wir werden keine gebrauchten Waffen gegen eure gefälschten Dollars eintauschen, damit ihr Zeit gewinnen könnt, indem ihr sie an andere Länder verkauft.“

Übrigens: Wenn die USA China wirklich bekämpfen wollen, sollten sie bei den Schulen anfangen. Laut dem eigenen Bericht des Bildungsministeriums sind die Noten in allen Fächern und Klassenstufen über die Jahre hinweg gesunken, vor allem in Lesen und Mathematik. Ohne Einwanderer wäre es noch schlimmer.

Der polnische Geheimdienst wies darauf hin, dass bei der gerade zu Ende gegangenen Internationalen Mathematik-Olympiade in Japan das chinesische Team, bestehend aus Shi, Liang, Zhang, Sun und Chang, den Mannschaftssieg errungen hat: Shi, Liang, Zhang, Sun und Chang. Den zweiten Platz belegte das Team aus den USA, bestehend aus: Lin, Liu, Lu, Shen, Wang und Zhao.

W Chibie (Japonia), zakończyła się Międzynarodowa Olimpiada matematyczna.

Drużynowo wygrała reprezentacja Chin 🇨🇳 w składzie:

Shi, Liang, Zhang, Sun, Chang.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja USA 🇺🇸 w składzie:

Lin, Liu, Lu, Shen, Wang, Zhao pic.twitter.com/r92rutxruD https://ad.style/ — Marcin Borkowski (@21KaMiJu) July 17, 2023

Sie fügen hinzu, dass es bei der IMO in Japan 6 Polen gab, die eine Silber- und fünf Bronzemedaillen gewonnen haben.

https://imo2023.jp/en/

Wenn die ethnischen Chinesen in den USA angegriffen werden, würde das wahrscheinlich das Aus für einen Großteil der US-Tech-Industrie bedeuten.

Die Chinesen sind bereits dabei, dem von Rockefeller/Rothschild dominierten Finanzsystem den Stecker zu ziehen. Letzte Woche meldete Chinas einstiger Immobilienriese Evergrande lange verzögerte Ergebnisse, aus denen hervorging, dass das Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 Verluste in Höhe von 113 Mrd. $ bei Verbindlichkeiten in Höhe von 340 Mrd. $ machen wird.

https://www.zerohedge.com/markets/chinas-evergrande-reports-113-billion-loss-over-two-years

Eine ähnliche Implosion findet in den USA statt. Ein 30-stöckiges Gebäude in der Innenstadt von Baltimore wurde im Juni für 24 Millionen Dollar verkauft, ein Preisnachlass von 63,6 % gegenüber dem Preis von 66 Millionen Dollar im Jahr 2015, wie die Baltimore Sun berichtet.

https://www.baltimoresun.com/business/real-estate/bs-bz-downtown-baltimore-commercial-real-estate-20230717-d753w56ouzeavmscwzzbzjmdjq-story.html

Das ist erst der Anfang. In Japan sind die Preise für Gewerbeimmobilien seit dem Höhepunkt der Blase um 90 % gefallen, und es ist eine mathematische Gewissheit, dass dasselbe auch in den USA passieren wird. Da die Chinesen nicht helfen werden, wird das Federal Reserve Board auf jeden Fall in die Knie gehen.

Die FRB ist schon lange über den Bankrott hinaus. Die Staatsverschuldung ist so hoch, dass selbst eine Rückkehr der Zinssätze auf ihren historischen Durchschnitt einen Zinsaufwand bedeuten würde, der mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen verschlingen würde. Die Zinsausgaben würden die Ausgaben für Sozialversicherung und Verteidigung in den Schatten stellen und zum größten Posten im Bundeshaushalt werden. Kurz gesagt: Würden die Zinsen hoch genug steigen, um natürliche Käufer anzulocken, würde die US-Regierung aufgrund der höheren Zinskosten bankrott gehen.

Das bedeutet, dass die Rockefellers ohne chinesische Unterstützung nicht über die Mittel verfügen, die sie brauchen, um den Frontalangriff auf ihren Avatar Joe Biden, der sich jetzt im Kongress abspielt, durch Bestechung und Mord zu verhindern. Übrigens: Wenn Leserinnen und Leser glauben, dass „Joe Biden“ noch am Leben ist, sollten sie sich die folgenden Beweise ansehen, um zu bestätigen, dass er nur ein Avatar ist.

Dennoch wird die öffentliche Enttarnung des Avatars die Marionettenspieler hinter ihm entlarven. Der Grund, warum die lange erwarteten Massenverhaftungen immer noch nicht abgeschlossen sind, ist, dass das US-Militär sich an die Vorschriften hält. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber sie mahlen zu Staub. Jetzt mahlen sie endlich auch bei den Spitzenleuten.

So hat Senator Chuck Grassley ein FD-1023-Formular veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass Mykola Zlochevsky, der Gründer des ukrainischen Erdgasunternehmens Burisma, jeweils 5 Millionen Dollar Schmiergeld an Vizepräsident Biden und Hunter Biden gezahlt hat, damit der ukrainische Staatsanwalt Viktor Shokin entlassen wird.

Auch der Vorsitzende des House Oversight Committee, James Comer, sagte: „Die Demokraten sagten immer wieder: ‚Oh, wir haben keine Beweise. Ihr habt keine Beweise.‘ Nun, [Abgeordnete Marjorie Taylor Greene] hat ihnen Beweise gezeigt,… „Sie hat ihnen Beweise dafür gezeigt, dass der Sohn des Präsidenten ein Verbrechen begangen und gegen den Mann Act verstoßen hat. Sie zeigte die Flugtickets, sie zeigte die Bilder, sie zeigte die Beweise. Es steht außer Frage, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Das ist eine weitere Sache, für die er hätte angeklagt werden können.

https://nypost.com/2023/07/20/ultimate-white-privilege-guy-hunter-biden-may-be-hit-with-10-criminal-referrals-comer/

Noch wichtiger ist, dass Senator Ted Cruz sagte, wenn die „vernichtende“ Aussage des Whistleblowers vor dem Repräsentantenhaus der Wahrheit entspricht, bedeutet das, dass Merrick Garland, der Generalstaatsanwalt von Joe Biden, mehrere Straftaten begangen hat.

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Garland würde das größte rechtliche Hindernis für die strafrechtliche Verfolgung Bidens und die Entlarvung seiner Handlanger beseitigen.

Deshalb haben die „Biden“-Leute am vergangenen Freitag den CIA-Direktor William Burns in sein Kabinett berufen. Burns ist natürlich einer der Hauptverantwortlichen für das gesamte Ukraine-Desaster.

CIA-Quellen sagen, dass die „Biden“-Leute versuchen werden, einer Strafverfolgung zu entgehen, indem sie den „Tod“ des längst verstorbenen Biden bekannt geben. Dann werden sie eine Ausrede finden, um zu verhindern, dass die hirnlose Vizepräsidentin Kamala Harris das Amt übernimmt, und direkt zum Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy wechseln.

McCarthy wäre natürlich derjenige, der die Kontrolle über die Regierung an eine völlig neue Gruppe übergeben müsste, die sich vermutlich um den US-Präsidenten Donald Trump und den Impftruther Robert F. Kennedy Jr. dreht.

Auf die Frage, ob er über RFK Jr. als Kandidat nachgedacht habe, sagte Trump

„Nein, aber viele Leute haben es vorgeschlagen… Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er ist ein kluger Mann und hat gute Absichten.“

Das war kein definitives „Nein“…

Natürlich würde ein Trump/Kennedy-Regime sowohl gegen die Kinderhändler als auch gegen die Impfstoffverteiler vorgehen.

Nach der Vorführung des Films Sound of Freedom sagte Trump, dass man ihn „unbedingt sehen muss“ und fügte hinzu: „Die Biden-Regierung hat absolut nichts getan, um diese Kinder zu schützen.“

Er hätte noch weiter gehen und sagen können, dass die Regierung Biden aktiv am Kinderhandel beteiligt war. Wie der folgende Clip zeigt, versucht HBO jetzt sogar, Pädophilie zu normalisieren. Warnung: Das ist extrem verstörend.

Wir haben auch einen Brief von Barack Obama, der Kinderpornografie unterstützt.

Tatsache ist, dass diese Kinder nicht „geliebt“ werden; sie werden zu Tode gefoltert, um Adrenochrom zu gewinnen. Während der „Biden“-Administration wurden 60.000 Kinder in der Ukraine verkauft und 85.000 Kinder aus Lateinamerika entführt. Dazu kommen noch die 40.000 Kinder, die jedes Jahr in den Vereinigten Staaten verschwinden. Diese Kinder werden endlich Gerechtigkeit erfahren, denn die ganze Welt weiß jetzt von diesen Verbrechen der westlichen KM-Elite.

Das wird auch die Befreiung des jüdischen Volkes von der jahrtausendelangen Kontrolle durch die Satanisten bedeuten. Eine Mossad-Quelle sagte, ein Zeichen dafür sei, dass Israels Präsident Herzog vor dem Kongress sagte: „Amerika ist für Israel unersetzlich, und Israel ist für Amerika unersetzlich.“

„Interessant ist, dass ich keinen einzigen Mann in der Menge gesehen habe, der eine Kippa trug. Sehr ungewöhnlich“, sagte er. Das ist ein öffentliches Zeichen, dass die Juden nicht als getrennt von anderen Menschen gesehen werden wollen.

In Israel marschieren unterdessen täglich Massen von Demonstranten zum Parlamentsgebäude in Jerusalem, um ihren Widerstand gegen den Versuch der Regierung Netanjahu, das Land in eine Diktatur zu verwandeln, zum Ausdruck zu bringen. Auch Militärveteranen, Geheimdienstmitarbeiter, Piloten usw. haben sich gegen diese Machtübernahme ausgesprochen.

Benyamin Netanyahu, der Möchtegern-Gottkönig von Israel, ist derweil nirgends zu sehen. Erst hieß es, er habe einen Hitzschlag erlitten, jetzt heißt es, er sei am Herzen operiert worden und habe einen Herzschrittmacher bekommen. „Sie wollen die Geschichte so lange wie möglich aufrechterhalten. Es sind definitiv CGI, Hologramme und Doppelgänger im Spiel“, heißt es aus dem Mossad.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-says-hell-undergo-surgery-tonight-to-implant-a-cardiac-pacemaker/

Ein weiterer KM-Führer, der in den letzten Zügen liegt, ist Justin Castrudeau in Kanada. Die Videos unten sprechen für sich. Der Mann ist bei den Kanadiern so verhasst, dass es verwunderlich ist, dass er sich noch an die Macht klammert. Er ist definitiv auf dem Weg ins Gefängnis und möglicherweise zur Hinrichtung wegen Kriegsverbrechen.

Die in die Enge getriebenen KM versuchen nun verzweifelt, sich mit einer Kombination aus „Klimawandel“ und UFOs an die Macht zu klammern.

Die „Klimawandel“-Hysterie wird angeheizt, indem Temperaturmessstationen an Brennpunkten wie Flughafenlandebahnen aufgestellt und Wetterberichte geändert werden, damit es so aussieht, als würden wir alle verbrennen. Das Problem ist, dass das alles nur eine große Lüge ist und die Menschen das wissen.

Die UFO-Sache ist vielleicht noch interessanter. Letzte Woche wurde der Chef der nationalen Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, vorgeladen, um zu sagen, dass UFOs „Auswirkungen auf unsere Übungsplätze“ haben und als „legitimes Problem“ behandelt werden müssen.

„Ende August oder in der ersten Septemberwoche wird die echte UFO-Regierungsakte veröffentlicht. Sie haben keine Karten mehr, die sie ausspielen können“, sagt eine Quelle des Secret Space Program.

Andere unterdrückte Technologien kommen bereits ans Licht. Nach jahrzehntelangem Warten haben die USA endlich ihr erstes vollelektrisches fliegendes Auto zugelassen. Das 300.000 Dollar teure Model A ist ein echtes fliegendes Auto – es kann sowohl auf der Straße fahren als auch in der Luft geflogen werden. Und es ist einen Schritt näher an deiner Garage. Nach der Logik der Wirtschaft wird es nicht mehr lange dauern, bis die 20.000-Dollar-Modelle erhältlich sind und die Zukunft unserer Jetsons endlich ankommt.

https://bigthink.com/the-future/electric-flying-car/?utm_campaign=weeklynewsletter&utm_source=rejoiner&utm_medium=email&utm_content=07%2F20%2F23+Smarter+Schneller+%28A%29&rjnrid=ge4AlZP

Noch wichtiger ist, dass wir kurz davor stehen, Tausende von Jahren zu leben. Das jüngste Anzeichen dafür ist, dass Harvard-Wissenschaftler einen „Medikamentencocktail“ entdeckt haben, der das Altern in weniger als einer Woche umkehren kann.

https://www.moneycontrol.com/news/trends/harvard-scientists-discover-cocktail-of-drugs-that-can-reverse-aging-10968511.html

Ein langes und erfolgreiches Leben steht bevor.

…

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 27.07.2023