Militärexperte: Die NATO ist die Titanic und ihr Eisberg heißt Ukraine (Video)

Laut einer aktuellen Analyse des ehemaligen Obersts der US-Armee und Politikwissenschaftlers Douglas Macgregor zu den jüngsten Entwicklungen im Stellvertreterkrieg in der Ukraine gibt es „viel Grund zur Sorge“. Dabei bezog er sich auf den NATO-Gipfel in Vilnius und die Entscheidung Frankreichs und Englands, Langstrecken-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern.

„Wenn du Selenskij bist und weißt, dass du verloren hast, dass du nichts hast, um die Russen aufzuhalten, und jemand gibt dir Marschflugkörper, was wirst du dann mit diesen Raketen machen?“, gab er zu bedenken.

Laut Macgregor versuche die NATO, das Unrettbare zu retten und die Situation sei kurz davor, aus dem Ruder zu laufen.

Die NATO ist die Titanic und ihr Eisberg heißt Ukraine

Der Militärexperte und Politikwissenschaftler Colonel Douglas McGregor spricht ein weiteres Mal Tacheles. Auf RT Deutsch warnte McGregor vor einem unkontrollierbaren Krieg zwischen der NATO und Russland und er verriet, wer ein Interesse daran hat, dass sich der Krieg in der Ukraine weiter in die Länge zieht. Von Frank Schwede

Laut Analyse des US Politikwissenschaftlers Gregor McGregor gibt es in der Ukraine derzeit viel Grund zur Sorge. Großbritannien und Frankreich haben auf dem NATO-Gipfel in Vilnius der Ukraine Langstrecken-Marschflugkörper versprochen. Wenn die beiden Länder ihr Versprechen tatsächlich einlösen, könnte das weitreichende Folgen haben, warnte McGregor auf RT Deutsch:

„Die Briten und die Franzosen haben Selenskij aus mir unerfindlichen Gründen Langstrecken-Marschflugkörper versprochen. Das sind Raketen, mit denen Selenskij und seine Kumpane Ziele in Russland angreifen können – etwas, von dem wir gesagt haben, dass wir es nicht tun werden.

Aber wenn du Selenskij bist und weißt, dass du verloren hast, dass du nichts hast, um die Russen aufzuhalten, und jemand gibt dir Marschflugkörper, was wirst du mit diesen Marschflugkörpern machen? Du wirst sie auf irgendetwas in Russland abfeuern, um Reaktionen zu provozieren – in der Hoffnung, dass du vor allem die Vereinigten Staaten und den Rest der NATO in einen Krieg mit Russland hineinziehen kannst. So einfach ist das. (…)

Aber das Problem ist, dass es eine Einladung zur Katastrophe ist, diesem Mann und seiner Regierung diese Waffen zu geben. Außerdem haben die Polen und die Litauer über eine gemeinsame Intervention in der Westukraine gesprochen.“ (Worum es im Ukraine-Krieg wirklich geht: BlackRock-Eliten und Petrodollar stehen vor dem Aus (Video))

McGregor befürchtet, dass die Situation in der Ukraine kurz davor ist, komplett aus dem Ruder zu laufen, weil offenbar weder die US Regierung noch die NATO einsehen, dass es Ukraine nicht mehr retten gibt. Der Experte verglich die NATO mit der Titanic:

„Die NATO ist wie die Titanic. Sie hat bereits einen Eisberg gerammt. Der Eisberg heißt Ukraine. Aber wir tun alles, um den Schein zu wahren. Aber die Frage ist: Kann das immer noch zu einem großen Krieg zwischen den USA und Russland führen?

Die Antwort lautet: Ja. Denn wir haben keine Kontrolle darüber, was in der NATO passiert. Wie können wir die Polen und Litauer davon abhalten, etwas Dummes zu tun? Wie können wir kontrollieren, was Selenskij mit den britischen und französischen Marschflugkörpern macht?

Die Antwort lautet: wir können es nicht. Wir haben keine Kontrolle über diese Dinge. Außerdem haben wir zu Hause unsere eigenen Probleme. Frankreich bricht zusammen. Die holländische Regierung ist gerade gestürzt.

Die Bulgaren haben gesagt: „Wir werden unter allen Umständen neutral bleiben, egal, was ihr macht.“ Ungarn unterstützt das Geschäft mit der Ukraine nicht. Die Liste ließe sich fortsetzen. Sie ist endlos.“(US-General: Die Munition der USA und der NATO-Verbündeten geht gefährlich zur Neige)

Finanzinteressen versus Menschenrechte

Um diesen sinnlosen Krieg zu beenden, sind laut Gregor McGregor lediglich zwei Dinge wichtig. Der Politikwissenschaftler erklärt.

„Erstens: Den Krieg zu beenden, dass der Präsident der Vereinigten Staaten eine Botschaft an Moskau sendet und sagt, dass wir alle weiteren Hilfeleistungen an die Ukraine aussetzen. Das ist sehr wichtig.

Zweitens: Wir ziehen das gesamte US Militär und die Geheimdienstmitarbeiter aus der Ukraine ab. Mit anderen Worten: Wir ziehen uns aus der Ukraine zurück und stellen alle Hilfslieferungen ein.

Was werden dann wohl unsere Verbündeten tun? Sie werden dasselbe tun. Das ist etwas, das Selenskij fürchtet, denn er hat all diese Versprechungen gemacht und gepredigt, und viele Leute haben ihn auf dieser Grundlage unterstützt.“

Was hält die USA noch davon ab, diese wichtigen Schritte zu machen? Es sind vor allem wirtschaftliche Interessen, die den Westen davon abhalten, auf Russland zuzugehen, um das sinnlose Blutvergießen zu beenden. McGregor:

„Es gibt ein wunderbares Foto von ihm (Selenskij), wie er in Kiew sitzt und mit diesem Banker Friedman spricht, diesem Gauner, der Milliarden von Dollar gestohlen und dann an die linke Maschinerie weitergegeben hat. Er spricht mit ihm und auf dem Bildschirm ist Larry Fink von BlackRock zu sehen. Diese Leute unterhalten sich. Worüber reden sie?

Nun, Selenskij hat Verträge unterschrieben, die große Teile des ukrainischen Territoriums, einige der fruchtbarsten Ackerflächen der Welt, an Firmen wie Cargill und Monsanto und andere, die mit diesen Dingen handeln, abtreten. Und wem gehören die Aktien und all das? BlackRock.

BlackRock ist auch am Wiederaufbau interessiert. Ich glaube, wenn sie diesen Krieg verlieren und wir tatsächlich mit den Russen reden, werden viele dieser Verträge nichtig sein. Viele der versprochenen Gelder werden nicht auftauchen. Das weiß er.

Er befindet sich also in einer außerordentlich verzweifelten Situation. Wir sagen NATO, aber alles dreht sich um Washington. Stoltenberg sagt nichts, bevor es nicht vom Weißen Haus abgesegnet wurde. Und alle Europäer sind, wie ich schon gesagt habe, wie Vasallen. Sie sind erbärmlich.

Sie stehen herum und warten darauf, dass Washington ihnen Anweisungen gibt. Wenn wir einen Moment innehalten und dieses Treffen in Vilnius betrachten, dann gibt es meiner Meinung nach viel Grund zur Sorge.“

Droht die gesamte EU auseinanderzubrechen?

Statt aber den Tatsachen und der Wahrheit ins Auge zu schauen, wird die Kriegsmaschine weiter am Laufen gehalten, weitere Waffen werden geliefert, darunter international geächtete Streumunition und es wird noch ein weiteres Land ins sinkende Boot geholt, was Douglas McGregor nicht verstehen kann:

„Und dann gibt es natürlich noch den letzten Versuch von Biden, dieses schwache und bröckelnde NATO-Bündnis zu erweitern, indem er Schweden mit ins Boot holt, was als Schwede keinen Sinn macht.

Ich weiß zwar nicht, warum sie in das sinkende Schiff einsteigen wollen, aber genau das tun sie ja. Sie steigen in einen Schiff ein, das untergeht.“

Doch nicht nur die NATO ist gerade im Begriff unterzugehen: die gesamte EU droht gerade im Chaos zu stürzen. Die Probleme sind laut Aussage von Douglas McGregor auf dem gesamten europäischen Kontinent mit Ausnahme weniger Länder endlos:

„Die Grenze ist offen, die illegale Einwanderung und der Menschenhandel nehmen erschreckende Ausmaße an. Die Deutschen wollen, dass alles ein Ende hat, so wie die meisten Europäer.

Sie wollen nicht, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht. Ihre Wirtschaft liegt am Boden, das Land wird deindustrialisiert, Deutschland wird pasteurisiert. Und dann werden sie von Millionen Moslems aus Nordafrika und dem Nahen Osten überschwemmt, die sie, um ehrlich zu sein, nicht in ihrem Land haben wollen.

Wir können so tun, als wäre es anders, aber das sind die Fakten. Was in Frankreich passiert, kann auch in Deutschland passieren. Es gibt bereits Anzeichen dafür. Ich bin überrascht, dass Scholz noch im Amt ist. Seine Zustimmungswerte sind schlechter als die von Biden.

Sie haben ein parlamentarisches System. Man kann ein Misstrauensvotum durchführen, ihn absetzen und eine neue Regierung einsetzen. Aber aus welchen Gründen auch immer ist das nicht passiert.

Ich glaube, das hat viel mit der Hoffnung und dem Wunsch zu tun, dass sie ein Vasall der USA bleiben können, ohne sich uns unterzuordnen. Die Folgen der Unterordnung unter uns, militärisch, politisch und finanziell, sind die Katastrophe in der Ukraine, die noch viel schlimmer werden kann.“

Unterdessen hat Russland angekündigt, dass ab 00:00 Uhr Moskauer Zeit am 20 Juli alle Schiffe, die versuchen, einen Hafen in der Ukraine anzufahren oder zu verlassen, als Konfliktteilnehmer betrachtet werden.

Russland hat nach Ablauf des Getreideabkommens eine Seeblockade gegen die Ukraine als Vergeltung für den ukrainischen Angriff auf die Brücke über die Straße von Kertsch verhängt, bei dem zwei russische Zivilisten ums Leben kamen und ein Kind schwer verletzt wurde.

Aktuell sitzen zwölf Frachtschiffe in den Häfen von Odessa und Nikolaev fest, kein Frachtschiff darf in ukrainische Gewässer einlaufen, Versicherungsgesellschaften haben alle Reedereien darüber informiert, dass sie ab sofort keine Schiffe mehr versichern werden, die versuchen ukrainische Gewässer zu erreichen.

Die USA haben sich dazu entschlossen, aktuell keine Kriegsschiffe in Richtung Schwarzes Meer zu entsenden, um Handelsschiffe aus der Ukraine zu schützen, wie Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte, Kirby:

„Wir haben nur noch einen Weg – den Landweg. Dabei geht es um den Transport von Waren auf der Schiene oder auf der Straße, was zweifellos schwieriger und weniger effizient ist.“

Derweil kursiert in Nachrichtenkreisen eine Karte, die zeigt, was künftig von der Ukraine übrig bleiben wird. US Radiomoderator Hal Turner ist davon überzeugt, dass die Karte den wahrscheinlichsten Ausgang des Krieges zeigt.

In diesem Fall würde die Ukraine zu einem eingeschlossenen Rumpfstaat werden. Noworossija wäre wiederhergestellt, die Krim, die schon jetzt mit Russland wiedervereint ist, würde auch in Zukunft zu Russland gehören.

Während des Falklandkriegs hat Großbritannien mit Unterstützung der Vereinigten Staaten eine Zweihundertmeilen-Sperrzone um die Falklandinseln errichtet.

Dasselbe haben auch die USA im Golfkrieg mehrfach getan. Es ist damit zu rechnen, dass sich auch Russland zu diesem Schritt entscheiden wird.

Wie auch immer die Entscheidungen ausfallen werden: die Ukraine ist weit mehr als ein Eisberg, vor allem ist sie für den Westen zu einer Sandbank geworden, von der kein Entkommen mehr gibt – außer man sieht der Wahrheit endlich ins Auge und handelt entsprechend.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 21.07.2023